Edebiyatta kedi mucizesi

Haberin Devamı

Bizde kitap isimleriyle hemen akla gelen Bilge Karasu’dur mesela. ‘Ne kitapsız Ne Kedisiz’, ‘Göçmüş Kediler Bahçesi’ ile onları eserlerinin merkezine yerleştirdi. Enis Batur ‘Kediler Krallara Bakabilir’ derken, Ülkü Tamer denemelerine ‘Kediler ve Kitaplar’ adını koydu.

Çok sık üzerinde durulan kedi konusunu tekrar gündeme getirmemin nedeni yeni yayımlanan bir kitap.

Heike Reinecke ve Andreas Schlieper’in ‘Büyük Yazarlar ve Kedileri’ adlı araştırma kitabı Altuğ Sami İçilensu çevirisiyle Sahi Kitap tarafından yayımlandı. Haruki Murakami, Raymond Chandler, T.S. Eliot, Truman Capote gibi yazarlarla Gustav Klimt, Frida Kahlo, Paul Klee gibi sanatçıların ve faklı alanlardan pek çok ünlü ismin kedilerle ilişkilerini anlatan kitap “Her kedi, doğanın bir mucizesidir” diyen Leonardo da Vinci’nin sözünün edebiyat ve sanat dünyası için de ne kadar doğru olduğunun örneklerinden oluşuyor.

Haberin Devamı

KEDİ SEVGİSİ NOBEL KAZANDIRIR

Kitapta kedilere özel bir sevgi besleyen kişiler arasında şaşırtıcı derecede çok sayıda Nobel Ödüllü isim bulunuyor. Hemingway’den Lessing’e, Churchill’den Hesse’e ve T.S. Eliot’a kadar.

Bu, Nobel ve kedi sevgisi arasında bir bağ kurmak için yeterli bir kanıt olabilir mi bilinmez ama sonuç kazanma şansının yüksek olduğunu gösteriyor.

Son yıllarda Nobel Edebiyat Ödülü’nün verileceği tarih yaklaştığında çıkan dedikodularda adı anılan ama bugüne kadar kazanamayan Japon yazar Haruki Murakami bu tezi şimdilik çürüten isimlerden.

Kedilerin kendisi ve eserleri için neden bu kadar anlamlı olduğu sorusuna basitçe “Muhtemelen kişisel olarak kedileri çok sevdiğim için olacak. Küçüklüğümden beri hep onlarla birlikte yaşadım. Ama bundan başka bir anlam var mıdır, bilmiyorum” diye cevap verse de kitaplarında anlattığı kedi sevgisi okurunu tatmin edecek düzeydedir. Nobel komitesini ikna edemese de...

ADI KEDİ CİNSİNE VERİLEN YAZAR

Kedi ve Nobel denilince kuşkusuz ilk akla gelen isim Ernest Hemingway. Kitapta anlatılan ilk isim ve ona ait bölüm şu cümlelerle başlıyor: “Acaba kedisever bir yazara seçim şansı tanınsaydı, Nobel Edebiyat Ödülü’nü almayı mı yoksa bir kedi cinsine kendi adının verilmesini mi tercih ederdi?”

Haberin Devamı

Hemingway’in bu soruya kafa yormasına gerek yok. 1954 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Hemingway’in adı aynı zamanda ‘Polidaktil’ yani çok parmaklı kedilere de verildi. Diğer kedilerden farklı olarak patilerinde sayısı yediye kadar çıkabilen parmak bulunan bu kedi cinsine ünlü yazarın adı Snowball ‘kartopu’ isimli kedisi nedeniyle verildi. Snowball yazara, Florida’da da yaşadığı dönemde, 1931 yılında bir kurtarma gemisi kaptanı tarafından hediye edilmişti. Fare yakalama konusunda oldukça maharetli olan ve gemiciler tarafından tercih edilen bu kedilerin uğur getirdiğine de inanılırdı.

Hayatının her döneminde pek çok kediye sahip olan ve onlara derin sevgi besleyen Hemingway birlikte olduğu kadınlara da her hemen kedi isimlerini hatırlatan lakaplarla seslenirdi.

Haberin Devamı

2 Temmuz 1961 sabahı Idoha’daki evinde hayatına son verirken yanında kedilerinden Big Boy Peterson vardı. Yatmadan önce eşi Marry’ye söylediği son sözleri “İyi geceler, benim yavru kediciğim” oldu.

ŞARKISI OLANA İŞTE SAHNE

BÜYÜK bir gayret ve takdir edilecek bir istikrarla sürdürülüyor Türkiye’nin en köklü ve saygın müzik yarışması olan Roxy Müzik Günleri. Bu sene 24’üncüsü düzenlenen yarışma müzisyenleri, eserlerini ve kendilerini ortaya çıkarma şansı tanıyor.

Daha önce Teoman, Hayko Cepkin, Bedük, Can Gox, Aylin Aslım, Özge Fışkın, Gevende, Direc-T, Barış Demirel, Gaye Su Akyol, Melis Danişmend Yasin Topçu, Siyah Tavşan, Jon gibi ünlü isimlerin geçtiği bu yol kendi müziğini yapan, kendi sesini duyurmak isteyen herkese açık.

Haberin Devamı

Birinciye 200 bin TL para ödülü dışında, parçalarını kaydetmek için stüdyo ve dağıtım olanağı sağlayan, Roxy %100 Müzik Günleri’ne katılmak isteyen ve özgün bestesi olan müzisyenler, başvurularını MP3 formatında 14 Mart tarihine kadar www.roxymuzikgunleri.com.tr sitesi üzerinden yapabilirler.

Başvuruların jüri tarafından birkaç kademede değerlendirilmesi sonucu, finale kalan 12 grup, 28 Nisan’da açıklanacak. Finalist gruplar 13-14-15 Mayıs tarihlerinde Roxy sahnesinde canlı performanslarını, seyirci ve jüri karşısında sahneleyecekler.

Roxy Müzik Günleri’ne, 1996 yılından beri 2 bin 860 müzik grubu, yaklaşık 14 bin 600 müzisyen ve finalde yarışma hakkında sahip 360 grup ile 46 bin müziksever katıldı.