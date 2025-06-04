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İhsan Yılmaz
İhsan YılmazYazarın Tüm Yazıları

Evin çatısından gemiler yapmak

#Dünya Çevre Günü#Arkas Sanat Merkezi#Burçak Bingöl

YARIN Dünya Çevre Günü. 5 Haziran, Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında çevremizi korumak için dünya çapında farkındalık yaratma ve eylemi destekleme günü olarak belirlendi.

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Çevre sorunları üzerine bilimsel alanda çalışmalar yapılsa da farkındalık yaratma konusunda en büyük görevlerden biri sanatçılara düşüyor. Tam da bu noktadan hareketle yola çıkan bir sergi açıldı geçen hafta Arkas Sanat Alaçatı’da.

Evin çatısından gemiler yapmak
Willem de Haan ‘Motor Home’

 İnsanoğlunun kendi sebep olduğu ve aynı zamanda da kurbanı olduğu iklim krizi meselesini ve ona karşı duyarsızlığını konu alan ‘Sahnelenmiş/Staged’ sergisinde 35 sanatçıdan 86 eser yer alıyor.

Billur Tansel’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, doğayla bağlarını yitirmiş ve kendi yarattığı yapay gerçekliklere sığınmış insanın varoluşsal açmazlarını, sanat aracılığıyla sorguluyor.

Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası’nın deyimiyle sergi, kafasına kuma gömerek kendi kurguladığı sahne üzerinde farklı bir gerçeklik yaşayan insanoğlunu sanat aracılığıyla uyarmayı amaçlıyor.

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Unustası, “Bu sergiyle sadece izleyiciyi etkilemeyi değil, aynı zamanda doğayla kurduğumuz kırılgan ilişki üzerine düşündürmeyi, empati kurmaya ve harekete geçmeye davet etmeyi amaçlıyoruz. Sanat ile ekolojik duyarlılık arasında bağ kuran işbirliklerine odaklandığımız bu süreçte, sergiye eşlik eden etkinliklerle bu diyaloğu derinleştirmek ve sanat aracılığıyla sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak istiyoruz” diyor.

Evin çatısından gemiler yapmak
Billur Tansel - Müjde Unustası

HEM FAİL HEM KURBAN

Serginin merkezinde, insanın kendi yarattığı iklim krizinin hem faili hem kurbanı olduğu gerçeği yer alıyor. Bilim insanlarının yıllardır yaptığı uyarılar görmezden gelinirken, insanlık, doğa felaketleri karşısında edilgen bir izleyici gibi davranmayı sürdürüyor.

Hollandalı sanatçı Willem de Haan’ın ‘Motor Home’ adlı performans videosu bunun en çarpıcı örneklerinden birisi. Evi sel sularının altında kalan sanatçı bir ev çatısı biçiminde tasarlanmış teknesiyle nehirde yaptığı yolculuğu belgeliyor.

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Sanatçı Burçak Bingöl mekâna uyarladığı ‘Hasbahçe’de Güller’ eserinde dijital baskıya eklediği seramik parçalarıyla doğanın kırılganlığını hatırlatıyor bize.

Murat Germen’in Marmara Deniz’indeki müsilajın dronla çektiği fotoğrafları estetik görüntünün altındaki felakete dikkat çekiyor. 

Ali Borovalı’nın Antarktika’da çektiği etkileyici fotoğraflar ise küresel ısınma ile her geçen gün azalan buzullara ve yaşam alanları yok olan penguenlerin çaresizliğine dikkat çekiyor.

Önümüz bayram, yolu Çeşme Alaçatı tarafına düşenler ya da yaz tatilini bu bölgede geçirmeyi planlayanlar için kaçırılmaması gereken bir sergi. 4 Ocak 2026 tarihine kadar açık.

Evin çatısından gemiler yapmak
Ali Borovalı ‘Soul Mates’

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SERGİDE YER ALAN SANATÇILAR

Ahmet Doğu İpek, Ali Borovalı, Ali Kanal, Antonio Riello, Azade Köker, Bengü Karaduman, Berndnaut Smilde, Borga Kantürk, Burçak Bingöl, Danielle Kwaaitaal, Ergin Çavuşoğlu ve Konstantin Bojanov, Ferhat Özgür, Gözde Mimiko Türkkan, Gül Ilgaz, Hayal İncedoğan, Henri Ferdinand Bellan, Ilgın Seymen, İsmail Eğler, Murat Germen, Murat Morova, Murat Yıldız, Nancy Atakan, Nazif Topçuoğlu, Nermin Er, Özgür Demirci, Paul Hodgson, Piero Gilardi,  Rose Morant, Selçuk Demirel, Sibel Horada, Silva Bingaz, T. Melih Görgün, Tufan Baltalar, Willem De Haan.

BU SON ŞANSIMIZ MI?

SALT Beyoğlu Açık Sinema, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında iklim değişikliğinin etkilerine odaklanan ‘Bu son şansımız mı?’ gösterim programına başlıyor.

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Sekiz belgesel filmden oluşan 2025 seçkisi, toplulukların çevresel adalet arayışlarından endüstrileşmenin uzun vadeli etkilerine, suyun hem yaşamın kaynağı hem de hayatta kalmaya yönelik bir mücadele alanı oluşuna vurgu yapıyor.

Evin çatısından gemiler yapmak
‘Şarap Rengi Deniz’

Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek program, yarın saat 19.00’da yönetmen Pat O’Neill’in Water and Power (Su ve İktidar) filmiyle başlayacak. 1990 Sundance Film Festivali’nde Belgesel Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan film, Los Angeles’taki su kıtlığının kent peyzajını ve toplumsal yapıları nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor.

10 Haziran Salı saat 19.00’da gösterilecek ‘Şarap Rengi Deniz’, sıcaklıkların küresel ortalamadan yüzde 20 daha hızlı arttığı Akdeniz’de meydana gelen çarpıcı değişimlerin izini sürüyor.

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21 Haziran’a kadar devam edecek gösterimler herkesin katılımına açık ve ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için: saltonline.org.

#Dünya Çevre Günü#Arkas Sanat Merkezi#Burçak Bingöl
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