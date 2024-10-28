Ã‡anakkaleâ€™de sanatsal dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m

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Ã‡anakkaleâ€™de zaten var olan zengin tarihi birikime her gÃ¼n yeni sanat mekanlarÄ± eklenerek sanatsal bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m de yaÅŸanÄ±yor.

Bu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n Ã¶n Ã¶nemli aktÃ¶rlerinin baÅŸÄ±nda da 2008 yÄ±lÄ±ndan bu yana, farklÄ± topluluklarÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼z sanatÄ± etrafÄ±nda Ã‡anakkaleâ€™de bir araya getiren bir sivil giriÅŸim olan Ã‡anakkale Bienali Ä°nisiyatifi (CABININ) geliyor.

Bu yÄ±l Ã‡anakkale Bienaliâ€™nin 9. edisyonu â€˜Zamana BÄ±rakmakâ€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼zenlendi ve Ã‡anakkale merkezli Dardanelâ€™in ana desteÄŸiyle 13 farklÄ± mekÃ¢nda ve 50â€™nin Ã¼zerinde sanatÃ§Ä±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen bienal 4 Ekimâ€™de baÅŸladÄ±.









GenÃ§lerin gÃ¼nÃ¼mÃ¼z sanatÄ±nÄ±n zengin Ã¶rneklerini gÃ¶rebileceÄŸi, gÃ¼ncel konulara odaklanan canlÄ± bir platform.

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Ã‡anakkale Bienallerinde Ã‡anakkaleâ€™nin kentsel mimari ve kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±nÄ±n Ã¶nemli mekanlarÄ± kullanÄ±lÄ±yor.

11 KasÄ±m tarihinde sona erecek olan 9. Ã‡anakkale Bienaliâ€™ne Ä°stanbulâ€™dan gidip sergileri gezerek hafta sonunu geÃ§irebileceÄŸiniz gibi gÃ¼nÃ¼birlik gidip dÃ¶nmek de mÃ¼mkÃ¼n.



BÄ°ENALÄ°N MERKEZÄ° TARÄ°HÄ° PALAMUT DEPOLARI



Ã‡anakkaleâ€™deki mimari dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n en Ã¶nemli Ã¶rneklerinden biri Mahal. Nuri Bilge Ceylanâ€™Ä±n â€˜Ahlat AÄŸacÄ±â€™ filminde o mÃ¼thiÅŸ diyalog sahnesinin geÃ§tiÄŸi tarihi kÃ¶prÃ¼nÃ¼n hemen baÅŸÄ±ndaki 19. yÃ¼zyÄ±ldan kalma palamut depolarÄ±ndan oluÅŸan Mahal, bienalin ana mekÃ¢nÄ± olarak kullanÄ±lÄ±yor. 11 yÄ±l Ã¶nce CABININ tarafÄ±ndan hayata geÃ§irilen Mahal Sanatâ€™ta Ã¼Ã§ farklÄ± mekÃ¢na yayÄ±lan sergilerde Ahmet YiÄŸider, Ataman GiriÅŸken, Damla Sari, Junâ€™ichiro Ishii, Nejat Birecik, Edith Roux, Kaan Tanhan, Johannes Vogl ve Alper AydÄ±nâ€™Ä±n eserleri yer alÄ±yor.









Berkin GÃ¼lten, Deniz KulaksÄ±zoÄŸlu & Can YÄ±ldÄ±rÄ±m, Eda SÃ¼tunÃ§, YabancÄ±, Madlen Hirtentreu ve Yunus Arasâ€™Ä±n yeni Ã¼retimlerini bir araya getiren kolektif sergi ise, CABININ kÃ¼ratÃ¶rlerinden Burak TopÃ§akÄ±lâ€™Ä±n genÃ§ kuÅŸaktan sanatÃ§Ä±larÄ± odaÄŸÄ±na alan â€˜Yeni SÄ±radanâ€™ projesinin geliÅŸim evresini yansÄ±tÄ±yor.

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KORFMANN KÃœTÃœPHANESÄ°Â VE BORDO BÄ°NA

Ã‡anakkale Bienaliâ€™nin kent merkezindeki diÄŸer mekanlarÄ± ise Korfmann KÃ¼tÃ¼phanesi ve Bordo Bina.

