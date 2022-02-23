Klasik müziğin yükselen yıldızları

Geçen hafta ansızın aramızdan ayrılan şair Salih Bolat’ın acısı küllenmeden bu kez İzmir’den, Sina Akyol’dan geldi aynı haber. Türk şiiri bir yaprak dökümü geçirdi, kara bir hafta yaşadı.
1950 yılında Ankara’da doğmuş, hayatının önemli bir bölümünü İzmir’de geçirmişti. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra uzun yıllar TRT’de program yapımcısı olarak görev aldı. Şiir, hayatında hep ilk sırada yer aldı. Adam Sanat, Dost, Varlık ve Yazko Edebiyat gibi dergilerde yayımlandı şiirleri. 1972’de yayımlandı ilk şiir kitabı ‘Su Tadında’ adını taşıyordu. 1982’de ‘Lokmanla Geçen Şen Günlerim’, 1990’da ‘Haytalarla Hatmiler’, 1994’te ‘Ayda Tümör İzleri’, 1996’da ‘Avluda’ ve ‘Meğer Söz Gümüş’, 1998’de ‘Belki Çiçek Dağına’ (Toplu Şiirler), 1999’da ‘İkindi Kitabı’, 2002’de ‘Olmanın Halleri’, 2007’de ‘Yetinmek Sevindirir’, 2012’de ‘Düzyazdım’, 2015’te ‘Kişisel Antoloji’, 2018’de ‘Binbir Hece Masalları’ ve 2021’de ‘Zamana Bırakılmış Yazılar’ yayımlandı.
Pek çok ödü aldı şiir kitaplarıyla. 1995’te Halil Kocagöz Şiir Ödülü, 1996’da Yunus Nadi Şiir Ödülü, 1997’de ise Cemal Süreya Şiir Ödülü’ne layık görüldü.
Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in üstlendiği 17. İstanbul Bienali’nin sergileri 17 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İstanbul’u dünya sanat gündeminin ilk sıralarına taşıyan bienal, pandemiyle birlikte toplumsal ve çevresel sorunların tırmanışına da tanıklık ettiğimiz bu dönemde; ölçeği, yöntemi ve hedefleri açısından önceki edisyonlardan farklılaşacak.
Eli Bensusan’ın ‘Körlerin Güneş Saati’ adlı çalışması Tasarım Bienali’nin kalıcı eserlerinden biri olarak Kadıköy’e yerleştirilmişti.
Tüm duyuları harekete geçirecek, görsel sanatların ötesine uzanan çok disiplinli üretimlere ev sahipliği yapacak. Bienal kapsamında geleneksel sanat mekânlarındaki sergilerin yanı sıra aralarında sahaflar ve kafelerin de bulunduğu, şehrin belleğinde yer etmiş mekânlar da kullanılacak. Yeni normalimizin bu ilk bienali zihin dünyamızda bakalım nasıl kapılar açacak?
TASARIM BİENALİ YAPILMIYOR
Sanat dünyasının merakla beklediği bu bienalin detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak. İKSV’nin düzendiği bir diğer bienalle, Tasarım Bienali ile ilgili vereceğim haber ne yazık ki üzücü. İlki 2012 yılında düzenlenen, tasarımın hayatımızın içindeki yerini sorgulayan Tasarım Bienali 2023 yılında yapılmayacak. İKSV, bienali bir süreliğine askıya alma kararı vermiş.
Tasarım Bienali’nin eksikliğini sadece takip edenleri değil, şehirde yaşayanlanlar da hissedecek. Bienal kapsamında üretilen eserlerin bazıları kalıcı olarak kente armağan ediliyordu çünkü. Kalıcı eser bırakma geleneği umarım İstanbul Bienali tarafından sürdürülür.
SANATIN YENİ ‘RADAR’I
2015 yılında 91 yaşında kaybettik büyük romancımız Yaşar Kemal’i. ‘Çıplak Ada Çıplak Deniz’i 2012, ‘Tek Kanatlı Bir Kuş’u 2013 yılında yayımlamıştı.
Frank McCourt 66 yaşında yayımladığı ilk romanı ‘Angela’nın Külleri’ ile Pulitzer Ödülü’nü kazandı.
