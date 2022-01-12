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Haberler>Yazarlar>İhsan Yılmaz>Bu tablo Abdülmecid Efendi’nin değil mi?
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İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

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Bu tablo Abdülmecid Efendi’nin değil mi?

12 Ocak 2022

Sabancı Müzesi’nde aralık sonunda açılan ‘Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi’ sergisi, son halife Sultan Abdülmecid Efendi’nin siyaset ve sanat tarihi açısından önemini ortaya koyan, şimdiye kadar hakkında yapılmış en kapsamlı sergi. Sadece Türkiye’deki resmi ve özel koleksiyonlardan değil, hayatının son 20 yılını geçirdiği Fransa’dan getirilenlerle birlikte sergi koleksiyonu 60 tablo ve 300’ü aşkın belgeden oluşuyor.

Sizi Abdülmecid’in ve yaşadığı dönemin çok iyi anlatıldığı Emirgân’daki bu doyurucu sergiden alıp Dolmabahçe’ye, Milli Saraylar Resim Müzesi’ne götürmek istiyorum. Zamanla adının silindiği, başkasına mal edilen bir tablosunu göstermek için.

Bu tablo Abdülmecid Efendi’nin değil mi

Tablonun hikâyesini Mızmız Dergisi’nin kasım sayısında Haluk Oral anlatıyor.

Koleksiyoner, yazar ve araştırmacı Oral, ‘Ressamı Kaybeden Tablo’ yazısında tablonun izini sürerken Abdülmecid Efendi’nin başka bir yönünün de altını çiziyor. Turan ülküsünün peşindeki Abdülmecid’in.

‘Türklerin ilk büyük milli şairi’ olarak anılan Mehmet Emin’in (Yurdakul) (1869-1944), 1915’te yayımlanan ‘Tan Sesleri’ adlı şiir kitabındaki bir tabloya dikkat çekiyor Haluk Oral. Sadece 31 sayfa olan bu kitapta iki uzun şiir vardır: ‘Aç Bağrını Biz Geldik’ ve ‘Ey İğnem Dik’. İki şiirin başında da birer tablo basılmıştır. ‘Aç Bağrını Biz Geldik’ adlı şiirin başındaki tablonun üst tarafında şiirin adı, altında da bir açıklama yer alır:

“Yüce sanatkâr şehzademiz devletlû Abdülmecid Efendi Hazretleri tarafından bilhassa şiir için yapılarak armağan edilmiştir.”

‘SİS’TEN TURAN’A

Daha önce Tevfik Fikret’in ‘Sis’ şiirini resmedip kendisine hediye eden Abdülmecid Efendi bu kez elinde bayrağıyla Türklüğün ilk vatanına ulaşmak için dağları aşmaya hazırlanan bir askeri resmetmiştir. Asker, Turan’ı kurtarmak için Kafkas dağlarını aşmaya hazırlanmaktadır. Ona bu resmi yaptıran şu dizeleridir Mehmet Emin’in:

Bu tablo Abdülmecid Efendi’nin değil mi

“Bugün yeni tarihin başladığı bir gündür;

Açtığımız bayraklar

O canavar Ruslara mahkûm olan topraklar,

Zulm altında inleyen esir Türkler içindir.

...

Ve dedi ki: Türklüğün

ilk beşiği, vatanı şu saf ufkun altında;

Senin garip gönlünün

Özlediği cennetler bu dağların ardında”

UYARLAMASI İSTİKLAL MARŞI BESTESİNİN KAPAĞINDA

Abdülmecid Efendi’nin bu tablosu dönemin ruhunu çok iyi yakalamış olmalı ki aynı asker figürü 1916-1917 Galiçya Harbi için yapılan bir hatıra rozetinde de kullanılmış. Tablonun kaderini etkileyen bir diğer uyarlama ise Ali Rıfat (Çağatay) Bey’in Acemaşiran makamında bestelediği ve 1924-1930 yılları arasında kullanılan İstiklal Marşı notalarının kapağında görülmesi. Mahmud imzalı bu resim Şehzade Abdülmecid Efendi’nin tablosundan kopyalanmış olup 1336 (1921) tarihini taşıyor.

