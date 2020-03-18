İşte İzmir’in bayrağı

ŞİMDİ anlaşıldı İzmirlilerin neden farklı oldukları.
Çekirdeğe ‘çiğdem’, simide ‘gevrek’ demekte çok haklılarmış.
Hanginizin şehrinin kendine ait bayrağı var?
Hem de 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar dalgalanan bir bayrak...
Ortaçağ biterken İzmir, Akdeniz’in önemli liman şehirlerinden biri olarak yükselmeye, bir dünya şehri olarak parlamaya başlamış. Diğer önemli liman şehirleri gibi kendi bayrağını da bu tarihlerde kullanmaya başlamış.
Beş yatay çizgiden oluşan bayrağın birinci, üçüncü ve beşinci çizgileri yeşil, ikinci ve dördüncü çizgileri beyaz.
Bu renkler hiç değişmeden 20. yüzyılın başlarına kadar kullanılmış.
İzmir’in bayrağı ilk kez 1600’lü yılların sonu ve 1700’lü yılların hemen başında Fransa’da yayımlanan ‘Table des pavillons que l’on arbore dans toutes les parties du monde connu concernant la Marine’ başlıklı eserde yayınlanmış.
Sonrasında pek çok yabancı ve yerli bayrak kataloğunda yer almış.
İzmir’in bayrağının tarihini ‘Toplumsal Tarih’ dergisinin mart sayısının kapağında gördüm. Mehmet Ö. Alkan ayrıntılı bir şekilde kaynaklarıyla hikâyesini anlatmış.
Kendine ait bayrağı olan bir şehrin sakinleri simide ‘gevrek’, çekirdeğe ‘çiğdem’ demekte çok haklılarmış.
BALKONUMUZ YOK AMA SANATÇIMIZ VAR
İTALYA’da koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanların balkonlarından yükselen müzik sesi hepimizi mest etti.
“İşte yaşama sevinci” diye alkışladık.
Hayata karşı takındıkları pozitif tavır bir kez daha hayran bıraktı bizi.
Ama durun bir dakika...
Tamam, bizim o balkonlarımız yok ama yaptığı işi bir misyon gibi gören ve tutkuyla yapan sanatçılarımız var.
Önceki gün Gülsin Onay evinde tek başına online bir konser verdi.
Sahnesini kendi hazırladı, ışığını ayarladı, büyük bir konser salonunda konsere çıkarmış gibi sahne kıyafetini giydi ve telefonunun canlı yayın tuşuna basarak piyanosunun başına oturdu.
Ertelenen konser programındaki listesiyle başlayıp en çok istek alan bestecilerin eserlerini seslendirdi. 1 milyonu geçti konser kayıtlarını izleyenlerin sayısı.
Bu yazıyı yazarken Instagram’dan dünyaca ünlü bir diğer sanatçımız Fazıl Say’ın art arda koyduğu kayıtları dinliyorum. Dün, Say’ın yorumladığı Chopin eşliğinde içtim sabah kahvemi. Güne ‘Nâzım Oratoryosu’ kaydıyla devam ettim.
Popüler müzikte Haluk Levent canlı konser verdi ve milyonlarca kişiye ulaştı.
Yaşattıkları ‘Türk balkonu’ için ne kadar teşekkür etsek az. Sanatın iyileştirici gücünü evlerimize kadar ulaştırdılar.
KONSERLER İPTAL YAYINLAR DEVAM
SON konser iptal haberi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan (BİFO) geldi. BİFO ve Borusan Müzik Evi, mart ve nisan ayı konserlerini salgın nedeniyle tamamen iptal etti.
Özellikle klasik müzik sevenler için bir bilgi vereyim.
Konserler iptal olsa da müziğe ulaşabilecekleri bir adresleri var.
Borusan’ın internet üzerinden 7x24 yayın yapan radyosunu dinleyebilirler.
Karnaval.com adresi üzerinden Borusan Radyo’ya girerek konser tadında kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz.