Örnekler çoğaltılabilir.
Üretmenin yaşla bir ilgisi yok demek ki. Hatta tam tersi bir durum söz konusu.
Sanki ortak bir dili de vardır kitap arkası yazılarının. Çokça ‘lirik’, ‘kışkırtıcı’, ‘destansı’ ya da ‘kendine has bir dili var’ gibi tanımlamalar kullanılır. Peki bunlar ne anlama gelir aslında?
One-Minute Book Reviews isimli siteden Janice Harayda, sektörün içindeki isimlerden Twitter üzerinden yaygın yayıncı terimlerini deşifre etmelerini ve bu deşifrelerde #pubcode hashtagini kullanmalarını istemiş. İşte bazılarının cevapları:
- ‘Hikâye içine çekiyor’: “Çok iyi bardak altlığı olur.” (Don Linn, yayın danışmanı)
- ‘
Yazının çıkmasından sonra tabloların yakılmasına neden olan o kavganın görüntülerini yayınlayan Oda TV, Nazlı Eray ve Tolga Yarıcı ile konuşmuş.
Tolga Yarıcı, “Eski telefonumu alan kişi Instagram hesabımı ele geçirerek bu görüntüleri paylaştı. Bir sinirle söylenmiş sözler. Şimdi Nazlı ile yan yanayım. Biz sanatçılar çalışırken yüksek stres içinde oluyoruz” derken Nazlı Eray da “Allah bu sosyal medyanın belasını versin. Öfke ile söylenmiş sözler. Tolga Yarıcı ile beraberiz. Doğru olsaydı beraber olmazdık” diye açıklamada bulunmuş.
Yarıcı’nın ele geçirildiğini iddia ettiği Instagram hesabından canlı yayınlanan kavga görüntülerinde Nazlı Eray’a, “Sen insanları sömüren, kitaplarını hayalet yazarlara yazdıran bir sahtekârsın. İnsan sömürüyorsun. Çocukların bile yüzüne bakmıyor. Senin miladın bendim. Benden öncen, benden sonran var. Bu video da Türk edebiyat tarihine örnek olsun” diyor anlık öfkesiyle.
CİNSEL TACİZ VE MOBBİNG SUÇLAMASI
Kaynağım sadece görgü tanıkları değil; Yarıcı’nın, ele geçirildiğini iddia ettiği sosyal medya hesapları... Kendisinin bana verdiği ‘gazetecilik dersine’ çalıştım biraz.
İkilinin yaratım süreci hayli yıpratıcı geçiyor belli ki. Ve sık sık bu tür gel gitler yaşanıyor.
Tolga Yarıcı
Resim yaptığını bilmiyordum. Karaköy’deki Schneidertempel Sanat Merkezi’nde 15 Şubat tarihinde açacağı ‘Kadın’ konulu sergisinin bülteninden öğrendim. Hatta bu ikinci akrilik sergisiymiş.
Şöyle yazıyordu serginin tanıtım metninde: “Bir tuvalde beş kadın, sekiz kadın, gözler, dudaklar, duygular, umutlar, sevgi isteyen gözler, kabartılmış saçlar, güzeller, çirkinler, yapayalnızlar sizlerle beraber olacak. Onlar konuşamadıkları için hikâyelerini gözleri ile renkleri ile kirpikleri ile dudakları ile tuvalden anlatıyorlar. Altmış bir tuvalim üzerinde 346 değişik kadın, kahkahaları, çığlıkları, rüyaları, dinledikleri müziklerle, gezdikleri yerlerle ‘Karamel’ adını verdiğim sergimde sizlerle Bodrum’da buluşmuştu. Şimdi sırada İstanbul ve bu şehirde sergimin adını ‘Orphe’ olarak belirledim, kitaplarımdan birisinin adı, kadınlarım İstanbul’da sizleri heyecanla bekliyorlar.”
GÖRENLERİN ANLATTIĞI: BARDA YAKILDI
Bizim de heyecanla beklediğimiz bu serginin küratörlüğünü ise Eray’ın ‘emprezaryom ve görsel tasarımcım’ dediği fotoğraf sanatçısı Tolga Yarıcı üstlenmişti. Sergiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için galeriye ulaştığımda Nazlı Eray’ın rahatsızlanması nedeniyle ertelendiğini söylediler.
10 bin 500 yıllık tarihe sahip Âşıklı Höyük, avcı toplayıcı dönemden yerleşik tarım düzenine geçişin hemen her aşamasının izlenebildiği bir kazı alanı. İlk beyin ameliyatının yapılması, koyun ve keçinin ilk kez evcilleştirilmesi gibi pek çok ilkin de yaşandığı bir arkeolojik yerleşim yeri olmasıyla dikkat çekiyor.
Âşıklı Höyük’ün uluslararası alanda tanıtımı için yola çıkan Âşıklı Höyük Dostları Derneği ilginç bir projeye imza attı. Arkeoloji ile sanatı bir araya getiren bu proje kapsamında 5 ülkeden 13 sanatçı kazı alanını ziyaret edip buradan aldıkları ilhamla eser yarattılar.
Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ve University of Dundee (UD) ile birlikte planlanan ve yürütülen disiplinler arası proje; sanat, tarih, sanat tarihi, arkeoloji ve antropolojiyi bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Projeye katılan sanatçıların Âşıklı Höyük’ten etkilenerek ürettikleri eserlerin yer aldığı sergi, Fırat Arapoğlu ve Gary Sangster küratörlüğünde Ortaköy’deki tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda açıldı.
Sergide Özgül Arslan (Türkiye/UK), Eva Bosch (Katalonya/UK), Şahin Domin (Türkiye), Ahmet Rüstem Ekici (Türkiye), Leyla Emadi (Türkiye), Stephen Farthing (UK/ABD), Murat Germen (Türkiye), Osman Nuri İyem (Türkiye), Blanca Moreno (Kolombiya), Dillwyn Smith (UK), Hakan Sorar (Türkiye), Anita Taylor (UK) ve Emre Zeytinoğlu’nun (Türkiye) eserleri bulunuyor.
25 Şubat tarihine kadar devam edecek olan ‘Kazı İzleri/Lines of Site’ sergisi, İstanbul’dan sonra İspanya’nın Barcelona ve İskoçya’nın Dundee şehirlerinde izleyici ile buluşacak.
Geçmişin izlerini günümüze taşıyan, onları güncel sanatın pratikleriyle yorumlayan sergi, Anadolu’nun kültürel mirasını bütün dünyaya sanat aracılığı ile tanıtacak.
Amacı kentin kültür hayatını canlandırmak, İstanbul’u dünyanın kültür başkentleri arasına sokmaktı. 1972’de İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nı (İKSV) kurarak ilk İstanbul Festivali’ni hayata geçirdi. Tek bir festivalle yola çıkan vakıf, aradan geçen 50 yılda güncel ve klasik müzik, sinema, sahne sanatları, güncel sanat ve tasarım alanlarında düzenlediği binlerce etkinlikte on iki milyonu aşkın izleyiciyi ağırladı.
Festivalin ve bienalin ne demek olduğunu onun sayesinde öğrendik. Dünyanın en önemli sanatçılarını İstanbul’da izleme fırsatı sundu. Türk sanatçılarının yurtdışına açılmasını sağladı. Kültür-sanat aracılığıyla Türkiye’nin uluslararası bağlarının güçlenmesine çok büyük katkı sağladı.
Hayatımızı sanatla zenginleştiren İKSV, bu yıl 50’nci yılını kutlamaya hazırlanıyor.
En büyük kutlama, 5 Haziran Pazar akşamı İstanbul’un farklı parklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştireceği ücretsiz konserlerle olacak.
Çevre sorunlarını ele aldığı eserleriyle bilinen sanatçı Gökçe Erhan’ın Çamburnu’ndaki yöresel mimari tarzında yapılmış aile evi geçen ekim ayında kültür balıkçılığı tesislerine karşı yapacağı basın açıklamasına saatler kala çıkan yangında küle dönmüştü. 2012 yılında İstanbul’dan ayrılarak memleketi Sürmene Çamburnu’na yerleşen Erhan, ailesinden kalan 150 yıllık köy evini restore ederek binayı çöp üretmeyen ekolojik bir eve dönüştürmüş, eserlerini burada üretmeye başlamıştı. Kendisi de adeta bir sanat eseri olan eviyle birlikte yeni sergisi için hazırladığı eserleri de yok olmuştu.