Haluk Oral tablonun Ressam Mahmud’a geçiş sürecini şöyle yorumluyor:

Bu tablo Abdülmecid Efendi’nin değil mi

“Tan Sesleri 1956’da Burhan Basım ve Yayınevi tarafından yeni harflerle yayımlandığında Şehzade Abdülmecid’in tablosu kapakta yer aldı ve şiirden koptu. Ressamın ismi de kitapta yer almadı.

İşin en ilginç yanı bu tablo şimdi Milli Saraylar Resim Müzesi’nde halen sergileniyor. Milli Saraylar Tablo Koleksiyonu adlı kitapta da yer alan 64/2165 envanter numaralı bu tablonun açıklamasında Ressam Mahmud’a atfedildiği yazılı. Bu durumda İstiklal Marşı notalarının kapağında kullanılan çizimin imzasının görevlileri yanılttığını düşünebiliriz.”

Haluk Oral’ın bir dedektif gibi iz sürerek ortaya çıkardığı süreç tablonun Abdülmecid Efendi’ye ait olduğunu net olarak gösteriyor. Milli Saraylar Resim Müzesi gerekli incelemeleri yaparsa hem Abdülmecid Efendi’nin hakkı teslim edilmiş hem de müze bir Abdülmecid tablosu kazanmış olur.

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Müzayede sezonu rekorla açılıyor

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

10 Ocak 2022
Sanat dünyasında, 2021 yılının dünyada ve Türkiye’deki müzayedelerde satış rekorları kıran eserlerini geçen haftalarda sıralamıştım.

Müzayede dünyası yeni yıla oldukça hızlı bir giriş yapıyor ve Türkiye’deki ilk müzayede, rekor bir açılışla başlıyor. Artam Antik A.Ş. tarafından düzenlenen müzayedede Türk figür resminin büyük ustası Neşet Günal’ın ‘Duvar Dibi’ adlı eseri 3 milyon 300 bin lira açılış fiyatıyla satışa sunuluyor. Tuval üzerine yağlıboya, imzalı, 1981 tarihli ve 138x190 santimetre ebatlarındaki eser Günal’ın başyapıtları arasında gösteriliyor. Geçen yılın rekoru yine Neşet Günal’daydı ve sanatçının ‘Testili Kız’ adlı 127x54 santimetre boyutlarındaki eseri 1 milyon 680 bin liraya satılmıştı.



“Resimde insanı temel unsur alma gereğine iyice inandım, tek çıkış yolu bu idi. Fakat inanarak, içtenlikle, insanı insan olarak yaşayarak...” diyen Neşet Günal, toplumcu gerçekçi resim anlayışının da en önemli ismi.

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Ne yaptı bu Van Gogh size

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

7 Ocak 2022
Dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh eminim kendi ülkesinde bizdeki kadar gündeme gelmiyordur. En azından saçma sapan nedenlerle.

İlk haber 2020’nin son günlerinde Zonguldak’tan geldi.

Alaplı’da kaportacılık yapan Yavuz Öztürk, elinde bulunan tabloların Vincent Van Gogh’a ait olduğunu savunmuş.

Haberde halen çalıştığı atölyesinde tamir ettiği arabalara dayadığı ve milyon dolarlar edebileceğini iddia ettiği tabloları anlatıyor tek tek.

Uzun yıllar İstanbul Maslak Oto Sanayi’de kaporta işi yapan Öztürk, tabloları çeşitli müzayedelerden aldığını söylüyor.

Tabloların Van Gogh’a ait olduğuyla da sınırlı kalmıyor iddiası, yağlıboyanın üzerinde bulunan bir saç telinin de sanatçıya ait olduğunu söylüyor.

Haberin bir yerinde de tabloları eskici pazarında bulunan bir Fransız arkadaşından aldığını belirtiyor.

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Dünyada Picasso Türkiye’de Neşet Günal

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

5 Ocak 2022
Ne pandemi ne küresel ekonomik kriz. Sanat piyasası güvenli yatırım olarak yerini hiçbir şeye bırakmıyor. Dünyada 2020’nin en yüksek satış rakamlı ilk 10 lotundan sadece ikisi 50 milyon doların üzerinde fiyatlara ulaşmıştı. 2021’de ise en iyi 10 satışın tamamı 50 milyon doların çok üzerinde fiyatlara satıldı. Bu yılın en yüksek satış rakamlı 10 eserinin toplamı 1.2 milyar dolara ulaşırken, listedeki en düşük fiyat 61.6 milyon dolar oldu. Türkiye’deki duruma gelince. Artam Antik A.Ş. 2021 yılında düzenlediği 15 müzayedede Türkiye çağdaş ve modern sanatının ustalarının yapıtlarını yeni koleksiyonlara kazandırdı.

