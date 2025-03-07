Cem Mumcu’dan ‘Çile Bülbülüm Çile’ resimleri

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Mesleki başarısının dışında biz onu yazarlığı, yayıncılığı ve ressam kişiliği ile de tanıyoruz. Hikâye, roman, deneme, şiir dalında pek çok kitabı var. Artistik yaratıcılık ve sanat psikoloji üzerine dersler veren, bu alana yönelik dergiler yayımlayan Mumcu, 2016 yılından itibaren kendini çizgiler ve renklerle ifade ettiği eserlerini de sanatseverlerle buluşturuyor.

Son sergisi ‘Inhibition/Exhibition’ (Çile Bülbülüm Çile), 1 Mart’ta Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde açıldı. Küratörlüğünü Derya Yücel’in yaptığı sergide hem kişisel hem de toplumsal düzeyde kendini ifade etme cesaretine dair bir hikâye anlatıyor. Farklı ebatlarda 229 eserin yer aldığı ve mekânın iki katına yayılan sergi ‘Inhibition’ (bastırma) ve ‘exhibition’ (sergileme) arasındaki gerilime odaklanıyor. Tıpkı insan psikolojisinde olduğu gibi.

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‘Çile Bülbülüm Çile’ kısmı ise bu ikilemi arabeskvari bir dille, hepimizin anlayacağı şekilde özetliyor. Bülbülün çilemesi yani şakıması, kendini ifade etmesi demek. Ama bu şakımanın divan edebiyatındaki en klasik metaforlardan biri olduğunun da altını çizmek ve güle olan aşkının bir çileye dönüştüğünü de unutmamak gerek.

Cem Mumcu’nun uzmanlık alanını ve serginin başlığını düşününce insan resimlere bir başka gözle bakmaya başlıyor. Terapi koltuğuna sanatçıyı uzatmış gibi kendinizi resimleri tahlil etmeye çalışırken buluyorsunuz. En azından ben böyle bir hisse kapıldım. Neyse Cem Mumcu bunu da düşünmüş olmalı, duvarlara yazdığı satırlarla ve dizelerle duygu durumuna dair ipuçları veriyor zaten.

“Sanat toplumun dayattığı normlar ve sınırlamalar ile bireyin içsel çatışmaları arasında bir köprü kurarak, bastırılmış ya da bastırılmaya zorlanmış duyguların, düşüncelerin ve özgürleşme arzusunun dışa vurulmasıdır” diyen Cem Mumcu’nun eserleri; kelimelerin, hislerin ve anlamların ifadeci bir tavırla görselleştirilmesiyle şekilleniyor.

Serginin sonunda terapi koltuğuna siz uzanarak kendinizde bastırdığınız ya da gösterdiğiniz yanlarınızla yüzleşiyorsunuz.

Kulaklarınızda bir bülbül çilemesiyle...

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PİYANO BAŞINDA 50 YIL

TÜRKİYE’nin en güzel konser sahnesinde düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali’nin 8’incisi bu yıl 14-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Akdeniz ve Bey Dağları’nın büyüleyici manzarası eşliğinde Akra Antalya’nın açık hava sahnesinde yapılan festivalin açılışını 14 Mayıs’ta caz, rock ve dünya müziği türlerini harmanlayan Ibrahim Maalouf yapacak. 17 albüm ve prestijli Grammy adaylığının ardından yeni projesi ‘Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange’ ile dinleyenleri cazın Levanten tınılarına götürüyor.

Festival; 30-31 Mayıs tarihlerinde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın ‘Piyano Başında 50 Yıl’ temalı iki özel konseriyle son bulacak. Fazıl Say’a caz aranjmanlarında, davulun önemli isimlerinden Ferit Odman eşlik edecek.

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Festivalde; Alân, Blue Kiss Collective ve Emre Berk Trio’nun sahne alacağı ‘Akra Genç Caz’ konseri 16 Mayıs; Grammy ödüllü gitarist ve multi-enstrümantalist Richard Bona ve grubu 17 Mayıs; caz vokalinin en önemli isimlerinden Kurt Elling, gitarist Charlie Hunter ve SuperBlue 21 Mayıs; R&B, blues, pop ve cazı şiirsel bir duyarlıkla harmanlayan Melody Gardot 23 Mayıs; Afrika’nın ruhunu müziğine yansıtan, vokalist ve gitarist Fatoumata Diawara 24 Mayıs; dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve vokalde Fantine 28 Mayıs tarihinde sanatseverlerle buluşacak.

AKDENİZ’İN BAĞIMSIZ KİTAPÇILARI BİRLEŞTİ

İTALYA, Türkiye, Yunanistan, Filistin, İsrail, Fas, İspanya ve Fransa’dan dokuz bağımsız kitapçının bir araya gelmesiyle oluşan Mediweaves, Akdeniz’in jeopolitik coğrafyasının kültürel rolü ve günümüzde bağımsız kitapçıların görevi üzerine kafa yoran uluslararası bağımsız bir kitapçılar ağı.

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Farklı ülkelerden edebiyatçıların diyalog kurabileceği, ortak, barışçıl ve kültürlerarası bir vizyonun oluşturulması hayali ile ilk etkinliğini geçtiğimiz ekim ayında Sicilya’nın Siraküza kentinde gerçekleştiren Mediweaves, Türk edebiyatını odağına alarak, Ayfer Tunç, Ece Temelkuran ve Gündüz Vassaf’ı İtalyan okurlar ile buluşturdu.

Bu buluşmanın devamı niteliğindeki İstanbul’daki festivalde, ödüllü İtalyan yazar Veronica Raimo 17 Mart’ta, program yapımcısı Eylül Görmüş ve çevirmen Eren Cendey ile birlikte gerçekleştireceği sohbette Türk okurlarla bir araya getirecek.

Festivalin ikinci gününde ise Yapı Kredi Kültür Sanat - Loca’da ödüllü bir diğer yazar Şebnem İşigüzel, birçok Türkçe eseri İtalyanca’ya çeviren Nicola Verderame ile kitapları hakkında sohbet edecek.

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Bağımsız kitapçıların böyle bir organizasyona imza atması çok anlamlı.