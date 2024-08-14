Gerçek müzede sahneye çıkıyor

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Nick Hornby’nin eserinden Melisa Kesmez tarafından çevrilen oyunu Serkan Salihoğlu yönetiyor.

Dave rolüyle 2016 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu’ ödülünü kazanan İbrahim Selim, yıllardır kapalı gişe oynayan bu oyunu ilk kez bir müzede sahneleyecek.

Sabancı Vakfı’nın desteğiyle Sakıp Sabancı Müzesi’nin terasında düzenlenen Müzede Sahne etkinliğinin ilk gününde seyirciyle buluşacak oyun modern sanat tartışmalarını gündeme getiriyor.

Bir müzede geçen ve neyin sanat olup olmadığının tartışıldığı, sanat piyasasının aktörlerinin masaya yatırıldığı bir oyunun gerçek bir müzede sahnelenmesi oldukça çarpıcı değil mi?

Gündemden de düşmeyen bir konu üstelik.

Henüz iki gün önce New York’taki bir sanat müzesinde genç bir sanatseverin çıkarıp kenara koyduğu yıpranmış ayakkabısının ziyaretçiler tarafından sanat eseri sanılıp sosyal medyada paylaşılmasının haberlerini okumadık mı?

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GÖZLER DUYAR KALPLER GÖRÜR

Gelelim Müzede Sahne’nin diğer gösterilerine...

Bu yıl ‘Gözler Duyar Kulaklar Görür’ temasıyla düzenlenen Müzede Sahne etkinliği, 22-25 Ağustos tarihleri arasında Ayşe Draz’ın sanat yönetmenliğinde, farklı disiplinleri bir araya getirerek, seyircilerin çeşitli duyularına hitap eden bir program sunuyor.

Rumlar ve Türklerin bir arada yaşadığı bir adada geçen ‘Mahallemiz Eşrafından’ oyunu 23 Ağustos’ta, başrollerinde Şerif Erol ve Özlem Zeynep Dinsel’in yer aldığı, son dönemin dünya çapında en önemli oyunu olarak görülen Baba ise 24 Ağustos’ta Fıstıklı Teras’ta izlenebilir.

25 Ağustos’ta ise birbirleriyle sürekli karşılaşan, geçişen, çarpışan, ama birbirlerini gerçek anlamda hiçbir zaman görmeyen iki kişinin hikayesini anlatan ‘Geçen Gün’ var.

Çocuk oyunları, performans gösterileri ve atölyelerin de programda olduğunu hatırlatayım.

FOTOĞRAFÇILAR YARIŞIYOR

DÜNYANIN dört bir yanından yetenekli fotoğrafçıları İstanbul’da bir araya getiren Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması’nın yedincisi düzenleniyor bu yıl.

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28 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında düzenlenen yarışmaya amatör ve profesyonel fotoğrafçılar 8 Eylül tarihine kadar başvurabilir.

Yarışmanın birincisine 5 bin Avro ödülün verileceği festivalde son 10’a kalan finalistler eserlerini sergileme imkanı bulacak.

Başvurular 212photographyistanbul.com adresinden yapabiliyor.