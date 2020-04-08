Ara
MENÜ
Haberler >Yazarlar >İhsan Yılmaz>Kitapçılar kapandı internet satışı patladı
"İhsan Yılmaz" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "İhsan Yılmaz" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

iyilmaz@hurriyet.com.tr

Kitapçılar kapandı internet satışı patladı

8 Nisan 2020

Evde zaman geçirmek zorunda kaldığı için canı sıkılanlar kadar bu durumdan memnun olanlar da var.

 

Kendime zaman ayırıp bol bol kitap okurum, kitaplığımı düzenlerim diyenler mesela...

Eğer bu görüşte olanların gurubundaysanız, size bazı haberlerim var.

Öncelikle küçük ya da büyük bir kitaplık oluşturduysanız şanslısınız.

Kitapçılar kapandı internet satışı patladı

Çünkü yayınevlerinin çoğu yeni kitap basımını, en azından içinde bulunduğumuz nisan ayı için durdurmuş durumda. Önceden planlandığı için kitap basanlar da dağıtıma vermek yerine depoya kaldırıyormuş.

Başta büyük zincir mağazalar olmak üzere perakende satış yapan kitapçıların çoğu kapalı.

Kitap satışı da pek çok üründe olduğu gibi internete kaymış durumda.

Kitap satışlarında yüzde yüze yakın artış olduğu yönünde haberler işte bu internet satışları için geçerli.

Ama yayınevlerinin normal zamanlarda internetten yaptıkları satışın oranı yüzde 15-20 civarı. İnternetten satışları yüzde yüz bile artmış olsa büyük bir düşüş var demek.

Bütün yük şu anda internet üzerinden satış yapan firmaların üzerinde olduğu için talebe yetişmede zorluk yaşanıyor.

Hatta büyük bölümü gün içinde siparişleri öğlene kadar alıyor ve satışı ertesi güne kadar durduruyor. Gönderimini zamanında yapabilmek için.

En çok sipariş edilenlerin başında ise çocuk kitapları ve Monopoli gibi ailece oynanacak oyunlar geliyor.

SESLİ KİTABA TALEP ARTTI

Kitap okumak değil de kitap dinlemekle ilgili bir veri de sesli kitap girişimi Audioteka’dan.

Evde kalan insanların sayısına bağlı olarak sesli kitap dinleme oranlarında yüzde 40’lık artış olduğunu belirten Audioteka Türkiye Genel Müdürü Göktuğ Oğuz, en çok dinlenen içeriklerin romanlar ve çocuklarını oyalamak için masallar olduğunu, ancak bu dönemde kişisel gelişim ve korku hikâyelerinin dinlenmesinde de artışlar gördüğünü belirtiyor.

KORONA ANILARINIZI YAYINLATABİLİRSİNİZ

OLAĞANÜSTÜ bir dönemden geçiyoruz. Bu günlerde yaşadıklarınızı, tanıklıklarınızı gelecek kuşaklara aktarmak istemez misiniz?

Elma Yayınevi başlattığı kampanya ile size bu fırsatı sunuyor.

Karantinada olanların neler yaşadıklarını yazmalarını isteyen yayınevi,

bu günlükleri ‘Salgın Günleri’ isimli kitapta bir araya getireceğini duyurdu. Duygularınızı, düşüncelerinizi, gördüklerinizi beş A4 sayfası

ve 12 punto olarak yazıp salgingunleri@elmayayinevi.com adresine 15 Nisan’a kadar gönderebilirsiniz.



YO YO MA’DAN SAYGUN SÜRPRİZİ

DÜNYANIN en önemli çellistlerinden biri, Çin asıllı Amerikalı sanatçı Yo Yo Ma.

Evde kaldığımız günleri güzelleştiren akıma o da katıldı ve online olarak bir konser verdi.

Kitapçılar kapandı internet satışı patladı

Diskografisinde 75’i aşkın albümü bulunan ve 15 kez Grammy Ödülü kazanan ünlü sanatçı bu konserinde hangi bestecinin eserine yer verdi dersiniz?

‘Türk Beşleri’ olarak bilinen bestecilerimizden biri olan Ahmet Adnan Saygun’un bestesine.

Yo Yo Ma, 4 Nisan’da evinden yaptığı canlı yayında Saygun’un ‘Partita’sını çaldı hayranları için.

Sanatçının #songsfromcomfort hashtag’iyle yayınladığı konseri, 158 bin kişi izledi.

Yo Yo Ma gibi müthiş bir yetenekten Saygun’un Partita’sını dinlemek büyük keyifti. Sanatçının sosyal medya hesaplarına girip siz de dinleyebilirsiniz.

EVDE SİNEMATEK

KORONAVİRÜS salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında sinema geliyor. Salonların tamamı kapalı. Yeni filmler vizyon tarihlerini sürekli erteliyor.

Kitapçılar kapandı internet satışı patladı

Kadıköy Belediyesi salgın başlamadan hemen önce bir sinematek/sinema evi açma projesini tamamlamak üzereydi. Hazırlıklar son aşamasına gelmişti ki salgın başladı ve birlikte film izleme projesi durdu. Onlar da fiziki ortamda hayata geçirecekleri bu projeyi sanal ortamda başlattılar. Her gün özenle seçilmiş yeni bir film sunan online film platformu MUBI’yle anlaşarak bir aylık ücretsiz deneme üyeliğini hayata geçirdiler. Çoğu başka hiçbir yerde olmayan kült, klasik, bağımsız ve ödüllü filmleri izleme fırsatını kaçırmayın derim. Ben favori klasiğim ‘Cennet Sineması’ (Nuovo Cinema Paradiso) ile programa giriş yapmayı düşünüyorum.
//sinematek.kadikoy.bel.tr/



X
İhsan Yılmaz İhsan YılmazTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
En kritik haftalara giriyoruzDeniz SİPAHİEn kritik haftalara giriyoruz08.04.2020
Hürriyet Bilim Kurulu sorularınızı cevaplıyorHürriyet'in Arka KöşesiHürriyet Bilim Kurulu sorularınızı cevaplıyor08.04.2020
Gönlünü kebapçıya kaptırdıMehmet ÜstündağGönlünü kebapçıya kaptırdı08.04.2020
Ayinden sonra 13ündeki çocuğu taciz eden kimmişErtuğrul ÖZKÖKAyinden sonra 13'ündeki çocuğu taciz eden kimmiş08.04.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.