Dirimart Londra’da galeri açıyor

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Kurumun uluslararası ilk galeri mekânı olma özelliğini taşıyan Dirimart Londra’nın 2025 yılı içerisinde sanatseverlere kapılarını açacağı duyuruldu.

Uluslararası saygın galerilerin adresi Mayfair’de yer alacak Dirimart Londra, zemin kat dahil olmak üzere iki katta toplamda 275 metrekarelik sergileme alanına sahip olacak.

2002 yılında kurulan Dirimart, Ayşe Erkmen, İnci Eviner, Sarkis ve Nuri Bilge Ceylan gibi Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının yanı sıra, Shirin Neshat, Sarah Morris ve Tomokazu Matsuyama gibi uluslararası isimleri de temsil ediyor.

Photo London, Frieze Sculpture, Venedik Bienali, Art Cologne, ART SG ve The Armory Show gibi prestijli sanat etkinliklerine katılan galerinin kurucusu Hazer Özil, “Londra’daki yeni galeri mekânımızı açmak, global hedeflerimizi ileri taşımak ve Dirimart’ı uluslararası bir galeri olarak konumlandırmak adına cesur bir adım niteliğinde” diyor.

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Renovasyonu, New York merkezli mimarlık ofisi studioMDA tarafından gerçekleştirilen galerinin galerinin açılış sergisi ve programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Londra’ya açılan ilk Türkiye merkezli galeri Pi Artworks olmuştu. Yeşim Turanlı’nın kurucusu olduğu İstanbul’un önemli galerilerinden Pi Artworks’un Londra şubesi 2013 yılında açılmıştı.

Türkiye bağlantılı bir diğer galeri ise İrem Deniz’in Londra’da kurduğu Miart Gallery. Kısa sürede adını duyuran galeri Türk ve yabancı sanatçıların eserlerini sergiliyor.

‘KAPALIÇARŞI’ ÖZEL SATIŞTA

SON dönemde özel koleksiyon satışlarına ağırlık veren Portakal Sanat Kültür ve Müzayede Evi bugünden itibaren hem modern dönemin yıldız sanatçılarının hem de klasik dönem ustalarının eserlerinden oluşan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturmaya başladı.

Modern sanatın önde gelen isimlerinden Mimmo Rotella’nın ‘Nessuno Mi Fermera’ adlı tablosu,Nejad Devrim’in 1955 tarihli tuval üzerine yağlıboya eseri, Nedim Günsur’ün 1951 tarihli ‘Kızamık’ı ve Ömer Uluç’un 100 x 121 cm ebatlarındaki bir tablosu satışa çıkan eserler arasında.

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Klasik dönemin ustalarından Süleyman Seyyid’in tuval üzerine yağlıboya 1896 tarihli 32.5x40 cm ebatlarındaki ‘Portakal’ natürmordu,

İbrahim Çallı’nın 1916 tarihli, tuval üzerine yağlıboya ‘Berla Hanım’ portresi ile Şevket Dağ’ın 1939 tarihli, tuval üzerine yağlıboya ‘Kapalıçarşı’ adlı tablosu bu özel seçkide yer alıyor. Ayrıca, Osman Hamdi Bey’den sürpriz bir eser de Portakal Private Sales’ın dikkat çeken parçaları arasında bulunuyor. Osman Hamdi Bey’in yeğeni Süleyman Bey’in portresini yaptığı 1905 tarihli tuval üzerine yağlıboya tablosu bu. Eserler 17 Şubat tarihine kadar Nişantaşı Mim Kemal Öke Caddesi’ndaki Portakal Sanat Kültür ve Müzayede Evi’nde görülebilir.

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BALIKÇI TABLOSU VAN GOGH OLABİLİR Mİ?

SANAT dünyası bir antika koleksiyoncusunun Minnesota’daki garaj satışından 50 dolardan daha ucuza aldığı, bir balıkçıyı tasvir eden yağlıboya tablonun Van Gogh’a ait olup olmadığını tartışıyor.

artam.com’da yer alan habere göre ‘Elimar’ (1889) adlı tablonun değeri, şayet Van Gogh’a ait olduğu kesinleşirse, 15 milyon dolar olarak açıklandı. Eseri sanatçının 1889 - 1890 arasında Fransa’nın Saint-Rémy-de-Provence kentindeki Saint-Paul psikiyatri sanatoryumunda yattığı sırada yaptığı düşünülüyor.

Tabloyu değerlendirmek için kimyagerler, küratörler ve patent avukatları da dahil olmak üzere çeşitli alanlardan yaklaşık 20 uzmandan oluşan ekip oluşturuldu. Eser hakkında hazırlanan 458 sayfalık ayrıntılı rapor bazı ikna edici ayrıntıları ortaya çıkardı. Son sözü Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi söyleyecek.

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HİTAY VAKFI’NDAN BİENAL BURSU

GÖRSEL sanatlar alanındaki güncel çalışmalar için alan açmak ve üniversiteli öğrencilere destek olmak amacıyla Hitay Vakfı tarafından düzenlenen Hitay Vakfı Sanat Yarışması’na başvurular 1 Şubat’ta başladı. 14 Mart tarihine kadar devam edecek başvurular, jüri tarafından değerlendirilecek. Ardından seçilen 10 portfolyo sahibi, 14 Haziran – 14 Eylül tarihleri arasında Berlin’de gerçekleştirilecek olan 13. Berlin Bienali’ne 1 haftalık bir keşif programına gönderilerek; Berlin sanat dünyası, bienal ve gerçekleşecek olan sergiyi izleme fırsatı bulacak. Bu gezi bursunu kazanan isimler 21 Mart tarihinde duyurulacak.

Hitay Vakfı Kurucu Başkanı Emin Hitay’ın özel girişimi ile başlayan, 12 yıldır resim, heykel, fotoğraf gibi bölümlerden sanat öğrencileri arasında düzenlenen yarışmayla, her yıl 4 öğrencinin Art Basel ve Venedik Bienali’ne gitmelerine destek veriliyor.

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Başvuru için: https://yarisma.hitayvakfi.com/