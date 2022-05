James Bond kitabı Billur Kalkavan’ı zengin eder mi

Haberin Devamı

Kitapların arasında James Bond serisinin ilk kitabı ‘Casino Royale’in 1953 tarihli, ithaflı ve imzalı ilk baskısı da var. “Vesper için modellik yapan Kay’a! Yazarın sevgileriyle” diye yazmış Fleming. Sahafın notu, Fleming’in bu kitaptan yalnızca iki tanesini imzaladığı. Diğeri ise ‘M’ye sunulmuş bir kopyaymış.

Kitabın satış fiyatı 150 bin Pound (yaklaşık 3 milyon TL).







Bu ithaf bana Fleming’in başka bir gerçek roman kahramanını hatırlattı. ‘007 Rusya’dan Sevgilerle’ romanında anlattığı Darko Kerim’i. Kitapta İstanbul’a gelen James Bond’a yardım eden İngiliz gizli servisi MI6 ajanı Darko Kerim’i de Oxford’da edebiyat okuyan, daha sonra İstanbul’da armatörlük yapan arkadaşı Nâzım Kalkavan’dan esinlenerek yaratmıştı. Hatta Ian Fleming 6-7 Eylül olayları sırasında İstanbul’daydı ve İstiklal Caddesi’ndeki talanı, Rum ve Ermeni evlerine yapılan saldırıları dehşet içinde izleyip Sunday Times’a yazarak dünyaya duyuran isimlerin başında geliyordu.

5 Eylül 1955 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan 23. Interpol Konferansı’na katılmak için gelmiş ve arkadaşı Nâzım Kalkavan’la zaman geçirmek için bir süre daha kalmıştı.







Bu yakın dostluğa istinaden eğer Ian Fleming başta ‘007 Rusya’dan Sevgilerle’ olmak üzere yazdığı James Bond romanlarından birkaç tanesini Nâzım Kalkavan’a imzaladıysa Billur Kalkavan köşeyi döndü demektir. James Bond romanının kahramanı Darko Kerim, yani Nâzım Kalkavan, Billur Kalkavan’ın babasından başkası değil çünkü.

NADİR SEYAHATNAMELER SATIŞA ÇIKIYOR



BİR nadir kitap müzayede haberi de bizden. Daha çok sanat eserleri satışıyla bilinen Artam Antik A.Ş. bu kez antika ve nadir kitapları merkezine alan bir müzayedeye imza atıyor. ‘Nadir Kitap’ başlığı altında 5-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek müzayedede, birçoğu yüzlerce yıllık antika ve nadir kitaplar, seyahatnameler, eski İstanbul gravürleri, renkli taş baskılar, tarihi belgeler ve imzalı yayınların yanı sıra tarihi objeler, madalyalar ve nişanlar da yer alıyor.







Müzayedenin dikkat çeken parçalarından ilki Grattan Geary’nin 1878 tarihli ‘Through Asiatic Turkey’ adlı eseri. Kitap, yazarın Osmanlı topraklarında başlayıp İstanbul’da sonlanan seyahatini içeriyor.

Müzayede’de göze çarpan diğer bir eser, İstanbul’daki İtalyan büyükelçiliğinde görevli olan Antonio Baratta’nın İstanbul üzerine 3 ciltlik olağanüstü kapsamlı kitabı. Kitapta Osmanlı padişahları, Alaeddin Paşa’dan Koca Hüsrev Mehmed Paşa’ya sadrazamlar, Mal Hatun’dan Sahra Sultan’a padişah eşlerinin hayatları, Yeniçeri Ocağı’nın tarihçesi ve reformlar, 2. Mahmud ve askeri alandaki birikim ve deneyimini yeni ordu düzeninde uygulayan, Rüstem Bey adıyla da şöhret yapan Giovanni Timoteo Calosso anlatılıyor. Ardından gelen uzunca bölümde tarihi, semtleri ve önemli anıtlarıyla İstanbul işleniyor.

Müzayede, Chenevard, De Valon, Poujoulat, Newton, Mac Fallane, Lady Blackwood, Favart, Lady Montagu, Miss Pardoe, Dalvimart, Pouqueville, Burckhard Barker gibi Batılı gezginlerin, araştırmacıların ve diplomatların gerek İstanbul gerekse Osmanlı topraklarına yaptıkları çeşitli gezilerin seyahatnamelerini de içeriyor.



BRONTË’NİN MİNİK KİTABINA 18.5 MİLYON TL







‘JANE Eyre’ eseriyle ünlü İngiliz yazar Charlotte Brontë’nin, yaklaşık 200 yıl önce, 13 yaşındayken yazdığı minyatür elyazması geçtiğimiz hafta New York Uluslararası Antika Kitap Fuarı’nda 1.25 milyon dolara (18.55 milyon TL) satılarak bütün dikkatleri üzerine çekti. Yıllardır kayıp olduğu bilinen, bir iskambil kartından daha ufak kitap yazarın yayımlanmamış 10 şiirinden oluşuyor. Kâr amacı gütmeyen bir kurum olan Friends of National Libraries (FNL) tarafından satın alınan kitap, yazıldığı yere, Yorkshire, Hawort’ta bulunan, yazara adanmış bir müze olan Brontë Parsonage Museum’a bağışlanıyor. ‘Charlotte Brontë-A Book of Rihmes’ başlıklı minyatür elyazması en son 1916’da New York’ta bir müzayedede görüldü ve kaybolmadan önce 520 dolara satıldı. 15 sayfadan oluşan, elle dikilmiş kitabın nerede olduğu bilinmiyordu.