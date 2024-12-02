×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarİhsan YılmazFrancis Bacon’ın Türk koleksiyonerleri
İhsan Yılmaz
İhsan Yılmaz
İhsan YılmazYazarın Tüm Yazıları

Francis Bacon’ın Türk koleksiyonerleri

#Francis Bacon#Ömer Koç#Londra

LONDRA’DAKİ National Portrait Gallery’de ünlü İngiliz sanatçı Francis Bacon’ın ‘Human Presence’ sergisi açıldı ekim ayının başında.

Haberin Devamı

Sanatçının 1940’lardan itibaren 50’den fazla eserinin yer aldığı sergi, portre sanatıyla olan derin bağını ve türün geleneksel tanımlarını nasıl sorguladığını inceliyor.

Kendinden önceki sanatçıların yaptığı portre resimlerini yorumladığı çalışmalarından, kayıp sevgilileri anan büyük ölçekli resimlere kadar, özel ve kamusal koleksiyonlardaki eserler bir araya getirilmiş. Bacon’ın hayat hikayesini de özetleyen sergide Sanatçının otoportrelerinin eşlik ettiği modeller arasında Lucian Freud, Isabel Rawsthorne, Peter Lacy ve George Dyer yer alıyor.

Francis Bacon’ın Türk koleksiyonerleri

20. yüzyılın en büyük ressamlarından biri olarak kabul edilen Francis Bacon, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından portreleriyle ünlendi. Birçok genç sanatçının portre ve figüratif resmi reddedip soyutlamayı tercih ettiği bir zamanda, Bacon insan figürünü tasvir etmeye kendini adamıştı. Portreciliğin asırlık geleneklerini cesur ve rahatsız edici şekillerde altüst etti, kendi deyimiyle ‘bir kişinin tüm nabzını dışarı vurabilen’ içgüdüsel bir etkiye sahip portreler yaptı.

Haberin Devamı

Francis Bacon’ın Türk koleksiyonerleri

Müzayedelerde eserleri rekor fiyatlara satılan ünlü sanatçının geçen ay gezdiğim ‘Human Peresence’ sergisinde iki Türk koleksiyonerin eserlerine de yer verilmişti.

Ömer Koç koleksiyonundan Peter Lacy ile kendisini yan yana resmettiği ilk otoportre triptiği  ile Halit Cıngıllıoğlu koleksiyonundan ‘George Dyer Portresi İçin Üç Çalışma’ adlı triptik ve ünlü Papa serisinin ilki olan ‘Study for a Pope 1’ adlı tablosu.

Francis Bacon’ın Türk koleksiyonerleri

Tablo, Bacon’ın 1962 yılında Tate Galerisi’ndeki büyük retrospektif sergisi için hazırladığı yedi Papa resminden oluşan serinin ilki.

Haberin Devamı

Francis Bacon’ın Türk koleksiyonerleri

Halit Cıngıllıoğlu hatırlanacağı gibi, Francis Bacon’ın ilham perisi George Dyer’ı resmettiği ‘Portrait of George Dyer Crouching’ adlı ikonik eserini geçen yıl Sotheby’s’in müzayedesinde 24.5 milyon dolara satın almıştı.

Francis Bacon’ın Türk koleksiyonerleri

Bu eser Londra’daki sergiye dahil edilmemiş olsa da Cıngıllıoğlu’nu dünyanın önde gelen Francis Bacon koleksiyonerlerinden biri olduğunu tescilledi.

#Francis Bacon#Ömer Koç#Londra
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Suriye’de ne oluyor, Türkiye nerede duruyor

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Rusya’dan yetim İran’dan öksüz bir Beşar Esad

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Savaş ve mucize işte böyle yaşanır

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Filler tepişirken çimenler ezilir

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS

Erdoğan neden dünya lideridir? (10)

 FUAT BOL
FUAT BOL
TÜM YAZARLARIMIZ