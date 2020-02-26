İzmirliler Ara Güler’e ne diyecek?

Fotoğrafın büyük ustası Ara Güler’in ikonik fotoğrafları, daha çok doğup büyüdüğü, hayatını geçirdiği İstanbul üzerinedir. Ara Güler, bir foto muhabir olarak bu kentin en büyük tanıklığını yaptı.
İzmir Arkas Sanat Merkezi’nde açılan ‘Ara Güler Merhaba İzmir!’ sergisine giderken merak ettiğim şeylerden biri de sanatçının bu kentle ilişkisiydi. İzmir fotoğraflarının çoğu ilk kez bu sergide görülebilecekti.
Ve sonuç: İstanbul fotoğrafları kadar İzmir’in ruhuna nüfuz etmiş kareleriyle karşılaştım.
Boyoz satan çocuktan meşhur Asansör’e, saat kulesinden sokak satıcısı çocuklara kadar...
Direktörlüğünü Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç’ın üstlendiği ‘Ara Güler Merhaba İzmir!’ sergisinde İzmir fotoğraflarının yanı sıra, Ara Güler’in gençlik yıllarında yaptığı edebi çalışmalar, doğup büyüdüğü ve yaşamı boyunca belgelediği İstanbul’a ait fotoğraflar ile ulusal ve uluslararası kültür sanat dünyasından önemli isimlerin portreleri yer alıyor. Bu fotoğraflara ek olarak, Ara Güler’in dünya kamuoyuna tanıttığı Afrodisias antik kenti, Nemrut ve Nuh’un gemisi ile ilgili fotoğraflarıyla Efes başta olmak üzere İzmir Agora’sı, Bergama, Allianoi gibi antik kentlerin yıllar içerisindeki değişimini gösteren orijinal siyah-beyaz karanlık oda fotoğraflar da ilk kez gün yüzüne çıkıyor.
TÜRK EDEBİYATININ PORTRE GALERİSİ
Edebiyat ve sanat dünyasının içinden bir isim aynı zamanda Ara Güler. Türkiye ve dünyadan kültür-sanat dünyasının önemli isimleri onun çektiği portrelerle yer etmiştir görsel hafızamızda.
Ara Güler’in kadrajından Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal, Oğuz Atay gibi Türk edebiyatının önde gelen isimlerine ait 100 adet portre yer alıyor sergide. Bir koridorda iki yana asılmış portrelerin arasındayken, Türk edebiyat tarihi tüneline girmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Serginin bu bölümünde rehber olarak edebiyatımızın cumhurbaşkanı Doğan Hızlan’ın yazısı eşlik ediyor size. İki iyi dostun buluşmasına da vesile olmuş bu koridor.
Portreler bölümünde ayrıca ‘Yeryüzünde Yedi İz’ serisinden Bertrand Russell, Tennessee Williams, Louis Aragon, William Saroyan, Marc Chagall, Salvador Dali ve Pablo Picasso’nun Ara Güler tarafından çekilmiş portreleri de sergileniyor.
Arkas Sanat Merkezi’nin bir önceki sergisi Pablo Picasso’nun gösteri sanatları üzerineydi ve sanatseverler tarafından büyük ilgi görmüş, merkezin kapısında uzun kuyruklar oluşmuştu.
‘Merhaba İzmir’ diyen Ara Baba’ya bakalım İzmir nasıl cevap verecek...
KELİMELER DÜNYAYI NASIL DOLAŞIR?
Edebiyat dünyasının gerçek anlamda gizli kahramanlarıdır çevirmenler.
Dünyanın en meşakkatli işini yaparlar ama hiç vitrinde değildirler.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 2014 yılında kaybettiğimiz Talât Sait Halman anısına başlattığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü, bu yüzden ayrı bir öneme sahiptir. Onlara büyük bir vefa borcumuzun olduğunu hatırlatır bize.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ödülün töreni, önceki akşam Salon İKSV’de gerçekleştirildi.
Mathias Enard’ın Fransızca aslından çevirdiği eseri ‘Pusula’ ile Ebru Erbaş ve Leonid Nikolayevic Andreyev’in Rusça aslından çevirdiği eseri ‘Kızıl Kahkaha’ ile Kamil Kayhan Yükseler’e ödülleri, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından sunuldu.
Ebru Erbaş ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, bir İtalyan çevirmenden alıntılayarak çevirmenliğin çok güzel bir tarifini yaptı.
“Kelimeler dünyayı dolaşan gemiler gibidir, dümende de çevirmenler vardır. Bütün kaptanlara selam olsun.”
