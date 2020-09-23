Atatürk imzası toplayan hırsız

Özel ilgi alanları olan hırsız hikâyeleri duymuş ya da okumuşsunuzdur.
Mesela Amerikalı polisiye yazarı Lawrence Block’un yazdığı bir serinin kitap isimleri ‘Kütüphanedeki Hırsız’, ‘Spinoza Felsefesi Öğrenen Hırsız’, ‘Polisiye Roman Okuyan Hırsız’ diye devam eder.
‘İmzalı fotoğraf seven hırsız’ başlığı, bir polisiye roman adı değil, gerçek bir hırsızlık hikâyesi.
Her şey 2019 yılının başlarında Atatürk’ün imzalı bir portresinin İstanbul’da düzenlenen bir efemera müzayedesinde 110 bin lira gibi bir bedelle satılmasıyla başlıyor.
Fotoğraf, Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakın arkadaşı, dönemin ünlü asker ve siyaset adamı Ali Fethi Okyar’a imzalanmış. İthaflı ve gayet iyi durumda.
Bu çok özel fotoğrafı maddi problemleri yaşadığı için satmak zorunda kalan kişi, Fethi Okyar’la aynı adı taşıyan torunu Fethi Okyar.
Garip hırsızlık olayları bu fotoğrafın satılmasından sonra başlıyor.
Açık arttırmadan üç ay sonra Fethi Okyar’ın Büyükada’daki evine hırsız giriyor ve satılan imzalı fotoğrafın başka bir versiyonu ve evin içinde bulunan halı, kilim, resim gibi değerli eşya çalınıyor.
Olay polise bildiriliyor ancak herhangi bir sonuç alınamıyor, yani eve giren hırsızların kim olduğu ortaya çıkarılamıyor.
Aradan tam bir yıl geçtikten sonra, eylül başında Fethi Okyar’ın köşküne ikinci kez hırsız giriyor.
Kısa süreliğine İstanbul dışına tatile giden torun Fethi Okyar dönüşünde Büyükada’daki köşke gidince olayı fark ediyor.
Hırsızlar ne istediklerinden emin şekilde davranmışlar diyor Okyar.
Dedesinin kurduğu Serbest Fırka’nın yazışmalarının bulunduğu dosyalar salonun ortasına indirilip bir araştırmacı gibi incelenmiş, özellikle Atatürk’ün imzası olan belgeler ve yine imzalı fotoğraflar ve bir gravür çalınmış. Başka da bir şeye dokunulmamış.
Sizce de tam bir Lawrence Block polisiyesi gibi değil mi?
Atatürk imzalı fotoğraf ve belge toplayan sofistike bir hırsızla karşı karşıyayız.
Hırsız kendisi koleksiyoner değilse, bakalım çalınan belgeler hangi müzayedede karşımıza çıkacak.
GONG SANAT İÇİN ÇALDI
DÜN Borsa İstanbul’un gongu sanat için çaldı. İstanbul Modern’in ücretsiz olarak sunduğu etkinlikler var. Doğal olarak bunu sponsorlar sayesinde gerçekleştirebiliyor. Bu yıl İstanbul Borsası bu ücretsiz etkinliklerin sponsoru oldu ve dün sabah Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ve İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu’nun katılımıyla borsanın gongu sanat için çaldı. Sponsorluk kapsamında müze, her perşembe herkese 11.00-17.00 saatleri arasında, salı günleri ise 18-25 yaş arası gençlere 14.00-17.00 saatlerinde ücretsiz olarak açılacak.
Bu anlaşma Mehmet Hakan Atilla’nın içindeki sanat sevgisinin hapiste kaldığı dönemdeki iç sıkıntısıyla sınırlı olmadığını da gösterdi.
Biliyorsunuz, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekten dolayı Amerika’da mahkûm olup sonra serbest bırakılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, cezaevinde çizdiği resimleri Instagram’da paylaşmıştı.
ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki Schuykull Cezaevi’nde yatan Atilla, gençlik yıllarından beri karakalem çalışması yaptığını açıklamış ve cezaevindeki Yunanistanlı bir hükümlünün kendisine hediye ettiği yağlıboya takımı ile resim tekniğini geliştirmişti.
O dönemle ilgili anılarını da kaleme almıştı Hakan Atilla, hatta yayın aşamasındaydı ama sonra vazgeçti sanırım.