Troya kazÄ±larÄ±na 17 yÄ±l baÅŸkanlÄ±k yapmÄ±ÅŸ, Anadolu aÅŸÄ±ÄŸÄ± Prof.Dr. Manfred Osman Korfmannâ€™Ä±n baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± eserlerle otemeli atÄ±lan Korfmann KÃ¼tÃ¼phanesi, Ulrika Flink ve Deniz ErbaÅŸâ€™Ä±n kurguladÄ±klarÄ±, David Blandy, Jane Jin Kaisen ve Eric Magassaâ€™nÄ±n eserlerinden oluÅŸan sergiye ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.

SegÃ¢h Atay tarafÄ±ndan, kent tarihini yansÄ±tan dokusu korunarak gÃ¼ncel bir kimlik kazandÄ±rÄ±lan Bordo Bina ise, AytuÄŸ Aykut, Cem Sonel ve Vasilis Alexandrouâ€™nun eserlerine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.



TROYA MÃœZESÄ°â€™NDE MAÃ‡KA SEÃ‡KÄ°SÄ°



DÃ¼nya kÃ¼ltÃ¼r tarihinin en Ã¶nemli merkezlerinden biri olan Troya MÃ¼zesi, aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± 2018 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ã‡anakkale Bienaliâ€™nin mekanlarÄ±ndan biri olarak geÃ§miÅŸ ve geleceÄŸi bir arada sunuyor.

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Troya MÃ¼zesi geÃ§ici sergi salonunda bu yÄ±l TÃ¼rkiye Ã§aÄŸdaÅŸ sanat hafÄ±zasÄ±nÄ±n Ã¶nemli temsilcilerinden MaÃ§ka Sanat Galerisiâ€™nden bir seÃ§kiyi aÄŸÄ±rlÄ±yor. Rabia Ã‡apa ve VarlÄ±k SadÄ±koÄŸlu tarafÄ±ndan kurulan MaÃ§ka Sanat Galerisi, TÃ¼rkiyeâ€™de Ã§aÄŸdaÅŸ sanatÄ±n geliÅŸimine katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ, 40 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ ile bellek niteliÄŸinde bir arÅŸive sahip. Sergide AkÄ±n GÃ¼reÅŸ, Ani Ã‡elik Arevyan, Aysen UrfalÄ±oÄŸlu, Esra Carus, Fatih KÄ±zÄ±lcan, FÄ±rat Engin, FÃ¼reya Koral, GÃ¶nÃ¼l NuhoÄŸlu, GÃ¼Ã§lÃ¼ Polat, Halit Demirel, Ã–mÃ¼r TokgÃ¶z, Rabia Seyhan, Serhat Kiraz & Hakan GÃ¼ndÃ¼z, Seyhun Topuz ve TunÃ§ Ali Ã‡amâ€™Ä±n eserleri yer alÄ±yor.



MASLAK OTO SANAYÄ°â€™DEN ASTÄ°M SANAYÄ° SÄ°TESÄ°â€™NE



Ã‡anakkale Bienaliâ€™nin benim iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rprizlerinden biri Astim Kolektifi oldu. OnlarÄ±n hikÃ¢yesi aslÄ±nda Ã‡anakkaleâ€™deki sanatsal dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rneÄŸi.









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Son yÄ±llarda Ã‡anakkaleâ€™ye gÃ¶Ã§ eden ve Astim Sanayi Sitesiâ€™nde buluÅŸan Hakan YÄ±lmaz, SÃ¼leyman YÄ±lmaz, Kerem MeriÃ§ ve Volkan Babaotuâ€™dan oluÅŸan bu kolektif dijital medya, kamusal sanat ve ileri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m gibi Ã§aÄŸdaÅŸ sanatÄ±n dinamik unsurlarÄ±na odaklanan Ã§ok disiplinli Ã¼retimler yapÄ±yorlar.

Daha Ã¶nce Maslak Oto Sanayiâ€™deki atÃ¶lyelerinde Ã§alÄ±ÅŸan sanatÃ§Ä± SÃ¼leyman YÄ±lmaz ve kardeÅŸi Hakan YÄ±lmaz yÃ¼ksek Ã¼retim ve yaÅŸam maliyetleri nedeniyle Ã‡anakkaleâ€™ye yerleÅŸmiÅŸler. Astimâ€™de atÃ¶lyelerini kiraladÄ±klarÄ±nda tesadÃ¼fen kendileri gibi baÅŸka sanatÃ§Ä±larÄ±n da oraya yerleÅŸtiÄŸini gÃ¶rmÃ¼ÅŸler. Astim, Ã‡anakkaleâ€™nin yeni sanat Ã¼retim ve sanat merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸmek Ã¼zere.

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