İzmirliler Ara Güler’e ne diyecek?
Fotoğrafın büyük ustası Ara Güler’in ikonik fotoğrafları, daha çok doğup büyüdüğü, hayatını geçirdiği İstanbul üzerinedir. Ara Güler, bir foto muhabir olarak bu kentin en büyük tanıklığını yaptı.
İzmir Arkas Sanat Merkezi’nde açılan ‘Ara Güler Merhaba İzmir!’ sergisine giderken merak ettiğim şeylerden biri de sanatçının bu kentle ilişkisiydi. İzmir fotoğraflarının çoğu ilk kez bu sergide görülebilecekti.
Ve sonuç: İstanbul fotoğrafları kadar İzmir’in ruhuna nüfuz etmiş kareleriyle karşılaştım.
Boyoz satan çocuktan meşhur Asansör’e, saat kulesinden sokak satıcısı çocuklara kadar...
Direktörlüğünü Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç’ın üstlendiği ‘Ara Güler Merhaba İzmir!’ sergisinde İzmir fotoğraflarının yanı sıra, Ara Güler’in gençlik yıllarında yaptığı edebi çalışmalar, doğup büyüdüğü ve yaşamı boyunca belgelediği İstanbul’a ait fotoğraflar ile ulusal ve uluslararası kültür sanat dünyasından önemli isimlerin portreleri yer alıyor. Bu fotoğraflara ek olarak, Ara Güler’in dünya kamuoyuna tanıttığı Afrodisias antik kenti, Nemrut ve Nuh’un gemisi ile ilgili fotoğraflarıyla Efes başta olmak üzere İzmir Agora’sı, Bergama, Allianoi gibi antik kentlerin yıllar içerisindeki değişimini gösteren orijinal siyah-beyaz karanlık oda fotoğraflar da ilk kez gün yüzüne çıkıyor.
TÜRK EDEBİYATININ PORTRE GALERİSİ
Edebiyat ve sanat dünyasının içinden bir isim aynı zamanda Ara Güler. Türkiye ve dünyadan kültür-sanat dünyasının önemli isimleri onun çektiği portrelerle yer etmiştir görsel hafızamızda.
Ara Güler’in kadrajından Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal, Oğuz Atay gibi Türk edebiyatının önde gelen isimlerine ait 100 adet portre yer alıyor sergide. Bir koridorda iki yana asılmış portrelerin arasındayken, Türk edebiyat tarihi tüneline girmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Serginin bu bölümünde rehber olarak edebiyatımızın cumhurbaşkanı Doğan Hızlan’ın yazısı eşlik ediyor size. İki iyi dostun buluşmasına da vesile olmuş bu koridor.
Portreler bölümünde ayrıca ‘Yeryüzünde Yedi İz’ serisinden Bertrand Russell, Tennessee Williams, Louis Aragon, William Saroyan, Marc Chagall, Salvador Dali ve Pablo Picasso’nun Ara Güler tarafından çekilmiş portreleri de sergileniyor.
Arkas Sanat Merkezi’nin bir önceki sergisi Pablo Picasso’nun gösteri sanatları üzerineydi ve sanatseverler tarafından büyük ilgi görmüş, merkezin kapısında uzun kuyruklar oluşmuştu.
‘Merhaba İzmir’ diyen Ara Baba’ya bakalım İzmir nasıl cevap verecek...
KELİMELER DÜNYAYI NASIL DOLAŞIR?
Edebiyat dünyasının gerçek anlamda gizli kahramanlarıdır çevirmenler.
Dünyanın en meşakkatli işini yaparlar ama hiç vitrinde değildirler.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 2014 yılında kaybettiğimiz Talât Sait Halman anısına başlattığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü, bu yüzden ayrı bir öneme sahiptir. Onlara büyük bir vefa borcumuzun olduğunu hatırlatır bize.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ödülün töreni, önceki akşam Salon İKSV’de gerçekleştirildi.
Mathias Enard’ın Fransızca aslından çevirdiği eseri ‘Pusula’ ile Ebru Erbaş ve Leonid Nikolayevic Andreyev’in Rusça aslından çevirdiği eseri ‘Kızıl Kahkaha’ ile Kamil Kayhan Yükseler’e ödülleri, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından sunuldu.
Ebru Erbaş ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, bir İtalyan çevirmenden alıntılayarak çevirmenliğin çok güzel bir tarifini yaptı.
“Kelimeler dünyayı dolaşan gemiler gibidir, dümende de çevirmenler vardır. Bütün kaptanlara selam olsun.”