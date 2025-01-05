Hürriyet’in çağrısı cevap buldu… Sait Faik’in vasiyeti yaşayacak

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Türk hikâyeciliğinin yapı taşı Sait Faik Abasıyanık’ın vefatının üzerinden 70 yıl geçtiği için eserlerinin üzerindeki telif hakkı 1 Ocak 2025 itibarıyla kalktı. İsteyen her yayıncı artık onun kitaplarını telif ücreti ödemeden basabilecek. Sait Faik ölmeden önce tüm malvarlığını, kitaplarının telif gelirini Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlayarak Darüşşafaka Lisesi’nde eğitim gören çocuklara bırakmıştı. Telif hakkının düşmesiyle Darüşşafaka Lisesi’nde okuyan öksüz ve yetim öğrencilerin artık bu destekten mahrum kalacağını, yasal zorunluluk olmasa bile bunu vicdani bir vasiyet olarak kabul edip kitaplarını basan bütün yayınevlerinin telif gelirlerini Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamasının çok iyi olacağını yazmıştım.

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İLK YANIT İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI’NDAN

Hem daha çok insan Sait Faik kitabı okumuş olur hem de çok daha fazla öğrencinin eğitimine katkı sağlanır diyerek yaptığım çağrıya ilk yanıt Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan geldi. 2011 yılından itibaren Sait Faik’in kitaplarının yasal yayıncısı olan ve Darüşşafaka Cemiyeti ile birlikte adına verilen Sait Faik Hikâye Armağanı Yarışması’nı düzenleyen Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları aldığı önemli bir kararla usta yazarın telif gelirlerini Darüşşafaka’ya vermeye devam edeceğini açıkladı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diye yapılan açıklamada şöyle denildi: “2011 yılından beri yayınevimizin uhdesinde bulunan, Türk edebiyatının köşe taşlarından Sait Faik Abasıyanık’ın eserlerinin telif hakları 1 Ocak 2025 tarihinde serbest kalmıştır. Yayınevi olarak 1 Ocak 2025 tarihinden sonra da yazarımızın satışı yapılacak tüm kitaplarından elde edilecek gelirden hem anısına saygı amacıyla hem de vasiyetine uygun bir biçimde Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağış yapılmasına karar verilmiştir.”

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İTHAKİ VE CAN DA BAĞIŞA DEVAM EDECEK

İş Bankası Kültür Yayınları’nın ardından İthaki Yayınları da çağrıya olumlu yanıt verdi. Yayınevinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da “İthaki Yayın Grubu, büyük yazarın aziz hatırasını ve vasiyetini yaşatmak için yayımlayacağı külliyatın gelirinden Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışta bulunacak” denilerek detayların önümüz-deki günlerde açıklanacağı belirtildi. Can Yayınları Genel Müdürü Ali Granit de haberden sonra hemen Darüşşafaka Cemiyeti ile iletişime geçerek telif gelirini bağışlama kararı aldıklarını söyledi. Benzer bir hazırlığı Alfa Yayınları’nın da yaptığı bilgisini aldım. Bu vicdani çağrıya Sait Faik’in kitaplarını yayınlama hazırlığında bulunan diğer yayıncıların da katılmasını bekliyorum.

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ÖKSÜZ VE YETİMLER SAHİPSİZ KALMADI

- 30 Mart 1863 tarihinde padişah fermanı ile babası ölmüş ve maddi durumu yetersiz kız ve erkek öğrencilere karşılıksız eğitim sağlamak amacıyla kurulmuş Darüşşafaka Cemiyeti, Sait Faik Abasıyanık’ın kanuni temsilcisiydi. Sağlığında birkaç kez, o zaman İstanbul Fatih’te bulunan Darüşşafaka Lisesi’ne giden Sait Faik çocukları çok takdir ederek onlarla ilgilenmiş, ölümünden sonra tüm malvarlığının Darüşşafaka’ya verilmesini istemişti.

VASİYETİNİ ANNESİ YERİNE GETİRMİŞTİ

- Annesi Makbule Abasıyanık da oğlunun 11 Mayıs 1954 tarihindeki vefatından sonra bu arzuya uyarak telif haklarını Cemiyette bırakmış, ancak Burgazada’daki köşkün müze olarak korunmasını ve oğlu adına her yıl bir hikâye armağanı verilmesini şart koşmuştu. Darüşşafaka Cemiyeti, kendisine 1964 yılında intikal eden bu vasiyete titizlikle sahip çıkarak köşkü müze halinde korumuş ve o yıldan bu yana ‘Sait Faik Hikâye Armağanı’ adı altında Türkiye’nin en ciddi edebiyat yarışmalarından birini düzenlemeye devam etmekteydi. Darüşşafaka Cemiyeti bu yarışmaları Sait Faik Abasıyanık’ın yayın haklarını verdiği yayınevleri ile birlikte düzenliyor. 2003 yılından 2011 yılına kadar kitapları basan Yapı Kredi Yayınları, 2012 yılından itibaren de Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları bu görevi üstlendi.