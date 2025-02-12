Bu yıl festival hem klasik hem yenilikçi

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53. İstanbul Müzik Festivali, 11-26 Haziran tarihleri arasında ‘Sınırların Ötesinde’ temasıyla benzer geçmiş ve gelenekleri paylaşan Türkiye, Yunanistan, İran ve Azerbaycan’ın saz ve müziklerinin bir araya geleceği konserlerde sınır tanımayan kültürel mirasımızı kutlayacak. Barok, romantik, klasik ve çağdaş dönemlere ait 17. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan eserlerin break dans, hip-hop, resim ve tiyatroyla buluşacağı yenilikçi performanslarla farklı disiplinlere doğru sınır ötesi yolculuklar da festivalde izleyicileri bekliyor.

İstanbul’un en prestijli salonlarıyla çok özel mekânlarında gerçekleştirilecek 25 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak 53. İstanbul Müzik Festivali’nde NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Filibe Devlet Operası Korosu, Slovak Filarmoni Korosu gibi önemli toplulukların yanı sıra Hélène Grimaud, Frank Peter Zimmermann, Rafat Blechacz, Gautier Capuçon, Alexandre Kantorow gibi solistlerin aralarında olduğu 45’in üzerinde sanatçı ve topluluk izleyici huzuruna çıkacak.

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53. İstanbul Müzik Festivali’nin Onur Ödülü, opera sanatçısı ve eğitmen Prof. Mesut İktu’ya sunulacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Ukraynalı besteci Valentin Silvestrov’a verilecek.

YILDIZ SOLİSTLER VE ÖNEMLİ ORKESTRALAR

Müzik Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenleniyor.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Kentimizin en köklü klasik müzik etkinliği olan İstanbul Müzik Festivali’nin programında her zaman olduğu gibi yıldız solistler ve önemli orkestralar, ilk kez izleyiciyle buluşacak eserler, kent dokusunun klasik müzikle yeniden keşfedileceği özel etkinlikler, her yaştan müziksevere hitap eden ücretsiz hafta sonu konserleri yer alacak” dedi.

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Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi de festivale verdikleri desteğin arkasındaki motivasyonunu şu sözlerle dile getirdi: “80 yılı aşkın geçmişe sahip köklü bir kurum olarak, sanatın kalbimizde her zaman özel bir yeri oldu ve bu tutkumuzu İstanbul Müzik Festivali’ne aralıksız desteğimizle somutlaştırmaya devam ediyoruz. Sanatın toplumların ilerlemesinde, bireylerin entelektüel ufkunu genişletmesinde ve farklı kültürler arasında diyalog köprüleri kurulmasında hayati bir rol oynadığına inanıyoruz.”

Festival biletleri 21 Şubat Cuma günü satışa çıkacak.

CHATGPT KÜRATÖRLÜK YAPTI

MASLAK Sanayi’deki Pg Art Gallery’nin yeni sergisinin adı ‘Görülmemiş Olan’. Dokuz sanatçının daha önce galeride hiç sergilenmemiş eserlerinden oluşan serginin adındaki gibi görülmemiş olan bir diğer özelliği yapay zekâ uygulaması ChatGPT küratörlüğünde hazırlanması.

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Ceren İren, Funda Alkan, Hasan Pehlevan, Je M’appelle Macid, Lara Törün, Metin Ertürk, Ömer Faruk Yaman, Sevim Kaya, Sinem Demirci’nin farklı disiplinlerde üretilen işlerinin dijital bir küratör tarafından düzenlenmesi teknolojinin sanat dünyasındaki yerini de yeniden sorgulamamızı sağlıyor. Dijital bir küratör insan yaratımı sanat eserlerine nasıl yorum katabilir ve sanatçı ile izleyici arasındaki bağı nasıl kurabilir? Cevaplarını bu sergide ne kadar bulabilirsiniz bilemem ama sırf bu soruları sordurması bile önemli.

YARATICILIK MI HIRSIZLIK MI?

Yapay zekânın hayatımıza en hızlı girdiği alanlardan biri sanat oldu. Gün geçmiyor yapay zekâ ile yeni bir bestenin yapıldığı, sanatçıların yarım kalan parçalarının tamamlandığı haberlerini almayalım.

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Ayrı bir akım olarak ortaya çıkan dijital sanat ise fütüristik öngörülerin bile sınırlarını zorluyor. Diğer yandan yapay zekânın sanat alanında kullanılması hırsızlık tartışmasını da gündeme getirdi.

‘artdogistanbul’ sitesinin derlediği habere göre Christie’s, 20 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında düzenleyeceği Augmented Intelligence müzayedesinde yapay zekâ ile üretilen sanat eserlerini satışa sunarak büyük bir tartışma başlattı.

Pek çok sanatçı, yapay zekâ modelleriyle oluşturulan eserlerin satışa çıkarılmasına sert tepki göstererek müzayedeyi “toplu hırsızlık” olarak nitelendiriyor. Sanatçılar müzayede evine yazdıkları bir mektupla, satışa sunulan eserlerin birçoğunun insan sanatçıların çalışmalarından izinsiz yararlanan yapay zekâ modelleriyle yaratıldığı belirtiliyor.

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Christie’s ise eleştirilere yanıt olarak, sanatçıların eserleri yaratırken kullandıkları AI modellerinin genellikle kendi çalışmalarıyla beslenen veri setleri üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Müzayedede, AI sanatının öncülerinden Harold Cohen ve dijital sanatçı Refik Anadol’un çalışmaları da yer alıyor.

Refik Anadol, gelen tepkilere X platformunda yaptığı bir paylaşım ile yanıt vererek, AI teknolojisini yaratıcılığın bir uzantısı olarak gördüğünü ve bu alanda yenilikler yapmaya devam edeceğini belirtti.

Yapay zekâ kullanımı sanatta yaratıcılık ve hırsızlık tartışmalarını daha da artıracağa benziyor.