İşte İzmir’in bayrağı
ŞİMDİ anlaşıldı İzmirlilerin neden farklı oldukları.
Çekirdeğe ‘çiğdem’, simide ‘gevrek’ demekte çok haklılarmış.
Hanginizin şehrinin kendine ait bayrağı var?
Hem de 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar dalgalanan bir bayrak...
Ortaçağ biterken İzmir, Akdeniz’in önemli liman şehirlerinden biri olarak yükselmeye, bir dünya şehri olarak parlamaya başlamış. Diğer önemli liman şehirleri gibi kendi bayrağını da bu tarihlerde kullanmaya başlamış.
Beş yatay çizgiden oluşan bayrağın birinci, üçüncü ve beşinci çizgileri yeşil, ikinci ve dördüncü çizgileri beyaz.
Bu renkler hiç değişmeden 20. yüzyılın başlarına kadar kullanılmış.
İzmir’in bayrağı ilk kez 1600’lü yılların sonu ve 1700’lü yılların hemen başında Fransa’da yayımlanan ‘Table des pavillons que l’on arbore dans toutes les parties du monde connu concernant la Marine’ başlıklı eserde yayınlanmış.
Sonrasında pek çok yabancı ve yerli bayrak kataloğunda yer almış.
İzmir’in bayrağının tarihini ‘Toplumsal Tarih’ dergisinin mart sayısının kapağında gördüm. Mehmet Ö. Alkan ayrıntılı bir şekilde kaynaklarıyla hikâyesini anlatmış.
Kendine ait bayrağı olan bir şehrin sakinleri simide ‘gevrek’, çekirdeğe ‘çiğdem’ demekte çok haklılarmış.
BALKONUMUZ YOK AMA SANATÇIMIZ VAR
İTALYA’da koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanların balkonlarından yükselen müzik sesi hepimizi mest etti.
“İşte yaşama sevinci” diye alkışladık.
Hayata karşı takındıkları pozitif tavır bir kez daha hayran bıraktı bizi.
Ama durun bir dakika...
Tamam, bizim o balkonlarımız yok ama yaptığı işi bir misyon gibi gören ve tutkuyla yapan sanatçılarımız var.
Önceki gün Gülsin Onay evinde tek başına online bir konser verdi.
Sahnesini kendi hazırladı, ışığını ayarladı, büyük bir konser salonunda konsere çıkarmış gibi sahne kıyafetini giydi ve telefonunun canlı yayın tuşuna basarak piyanosunun başına oturdu.
Ertelenen konser programındaki listesiyle başlayıp en çok istek alan bestecilerin eserlerini seslendirdi. 1 milyonu geçti konser kayıtlarını izleyenlerin sayısı.
Bu yazıyı yazarken Instagram’dan dünyaca ünlü bir diğer sanatçımız Fazıl Say’ın art arda koyduğu kayıtları dinliyorum. Dün, Say’ın yorumladığı Chopin eşliğinde içtim sabah kahvemi. Güne ‘Nâzım Oratoryosu’ kaydıyla devam ettim.
Popüler müzikte Haluk Levent canlı konser verdi ve milyonlarca kişiye ulaştı.
Yaşattıkları ‘Türk balkonu’ için ne kadar teşekkür etsek az. Sanatın iyileştirici gücünü evlerimize kadar ulaştırdılar.
KONSERLER İPTAL YAYINLAR DEVAM
SON konser iptal haberi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan (BİFO) geldi. BİFO ve Borusan Müzik Evi, mart ve nisan ayı konserlerini salgın nedeniyle tamamen iptal etti.
Özellikle klasik müzik sevenler için bir bilgi vereyim.
Konserler iptal olsa da müziğe ulaşabilecekleri bir adresleri var.
Borusan’ın internet üzerinden 7x24 yayın yapan radyosunu dinleyebilirler.
Karnaval.com adresi üzerinden Borusan Radyo’ya girerek konser tadında kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz.