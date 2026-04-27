Batman’dan Venedik’e açılan sanat kapısı

Sanatçı Ahmet Güneştekin kurduğu ve kendi adını taşıyan vakfın merkezinin açılışını yaptı ‘Sessizlik’ sergisiyle. İtalyan medyasının da büyük ilgi gösterdiği merkezin açılışına Türkiye’den de medya mensupları, koleksiyonerler ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

16. yüzyılda Gradenigo ailesi için inşa edilmiş bir yapı olan ve Venedik lagününün kıymetli sarayları arasında yer alan Palazzo Gradenigo, 2024 yılında Ahmet Güneştekin tarafından satın alındı. Binanın restorasyonunu ise, birçok önemli yapıda yürüttüğü projelerle tanınan mimar Alberto Torsello üstleniyor. Yıldız Holding sponsorluğunda düzenlenen ‘Sessizlik’ sergisi Ahmet Güneştekin’in yapının iç ve dış mekânlarına özgü bir yerleştirme olarak tasarladığı 11 büyük ölçekli bronz heykel ve 11 karışık teknik çalışmayı bir araya getiriyor.

SESSİZLİĞİN SESİ

Küratörlüğünü Sergio Risaliti’nin üstlendiği sergi Güneştekin’in sanat yolculuğunun ve düşünce dünyasının da bir özeti aslında. Palazzo Gradenigo’daki büyük boyutlu bronz heykeller merkeze verilen emeği de görünür kılıyor. Sanatçının ‘Sessizliğin Sesi Serisi’nin binanın dışına yerleştirilmiş ilk eseri ‘Sessiz Zarafet’ adını taşıyor. Ziyaretçilerin ilk karşılaştıkları bu heykelin modeli sanatçının kızı, Kardelen Güneştekin. Kapıdan girdiğinizde yüzünde maskesi, dudaklarına götürdüğü işaret parmaklarıyla sus işareti yapan büyük boy heykelde ise Güneştekin kendini model olarak kullanmış.

Ahmet Güneştekin sergide yer alan bronz heykelleri birer figür olarak değil, zamanın yoğunlaşmış halleri olarak düşündüğünü belirtiyor ve malzeme olarak bronzu kullanmasını da şöyle açıklıyor: “Bronz burada yalnızca bir malzeme değil; tarihin ağırlığını taşıyan bir yüzeydir. İnsanlık hikâyesinin bıraktığı izlerin zamanla katılaştığı bir madde gibi davranır.”

Heykellerin ellerinde tuttukları balıklar ve kuru kafalar ise Güneştekin’in yıllardır sanat pratiğinde kullandığı ve tekrar eden imgeler. Zamanın ve insanlık deneyiminin bu iki kadim metaforu sanatçı için ne ifade ediyor: “Kuru kafa, hayatın kaçınılmaz sonunu hatırlatır; ama aynı zamanda ölümün ötesinde kalan şeyi de düşündürür. İnsanlık tarihi boyunca kuru kafa hem faniliğin hem de ölümsüzlük arzusunun sembolü olmuştur. Balık ise başka bir anlam taşır. Suya ait olan, akışın içinde yaşayan ve zamanın derinliklerinde varlığını sürdüren bir canlıdır. Birçok kültürde balık yaşamın sürekliliğini ve varoluşun gizli döngüsünü temsil eder. Bu nedenle balık figürü benim için yalnızca bir canlıyı değil, zamanın derin akışını simgeler.”

Sergide sanatçının karışık teknikle çalıştığı 11 eser ise Anadolu’nun zengin ve derin kültürünü simgeleyen kapılarından oluşuyor. Eserlerinde hafızanın izini süren Güneştekin, yüzlerce yıllık Anadolu kapılarını mitlerin, sürgünlerin, unutulmuş hikayelerin ve kırılmış zamanların tanıkları olarak eserlerine dahil ediyor. İki dünya arasında, geçmişle gelecek, içerisi ile dışarısı arasında kurulan bir köprü.

Tarih çoğu zaman gürültüyle yazılmaz, en derin izlerini sessizliğin içinde bırakır diyerek sergisine ‘Sessizlik’ adını veren Ahmet Güneştekin, yaşadığımız toprakların çığlığını fısıldıyor adeta kulaklarımıza.

Bir sanatçı için uzak bir yıldızın bir belirip bir kaybolan ışıklarının çakması gibi başlayan hayalin gerçekleşmesine tanık olduk Venedik’te. Güneştekin’in doğduğu Batman’da eşiğinden geçtiği sanat kapısı onu en parlak yıldızları barındıran Venedik galaksisine çıkarmış oldu böylece.

BEŞ KAT 2 BİN METREKARE

6 Mayıs’tan itibaren Venedik Bienali ile eş zamanlı olarak ziyarete açılacak olan ‘Sessizlik’, restorasyonu tamamlanan zemin ve birinci katlarda gerçekleşiyor. Projenin yıl sonunda tamamlanmasıyla birlikte yapı, beş kata yayılan 2 bin metrekarelik alanıyla Güneştekin Vakfı’nın Venedik’teki merkezine ev sahipliği yapacak ve çağdaş sanat için uluslararası bir üretim ve buluşma platformu olarak faaliyet gösterecek.

Bu özgün Venedik sarayı, ilk sahibi Pietro Gradenigo’nun entelektüel mirasını yüzyıllar sonra uykusundan uyandırarak, sergiler ve disiplinlerarası programlar aracılığıyla genç ve dezavantajlı sanat üreticilerine odaklanan uluslararası bir merkez olarak konumlanırken, Ahmet Güneştekin’in sanatı aracılığıyla kültürler arasında kalıcı bağlar kurma ve gelecek nesiller için kapsayıcı bir üretim alanı yaratma vizyonunu somutlaştırıyor.