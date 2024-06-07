İstanbul Modern’de sürpriz karşılaşmalar

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İzlandalı-Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson’un İstanbul Modern’de bugün başlayan sergisi “Senin beklenmedik karşılaşman” da benzer bir duyguya vurgu yapıyor.

Günümüzün en dikkat çekici sanatçılarından biri olarak kabul edilen Eliasson’un sergisinde, yeni üretimler de dahil olmak üzere 40’a yakın yapıt yer alıyor. Sanatçının odaklandığı su, ışık, renk, algı, hareket, geometri ve çevre gibi konuların izlenebileceği serginin küratörlüğünü, müzenin küratöryel ekibinden Öykü Özsoy Sağnak, Nilay Dursun ve Ümit Mesci üstlenmiş.

BEKLENMEYEN ŞEYLERLE KARŞILAŞMAYA HAZIR OLUN

Dün sabah, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ve Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah’ın da katıldığı basın toplantısında sanatçı Olafur Eliasson sergiye dair bilgiler verirken “Beklenmeyen şeylerle karşılaşmaya hazır olun” mesajını verdi.

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Eliasson beklenmeyen şeylerle karşılaşmak için müzelerin en doğru adres olduğunu belirtti:

“Yaşamımızda her şeyi planlıyor, kontrol ediyoruz. Hep bir organizasyon içindeyiz. Ama o rutini kırdığımızda yeni bir şeylerle karşılaşırız. Sürprizlerdir bizi mutlu eden ve bilinmeyen şeyler de risk taşır. Müzeler risk alabileceğiniz en güvenli ortamlardır. Size yeni hikayeler anlatan sanat eserleriyle karşılaşacağınız yerlerdir müzeler. Belki hissettiğiniz ama dile getiremediğiniz şeyleri söyler size sanat eserleri. Ortak bir nokta yakalarsınız. Yeni bir şeyler öğretir size. Benim yapmak istediğim şey de tam olarak bu. Kollarınız ve gözlerinizi açın ve beklenmeyen şeylerle karşılaşmaya hazır olun.”

İSTANBUL’UN KARİYERİNDE AYRI BİR YERİ VAR

İstanbul’la ilk teması üniversiteden mezun olduğu 1997 yılında 5. Uluslararası İstanbul Bienali’ne katılmasıyla olmuş Olafur Eliasson’un. Rosa Martinez küratörlüğünde düzenlenen bienalde ‘Güzellik’ adlı eseriyle yer almış.

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O yüzden İstanbul kariyerinde ayrı bir yere sahip.

İstanbul Modern’in geçen yıl açılan yeni binasına özel olarak tasarladığı ve merdivenlere yerleştirdiği küre ‘Senin beklenmedik seyahatin’ adını taşıyor. Bu kalıcı eser yeni serginin de ilk eseri.

Müzenin ikinci katındaki Süreli Sergi Salonu’nda yer alan yapıtlar, sanatçının kariyeri boyunca ele aldığı konulara odaklanıyor.

Özellikle büyüdüğü İzlanda coğrafyasından getirdiği, okyanustan toplanmış yalos adı verilen kütükleri kullandığı, hayatına gönderme yapan işleri, buzulların erimesini belgelediği fotoğrafları, kuzey ışıklarından etkilendiği optik eserleri, ışık ve renk serileri dikkat çekici.

BOĞAZI MÜZENİN İÇİNE ÇEKİYOR

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Sergi için özel olarak üretilen iki yeni işi de var sanatçının. İstanbul Boğazı’nın dönüşen renklerini sergi alanına taşıyan “Günbatımından şafağa, Boğaziçi” adlı yapıtıyla İstanbul Modern’in Boğaziçi’yle ilişki kuran mimarisine eklemlenen mekâna özgü çalışması “Günbatımı kaleydoskobu”.

Sanatçının da dediği gibi sürprizli, renkli ve oyuncaklı bir sergi.

Beklenmedik karşılaşmalara hazır olun. Kendinizli bile...

Eczacıbaşı Topluluğu ve VitrA ana sponsorluğunda gerçekleşen “Olafur

Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman” sergisi 9 Şubat 2025 tarihine kadar görülebilir.

Not: Olafur Eliasson’un sergisine paralel olarak düzenlenen konuşması bugün saat 19.00’da gerçekleşecek.

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TATİL ÖNCESİ MÜZAYEDE

Bayramla birlikte pek çok sanat kurumu yaz programına geçecek. Şehirlerdeki son etkinlikler, açılışlar ve konserler yapılıyor.