Yılın en yüksek fiyatlı eseri Neşet Günal’a ait oldu. Sanatçının, 368. Müzayede’de sunulan ‘Testili Kız’ adlı tuval üzerine yağlıboya eseri 1 milyon 680 bin TL’ye satıldı. İkinci sırada Türk resminin yaşayan en önemli ustalarından Mehmet Güleryüz’ün ‘Red Forest (Kızıl Orman)’ isimli tuval üzerine yağlıboyası yer aldı. 1989 tarihli eser 1 milyon 260 bin TL’ye alıcıya ulaştı.Artam Antik A.Ş.’nin Artnet veri tabanından faydalanılarak oluşturduğu dünya listesi ve kendi satışlarından yola çıkarak oluşturduğu Türkiye listesine göre 2021 yılının en pahalı eserleri:

DÜNYANIN EN PAHALI 10 ESERİ

Pablo Picasso, ‘Femme assise prés d’une fenêtre (Marie-Thérèse)’, (1932)

Christie’s New York’un 13 Mayıs’taki satışında Picasso’nun sevgilisi Marie-Therese’i resmettiği tablosu 103.4 milyon dolara (1 milyar 372 milyon TL) satıldı. Bu satış rakamıyla, 2021’in en pahalı eseri oldu.

Jean-Michel Basquiat, “In This Case”, (1983)

Listenin ikinci sırasında yine Christie New York’un gerçekleştirdiği bir satış görülüyor. 2021 adeta

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Cağaloğlu Hamamı’ndan geçen 'İhtiras Tramvayı'

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

3 Ocak 2022
Yeni yılın ilk günlerinde biraz hafıza tazelemeye ne dersiniz? Derya Bengi ve Erdir Zat’ın ‘100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası’ adlı çalışmalarının 1950-1980 yıllarını kapsayan ikinci cildi ‘Belki duyulur sesim’, bize bu fırsatı veriyor.

Kitap, siyasal iktidarın seçimle değiştiği 1950’den başlayarak, demokratik sistemin üçüncü kez kesintiye uğradığı 1980’e uzanan dönemi kapsıyor.



Nâzım Hikmet’in hapiste başlattığı açlık grevi ve sonrasında gelişen olayları özetleyip iktidar değişimiyle çıkartılan genel af sonrası özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan ‘Af’ maddesiyle başlayan kitap, siyaset gündeminden kültür sanata, popüler kültürden değişen hayat tarzlarımıza pek çok durağa uğruyor. Almanya’ya işçi göçünden aranjmanların ortaya çıkışına, Zeki Müren’e ‘Sanat güneşi’ unvanının nasıl verildiğinden ‘Garip’ ve ‘İkinci Yeni’ şiir hareketinin nasıl çıktığına, ‘İhtiras Tramvayı’nın ünlü yazarı Tennessee Williams’ın Cağaloğlu Hamamı’ndan geçen hikâyesine kadar renkli bir tarih. Siyasetin geçirdiği evriminden gündelik hayatın küçük zevk ve alışkanlıklarındaki değişime kadar, geçmişten alınan mirasla bugüne bırakılanlar arasındaki dengeyi araştıran çalışmanın kültür sanat maddelerinden bir seçki...

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Maldivler’e ‘Mevlevi kapısı’

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

31 Aralık 2021
Maldivler’deki Bodufushi Adası’na giriş artık Türk sanatçı Seçkin Pirim’in Mevlana’nın tasavvuf felsefesinden etkilenerek yaptığı ‘Gate of Zero’ adlı eserinin içinden geçilerek yapılacak. Adada konumlanan inziva merkezi Joali Being için üretilen yapıt, ziyaretçilerin içinden geçebildiği büyük ölçekli bir heykel olma özelliği taşıyor.

Tekrarlı formlardan oluşan, içi boş, helezonik bir yapı olan ‘Gate of Zero’, kişinin dünyevilikten sıyrılıp öze ulaştığı sıfır noktasına işaret ediyor. Bu nokta, gündelik hayatın getirdiği endişelerin ve bireysel hırsların terk edilmesiyle tinsel bir özgürleşmeye açılan kapı. Adaya kalıcı olarak kazandırılan heykel, inziva merkezine ayak basan ziyaretçiler için geçit işlevi görüyor.