Yangın sonrası Sürmene’de bıraktığımız Gökçe Erhan’la Boğaz’a tepeden bakan, Yeniköy’ün sırtlarında sanatçılara üretim olanakları sağlayan bir misafir programı uygulayan Gate 27’de karşılaştım.
Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu köyünde doğan Gökçe Erhan, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde birincilikle tamamladı. Daha önce Sakıp Sabancı Sanat Ödülü’ne layık görülen sanatçı İstanbul, Londra, Münih gibi birçok şehirde çeşitli sergiler açtı.
Yangın sonrasında programa misafir sanatçı olarak davet edilen Erhan, yanına sadece evden kalan kömürleşmiş ağaç parçalarını alarak gelmiş. Atölye yerine kaldığı dairenin banyosunu seçip ağaçların üzerindeki kömürü kazıyarak başlamış hem kendini iyileştirmeye hem de sanatına sıfırdan başlamaya. Bu süreci yansıtan bir de video çekerek belgeselleştirmiş. “Amacım başta kendimi tedavi etmekti. Tedavi ederken de hep yaşatmak istediğim fakat gözlerimin önünde kaybolan evi sanat aracılığı ile ölümsüzleştirmek” diyen Gökçe Erhan sanat aracılığıyla yaptığı ve ‘Bir Travma Estetiği’ adını verdiği bu iyileşme terapisini anlattı.
SANATIM HAYATIMLA ÖRTÜŞÜYOR
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Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri satışa sunulan belgelere el koyarak incelenmek üzere Askeri Müze’ye gönderdi.
Tartışmayı alevlendiren ve operasyona neden olan müzayedenin 116’ncı lotunu oluşturan 147 adet belgeydi. 30 bin lira başlangıç fiyatıyla satışa çıkan belgelerde Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktasını oluşturan Sakarya Cephesi’ne ait yazışmalar yer alıyordu.
Müzayedenin içeriği açıklandıktan sonra sosyal medyada bu tür belgelerin satılmaması, devlet arşivlerinde bulunması gerektiğini savunanlar çıkmış hatta bu satışların yasaklanması gerektiğini söyleyerek şikâyet edenler olmuştu.
Şikâyeti değerlendiren Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 147 adet belgeye el koyarak incelenmek üzere Askeri Müze’ye gönderdi.
Satışa sunulan dosya, Sakarya Savaşı’nda Selahattin Adil Paşa kumandasında olan 2. Grup’ta yer alan 9. Tümen’e bağlı 26. Alay’a ait 100’den fazla muhaberattan oluşuyor. Bunlardan bir kısmı 9. Tümen Komutanı Mehmet Sıtkı Bey’in Alay’a göndermiş olduğu emir ve direktiflerden, geri kalan kısmı da 26. Alay Komutanı Recep Bey’in kumanda ettiği taburlara yazdığı emirlerin yanında bu tabur ve birliklerden alaya gönderilen çeşitli rapor, durum tespiti ve istekleri içeriyor.
ÖNCEDEN MÜZEYE SORULMALIYDI
25’inci Bond filminde rolü son kez kabul etti ve ölmek için de zaman buldu ama belli olmaz yapımcıların ne yapacağı. Şimdilik James Bond’u kimin canlandıracağı köpürtülüyor sürekli. Amaç filmin adını gündemde tutmak belli ki.
Son olarak kardeşi Michael G. Wilson ile birlikte son dokuz James Bond filminin yapımcılığını üstlenen Barbara Broccoli, bir sonraki James Bond’un kim olacağına yönelik tartışmalara değinerek birçok izleyicinin oyuncu Idris Elba’yı James Bond olarak görmek istediğini söylemiş.
Eğer rol Idris Elba’ya verilirse Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig’in ardından 7’nci Bond olacak.
Müzayedede yer alan belgelere 27 Şubat Pazar günü saat 20.00’a kadar kurumun internet sitesinden pey verilebiliyor. Aynı gün saat 20.00 itibarıyla, canlı olarak müzayedenin finali yapılacak.
