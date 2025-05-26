Edebiyat tarihinin ikonik fotoğrafına 428 bin TL

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Hatta Melih Cevdet Anday bu kareyi “Dört kişi parkta çektirmişiz, Ben, Orhan, Oktay, bir de Şinasi” diye başlayan ‘Fotoğraf’ şiiriyle de ölümsüzleştirmişti:

“Dört kişi parkta çektirmişiz, / Ben, Orhan, Oktay, bir de Şinasi... / Anlaşılan sonbahar / Kimimiz paltolu, kimimiz ceketli / Yapraksız arkamızdaki ağaçlar... / Babası daha ölmemiş Oktay’ın, / Ben bıyıksızım, / Orhan, Süleyman efendiyi tanımamış. / Ama ben hiç böyle mahzun olmadım; / Ölümü hatırlatan ne var bu resimde? / Oysa hayattayız hepimiz.”





Türk şiirinde en köklü devrimi gerçekleştiren ‘Garip’ hareketinin üç şairinin bir arada görüldüğü bu tek fotoğraf geçen hafta Phebus Müzayede tarafından satışa çıkartıldı.

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Fotoğrafın edebiyat severleri, efemera meraklılarını, imza koleksiyonerlerini heyecanlandırmasının bir diğer nedeni de Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rifat ve sınıf arkadaşları Şinasi tarafından, edebiyat öğretmenleri şair Yahya Saim´e (Ozanoğlu) “Çok sevgili hocamız Şair Yahya Saim Bey´e” ithafıyla, imzalanmış olmasıydı.

100 dolar başlangıç fiyatıyla müzayedeye çıkan ikonik fotoğraf masraflar ve vergiler hariç 11 bin dolara (yaklaşık 428 bin TL) satıldı.

GİLGAMEŞ’İN GÖRKEMLİ YOLCULUĞU

BU yıl 16’ıncısı düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali doyurucu ve göz alıcı programı kadar saygı duruşu niteliğindeki özel projeleriyle de dikkat çekiyor.

10 Mayıs tarihindeki açılışı bir gala konseriyle yapıldı ve dünya sahnelerinin büyük divası Leyla Gencer’e adanmıştı. Gencer’in ölüm yıldönümüne denk gelen konserde sahne alan sanatçılar ağırlıklı olarak bugüne kadar Leyla Gencer Şan Yarışması’nda ödül alan isimlerinden oluşuyordu.

Bu yılın festival açısından bir diğer önemli olayı ise Ahmet Adnan Saygun’un Gilgameş Operası’nın sahnelenmesiydi. Çok sesli Türk müziğinin yaratılmasında önemli bir rol üstlenen Saygun’un 1962 yılında bestelemeye başladığı ve 1983 yılında tamamladığı üç perdelik epik dramı tozlu raflardan sahneye ilk kez iniyordu.

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Ahmet Adnan Saygun’un antik Mezopotamya’dan günümüze ulaşan, M.Ö. 7. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen bu en eski destandan yola çıkarak bestelediği eser Urug Kralı Gılgamış’ın önce hasmı sonra dostu Enkidu’nun tanrılar tarafından öldürülmesi ve sonrasında yaşadığı maceraları konu alıyor. Ölümsüzlüğün sırrını arayan Gılgamış, insanın tanrılaşmasındansa tanrının insanlaşmasının çok daha önemli olduğunun farkına vararak insan-ı kâmil olmanın erdemine ulaşıyor.

Saygun’un antik çağların tınılarına da yer verdiği müziği ve danslarla renklendirdiği anlatımı eseri operadan farklı bir boyuta taşıyor.Caner Akın’ın teknoloji ile sahne tekniklerini harmanlayarak eseri sahneye koyması, yapay zeka destekli görsel efektlerin kullanılması eserin görkemini önemli ölçüde artırmış.

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Gilgameş Operası’nın prömiyerinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetti. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Gizem Betil, Işık tasarımı Cem Yılmazer, video tasarımı Aisha Hajiyeva, koreografisi Deniz Özaydın imzalı eserde, İDOB Korosu’nun şefi Volkan Akkoç’tu.

ÇEVRE DOSTU MİNİK RESSAMLARA ÖDÜL

İLKOKUL ve ortaokul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerini ve yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla her yıl farklı bir temayla düzenleniyor Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması. Bu yıl 44’üncü kez düzenlenen yarışmanın teması ‘Çevre Dostu Yaşam’ olarak belirlenmişti. Jüri üyeleri arasında bulunduğum için her yıl merakla bekliyorum çocukların bu yarışmaya gönderdikleri resimleri.

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Yarışmaya bu yıl Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesi, Azerbaycan ve K.K.T.C.’den olmak üzere 3 bin 555 minik ressam katıldı. Jüri Başkanı Prof. Hayri Esmer moderatörlüğünde Prof. Mümtaz Sağlam, gazeteciler Orhun Atmış ve Seray Şahinler Demir’den oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu her bölgeden ve yurt dışındaki kategorilerden birer asil birer yedek olmak üzere dokuzar eser seçtik.

Cemre Nazlı İbek 11 yaş, Antalya

Ödüle değer görülen 9 öğrenciye Asus bilgisayar, 9 öğrenciye ise Samsung tablet verilecek. 3 öğrenci de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursunun sahibi olacak.

Yarışmanın ilk gününden bu yana çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini desteklemeye büyük önem verdiklerinin altını çizen Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, bugüne kadar milyonlarca çocuğun yaratıcılıklarını ortaya koymasına olanak tanıdıklarını belirtiyor. Çocuklara doğa sevgisini aşılamanın ve çevre bilincini güçlendirmenin yolu sanattan geçiyor.