Yapıtlarında Mevlana’nın “birden bütüne felsefesi”nden yola çıktığını söylüyor. Yapıtlarında parçadan bütüne varmayı dert edinen sanatçı heykellerinde ortaya koymaya çalıştığı sorunun dünyanın başka bir yerinde, başka birinin sorunu olabileceği düşüncesine vurgu yapıyor. Hem içsel anlamda hem de üretim biçimi olarak, her bir birim elemanı birbirinin aynısı ve bir araya geldiklerinde bir bütünü oluşturuyorlar. Bodufushi Adası için özel olarak tasarladığı ‘Gate of Zero’ heykeli de sıfır noktasının ve birden bütüne anlayışının bir tezahürü.

Bir Türk sanatçının tasavvuf düşüncesinden yola çıkarak yaptığı eserinin dünyanın bir ucuna kalıcı olarak yerleştirilmesi büyük gurur.

Kent meydanlarına köfte, simit, karpuz heykeli koyan yöneticilere örnek olsun.

ONLİNE MÜZAYEDELER REKOR GETİRDİ

DÜNYANIN önde gelen müzayede evleri 2021 yılını rekor satışlarla kapattı. Sotheby’s, yaptığı açıklamada 2021’de 7.3 milyar dolarlık (95 milyar TL) sanat eseri sattığını belirtti. Bu rakamla müzayede evi 227 yıllık tarihinde rekor kırmış oldu. Sotheby’s bu yıl yaklaşık 20 müzayede ile 2020 sonuçlarını yüzde 71 oranında geride bıraktı. 2021’in en önemli müzayedesi Harry Macklowe’un koleksiyonunun satışıydı. Sadece bu satışın ilk partisi 676 milyon dolar hasılat elde etti. Satışın ikinci partisi mayıs ayında sunulacak.

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Gülümseten edebiyat tarihi

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

29 Aralık 2021
Yahya Kemal’in Boğaz’ın balıklarını zehirleyen eski çoraplarından Sait Faik’in ıstakozlu edebiyatçı tarifine, Necip Fazıl’ın Nahid Sırrı Örik’in cimriliği ile dalga geçişinden Peyami Safa’nın takma adla yazdığı romanlarla daha çok para kazanmasını yorumlamasına kadar edebiyat tarihinden birbirinden renkli anı ve derleme.

İlk yayımlanışının üzerinden neredeyse 20 yıl geçmiş gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım’ın ‘Edebiyatımızın Güleryüzü’ kitabının.

Bir olay, kişi veya düşünce üzerine, zekâ inceliğine, bilgiye dayanan, kısa ve anlamlı söz söyleme sanatı olarak tarif edilen nükteleri derlediği kitabının yeni basımı yapıldı.



Mehmet Nuri Yardım, ince eleyip sık dokuyarak iki yüzden fazla şair, müzisyen, devlet adamı, yazar ve düşünürün hayatından nükteli anları ve anıları derleyip bu eserde bir araya getirmiş.

Çok sert tartışmaların, sataşmaların, hatta fiziki kavgaya varan olayların da yaşandığı edebiyat tarihimizde bu kez gülümseyerek dolaşacaksınız. Kitabı yeniden okurken küçük bir tadımlık seçki yaptım:

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Roman kahramanları neden rahatsız eder

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

27 Aralık 2021
Yer, Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi. Öğrenciler okudukları roman kahramanlarının kıyafetlerini giymişler, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü’nü kutluyorlar.

Raskolnikov da var aralarında Zebercet de. Bir yanda Çalıkuşu Feride’yi görüyorsunuz diğer yanda Emma Bovary. Hafize Ana’nın koluna girmiş Eugenie Grandet. İnanılmaz renkli görüntüler.

Son dört yıldır düzenleniyormuş okulda bu festival. Okulun edebiyat öğretmeni, şair Ercan Yılmaz’ın yönlendirmesiyle hayata geçirilmiş.

2012 yılında Maltepe Üniversitesi ve Roman Kahramanları Dergisi’nin girişimiyle kutlanmaya başlanmıştı 21 Aralık ‘Dünya Roman Kahramanları Günü’ ve aynı hafta ‘Dünya Roman Kahramanları Edebiyat Festivali’.

