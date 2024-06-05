Biletleri yok satan Mozart konseri

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Bu yıl 52’ncisi gerçekleştirilen İstanbul Müzik Festivali’nde burada yapılacak bir konserin biletlerinin tamamı önceden satıldı. Yani ‘sold out’ oldu.

Hem de klasik müzik repertuvarının ‘zor’ eserlerinin seslendirileceği bir konserdi.

“Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan Mozart Requiem” başlıklı bu görkemli konserin repertuvarında, dâhi besteci Mozart’ın ölümüyle yarıda kalan eseri Requiem’in yanı sıra çağdaş besteci Arvo Pärt’ın Pilgrim’s Song adlı bestesi de vardı.

2 Haziran Pazar günü Şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın Macar Ulusal Korosu’na ve genç kuşaktan dört yıldız soliste eşlik ettiği konser tüm salonda tam anlamıyla nefesler tutularak izlendi.









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Konser öncesinde festivalin başından beri sponsorluğunu üstlenen Borusan Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Borusan Sanat yöneticilerinin de katıldığı buluşmada Hamedi, 52 yıl önce çalınan ilk notasından beri festivale destek olduklarını ve bu desteklerinin devam edeceğinin altını çizdi. O geceki konser 25 yıl önce kurdukları ve kısa sürede Türkiye’nin en önemli senfonik topluluklarından biri haline gelen Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın başarısının altına atılmış bir imzaydı.

BRAHMS GECESİ VE ‘KIZILCIKLAR OLDU MU’



Müzikseverlerin bu yıl festivale ilgisi inanılmaz. Hemen ertesi akşam, 3 Haziran Pazartesi günü yine aynı salondaki Budapeşte Festival Orkestrası’nın konseri de tıklım tıklımdı.

Gramophone dergisinin dünyanın en iyi 10 orkestrası arasında gösterdiği Budapeşte Festival Orkestrası ile Alman Klasik ve Romantik dönem repertuvarının önde gelen yorumcularından Francesco Piemontesi, Brahms’a adanmış bir konserle sahnedeydi.

Şef Iván Fischer’ın yönettiği konserde Brahms’ın Macar Danslarıyla Piyano Konçertosu ve 2 numaralı Senfoni’si seslendirildi.



Mercedes-Benz sponsorluğunda gerçekleştirilen konserde orkestranın bisteki sürprizi ise salondan büyük alkış aldı. Enstrümanlarını bırakıp koro düzeni alan müzisyenler çok sesli düzenlemesiyle ‘Kızılcıklar oldu mu’ türküsünü seslendirdiler.

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PARLAYAN YILDIZLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI



İŞ Sanat’ın genç müzisyenlere hem sahne deneyimi sunmak hem de kariyerlerinin başında destek vermek amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserlerinde 24. sezon boyunca sergilenen sahne performanslarının ardından verilen ‘Meriç Soylu Ödülleri’ sahiplerini buldu.









Ülkemizin gururu genç sanatçılarımızı müzikseverlerle buluşturan ve gelecek vadeden yeteneklere ışık tutan Parlayan Yıldızlar projesindeki gençlere, İş Sanat’ın 2012 yılında vefat eden Sanat Yönetmeni Meriç Soylu adına, ailesi tarafından başarı ödülleri veriliyor. Bu yılın ‘Meriç Soylu Ödülleri’ töreni, 3 Haziran Pazartesi Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi BlackBox Salonu’nda düzenlendi.

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Parlayan Yıldızlar ‘Meriç Soylu Ödülleri’nde birincilik Ada Yalın Yücel’in (keman) oldu. İkincilik ödülünü Lidya İpek Keskin (arp) kazanırken üçüncülük ödülü de Ege Dikbıyık’a (viyolonsel) verildi. Mansiyon ödüllerini ise Tuna Çalışkan (trombon) ve Ahmet Tümkaya (fagot) aldı.

Birincilik ödülünün sahibi Ada Yalın Yücel 2019 yılında IX. Uluslararası Harmony Müzik Yarışmasında birinci olarak “En İyi Sanatsal Performans” ödülünü kazanmıştı. Yücel, Mannheim Müzik ve Gösteri Sanatları Üniversitesi’nde eğitimine devam ediyor.

Bu sezon 20 genç müzisyenin İş Kuleleri Salonu’nda sahne alma imkânı bulduğu Parlayan Yıldızlar konserlerini, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.