Müzayedede ağırlıklı olarak Milli Mücadele döneminin belge ve fotoğrafları yer alıyor.
Müzayedenin içeriği açıklandıktan sonra sosyal medyada bu tür belgelerin satılmaması, devlet arşivlerinde bulunması gerektiğini savunanlar çıktı. Hatta bu satışların yasaklanması gerektiğini söyleyenler...
Tartışmayı alevlendiren ise müzayedenin 116’ncı lotunu oluşturan 147 adet belge. 30 bin lira başlangıç fiyatıyla satışa çıkan belgelerde Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktasını oluşturan Sakarya Cephesi’ne ait yazışmalar yer alıyor.
YAYIN dünyası bir yandan dövize bağlı olarak artan maliyetler nedeniyle zorluklar yaşarken, bir yandan da bir türlü önüne geçilemeyen korsan yayınla mücadele ediyor. Ay başında ‘acil’ koduyla bir çağrı yapmışlar ve “Devlet, birçok sektöre uyguladığı gibi, yayıncılık sektörüne destek ve teşviklerini artırmalı, dövize bağlı olarak aşırı yükselen hammadde ve telif maliyetlerimiz için acil ek kaynak yaratmalıdır” diyerek sorunlarını ve çözüm önerilerini maddeler halinde dile getirmişlerdi.
Yıllardır değişmeyen en önemli sorunlarının başında korsan yayın geliyor. Büyük bir emek hırsızlığı korsan yayıncılık. Ve bir türlü önü kesilemiyor.
SARAMAGO VE OĞUZ ATAY DA VAR
Telif hakları ihlallerine karşı yoğun bir mücadele sürdüren Yayıncılar Meslek Birliği (YAYBİR), 2021 yılı korsan yayın raporunu açıkladı.
Kurgu, kurgu dışı kitaplarda 2021’de en çok korsana düşen, kitapları en çok basılan yazarlar sıralamasında üç kitapla Gülseren Budayıcıoğlu ilk sırada yer alıyor. Kitapları çok satan Budayıcıoğlu, korsanların da gözdesi durumunda. Onu iki kitapla Jose Saramago ve Jose Mauro de Vasconcelos takip ediyor.
Budayıcıoğlu
‘Gulyabani’ler çağa ayak uydurdu ve halen aramızdalar. En son geçen yıl tekrar basımı yapılan ‘Hakka Sığındık’ romanı da bunun kanıtıdır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan sıkıntıları ve hemen ardından ortaya çıkan İspanyol Gribi’nin yol açacağı tahribatı alabildiğine canlı bir şekilde anlattığını okuduk. Sanki içinde bulunduğumuz durumu anlatır gibiydi.
Gürpınar’ın yazdıkları, üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen güncelliğini korusa da biz onun emaneti olan ev müzesini çoktan unuttuk. 80 yıllık hayatının son 30 yılını geçirdiği, kitaplarını yazdığı Heybeliada’daki evini çürümeye bıraktık.
Uzun süredir kapalı olan Hüseyin Rahmi Gürpınar Müze Evi’nin açılması için ada sakinleri ve edebiyatseverler çeşitli girişimlerde bulunmuştu. Ancak önemli bir adım atılmış değil. Bunlardan biri de Heybeliada’da yaşayan Türkçe öğretmeni Nihan Aydar’ın change.org’da ‘Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar Evi Müze Olarak Açılsın’ başlıklı imza kampanyasıydı. Pek çok haber yapıldı, yazılar yazıldı müzenin tekrar açılması, kaderine terk edilmemesi için ama henüz ciddi bir adım atılmış değil.
Bırakın görkemli bir müze evi çürümeye terk etmeyi, sanatçılarımızın, edebiyatçılarımızın yaşadıkları, ürettikleri evleri bulup en azından bir plaket çakmak için iğneyle kuyu kazar gibi arşivlerde belge aramamız gerekir. Ne yazık ki biz bürokrasinin ve kurumların ağır işleyen çarklarının arasında parçalanmasına, yağmalanmasına, çürümesine göz yummuşuz.
