Kitapçılar kapandı internet satışı patladı

Evde zaman geçirmek zorunda kaldığı için canı sıkılanlar kadar bu durumdan memnun olanlar da var.
Kendime zaman ayırıp bol bol kitap okurum, kitaplığımı düzenlerim diyenler mesela...
Eğer bu görüşte olanların gurubundaysanız, size bazı haberlerim var.
Öncelikle küçük ya da büyük bir kitaplık oluşturduysanız şanslısınız.
Çünkü yayınevlerinin çoğu yeni kitap basımını, en azından içinde bulunduğumuz nisan ayı için durdurmuş durumda. Önceden planlandığı için kitap basanlar da dağıtıma vermek yerine depoya kaldırıyormuş.
Başta büyük zincir mağazalar olmak üzere perakende satış yapan kitapçıların çoğu kapalı.
Kitap satışı da pek çok üründe olduğu gibi internete kaymış durumda.
Kitap satışlarında yüzde yüze yakın artış olduğu yönünde haberler işte bu internet satışları için geçerli.
Ama yayınevlerinin normal zamanlarda internetten yaptıkları satışın oranı yüzde 15-20 civarı. İnternetten satışları yüzde yüz bile artmış olsa büyük bir düşüş var demek.
Bütün yük şu anda internet üzerinden satış yapan firmaların üzerinde olduğu için talebe yetişmede zorluk yaşanıyor.
Hatta büyük bölümü gün içinde siparişleri öğlene kadar alıyor ve satışı ertesi güne kadar durduruyor. Gönderimini zamanında yapabilmek için.
En çok sipariş edilenlerin başında ise çocuk kitapları ve Monopoli gibi ailece oynanacak oyunlar geliyor.
SESLİ KİTABA TALEP ARTTI
Kitap okumak değil de kitap dinlemekle ilgili bir veri de sesli kitap girişimi Audioteka’dan.
Evde kalan insanların sayısına bağlı olarak sesli kitap dinleme oranlarında yüzde 40’lık artış olduğunu belirten Audioteka Türkiye Genel Müdürü Göktuğ Oğuz, en çok dinlenen içeriklerin romanlar ve çocuklarını oyalamak için masallar olduğunu, ancak bu dönemde kişisel gelişim ve korku hikâyelerinin dinlenmesinde de artışlar gördüğünü belirtiyor.
KORONA ANILARINIZI YAYINLATABİLİRSİNİZ
OLAĞANÜSTÜ bir dönemden geçiyoruz. Bu günlerde yaşadıklarınızı, tanıklıklarınızı gelecek kuşaklara aktarmak istemez misiniz?
Elma Yayınevi başlattığı kampanya ile size bu fırsatı sunuyor.
Karantinada olanların neler yaşadıklarını yazmalarını isteyen yayınevi,
bu günlükleri ‘Salgın Günleri’ isimli kitapta bir araya getireceğini duyurdu. Duygularınızı, düşüncelerinizi, gördüklerinizi beş A4 sayfası
ve 12 punto olarak yazıp salgingunleri@elmayayinevi.com adresine 15 Nisan’a kadar gönderebilirsiniz.
YO YO MA’DAN SAYGUN SÜRPRİZİ
DÜNYANIN en önemli çellistlerinden biri, Çin asıllı Amerikalı sanatçı Yo Yo Ma.
Evde kaldığımız günleri güzelleştiren akıma o da katıldı ve online olarak bir konser verdi.
Diskografisinde 75’i aşkın albümü bulunan ve 15 kez Grammy Ödülü kazanan ünlü sanatçı bu konserinde hangi bestecinin eserine yer verdi dersiniz?
‘Türk Beşleri’ olarak bilinen bestecilerimizden biri olan Ahmet Adnan Saygun’un bestesine.
Yo Yo Ma, 4 Nisan’da evinden yaptığı canlı yayında Saygun’un ‘Partita’sını çaldı hayranları için.
Sanatçının #songsfromcomfort hashtag’iyle yayınladığı konseri, 158 bin kişi izledi.
Yo Yo Ma gibi müthiş bir yetenekten Saygun’un Partita’sını dinlemek büyük keyifti. Sanatçının sosyal medya hesaplarına girip siz de dinleyebilirsiniz.
EVDE SİNEMATEK
KORONAVİRÜS salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında sinema geliyor. Salonların tamamı kapalı. Yeni filmler vizyon tarihlerini sürekli erteliyor.
Kadıköy Belediyesi salgın başlamadan hemen önce bir sinematek/sinema evi açma projesini tamamlamak üzereydi. Hazırlıklar son aşamasına gelmişti ki salgın başladı ve birlikte film izleme projesi durdu. Onlar da fiziki ortamda hayata geçirecekleri bu projeyi sanal ortamda başlattılar. Her gün özenle seçilmiş yeni bir film sunan online film platformu MUBI’yle anlaşarak bir aylık ücretsiz deneme üyeliğini hayata geçirdiler. Çoğu başka hiçbir yerde olmayan kült, klasik, bağımsız ve ödüllü filmleri izleme fırsatını kaçırmayın derim. Ben favori klasiğim ‘Cennet Sineması’ (Nuovo Cinema Paradiso) ile programa giriş yapmayı düşünüyorum.
