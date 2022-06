Çıkarın cep telefonlarınızı konser başlıyor

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü Çinli besteci ve şef Tan Dun, İstanbul Müzik Festivali ve Borusan Sanat’ın ortak siparişi olan ‘İkili Konçerto’ isimli eserinin seslendirileceği konser için AKM sahnesindeydi.

Fuayede seyircilere birer karekod verilerek cep telefonlarına indirmeleri istendi. Konser boyunca telefonlar yine uçak moduna alınacaktı ama indirilen ses kaydı açılabilecekti.

Tan Dun’a konser öncesinde 50. İstanbul Müzik Festivali’nin ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak sundu.

Ödül takdiminin ardından Tan Dun’un ‘İkili Konçerto’su kemancı Daniel Hope ile piyanist Alexey Botvinov solistliğinde ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) eşliğinde Türkiye’de ilk kez seslendirildi.

Beklenen an konserin ikinci yarısında, sanatçının ‘Passacaglia: Secret of Wind and Birds’ isimli eserinin de Türkiye prömiyeri gerçekleştirildiği parçada geldi. Orkestranın kuş, rüzgâr ve okyanus seslerini taklit ederek dijital bir orman hissi uyandırdığı bu esere, orkestra üyeleri ve seyirciler cep telefonlarından kuş sesleri çalarak katkı sağladı.

Tan Dun sadece orkestrayı değil, bir iki geç kapanan cep telefonu sesi dışında tüm salonu da yönetmişti.

Igor Stravinsky’nin ‘Ateş Kuşu Süiti’ eseriyle sona eren konser sonrasında ünlü şef bis yapmadı ve her çağrılışında tek tek orkestra üyelerini alkışlattı.

Enerjisi ve sempatikliği ile salonu etkisi altına alan Tan Dun bis için alkışlarla sahneye çağrıldığında seyirciyi selamlayıp eliyle uyumaya gidiyorum siz de gidin der gibi bir işaret yaparak son noktayı koydu.

ORHAN PAMUK’TAN ‘TÜRKİYE’ KARARINA DESTEK

TÜRKİYE’nin uluslararası alanda adının ‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’ olarak anılması kararına en büyük destek Nobel ödüllü edebiyatçımız Orhan Pamuk’tan geldi. Pamuk, Financial Times’a verdiği demeçte devletin isim değişikliğini onayladığını belirterek “Bu karardan sonra İngilizce konuşan kişiler Türkiye dediğinde yalnızca Noel’de yenen bir kuşu düşünmeyecekler. Bunun için mutluyum” dedi.

Türkiye’nin dünyada en çok tanınan ödüllü yazarının dil konusunda alınan böyle bir kararı desteklemesi şüphesiz çok önemli. Dünya kamuoyundaki etkisinin resmi kurumların bildirimlerinden daha fazla olacağına şüphe yok.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran tarihli kabine toplantısı sonrasında uluslararası alanda ülkemiz için ‘Turkey’ olarak anılan ifadenin değil, artık direkt olarak ‘Türkiye’ isminin kullanılacağını belirtmiş ve “Artık bütün yazışmalarımızda, devletin bütün kurumları hep birlikte ‘Turkey’ diye bir ifade kullanmayacaklar, tamamıyla Türkiye adını kullanacaklardır” açıklamasını yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası alanda ‘Turkey’ şeklinde anılan ülkemizin ismini, Ankara’nın talebi üzerine ‘Türkiye’ olarak değiştirmiş, Dünya Ticaret Örgütü ve BM Güvenlik Konseyi’nde ‘Turkey’ yerine ilk kez ‘Türkiye’ ifadesi kullanılmıştı.

NURİ İYEM ÖDÜLLERİ GENÇ SANATÇILARA

GENÇ sanatçıları teşvik etmek amacıyla Evin Sanat Galerisi tarafından düzenlenen Nuri İyem Resim Yarışması’nın bu yıl 16’ncısı düzenlendi ve kazananlara ödülleri geçen hafta düzenlenen törenle verildi. ‘Mendelsshon Etütleri’ adlı çalışmasıyla ‘Nuri İyem Resim Ödülü 2022’ kazananı İbrahim Özsözgün’e ödül heykelciğini ve 15 bin liralık ödülü Prof. Rahmi Aksungur takdim etti. Yazar Selçuk Altun, Evin İyem Özel Jüri Ödülü’nü temsil eden Nasip İyem heykeli reprodüksiyonu ve 7 bin 500 TL’lik ödülü Elif Akçay’a verirken Jüri Özel Ödülü’nün sahibi ise ‘Pluvieux’ adlı çalışmasıyla Zeynep Can oldu.

Yarışmaya katılan 26 eser 7 Temmuz’a kadar Evin Sanat Galerisi’nde görülebilir.

