Felsefenin bestseller imparatoru

Burdur’un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti’nde 1960’lı yıllarda yapılan kaçak kazılarda bulunan heykel yurtdışına çıkarılmış ve son olarak ABD’nin Ohio eyaletindeki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna girmişti. Prof. Dr. Jale İnan’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla ilk kez bilim dünyasının gündemine taşınan ve Türkiye’nin 65 yıldır peşinde olduğu bu eser, Marcus Aurelius’u bir imparator değil filozof olarak tasvir etmesi nedeniyle sanat tarihinde özel bir yere sahip.

Marcus Aurelius’un heykelinin son 65 yılı sürgünde geçse de düşünceleri bu topraklarda yaşamaya ve okunmaya devam etti. Onu felsefe tarihinde önemli bir yere koyan, ‘Düşünceler’, ‘Kendi Kendime’, ‘Anılar’ ve ‘Günce’ gibi adlarla yayımlanan notları en çok okunan felsefe kitapları oldu.

Kitapçı raflarına şöyle bir göz gezdirdiğinizde felsefenin gizli bestseller yazarıyla karşı karşıya olduğunuzu anlıyorsunuz.

YKY’DE 25 BASKI YAPMIŞ

Marcus Aurelius’un Şadan Karadeniz çeviriyle Yapı Kredi Yayınları tarafından ‘Düşünceler’ adıyla ilk kez 2004’te yayımlanan kitabı bu yıl 25’inci baskısını yapmış. Yayınevi ayrıca 2019’da Doğan Kardeş serisinden genç okurlar için ‘Yıldızların Örtüsü Yoktur’ adlı bir seçki de yayımlamış.

İş Bankası Kültür Yayınları’nın Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi’nden çıkan ve Y. Emre Ceren’in Yunanca aslından ‘Kendime Düşünceler’ adıyla çevirdiği kitap da kısa sürede çok satanlar listesine girdi ve 15 baskı yaptı.

Can Yayınları’nın C. Cengiz Çevik çevirisiyle 2023 yılında ‘Kendime Düşünceler’i de 7’inci basıma ulaştı.

Kitabı Litera, Say, Oda gibi yayınevleri de okurla buluşturmuş. Bu da Marcus Aurelius’un felsefeci olarak Türk okuru tarafından ne kadar talep edildiğinin bir kanıtı.

Destek Yayınları ise farklı bir satış stratejisiyle kitaba günümüz modasına uygun, nokta atışı bir başlık bulmuş: ‘Unutma, Mutlu Bir Hayat Çok Az Şeye Bağlıdır - 2000 Yıllık Mutlu Yaşama Rehberi’

Platon’un “Hükümdarlar filozof, filozoflar hükümdar olsaydı, kentlerin yüzü ışırdı” sözünün tam karşılığı Batı felsefesinin tek filozof-imparatoru Marcus Aurelius’un (MS 121-180) 19 yıllık iktidarı dönemi Roma’nın da altın çağına denk geliyor.

Adını MÖ 300’de kurucusu Kıbrıslı Zenon’un Atina’da ders verdiği galeriden (stoa) alan Stoacılık’tan etkilenen ve gençliğinde felsefe eğitimi alan Marcus Aurelius’un iktidar dönemi savaş alanlarında geçer.

Günlük olarak Yunanca yazdığı 12 kitaptan oluşan metinlerde sen diye kendisine hitap eder ve bir iç hesaplaşmaya girer. Çevirmen Şadan Karadeniz onun en çok tekrarladığı temaları şöyle sıralıyor: “Stoacılığın, evren, us, usa uygun yaşamak, yönetici ilke, yaşam, ölüm, zaman, her şeyin akıcılığı, evrende her şeyin sürekli bir değişim içinde oluşu, ün, mal, mülk gibi dünyasal değerlerin geçiciliği, insanın kukla gibi içgüdüleri tarafından oynatılması, yaşamın oyuna, insanların oyunculara benzetilmesi, insanın evrenin bir parçası olduğu, tüm insanların birbirileriyle akraba, giderek kardeş oldukları gibi temalar.”

Haberin Devamı

Notlarından birinde “Yakında her şeyi unutacaksın; yakında herkes seni unutacak” diye yazan Marcus Aurelius’un unutulmamasının nedeni, düşüncelerinin bize halen yol göstermesinde belki de.