//sinematek.kadikoy.bel.tr/
Kitapçılar kapandı internet satışı patladı
Evde zaman geçirmek zorunda kaldığı için canı sıkılanlar kadar bu durumdan memnun olanlar da var.
Kendime zaman ayırıp bol bol kitap okurum, kitaplığımı düzenlerim diyenler mesela...
Eğer bu görüşte olanların gurubundaysanız, size bazı haberlerim var.
Öncelikle küçük ya da büyük bir kitaplık oluşturduysanız şanslısınız.
Çünkü yayınevlerinin çoğu yeni kitap basımını, en azından içinde bulunduğumuz nisan ayı için durdurmuş durumda. Önceden planlandığı için kitap basanlar da dağıtıma vermek yerine depoya kaldırıyormuş.
Başta büyük zincir mağazalar olmak üzere perakende satış yapan kitapçıların çoğu kapalı.
Kitap satışı da pek çok üründe olduğu gibi internete kaymış durumda.
Kitap satışlarında yüzde yüze yakın artış olduğu yönünde haberler işte bu internet satışları için geçerli.
Ama yayınevlerinin normal zamanlarda internetten yaptıkları satışın oranı yüzde 15-20 civarı. İnternetten satışları yüzde yüz bile artmış olsa büyük bir düşüş var demek.
Bütün yük şu anda internet üzerinden satış yapan firmaların üzerinde olduğu için talebe yetişmede zorluk yaşanıyor.
Hatta büyük bölümü gün içinde siparişleri öğlene kadar alıyor ve satışı ertesi güne kadar durduruyor. Gönderimini zamanında yapabilmek için.
En çok sipariş edilenlerin başında ise çocuk kitapları ve Monopoli gibi ailece oynanacak oyunlar geliyor.
SESLİ KİTABA TALEP ARTTI
Kitap okumak değil de kitap dinlemekle ilgili bir veri de sesli kitap girişimi Audioteka’dan.
Evde kalan insanların sayısına bağlı olarak sesli kitap dinleme oranlarında yüzde 40’lık artış olduğunu belirten Audioteka Türkiye Genel Müdürü Göktuğ Oğuz, en çok dinlenen içeriklerin romanlar ve çocuklarını oyalamak için masallar olduğunu, ancak bu dönemde kişisel gelişim ve korku hikâyelerinin dinlenmesinde de artışlar gördüğünü belirtiyor.
KORONA ANILARINIZI YAYINLATABİLİRSİNİZ
OLAĞANÜSTÜ bir dönemden geçiyoruz. Bu günlerde yaşadıklarınızı, tanıklıklarınızı gelecek kuşaklara aktarmak istemez misiniz?
Elma Yayınevi başlattığı kampanya ile size bu fırsatı sunuyor.
Karantinada olanların neler yaşadıklarını yazmalarını isteyen yayınevi,
bu günlükleri ‘Salgın Günleri’ isimli kitapta bir araya getireceğini duyurdu. Duygularınızı, düşüncelerinizi, gördüklerinizi beş A4 sayfası
ve 12 punto olarak yazıp salgingunleri@elmayayinevi.com adresine 15 Nisan’a kadar gönderebilirsiniz.
YO YO MA’DAN SAYGUN SÜRPRİZİ
DÜNYANIN en önemli çellistlerinden biri, Çin asıllı Amerikalı sanatçı Yo Yo Ma.
Evde kaldığımız günleri güzelleştiren akıma o da katıldı ve online olarak bir konser verdi.
Diskografisinde 75’i aşkın albümü bulunan ve 15 kez Grammy Ödülü kazanan ünlü sanatçı bu konserinde hangi bestecinin eserine yer verdi dersiniz?
‘Türk Beşleri’ olarak bilinen bestecilerimizden biri olan Ahmet Adnan Saygun’un bestesine.
Yo Yo Ma, 4 Nisan’da evinden yaptığı canlı yayında Saygun’un ‘Partita’sını çaldı hayranları için.
Sanatçının #songsfromcomfort hashtag’iyle yayınladığı konseri, 158 bin kişi izledi.
Yo Yo Ma gibi müthiş bir yetenekten Saygun’un Partita’sını dinlemek büyük keyifti. Sanatçının sosyal medya hesaplarına girip siz de dinleyebilirsiniz.
EVDE SİNEMATEK
KORONAVİRÜS salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında sinema geliyor. Salonların tamamı kapalı. Yeni filmler vizyon tarihlerini sürekli erteliyor.
Kadıköy Belediyesi salgın başlamadan hemen önce bir sinematek/sinema evi açma projesini tamamlamak üzereydi. Hazırlıklar son aşamasına gelmişti ki salgın başladı ve birlikte film izleme projesi durdu. Onlar da fiziki ortamda hayata geçirecekleri bu projeyi sanal ortamda başlattılar. Her gün özenle seçilmiş yeni bir film sunan online film platformu MUBI’yle anlaşarak bir aylık ücretsiz deneme üyeliğini hayata geçirdiler. Çoğu başka hiçbir yerde olmayan kült, klasik, bağımsız ve ödüllü filmleri izleme fırsatını kaçırmayın derim. Ben favori klasiğim ‘Cennet Sineması’ (Nuovo Cinema Paradiso) ile programa giriş yapmayı düşünüyorum.
//sinematek.kadikoy.bel.tr/