Tam adıyla ‘Genel ve Çok Özel İlişkilerin Sakıncalı El Kitabı’ cinsellikten ahlak anlayışına, ilişkilerdeki ikiyüzlülükten kıskançlıklara, ünlülerin sakıncalı seks skandallarından teknolojiyle değişen cinselliğe kadar geniş bir alanda hayatımızın ‘sakıncalı’ bölgelerinde dolaşıyor. “Ben bu kitabı başkalarının özel hayatını sorgulamanız için değil, kendi özel hayatınıza ve beyninize göz atmanız için yazdım” diyor Baykam. Bu cesareti gösterebilecekler için yazdığı kitabını Piramid Sanat’taki eserlerinin arasında konuştuk.
- Cinsellik Bedri Baykam’ın sanatında hep merkezde oldu. Neden?
Aslında bu sorunun yanıtı sansürsüz olarak çok kolay: Cinsellik üç yaşımdan beri merkezde, yeni değil! Üstelik ben bunu, hadi diyelim 11 yaşımdan beri, günah veya ayıp bir şey olarak görmediğim için, bundan güzel şekilde etkilendiğimi, keyif aldığımı gizlemeye gerek görmedim. Sonuçta bu serbest bakış önce ergenlik çağından itibaren özel hayatıma, sonra seyrettiklerime, daha sonra yaptığım resimlere, çektiğim fotoğraflara, kitaplarıma yansıdı. Aslında cinsellik herkesin hayatının merkezinde veya kafasının içindeki ana konu, ama bunu örtbas etmeyi tercih ediyorlar. Özgür beyinlerin ise işlerine olumlu yansıyor. Allah’tan tarihte yalnız değilim!
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Önemli kutlamalardan biri de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Nâzım Hikmet Kültür Sanat Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek anma programında Nebil Özgentürk’ün hazırladığı ‘Nâzım 120 Yaşında’ belgeselinin gösterimi yapılacak ve ardından Fehat Livaneli Orkestrası eşliğinde Serenad Bağcan, Nâzım şarkılarını seslendirecek.
Nebil Özgentürk’ün altıncı Nâzım belgeseli bu.
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın işbirliği ile hazırlanan belgeseli diğerlerinden ayıran özelliği dökü-drama tarzında çekilmiş olması.
Özgentürk, belgeseli bu kez tek kişilik bir oyun gibi kurguladığını söylüyor: “Ne yaşadığını, nasıl yaşadığını kendisi anlatsın istedim. O yüzden dramayı seçtim. 120 yaşına gelmiş bir büyük edebiyatçıya ülke olarak yaptığımız haksızlıklar ve hukuksuzlar karşısında insan çok etkileniyor. Bunları ondan dinleyelim istedim.”
Nâzım’ı Şahin Sancak’ın canlandırdığı belgeselde makyaja büyük önem verilmiş ve bu alanın en önemli isimlerinden Derya Ergün’le çalışılmış.
SİNEMA FİLMİ GİBİ
Toplam 50 dakika süren belgeselin Türkiye çekimleri; Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın içinde yer alan Nâzım Hikmet Anı Odası, Beykoz Kundura Fabrikası, Büyükada, TÜRVAK Sinema Müzesi’nde yapılmış.
Sizi Abdülmecid’in ve yaşadığı dönemin çok iyi anlatıldığı Emirgân’daki bu doyurucu sergiden alıp Dolmabahçe’ye, Milli Saraylar Resim Müzesi’ne götürmek istiyorum. Zamanla adının silindiği, başkasına mal edilen bir tablosunu göstermek için.
Tablonun hikâyesini Mızmız Dergisi’nin kasım sayısında Haluk Oral anlatıyor.
Koleksiyoner, yazar ve araştırmacı Oral, ‘Ressamı Kaybeden Tablo’ yazısında tablonun izini sürerken Abdülmecid Efendi’nin başka bir yönünün de altını çiziyor. Turan ülküsünün peşindeki Abdülmecid’in.
