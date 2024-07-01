Çevirmene büyük vefa

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Okuduğumuz pek çok Rus klasiğinde onun imzası vardı.

Rus edebiyatının yetmişten fazla klasik ve modern eserini Türkçeye çevirdi. Altay’ın yetkinlikle dilimize kazandırdığı yazarlar arasında Puşkin, Dostoyevski, Tolstoy, Gogol, Çehov, Lermontov, Gonçarov, Turgenyev, Pisemski, Gorki ve Bulgakov bulunuyor.

Nilüfer Belediye Meclisi, Ergin Altay’ın birçok çevirilerini yayımlayan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Can Yayınları ve İletişim Yayınları’nın ortak başvurusunu değerlendirerek Ertuğrul Mahallesi’nde bir sokağa “Çevirmen Ergin Altay Sokağı” adının verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

İLK ÇEVİRİSİ AKBABA’DA YAYIMLANDI

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1937 yılında doğan Ergin Altay, 1953 yılında Kuleli Askerî Lisesi’ne girdi. Yabancı dil olarak Rusçayı seçti. Ankara Üniversitesi DTCF Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenimine devam etti. Mezun olduktan sonra uzun yıllar öğretmenlik yapan Altay’ın Zoşçenko’dan yaptığı ilk öykü çevirisi, Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon’un kurduğu Akbaba dergisinde yayımlandı.

Çevirmenler edebiyat ve kültür tarihinin en önemli isimleridir. Dünya ile bağlantımızı kuran gizli kahramanlar.

Çeviri faaliyetlerinin başladığı ilk dönemlerde adları bile anılmazdı. Zamanla iç sayfalarda kitap künyelerine eklendi imzaları. Bu haksızlığın giderilmesi, adlarının kitap kapaklarına yazılması için yılların geçmesi gerekti.

Artık okuyacağımız bir kitabı çevirmenin kim olduğuna bakarak seçiyoruz.

Bütün bu süreci düşününce Nilüfer Belediyesi’nin “Çevirmen Ergin Altay Sokağı” tabelasının anlamı daha iyi anlaşılacaktır.

ONUR YAZARI ‘YALVAÇ ABİ’

ÇOCUK ve gençlik edebiyatı denilince akla ilk gelen isimlerdendir Yalvaç Ural. 50 yılı aşkın süredir masal, öykü, deneme ve şiir gibi birçok türde kaleme aldığı 100’ün üzerinde eseriyle pek çok neslin ‘Yalvaç Abi’si oldu.

Kitapları pek çok dile çevrilen Ural’ın yurtiçinden ve yurtdışından pek çok ödülü bulunuyor.

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Bu yıl 2-10 Kasım tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı olarak Yalvaç Ural olacak. Kitap fuarının ana teması ise “Çocukluk Şenliktir!” olarak belirlendi.

Yalvaç Ural’ın masalsı dünyası ve çocuk ve gençlik edebiyatına yaptığı katkılar bu sene fuarın ana eksenini oluşturacak. Fuar, Yalvaç Ural’ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Tüyap tarafından, yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı hazırlanıyor.