Kadın sanatçı rekoru Frida Kahlo’nun

Özellikle kadın sürrealist sanatçıların eserlerinin müzayedelerde yüksek fiyatlara satılarak öne çıkması dikkat çekiciydi. Bu ilgi sürrealizmin erkek sanatçılar etrafında yazılan tarihinin yavaş yavaş değiştiğinin de göstergesiydi.

Satış rekorları, küresel sanat piyasasının nabzının tutulduğu New York’ta 17-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ‘Marquee Haftası’nda kırıldı. Sotheby’s, Christie’s ve Phillips’in yılın en büyük müzayedelerini gerçekleştirdikleri hafta 2 milyar dolardan fazla sanat eseri satışı yapıldı ve başta kadınlar olmak üzere 16 sanatçı için yeni rekorlara imza atıldı.

artam.com sitesi bu satış rekorlarını derlediği bir haber yayımladı. İşte tarihe ‘efsane kasım’ olarak geçen müzayedelerin rekor kıran ilk beş sanatçısı ve eserleri:

Gustav Klimt, ‘Portrait of Elizabeth Lederer’

Sotheby’s’in satışa sunduğu Gustav Klimt’in ‘Portrait of Elizabeth Lederer’ isimli eseri, 236.36 milyon dolara satılarak, müzayede tarihinde bir sanat eseri için ödenen en pahalı ikinci rakam ve sanatçının kendi rekorunu kıran yeni bir kilometre taşı oldu. Portre, aynı zamanda en pahalı modern sanat eseri unvanını elde etti. Yaklaşık 1.8 metrelik tablo, Klimt’in önde gelen hamilerinin kızı Elisabeth Lederer’i tasvir ediyor. Klimt’in önceki müzayede rekoru, 2023’te Sotheby’s’de 108 milyon dolara satılan ve o yılın en pahalı müzayede satışı olan ‘Dame mit Fächer’ (1917) tablosuna aitti.

Frida Kahlo, ‘El sueno’ (La cama)

Yine Sotheby’s’in müzayedesinde Frida Kahlo’nun 1940 tarihli ‘El sueno (La cama)’ adlı eseri, 54 milyon 660 bin dolara

satılarak bir kadın sanatçıya ait en pahalı eser unvanını elde etti. Eserin Selma ve Nesuhi Ertegün çiftinin koleksiyonundan çıktığı ve Nesuhi Ertegün’ün tabloyu 1980’de 51 bin dolara satın aldığı yazıldı. Kahlo’nun önceki müzayede rekoru, 2021 yılında Sotheby’s New York’ta 34.9 milyon dolara satılan bir başka otoportresi olan ‘Diego and I’ (1949) ile kırılmıştı.

Haberin Devamı

Daha önce bir kadın sanatçının eserine ait rekor ise 2014 yılında Sotheby’s’de 44 milyon dolara satılan Georgia O’Keeffe’in ‘Jimson Weed/White Flower No. 1’ (1932) tablosundaydı.

Cecily Brown, ‘High Society’

Haftanın bir diğer önemli satışında yine bir kadın sanatçının imzası yer aldı. Cecily Brown’ın ‘High Society’ (1997–98) adlı eseri, Sotheby’s’in müzayedesinde 9.81 milyon dolara satıldı.

Dorothea Tanning, ‘Interior with Sudden Joy’

Amerikalı sürrealist sanatçı Dorothea Tanning’in ‘Interior with Sudden Joy’ (1951) eserinin 20 Kasım’da Sotheby’s’de 3.22 milyon dolara satılmasıyla yeni bir müzayede rekoru kırıldı. Sanatçı eserini Arizona’da, kocası Max Ernst ile yaşarken üretti.

Haberin Devamı

Olga de Amaral ‘Pueblo H’

Olga de Amaral’ın tekstil peyzajı ‘Pueblo H’ (2011), 19 Kasım’da Christie’s’de, 600 bin dolarlık yüksek tahmininin oldukça üzerine çıkarak 3.12 milyon dolara satıldı. Eserin rakamı, Amaral’ın mayıs ayında Phillips New York’ta 1.16 milyon dolara satılan önceki rekoru olan ‘Imagen perdida 27’nin (1997) oldukça üzerine çıktı.

YUSUFÇUKLARIN HIZ FİZİĞİ

SANATÇI Elvan Alpay’ın 2021 sonrasında ürettiği yapıtlarını bütüncül bir seçkiyle sunduğu kişisel sergisi Pánta Rheî / İşler – Works’ yarın Beşiktaş’taki Sevil Dolmacı Gallery’de başlıyor.

Başlığını Herakleitos’un “her şey akar” ifadesiyle özetlenen felsefi fragmanından alan sergi, akışı yalnızca bir metafor olarak değil, maddenin doğasına içkin bir davranış biçimi olarak ele alıyor. Eserlerinde “hareket hâlindeki madde” fikriyle yola çıkan sanatçı resmi bitmiş bir görüntü olmaktan çıkarıp kırılma, buharlaşma, sızma, katılaşma gibi süreçlerin görsel kaydına dönüştürüyor.

Haberin Devamı

“Ben motif seçmem. Onlar davranır; ben kaydederim” diyen sanatçının bu sergideki atmosferini yusufçukların hız fiziği, mantarların yeraltı zekâsı, yaprak damarlarının haritaları, akrilikte hapsolmuş ışık huzmeleri oluşturuyor.

Yapıtları bugün Fondation Cartier (Paris), Mitsubishi Foundation (Tokyo), OMM Odunpazarı Modern Müze (Eskişehir) gibi kurumların ve önemli koleksiyonların listesinde bulunan 2006 Pekin Bienali Büyük Ödülü’nün sahibi Elvan Alpay, Paris’ten Tokyo’ya, Londra’dan New York’a dünyanın önemli merkezlerinde sergiler açtı.

Alpay’ın sergisi Sevil Dolmacı Gallery’de 3 Ocak 2026 tarihine kadar görülebilir.