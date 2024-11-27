‘Cahide’ destek yarışında

Haberin Devamı

Sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen gecede sanatçılar tarafından özel olarak hazırlanan eserler ‘Destek Yarışı’ adı verilen bir müzayede ile satılıyor. Bu yıl 14 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek Destek Yarışı’nda yer alan 11 yapıtın dokuzu kadın sanatçıların imzasını taşıyor.

Farklı coğrafya ve üsluplardan sanatçıların bağışlarıyla katkı sağladığı Destek Yarışı’nda; Ardan Özmenoğlu, Bettina Pousttchi, Burçak Bingöl, Candeger Furtun, Chiharu Shiota, İnci Furni, İzzet Keribar, Leylâ Gediz, Mona Hatoum, Rana Begum ve Taner Ceylan’ın yapıtları yer alıyor.

Taner Ceylan’ın ‘Cahide’ adını verdiği eseri Türkiye sinema tarihinde önemli bir yere sahip Cahide Sonku’yu (1919-1981) merkeze alıyor. Resimde, tüm bakışları kendinde toplayan Cahide, en güzel ve başarılı haliyle, bir sis bulutunun ardından görülüyor. Şöhretinin zirvesinde ve parlak ışıkların altında olmasına rağmen, kalabalıklar içindeki yalnızlığı masalsı bir biçimde betimleniyor.

Haberin Devamı

Ardan Özmenoğlu eseri ‘The Master’da ise insanlığın doğa ile olan ilişkisine dikkat çekiyor ve dokuz parça cam ile boyutlandırdığı bir ağaç formunu doğanın en kıdemlisi olarak sunuyor.

İstanbul Modern’de sergileri halen devam eden fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar ve ünlü Japon sanatçı Chiharu Shiota da eser bağışı yapanlar arasında bulunuyor.

İş ve sanat dünyasını bir araya getiren Gala Modern gecesi, müzenin kuruluşunun 20. yılına özel olarak düzenleniyor. Gala Modern gecesindeki Destek Yarışı’nı Maya Portakal Bitargil yönetecek. Geçen yıl yapılan yarışta 16 milyon 200 bin TL destek sağlanmıştı.

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Salih Bademci’nin yapacağı Gala Modern gecesine yine ünlü bir sanatçımız damga vuracak ve Nilüfer sahne alacak.

Haberin Devamı

PİCASSO’YU ETKİLEYEN ESERLER

PORTAKAL Kültür ve Sanat Evi, özel bir hat koleksiyonunu düzenlediği sergiyle satışa sundu. Sergide aralarında Ramazan Bin İsmail, Hafız Osman, “Arapzade” Mehmed Bin Ömer, Şeyh Hamdullah, Sultan IV. Mustafa, Kazasker Mustafa İzzet, Mahmud Celaleddin, “Şekerzade” Mehmed, “Moralı” Şeyh Ali Efendizade Mehmed, “Tuğrakeş” İsmail Hakkı Altunbezer ve Necmeddin Okyay gibi hat sanatının büyük ustalarının Kur’an-ı Kerim, Hilye-i Şerif, Levha / Ayet, Kıt’a, ve Berat’lardan oluşan 32 eseri bulunuyor. Eserlerin bedelleri 240 bin TL ile 7.5 Milyon TL arasında değişiyor.

Pek çok örneğini yıllar içinde görme şansım olsa da hat sanatı denilince benim aklıma ilk gelen Orhan Pamuk’un 1998 yılında yayımlanan Benim Adım Kırmızı romanı oluyor. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda, Sultan III. Murat döneminde bir grup nakkaş ve hattatın gizem dolu hikayesinin anlatıldığı roman pek çok okur gibi beni de o dünyanın içine çekmişti.

Haberin Devamı

Sergi için hazırlanan tanıtım kataloğunda hat sanatının tarihi ve dönemleri ile ilgili ilginç bilgiler yer alıyor. Bunlardan biri, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminin en önemli hattatı Ahmet Karahisari ile ilgili. Bir nevi imzası gibi olan ünlü oklu Besmeleleri gören Pablo Picasso’nun “modern sanat bizden yüzyıllar önce Karahisari tarafından yapılmış” şeklinde bir yorumu varmış.

KISACA OSMANLI HAT SANATI TARİHİ

İşte o tanıtım metninden hat sanatını merak edenler için kısa tarihçe:

- Bir noktadan diğer bir noktaya uzatılan çizgi anlamında kullanılan ‘hat’ın, güzel yazı olarak tanımlanması M.S. 7. yüzyılda başladı. Arap harflerinin estetik ölçülere bağlı kalınarak yazılması hat sanatının temelini oluşturur. Hat sanatının kısa sürede yayılıp gelişmesinde İslamiyet’in önemli payı vardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kuruluşundan itibaren güzel yazı yazma giderek bir sanat haline dönüştü.

Haberin Devamı

- Hat Sanatı, 15.-17. yüzyılları arasında Osmanlı Sarayı’nın himayesinde büyük gelişme gösterdi. Toplum nezdinde hattatların büyük saygınlıkları vardı. 15. yüzyılın ikinci yarısında hat sanatında büyük bir değişim yaşandı. Bu dönemde yetişen ve Sultan II. Bayezid’e yazı dersleri de veren Şeyh Hamdullah hat sanatına yeni yorumlar getirdi.

- 17. yüzyılda Osmanlı hat sanatının diğer bir mihenk taşı ise Hafız Osman idi. 18. yüzyılda yetişen önemli hattatlardan biri de Mustafa Rakım’dır. Kendisi de çok yetenekli bir hattat olan Sultan II. Mahmud onun öğrencilerindendi.

- Osmanlı hat sanatı en verimli yıllarını 19. yüzyılda yaşadı. Bu dönemin ünlü hattatları arasında Kazasker Mustafa İzzet, Mahmud Celaleddin, Hasan Rıza, “Bakkal” Arif, Mehmed Şefik, Mehmed Şevki, “Şekerzade” Mehmed sayılabilir.