Türkiye’deki çeşitli okullarda da kutlanıyor son yıllarda.



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Kolektif hafızamızın arka odası: Yüksek Kaldırım

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

22 Aralık 2021
Sanki savaştan yeni çıkmış, yağmalanmış, terk edilmiş bir sokakta yürür gibiydim önceki gün Karaköy’deki Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokak’tan oluşan genelevlerin bulunduğu bölgeyi gezerken.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, davet ettiği bir grup gazeteci ve köşe yazarına burada gerçekleştirilecek dönüşümü nasıl yapacaklarını anlatıyor. 100 yıldan fazladır faaliyet gösteren İstanbul’un ‘günah semti’, Red Light’ı, gri metal kapısını bir daha açılmamak üzere kapatıyor.

Galataport’un açılmasıyla birlikte bölgenin cazibesinin arttığı bir gerçek.

Üç sokakta toplam 42 ev var ve bunların 37’si Matild Manukyan’ın varislerine ait. Evlerin hemen hepsi yıkık dökük. İçlerinde iki tescilli yapı, iki sinagog ve bir kilise var.



Başkan

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Lolita’nın ilhamını veren kedi

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

20 Aralık 2021
Amerikalı yazar ve şair May Sarton, bağımsızlığına düşkün bir sokak kedisinin özgürlüğünden feragat edip rahat bir yaşam için kendilerini tercih etmesiyle başlayan hikâyesini anlatıyor ‘Kürklü Kişi’ romanında.

Sokakta pek çok ‘Kürklü Kişi’ olduğundan, önce ona Tom Jones adını veriyorlar. Terk edilmiş bir yavru kedi olduğu için ona uygun gördükleri bu isim, Henry Fielding’in ünlü roman kahramanının adıdır.

Tom Jones’un asıl ünü ismini aldığı roman kahramanından ya da onun bir roman kahramanına dönüşmesinden gelmiyor ama. Büyük yazara, Vladimir Nabokov’a ünlü romanı Lolita’yı yazarken ilham vermesinden geliyor.

May Sarton ve Judy Matlack, 1950’lerin başında kiracısı oldukları evi ünlü yazar Vladimir Nabokov ve eşi Vera’ya kiralarlar. Onlar da evde kaldıkları sürece Tom Jones’u el üstünde tutulan bir pansiyoner olarak kabul etmeye memnuniyetle razı olurlar.

Nabokov kısa süreliğine kiraladığı evin çalışma odasına rahat bir koltuk yerleştirir ve onun üzerinde yarı uzanır halde yazarmış yazılarını.



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Şehzade’nin sıra dışı dünyası

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

15 Aralık 2021
Sakıp Sabancı Müzesi, 20’nci yılını kutlayacağı 2022’ye sıra dışı bir sergiyle giriş yapıyor. Abdülmecid Efendi’nin hayatı ve sanatı üzerine kurgulanan ‘Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi’ sergisi 21 Aralık Salı günü açılacak.

Hayatı ve sanatı en çok merak edilen isimlerin başında gelir Abdülmecid Efendi. Sultan Abdülaziz’in saltanatı sırasında doğan ilk oğlu Abdülmecid Efendi sanat ortamlarında derin izler bırakmış, resim, hat, müzik ve edebiyat alanlarında pek çok sanatçının ve kurumun hamiliğini üstlenmiş, kendisi de önemli bir ressam. Sanatçılığı kadar tarihi kişiliği de önemli. Osmanlı’nın son veliahtı ve son halifesi olan Abdülmecid Efendi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin seçtiği ilk ve tek halife.



Abdülmecid Efendi 1926 tarihli bu otoportre ile 1927’de Paris Salon sergisine katıldı. Musee Massena Koleksiyonu’nda yer alan resim ilk kez Türkiye’ye geliyor. 

Hayatının yaklaşık 50 yılını şehzade, dört yılını veliaht, 16 ayını halife olarak, son 20 yılını ise sürgünde geçirdi. 76 senelik ömründe mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet olmak üzere üç rejime tanıklık etti, iki dünya savaşı yaşadı. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanıp tarihe karışmasına bizzat şahit oldu.