Atatürk imzası toplayan hırsız
Özel ilgi alanları olan hırsız hikâyeleri duymuş ya da okumuşsunuzdur.
Mesela Amerikalı polisiye yazarı Lawrence Block’un yazdığı bir serinin kitap isimleri ‘Kütüphanedeki Hırsız’, ‘Spinoza Felsefesi Öğrenen Hırsız’, ‘Polisiye Roman Okuyan Hırsız’ diye devam eder.
‘İmzalı fotoğraf seven hırsız’ başlığı, bir polisiye roman adı değil, gerçek bir hırsızlık hikâyesi.
Her şey 2019 yılının başlarında Atatürk’ün imzalı bir portresinin İstanbul’da düzenlenen bir efemera müzayedesinde 110 bin lira gibi bir bedelle satılmasıyla başlıyor.
Fotoğraf, Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakın arkadaşı, dönemin ünlü asker ve siyaset adamı Ali Fethi Okyar’a imzalanmış. İthaflı ve gayet iyi durumda.
Bu çok özel fotoğrafı maddi problemleri yaşadığı için satmak zorunda kalan kişi, Fethi Okyar’la aynı adı taşıyan torunu Fethi Okyar.
Garip hırsızlık olayları bu fotoğrafın satılmasından sonra başlıyor.
Açık arttırmadan üç ay sonra Fethi Okyar’ın Büyükada’daki evine hırsız giriyor ve satılan imzalı fotoğrafın başka bir versiyonu ve evin içinde bulunan halı, kilim, resim gibi değerli eşya çalınıyor.
Olay polise bildiriliyor ancak herhangi bir sonuç alınamıyor, yani eve giren hırsızların kim olduğu ortaya çıkarılamıyor.
Aradan tam bir yıl geçtikten sonra, eylül başında Fethi Okyar’ın köşküne ikinci kez hırsız giriyor.
Kısa süreliğine İstanbul dışına tatile giden torun Fethi Okyar dönüşünde Büyükada’daki köşke gidince olayı fark ediyor.
Hırsızlar ne istediklerinden emin şekilde davranmışlar diyor Okyar.
Dedesinin kurduğu Serbest Fırka’nın yazışmalarının bulunduğu dosyalar salonun ortasına indirilip bir araştırmacı gibi incelenmiş, özellikle Atatürk’ün imzası olan belgeler ve yine imzalı fotoğraflar ve bir gravür çalınmış. Başka da bir şeye dokunulmamış.
Sizce de tam bir Lawrence Block polisiyesi gibi değil mi?
Atatürk imzalı fotoğraf ve belge toplayan sofistike bir hırsızla karşı karşıyayız.
Hırsız kendisi koleksiyoner değilse, bakalım çalınan belgeler hangi müzayedede karşımıza çıkacak.
GONG SANAT İÇİN ÇALDI
DÜN Borsa İstanbul’un gongu sanat için çaldı. İstanbul Modern’in ücretsiz olarak sunduğu etkinlikler var. Doğal olarak bunu sponsorlar sayesinde gerçekleştirebiliyor. Bu yıl İstanbul Borsası bu ücretsiz etkinliklerin sponsoru oldu ve dün sabah Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ve İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu’nun katılımıyla borsanın gongu sanat için çaldı. Sponsorluk kapsamında müze, her perşembe herkese 11.00-17.00 saatleri arasında, salı günleri ise 18-25 yaş arası gençlere 14.00-17.00 saatlerinde ücretsiz olarak açılacak.
Bu anlaşma Mehmet Hakan Atilla’nın içindeki sanat sevgisinin hapiste kaldığı dönemdeki iç sıkıntısıyla sınırlı olmadığını da gösterdi.
Biliyorsunuz, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekten dolayı Amerika’da mahkûm olup sonra serbest bırakılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, cezaevinde çizdiği resimleri Instagram’da paylaşmıştı.
ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki Schuykull Cezaevi’nde yatan Atilla, gençlik yıllarından beri karakalem çalışması yaptığını açıklamış ve cezaevindeki Yunanistanlı bir hükümlünün kendisine hediye ettiği yağlıboya takımı ile resim tekniğini geliştirmişti.
O dönemle ilgili anılarını da kaleme almıştı Hakan Atilla, hatta yayın aşamasındaydı ama sonra vazgeçti sanırım.