‘Türklerin ilk büyük milli şairi’
Müzayede dünyası yeni yıla oldukça hızlı bir giriş yapıyor ve Türkiye’deki ilk müzayede, rekor bir açılışla başlıyor. Artam Antik A.Ş. tarafından düzenlenen müzayedede Türk figür resminin büyük ustası Neşet Günal’ın ‘Duvar Dibi’ adlı eseri 3 milyon 300 bin lira açılış fiyatıyla satışa sunuluyor. Tuval üzerine yağlıboya, imzalı, 1981 tarihli ve 138x190 santimetre ebatlarındaki eser Günal’ın başyapıtları arasında gösteriliyor. Geçen yılın rekoru yine Neşet Günal’daydı ve sanatçının ‘Testili Kız’ adlı 127x54 santimetre boyutlarındaki eseri 1 milyon 680 bin liraya satılmıştı.
“Resimde insanı temel unsur alma gereğine iyice inandım, tek çıkış yolu bu idi. Fakat inanarak, içtenlikle, insanı insan olarak yaşayarak...” diyen Neşet Günal, toplumcu gerçekçi resim anlayışının da en önemli ismi.
İlk haber 2020’nin son günlerinde Zonguldak’tan geldi.
Alaplı’da kaportacılık yapan Yavuz Öztürk, elinde bulunan tabloların Vincent Van Gogh’a ait olduğunu savunmuş.
Haberde halen çalıştığı atölyesinde tamir ettiği arabalara dayadığı ve milyon dolarlar edebileceğini iddia ettiği tabloları anlatıyor tek tek.
Uzun yıllar İstanbul Maslak Oto Sanayi’de kaporta işi yapan Öztürk, tabloları çeşitli müzayedelerden aldığını söylüyor.
Tabloların Van Gogh’a ait olduğuyla da sınırlı kalmıyor iddiası, yağlıboyanın üzerinde bulunan bir saç telinin de sanatçıya ait olduğunu söylüyor.
Haberin bir yerinde de tabloları eskici pazarında bulunan bir Fransız arkadaşından aldığını belirtiyor.
Klasik müziğin yükselen yıldızları
Klasik müziğin yükselen iki genç yıldızı aynı konserde bir araya geliyor bu hafta.
Astrolojiden anlamam ama bunu gökyüzünde gezegenlerin bilmem kaç yıl sonra bir araya gelmesi gibi düşünebilirsiniz.
İstanbul Senfoni Orkestrası’nın bu cuma günü Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda vereceği İDSO DenizBank Konseri’ni geleceğin büyük orkestra şeflerinden biri olmaya şimdiden aday, genç yaşı ve başarılı kariyeriyle dikkat çeken İtalyan-Türk şef Nil Venditti yönetecek. Konserin solisti ise dünya sahnelerinin bir diğer yükselen yıldızı Jamal Aliyev.
ÇEV Sanat’ın Genç Yetenekler projesi kapsamında eğitimi devam eden Azeri asıllı Türk çello sanatçısı Jamal Aliyev, 5 yaşında Ankara’da çello eğitimine başladı. 13 yaşından bu yana müzik eğitimi için Londra’da bulunan Aliyev, İngiltere merkezli Classic FM tarafından ‘Dünyanın 30 Yaş Altı En Önde Gelen 30 Müzisyeninden Biri’ olarak seçildi.
Annesi Türk, babası İtalyan olan genç orkestra şefi Nil Venditti ise İtalya’nın prestijli Claudio Abbado Ödülü’nü şeflik dalında kazandı. 6 yaşında çello ile başladığı müzik kariyerine şef olarak devam ediyor. Toscana Orkestrası’nın şefi, Amsterdam NedPho’nun yardımcı şefi.
Her iki sanatçının da hayatına dokunan, onlara destek olan isim ise ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say.
Fazıl Say; “Eminim bu yüzyılın en iyi kadın şeflerinden biri olacak. Onun ‘dahi’ olduğunu hissedebiliyorum. Bu yetenekli müzisyene müzik kariyerinde yardımcı olacağım” diyor Nil Venditti için.
Fazıl Say, Jamal Aliyev’i de kariyerinin başından beri destekliyor. Pek çok konserinde sahneye çıkardığı genç yeteneğe albüm kayıtlarında da yer verdi.
Gerçek anlamda ‘abilik’ yapıyor yetenekli gençlere Fazıl Say ve onlardan ikisi cuma akşamı aynı sahneyi paylaşacak.