3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunla halifeliğin kaldırılmasıyla Osmanlı hanedanı yurtdışına çıkartılmış, Abdülmecid Efendi de önce İsviçre’ye gitmiş, daha sonra Fransa’nın Nice şehrine, ardından da Paris’e yerleşmişti ve 1944 yılında burada vefat etti.

Sabancı Holding’in desteğiyle açılacak olan sergi, SSM’nin koleksiyonu, devlet kurumları, özel müze ve galeri koleksiyonları, aile koleksiyonları ve üniversite koleksiyonlarının yanı sıra hayatının son 20 yılını geçirdiği Fransa’daki 2 müzeden seçilen eserlerden ve belgelerden oluşuyor.

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'Utanmaz Adam' nasıl kefil oldu

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

13 Aralık 2021
Çevirmen, tiyatro eleştirmeni ve editör Seçkin Selvi’nin yakın Türkiye tarihiyle harmanlanmış hayatını anlatan bir kitap hazırladı Zeynep Miraç. Adı, ‘Seçkin-Ödünsüz bir yaşam’. Kitabının arka kapağında şöyle tanıtılıyor Selvi: “Yüzyıllık Yalnızlık gibi bir başyapıtı, bir başka çevirisi nedeniyle Sağmalcılar Cezaevinde yatarken, koğuşun keşmekeşi içinde, aklı dışarıdaki çocuklarındayken Türkçe’ye kazandırmış bir kadın...

Üretmekte direnen, teslim olmayan, yakın tarihin karanlık günlerinden nasibini fazlasıyla alsa da yaşam sevincini ve mizah duygusunu hiç kaybetmeyen...”

Geçim sıkıntıları, tutuklanmalar, polis takipleri, hapisler ve üretmekle geçen dolu dolu bir hayat.

Parasızlık yüzünden sık değiştirilen evlerden birinin kiralanma macerasında yakın dostu, karikatürün büyük ustası Oğuz Aral giriyor devreye. Cihangir’de bulduğu kiralık daire için kontrat yapmaya gittiğinde ev sahibi tek başına gelmiş bir kadını gözü tutmamış olacak ki kefil istiyor. Seçkin Selvi de Oğuz Aral’ı telefonla arayarak kefil olması için çağırıyor. Oğuz Aral atlayıp geliyor hemen ama yanında nüfus kâğıdı yok.



“Nüfus kâğıdım yok ama siz benim çizdiğim Utanmaz Adam karikatürlerini biliyor musunuz?”

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Nâzım’ın mirası kime kaldı

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

8 Aralık 2021
Oğlu Mehmet Hikmet’in 14 Ekim 2018 tarihinde Fransa’daki vefatından sonra Nâzım Hikmet’in mirasının kime kaldığı çokça merak edilmiş ve tartışılmıştı.

Bu tartışmalar gazeteci yazar Sibel Oral’ın bu yıl çıkan ve tanıklıklar eşliğinde kaleme aldığı Mehmet Hikmet biyografisi ‘İşitiyor musun Memet?’ kitabından sonra bir kez daha alevlendi.



Son olarak Oda TV internet sitesi ‘Nâzım Hikmet’in Mirası Yapı Kredi’ye Mi Kaldı’ başlıklı bir yazıyla konuyu tekrar gündeme taşıdı ve şöyle sordu: “Nâzım Hikmet’in yapıtlarının yayın hakları, 2002 yılında Adam Yayınları’ndan Yapı Kredi Yayınları’na (YKY) geçti. Bu geçiş, Nâzım’ın oğlu Memet’in izniyle oldu. Nâzım Hikmet eserlerinin telifleri Memet Ran’a ödeniyordu. Çünkü kitapların yayın hakkı, Yapı Kredi Yayınları ve bu yayınevi üzerinden oğlu Memet’e aitti. İzinsiz kullanımını yasaklamıştı. Şimdi Memet’in ölümünden sonra YKY ‘tek mirasçı mı oldu?’ sorusu yanıt bekliyor.”

Sorunun cevabını ben vereyim.

Nâzım Hikmet

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'Üç Güzeller'in arkasında kim var

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

1 Aralık 2021
Türk resminin büyük ustası İbrahim Çallı’nın şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı sergisi açıldı İzmir’deki Folkart Gallery’de.

‘Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı’ adlı sergide sanatçının çeşitli koleksiyonlardan derlenen 80 resmi bir araya getirilmiş. Başta Atatürk olmak üzere İsmet İnönü, Keriman Halis gibi önemli portreleri, natürmortları, manzara resimleri yer alıyor.

