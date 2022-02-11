Bu kavga daha çok resim çizdirir

Kitaplarındaki fantastik dünyayı severim Nazlı Eray’ın. Aynı dünyanın izlerini tablolarında da bulmayı umduğum için bir resim sergisi açacağını duyduğumda heyecanlandım. O kurduğu büyülü dünya tablolarına nasıl yansıdı acaba diye merak ettim.

Resim yaptığını bilmiyordum. Karaköy’deki Schneidertempel Sanat Merkezi’nde 15 Şubat tarihinde açacağı ‘Kadın’ konulu sergisinin bülteninden öğrendim. Hatta bu ikinci akrilik sergisiymiş.

Şöyle yazıyordu serginin tanıtım metninde: “Bir tuvalde beş kadın, sekiz kadın, gözler, dudaklar, duygular, umutlar, sevgi isteyen gözler, kabartılmış saçlar, güzeller, çirkinler, yapayalnızlar sizlerle beraber olacak. Onlar konuşamadıkları için hikâyelerini gözleri ile renkleri ile kirpikleri ile dudakları ile tuvalden anlatıyorlar. Altmış bir tuvalim üzerinde 346 değişik kadın, kahkahaları, çığlıkları, rüyaları, dinledikleri müziklerle, gezdikleri yerlerle ‘Karamel’ adını verdiğim sergimde sizlerle Bodrum’da buluşmuştu. Şimdi sırada İstanbul ve bu şehirde sergimin adını ‘Orphe’ olarak belirledim, kitaplarımdan birisinin adı, kadınlarım İstanbul’da sizleri heyecanla bekliyorlar.”

GÖRENLERİN ANLATTIĞI: BARDA YAKILDI

Bizim de heyecanla beklediğimiz bu serginin küratörlüğünü ise Eray’ın ‘emprezaryom ve görsel tasarımcım’ dediği fotoğraf sanatçısı Tolga Yarıcı üstlenmişti. Sergiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için galeriye ulaştığımda Nazlı Eray’ın rahatsızlanması nedeniyle ertelendiğini söylediler.







