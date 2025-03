Caz festivaline bol Grammy’li ve hızlı açılış

Haberin Devamı

1-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 32. İstanbul Caz Festivali’nin ilk üç gününde Afro-Küba cazının en etkili isimlerinden 7 Grammy ödüllü Chucho Valdés, Latin gitarının öncülerinden Hermanos Gutiérrez ve ilk İstanbul konseriyle elektronik ve çağdaş klasik müzik arasında kurduğu köprülerle yeni bir devir açan besteci ve piyanist Max Richter, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde olacak.









Festival, 17 gün boyunca 40’a yakın konserde usta isimlerden yeni keşiflere 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 28 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali’nin programı dün The Marmara Taksim’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı.

Haberin Devamı

1994’ten bu yana her yıl İstanbul’da temmuzu caz ayına çeviren festival, aralarında Grégory Privat , Chiara Civello, Hakan Başar Trio, Kerem Görsev Quintet, Jazzmeia Horn, Meshell Ndegeocello ve Meltem Ege & Friends gibi usta sanatçı ve grupların yer aldığı programıyla müzikseverlerin karşısına çıkacak.

CAZ VAPURU VE PARKLARDA CAZ VAR

Festivalin gelenekselleşen etkinliklerinden +1’li Gece Gezmesi bu yıl iki güne yayılıyor ve Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi’nde MY BABY, Ghost Note, Cari Cari, Jonah Parzen-Johnson, Mehmet Ali Sanlıkol, Seda Erciyes, Selût, Tuğçe Şenoğul, Çağıl Kaya, Berke Can Özcan, İstanbul West Side Collective, Şenkop, Zeynep Oktar, Şu Güzel İnsanlar ve Hav Hav! gibi sevilen isimleri ağırlayacak. Festivalin en keyifli hali Caz Vapuru, bu yılki yolculuğunda festival izleyicisini Brassist, Kaan Arslan Co ve Kamucan Yalçın and Friends’in farklı stillerdeki performanslarıyla Anadolu Kavağı’na götürecek. Festivalin, müziği şehrin dört bir köşesine yaydığı ve her yaştan izleyiciye hitap eden ücretsiz Parklarda Caz konserleri bu yıl da İstanbul’un parklarını festival alanına çevirecek.

İstanbul’da yaza cazla başlamak isteyenlerin kaçırmayacağı festivalin biletleri 14 Mart Cuma günü satışa çıkıyor.



25’İNCİ YILINI İKİ SERGİYLE KUTLUYOR



AÇILIŞINDAN itibaren serüvenine tanıklık ettiğim Çağla Cabaoğlu Galeri 25’inci yılını iki mekâna yayılan iki karma sergiyle kutluyor. Sergiler galerinin kimliğini ve vizyonunu da anlatıyor aslında. Farklı kuşaklardan 50 sanatçının 150’yi aşkın eserini bir araya getiren sergiler sanatsal üretimin geçmiş ve gelecek arasındaki etkileşimini görünür kılıyor.

Haberin Devamı

‘Yankı / Echo’ adını taşıyan ilk sergi 1929 doğumlu Burhan Doğançay’dan 1994 doğumlu Ozan Dursun’a uzanan 33 sanatçıyı bir araya getirerek, Türkiye çağdaş sanatının farklı kuşaklar arasındaki yankısını gözler önüne seriyor.









‘Rezonans / Resonance’ ise sanat tarihine referans veren, geçmişle bugün arasında bağ kuran 42 sanatçının eserlerinden oluşuyor.

‘Yankı / Echo’, galerinin ana mekanında gerçekleşirken, ‘Rezonans / Resonance’ sergisi İDEALİST İç Mimarlık Derneği merkezinde sanatseverlerle buluşacak.

Galerinin kurucusu Çağla Cabaoğlu “25 yıl boyunca, sanatın yalnızca bir sergileme pratiği olmadığını, aksine diyalog, dönüşüm ve geleceğe uzanan bir vizyon olduğuna inandım. ‘Yankı’ ve ‘Rezonans’ sergileri, bu sürekliliğin bir yansıması ve sanatın zamansız etkisini vurgulayan iki önemli durak. Sanatın geçmişle kurduğu köprüleri, bugünün yaratıcı enerjisiyle buluşturmaktan ve izleyicileri bu yolculuğa davet etmekten büyük bir heyecan duyuyorum” diyor.

Haberin Devamı

Çağla Cabaoğlu Galeri: Zafer Sokak, Tarihi Manuel Apt. No.11-13, Kat 4, D.10, Nişantaşı - İstanbul

İDEALİST Merkez: Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 3. A5 Addresistanbul Dekorasyon Merkezi, Şişli - İstanbul