Serginin ilginç eserlerinden biri ‘Üç Güzeller’ adını taşıyor.



Eserde Çallı’nın imzası bulunmuyor. Ancak onu İbrahim Çallı’ya ait kılan o kadar çok veri var ki. Bunların başında tabii ki gerçek imzası sayılan üslubu geliyor.

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Çiçek yerine fidan bağışı

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

24 Kasım 2021
Borusan Filarmoni Orkestrası’nın ay başında Zorlu PSM’de verdiği konser sırasında dikkatimi çekmişti.

Orkestrayı Şef Gürer Aykal’ın yönettiği konserin solisti viyolonsel sanatçısı Pablo Ferrández’di.



Solistin bölümü bitince ya da konserin sonunda, kendisine ve orkestra şefine çiçek verilir. Bu konserde hem solist Fernandez’e hem de Şef Gürer Aykal’a rulo şeklinde katlanmış birer kâğıt verildi. Her ikisi de şaşkınlık içinde aldı rulolarını. Onlar kadar seyirci olarak bizler de merak ettik çiçek yerine verilenin ne olduğunu.

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‘Karadut’un yasak aşkı

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

17 Kasım 2021
Beyoğlu Kültür Yolu kapsamındaki etkinlikler sona erdi ama sabit kültür mekânları sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Bunlardan biri de ‘Meşher’.

Yaklaşık 1850–1950 arasında Türkiye’de yaşamış ve yaratmış sanatçı kadınların eserlerinden bir seçkinin yer aldığı ‘Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı’ sergisini gezdim.

Deniz Artun’un üstlendiği sergi, ismini Şükran Aziz’in bir eserinden alıyormuş ve çoğunluğu ‘ben’leşememiş ve dolayısıyla sanat tarihi tarafından kaydedilememiş kadınları tek tek fark etmenin yanı sıra, kolektif bir ‘biz’in oluşabilme koşullarını araştırıyormuş verilen bilgiye göre.

117 sanatçıdan 232 eser sergileniyor Meşher’in üç katında.

Kadın heykel sanatçılarının yaptığı büstlerin yer aldığı vitrinde tanıdık isimler görüyorum. Bunlardan birisi de Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun büstüydü. Merak edip bakıyorum, hangi kadın sanatçının elinden çıkmış diye. İmza beni tutkulu ve bir o kadar da hüzünlü bir aşk hikâyesine götürüyor.

Bedri Rahmi’nin büstünü yapan sanatçı Mari Gerekmezyan.

İsim pek çok kişiye ilk anda bir şey ifade etmeyebilir belki ama Bedri Rahmi’nin ünlü ‘Karadut’ şiirini hatırlayacaklardır.

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Attilâ İlhan’ın ailesi dışında kimsenin bilmediği mektuplar 70 yıl sonra hurdacıdan çıktı

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

10 Kasım 2021
Türk edebiyatının büyük ustası Attilâ İlhan’ın kardeşi Cengiz İlhan’a yazdığı mektupları, önümüzdeki hafta Kaynak Yayınları tarafından ‘Kardeşime Mektuplar’ adıyla yayımlanıyor.

Mektuplar, edebiyat tarihimizde başlı başına bir ekol oluşturmuş ve eserleriyle silinmeyecek bir iz bırakmış Attilâ İlhan’ın yazarlık süreci açısından zengin bir içeriğe ve öğreticiliğe sahip.

İlk kez gün ışığına çıkan bu mektupların kitaplaşma serüveni de oldukça ilginç.



TESADÜFEN BULUNDU

Attilâ İlhan

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Bu yol hiç kapanmasın

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

3 Kasım 2021
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışıyla startını verdiği “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali”, tam anlamıyla bir kültür maratonu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden başlayıp Galataport, Tünel, İstiklal Caddesi ve Atatürk Kültür Merkezi’nde sona eren güzergâhta 41 adet kapalı, 24 adet açık mekân olmak üzere toplam 65 noktada sanat ve kültür etkinlikleri düzenleniyor. Tüm sergi ve etkinlik mekânlarına ek, Beyoğlu sokakları ile Beyoğlu’nda bulunan müze ve galerilerin de festival mekânlarına eklenmesiyle bu rakam 65 noktaya ulaşıyor.



