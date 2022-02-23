Klasik müziğin yükselen yıldızları

“Uyandıkça yalandır ölüm” diye yazmıştı ama 19 Şubat sabahı uyanamadı şair Sina Akyol. 72 yaşında İzmir’de kalbine yenik düşerek ölümün katı gerçekliğini bir kez daha hatırlattı.

Geçen hafta ansızın aramızdan ayrılan şair Salih Bolat’ın acısı küllenmeden bu kez İzmir’den, Sina Akyol’dan geldi aynı haber. Türk şiiri bir yaprak dökümü geçirdi, kara bir hafta yaşadı.









1950 yılında Ankara’da doğmuş, hayatının önemli bir bölümünü İzmir’de geçirmişti. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra uzun yıllar TRT’de program yapımcısı olarak görev aldı. Şiir, hayatında hep ilk sırada yer aldı. Adam Sanat, Dost, Varlık ve Yazko Edebiyat gibi dergilerde yayımlandı şiirleri. 1972’de yayımlandı ilk şiir kitabı ‘Su Tadında’ adını taşıyordu. 1982’de ‘Lokmanla Geçen Şen Günlerim’, 1990’da ‘Haytalarla Hatmiler’, 1994’te ‘Ayda Tümör İzleri’, 1996’da ‘Avluda’ ve ‘Meğer Söz Gümüş’, 1998’de ‘Belki Çiçek Dağına’ (Toplu Şiirler), 1999’da ‘İkindi Kitabı’, 2002’de ‘Olmanın Halleri’, 2007’de ‘Yetinmek Sevindirir’, 2012’de ‘Düzyazdım’, 2015’te ‘Kişisel Antoloji’, 2018’de ‘Binbir Hece Masalları’ ve 2021’de ‘Zamana Bırakılmış Yazılar’ yayımlandı.

Pek çok ödü aldı şiir kitaplarıyla. 1995’te Halil Kocagöz Şiir Ödülü, 1996’da Yunus Nadi Şiir Ödülü, 1997’de ise Cemal Süreya Şiir Ödülü’ne layık görüldü.

