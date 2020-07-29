Galataport’a heykel parkı

Doğuş Grubu ile Bilgili Holding’in ortaklaşa hayata geçirdiği Galataport İstanbul projesi turizme olduğu kadar, sanat alanına verdiği önemle de dikkat çekiyor.
İstanbul Modern ve Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi’ni de içine alan proje İstanbul’un yeni kültür-sanat merkezi olarak öne çıkacak.
Bu iki müze ile sınırlı değil Galataport’un sanata verdiği alanlar. Pek çok heykel sanatçısına eser siparişi vererek çeşitli noktalara yerleştirecekler.
Bunlardan biri de İngiltere’nin en ünlü heykeltıraşlarından biri olan Antony Gormley.
Geçen hafta, Londra’nın ünlü galerilerinden White Cube’un sahibi Jay Jopling ile birlikte İstanbul’a gelen sanatçı, Galataport’a yapacağı heykel için mekân keşfi yapmış.
Serdar Bilgili’nin ağırladığı sanatçı, gençlik yıllarında pek çok kez geldiği İstanbul’a damga vuracak simgesellikte bir heykel yapmayı planlıyormuş.
Galataport’un heykellerine yer vereceği sanatçı sayısı Antony Gormley ile sınırlı değil. Aralarında Seçkin Pirim, Günnur Özsoy, Kemal Tufan ve Osman Dinç’in de bulunduğu pek çok sanatçı ile görüşmeler yapılmış.Proje tamamlandığında büyük bir heykel parkına sahip olacak Karaköy.
Bir projede sanata böylesine öncelik verilmesi, önemsenmesi çok güzel. Bu önemi ve özeni keşke tarihi yolcu salonu binası ile Paket Postanesi’nin güzelim binalarını koruyarak da gösterebilselerdi.
İstanbul’a simge bir eser kazandırırken iki simge bina yıkılıp yok edilmeseydi.
ŞEYH BEDREDDİN FİLMİ İMECE İLE ÇEKİLİYOR
ŞEYH Bedreddin’in hayatını anlatan ‘Hakikat: Bir Şeyh Bedreddin Filmi’nin çekimlerine ağustos sonunda başlanacakmış. Filmi daha yapım aşamasında ilginç kılan yanı, imece usulüyle çekim masraflarının karşılanması. Bağımsız ve özgür sinema yapmak için kooperatif mantığıyla kurulan ‘İmece Film Yapım’ı şimdiye kadar 128 kurum desteklerken, 850 kişi ayni ve nakdi yardımda bulunmuş.
600 yıl önce üzerinde yaşadığımız topraklardaki ilk eşitlikçi isyanı başlatan, sürgünde idam edilen Şeyh Bedreddin hakkında onlarca kitap yazılıp belgesel çekilse de ilk kez beyazperdede izleyiciyle buluşacak.
Filmin senaryosunu Hakan Alak ve Ali Şahin kaleme almış.Şeyh Bedreddin’in hayatını anlatan bir film onun felsefesine uygun şekilde ancak böyle çekilebilirdi.
31 KİŞİLİK MÜZİSYEN KADROSUNA 270 BAŞVURU
KLASİK müzik dünyasındaki durumun fotoğrafını gösteren bir haber. Duayen kültür sanat gazetecisi Şefik Kahramankaptan, ‘Sanattan Yansımalar’ adlı portalında yazdı.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kadrolu 31 stajyer sanatçı alımı için duyuru yapmış. 5 Ağustos’ta başlayacak sınavlara girmek için aranan koşulları karşılayan yurtiçi ve yurtdışından toplam 270 müzisyen başvuruda bulunmuş.
Başvuranlar arasında Türkiye’nin büyük orkestralarıyla gençlik orkestralarında başkemancılık, grup şefliği yapmış, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamış isimler de bulunuyor.
En çok başvuru yaylı sazlar için yapılmış. En büyük rekabet de viyolonsel dalında yaşanacak.
Açılan kadro sayısı ile sınava girecek sanatçı sayıları şöyle: Keman 7-78, viyola 5-31, viyolonsel 3-42, kontrbas 4- 42, obua 2-13, klarnet 2-18, fagot 1-11, trompet 1-8, trombon 3-19, arp 1-10, vurmalı çalgılar-timpani 2-16.
Galataport’a heykel parkı
Doğuş Grubu ile Bilgili Holding’in ortaklaşa hayata geçirdiği Galataport İstanbul projesi turizme olduğu kadar, sanat alanına verdiği önemle de dikkat çekiyor.
İstanbul Modern ve Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi’ni de içine alan proje İstanbul’un yeni kültür-sanat merkezi olarak öne çıkacak.
Bu iki müze ile sınırlı değil Galataport’un sanata verdiği alanlar. Pek çok heykel sanatçısına eser siparişi vererek çeşitli noktalara yerleştirecekler.
Bunlardan biri de İngiltere’nin en ünlü heykeltıraşlarından biri olan Antony Gormley.
Geçen hafta, Londra’nın ünlü galerilerinden White Cube’un sahibi Jay Jopling ile birlikte İstanbul’a gelen sanatçı, Galataport’a yapacağı heykel için mekân keşfi yapmış.
Serdar Bilgili’nin ağırladığı sanatçı, gençlik yıllarında pek çok kez geldiği İstanbul’a damga vuracak simgesellikte bir heykel yapmayı planlıyormuş.
Galataport’un heykellerine yer vereceği sanatçı sayısı Antony Gormley ile sınırlı değil. Aralarında Seçkin Pirim, Günnur Özsoy, Kemal Tufan ve Osman Dinç’in de bulunduğu pek çok sanatçı ile görüşmeler yapılmış.Proje tamamlandığında büyük bir heykel parkına sahip olacak Karaköy.
Bir projede sanata böylesine öncelik verilmesi, önemsenmesi çok güzel. Bu önemi ve özeni keşke tarihi yolcu salonu binası ile Paket Postanesi’nin güzelim binalarını koruyarak da gösterebilselerdi.
İstanbul’a simge bir eser kazandırırken iki simge bina yıkılıp yok edilmeseydi.
ŞEYH BEDREDDİN FİLMİ İMECE İLE ÇEKİLİYOR
ŞEYH Bedreddin’in hayatını anlatan ‘Hakikat: Bir Şeyh Bedreddin Filmi’nin çekimlerine ağustos sonunda başlanacakmış. Filmi daha yapım aşamasında ilginç kılan yanı, imece usulüyle çekim masraflarının karşılanması. Bağımsız ve özgür sinema yapmak için kooperatif mantığıyla kurulan ‘İmece Film Yapım’ı şimdiye kadar 128 kurum desteklerken, 850 kişi ayni ve nakdi yardımda bulunmuş.
600 yıl önce üzerinde yaşadığımız topraklardaki ilk eşitlikçi isyanı başlatan, sürgünde idam edilen Şeyh Bedreddin hakkında onlarca kitap yazılıp belgesel çekilse de ilk kez beyazperdede izleyiciyle buluşacak.
Filmin senaryosunu Hakan Alak ve Ali Şahin kaleme almış.Şeyh Bedreddin’in hayatını anlatan bir film onun felsefesine uygun şekilde ancak böyle çekilebilirdi.
31 KİŞİLİK MÜZİSYEN KADROSUNA 270 BAŞVURU
KLASİK müzik dünyasındaki durumun fotoğrafını gösteren bir haber. Duayen kültür sanat gazetecisi Şefik Kahramankaptan, ‘Sanattan Yansımalar’ adlı portalında yazdı.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kadrolu 31 stajyer sanatçı alımı için duyuru yapmış. 5 Ağustos’ta başlayacak sınavlara girmek için aranan koşulları karşılayan yurtiçi ve yurtdışından toplam 270 müzisyen başvuruda bulunmuş.
Başvuranlar arasında Türkiye’nin büyük orkestralarıyla gençlik orkestralarında başkemancılık, grup şefliği yapmış, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamış isimler de bulunuyor.
En çok başvuru yaylı sazlar için yapılmış. En büyük rekabet de viyolonsel dalında yaşanacak.
Açılan kadro sayısı ile sınava girecek sanatçı sayıları şöyle: Keman 7-78, viyola 5-31, viyolonsel 3-42, kontrbas 4- 42, obua 2-13, klarnet 2-18, fagot 1-11, trompet 1-8, trombon 3-19, arp 1-10, vurmalı çalgılar-timpani 2-16.