‘Baş aşağı’ resimleriyle dünyayı altüst ediyor

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Müzenin tüm galeri alanlarına ve bahçesine yayılan ‘Georg Baselitz: Son On Yıl’ sergisinde, sanatçının son on yılda ürettiği yüze yakın büyük boyuttaki tablosu ve heykeli yer alıyor. Baselitz’in gravür çalışmalarından oluşan kapsamlı bir seçki de eşzamanlı olarak İstiklal Caddesi’ndeki Akbank Sanat’ta izleyiciyle buluşuyor.

Asıl adı Hans-Georg Kern olan 1938 doğumlu sanatçı, Nazi Almanya’sından sonra doğum yeri olan Deutschbaselitz’e atıfta bulunarak Georg Baselitz’i kullanmaya başladı.

İlk önce Doğu sonra Batı Berlin’de farklı akademilerde eğitimini sürdürdü. Ailesini ancak duvar yıkıldıktan sonra görebilen sanatçının resimlerinde Alman tarihinin 1940’lı ve 50’li yıllardaki bu yıkım dönemiyle hesaplaşması öne çıkıyor.

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Eserleri Nazi dönemi travmaları ve Almanya’nın toplumsal belleği tarafından şekillenen sanatçının 1969’dan bu yana kullandığı ‘baş aşağı’ kompozisyon tekniği ile yaptığı tablolar, serginin neredeyse tamamını oluşturuyor. Bu yaklaşım, soyutlama ile figürasyon arasında bir yerde durmasını, gelenekselleşmiş tuval üzerine resim tekniğinde yeni bir açılımda bulunmasını mümkün kılıyor.

GEÇMİŞİNİ HİÇ UNUTMADI

Dün düzenlenen basın toplantısında konuşan serginin küratörü Sir Norman Rosenthal, sanatçının eserlerinde figürleri baş aşağı yapmasını dünyayı altüst etmenin bir metaforu olarak kullandığını söyledi. Baselitz’i kendi kuşağının Picasso’su gibi olarak niteleyen Rosenthal, sanatında onun gibi yenilikçi ve devrimci olduğunun altını çizdi.

SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer de “Baselitz’in dev boyutlu tablo ve heykellerinden oluşan bu sergi, izleyiciyi hem görkemli bir görsel şölenle baş başa bırakıyor, hem de sanatçının doğduğu toprakların tarihiyle süregiden hesaplaşmasına tanıklık etmeye davet ediyor. Sakıp Sabancı Müzesi, bu sergiyle sanatseverlere Baselitz’in, geçmişin hiç unutulmadığı, aksine sürekli olarak sanatıyla yeniden yorumlandığı dünyasını keşfetme fırsatı sunmaktadır” dedi.

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Müzenin tamamına yayılan sergi ters bir kartal tablosuyla başlıyor. Baselitz’in 1950’lerden bu yana çeşitli tekniklerde ele aldığı, Deutschbaselitz’te geçen çocukluğunu hatırlatan kartalları, mavi arka planlara işlenmiş bir seride geri dönüyor. Serinin 2024 tarihli son tablosu, ilk kez bu sergide ziyaretçi ile buluşuyor. Aynı şekilde, çocukluğundan beri resmettiği geyik motifi, kariyerinin başından beri eserlerine yön veren mitolojik ikonografinin bir parçası olarak yeniden ortaya çıkıyor.

Baselitz’in kendisinin ve eşi Elke’nin bedenlerini tasvir ettiği eserlerinde, yaşlanma ve zamanın geçiciliği işleniyor.

Akbank’ın desteğiyle gerçekleştirilen ve 2 Şubat 2025’e kadar açık kalacak sergi, dünyaca ünlü sanat tarihçilerinin yer alacağı bir konferans serisiyle desteklenecek.

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BİFO 25 YAŞINDA

Borusan Sanat, yeni sezon programını salı günü yaptığı bir basın toplantısıyla açıkladı. Müzikseverleri 25. yılını kutlayan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) ve Borusan Quartet’in birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaşacağı zengin bir program bekliyor. Bu özel konserlerde ülkemizin ve dünyanın önde gelen müzisyenleri ile bir araya gelecek BİFO ve Borusan Quartet, klasik müziğin başyapıtlarından çağdaş bestecilerin yeni ufuklar açan eserlerine uzanan geniş bir repertuvarla izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Bu özel sezonda BİFO, onursal şefi Gürer Aykal ve sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan’ın yanı sıra, Laurence Equilbey ve Nil Venditti’nin konuk şef olacağı konserlerinde, Helene Walter, Alena Baeva, Chloe Ji-Yeong Mun, Marco Vergini, Marlis Petersen, Enrico Pace, Jan Mrácek, Can Çakmur, Çağ Erçağ ve Ziyu He gibi değerli solistlere eşlik edecek.

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Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, “BİFO yurtdışında bilinen ve takip edilen bir orkestra olarak ülkemizin kültür ve sanat yaşamında da önemli bir yere sahip. Bu önemli birikimi yeni sezonumuza yönelik çalışmalarımıza ve konserlerimize taşımanın heyecanını yaşıyoruz” diyor.

BİFO yeni sezonda Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 9 konser verecek. Sezonun ilk konseri 10 Ekim 2024 Perşembe, son konseri ise 15 Mayıs 2025 Perşembe günü gerçekleşecek.

Açılış konserinde, sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan’ın yöneteceği BİFO, opera sahnelerinde olduğu kadar konser salonlarında da aktif bir sanatçı olarak bilinen Hélène Walter’a eşlik edecek. Sanatçı Gustav Mahler’in 4. Senfoni’sini seslendirecek.

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Yurt dışında da takip edilen BİFO ayrıca 5-11 Nisan 2025 tarihleri arasında beş konserlik bir Birleşik Krallık turnesi gerçekleştirecek.