Konser programı Haydn’ın ünlü ‘Do Majör Viyolonsel Konçertosu’ ve Bartók’un Avrupa’da yazdığı son eser olan ‘Yaylı Orkestra için Divertimento’dan oluşuyor.
İleride ‘Oradaydım’ denilebilecek konserlerden biri.
BEKLENEN RESTORASYON
İSTANBUL Film Festivali’nin sinema kültürünün oluşmasına yaptığı katkı film gösterimleri ile sınırlı değil. Gösterimler dışında yapılan önemli katkılardan biri de eski Türk filmlerinin kopyalarının onarılması. Festival kapsamında her yıl Zurich Sigorta’nın desteğiyle Türk sinemasının önemli yapıtlarını biri restore ettirilerek gün ışığına çıkarılıyor ve bu klasiklerin yeni kopyaları Türk sinemasına kazandırılıyor.
Bu yıl sinemamızın ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku’nun yapımcılığını üstlendiği, Sami Ayanoğlu ve Orhon M. Arıburnu ile birlikte yönettiği, Cahide Sonku ile Zeki Müren’in başrollerini paylaştığı 1953 yapımı ‘Beklenen Şarkı’, Atlas Prodüksiyon tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek. Film, İKSV tarafından 8–19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 41. İstanbul Film Festivali’nin ‘Dünden Bugüne Türk Klasikleri’ bölümü kapsamında, yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşacak.
Adı anıldığında akıllara aynı adlı şarkısını ve Cahide Sonku ile Zeki Müren’in piyano başındaki ikonik pozlarını getiren ‘Beklenen Şarkı’, birçok ilki bünyesinde barındırdığı için Türk sinemasında ayrı bir yere sahip. O dönemde Zeki Müren radyo sayesinde tüm Türkiye’de tanınırken Sonku ise büyük bir sinema yıldızıydı.
Cahide Sonku’nun hem başrolü hem yapımcısı hem de yönetmenlerinden olduğu ‘Beklenen Şarkı’, sonra birçok şarkılı filmde başrol oynayan fakat o sırada Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenimi süren Zeki Müren’in ise ilk filmi.
İKSV’DEN DASDAS’A
İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Tiyatro Festivali’nin direktörlüğünü uzun yıllardır yürüten Leman Yılmaz görevinden ayrılarak son dönemin yükselen tiyatro grubu DasDas ile anlaştı. İKSV bundan böyle Tiyatro Festivali’ni her dönem ayrı bir küratörle düzenleyecek.
Bu ayrılığı önceki gün Medyascope’ta verdiği röportajda açıklayan Leman Yılmaz bünyesine yeni katıldığı ekiple yapacakları birkaç projeyi de açıkladı. Bunlardan ilki 23 Nisan’da yapacakları büyük bir çocuk festivali. Ayrıca DasDas yurtdışına da açılarak Moskova’da bir sahne açacakmış. Yurtiçinde ise ikinci sahneyi kuracakları yer Bursa olacakmış.
GALERİ NEV’DEN DİRİMART’A
GALERİ dünyasında da bir hareketlilik göze çarpıyor son dönemde. Adı İstanbul’daki Galeri Nev ile bütünleşmiş sanatçıların başında geliyordu Canan Tolon. Sanatçı ani bir kararla Türkiye’deki galerisini değiştirdi ve Dirimart’a geçti. Çalışmalarını California’da sürdüren Tolon, çağdaş Türk sanatının önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Dünyanın önemli müze ve koleksiyonlarında eserleri olan sanatçının ‘Sen Söyle’ adlı geniş kapsamlı sergisi son olarak 2019-2020 yılları arasında İstanbul Modern’de açılmıştı.
Dirimart sanat dünyasında şaşkınlık yaratan bu değişikliği, sosyal medya platformu Instagram’dan şu cümlelerle duyurdu:
“Dirimart Tolon’un temsiliyetini duyurmaktan mutluluk duyar.
Canan Tolon’un sanatsal pratiği, doğanın sürekli yenilenmesine ve bir kültürel girişim olarak mimariye odaklanır. Tolon, doğa ve mimari arasındaki direniş ve bunların karşılaşmasından doğan çelişki ve sonuçlar etrafında entelektüel ve görsel bir dünya kurgular.”