Klasik sanattan güncel sanata, dijital sanattan sinemaya, çağdaş sanatçıların çalışmalarından üniversiteli öğrencilerin çalışmalarına, özel koleksiyon eserlerinden festival için üretilmiş eserlere, edebiyattan dansa ve müziğe kadar birçok farklı disiplini bir arada görebiliyorsunuz bu maraton boyunca.

MAKSİM SÜRPRİZİ

İstiklal Caddesi boyunca pek çok noktada sürpriz etkinlikle karşılaşmak mümkün. Benim için sürpriz mekânlardan biri eski Maksim oldu.

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AKM’yi o kapattı o açıyor

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

27 Ekim 2021
Atatürk Kültür Merkezi’nin yeni binası, 29 Ekim Cuma günü, Cumhuriyet Bayramı’nda kapılarını ‘Sinan’ operasıyla açıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siparişi olan operayı Hasan Uçarsu besteledi. Librettosunu Halit Refiğ’in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona’nın yazdığı ‘Sinan’ operasında orkestrayı Şef Gürer Aykal yönetecek. Eser iki perdeden oluşuyor.



Besteci Hasan Uçarsu, “Mimar Sinan, doğduğum, büyüdüğüm ve halen yaşadığım kent olan İstanbul’a karakterini, ruhunu, kimliğini veren çok özel bir insandır” diye duygularını ifade ediyor.

29 Ekim’deki açılışa katılacak olanlar ‘Sinan’ operasının dünyadaki ilk seslendirilişini de dinlemiş olacaklar.

Bir anlamda yeni AKM binasının açılışını

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İspanya’da Carmen, Türkiye’de Nurten

İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

20 Ekim 2021
İspanya'nın en önemli edebiyat ödüllerinden biri ‘Planeta’. Hatta Nobel’den sonra ikinci sırada olduğu iddia ediliyor. Çünkü kazanan esere verilen para ödülü yaklaşık 1 milyon Euro.

İşte bu önemli ödülün verileceği tören 15 Ekim’de Barselona’da yapılmış. Ve ödülü son yıllarda yayımladığı romanlarla çok satanlar listelerinin gediklisi ve oldukça popüler bir isim olan Carmen Mola kazanmış. Bütün salon merak içinde o güne kadar medyaya hiç çıkmamış, yayınevinin Madrid’de bir lisede öğretmen olarak lanse ettiği yazarı beklerken üç erkek sahneye çıkmış ödülü almak için.

‘La Novia Gitana’, ‘La Red Purpura’ ve ‘La Nena en Alfaguara’ adlı romanların gerçek yazarlarının Carmen Mola takma adını kullanan Antonio Mercero, Jorge Diaz ve Agustin Martinez olduğu ortaya çıkmış böylece. Dün çıkan haberlere göre gerçeğin ödül töreninde ortaya çıkmasıyla yaşanan tartışmalara cevap veren üç İspanyol yazar, “Hiçbir zaman üç erkek olarak bir kadının arkasına saklanmadık. Saklandığımız bir isimdi” demişler.

GİZLİ KALMIŞ İSTANBUL’UN GİZLİ YAZARI

Carmen Mola örneğine benzer bir olay bizde de yaşanmıştı ve bizim Carmen’imizin adı Nurten Ay’dı.

Yıl 1991. Türkiye’nin önemli edebiyat ödüllerinden biri olan ‘Haldun Taner Öykü Ödülü’nün sonuçları açıklanmış ve ödül, usta yazar Adnan Özyalçıner’in ‘Cambazlar Savaşı Yitirdi’ kitabı ile o güne kadar adı hiç duyulmamış bir yazar olan Nurten Ay’ın ‘Gizli Kalmış Bir İstanbul Masalı’ arasında paylaştırılmıştı.

Önce, Nurten Ay çok kolay akla gelebilecek bir takma isim olarak algılandı. Herkes bakalım arkasından kim çıkacak diye merak etmeye başladı. Ama tören günü geldiğinde hiç de öyle olmadı. Nurten Ay, gerçek biriydi ve gelip ödülünü aldı. Genç ve güzel bir kadının ilk öyküsüyle ödül alması çekici bir haberdi ve tüm gazeteler Nurten Ay’a geniş yer verdiler.

Nurten Ay

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