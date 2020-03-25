Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>İhsan Yılmaz>Asterix’in çizeri Uderzo koronavirüsten mi öldü
"İhsan Yılmaz" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "İhsan Yılmaz" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

iyilmaz@hurriyet.com.tr

Asterix’in çizeri Uderzo koronavirüsten mi öldü

25 Mart 2020

Efsane çizgi roman Asterix’in yaratıcısı Fransız çizer Albert Uderzo 92 yaşında hayata veda etmiş.

Roma istilasına karşı koyan kahraman Galyalıların maceralarını severek okuduk. Onların ezeli ve ebedi düşmanları Jül Sezar’a karşı verdikleri savaşta hep yanlarındaydık. Savaş hiç bu kadar eğlenceli ve zekice anlatılmamıştı daha önce.

Büyüfix’in topladığı otlardan yaptığı sihirli iksir ‘deve gücü tazı hızı şerbetinin’ gücüyle Romalılara acımasızca saldıran sevimli, zeki ve savaşçı Asterix, küçükken o kazana düştüğü için inanılmaz güçlü olan Oburix ve sevimli köpeği İdefix...

Uderzo, 1959 yılında René Goscinny ile birlikte yarattı Fransa popüler kültürünün en tanınan karakterlerinden Asterix’i. Asterix çizgi romanları dünya çapında 370 milyondan fazla sattı. Uderzo ve Goscinny’nin çizgi romanlarından esinlenen 11 film çekildi ve bir eğlence parkı yapıldı.

Uderzo, Goscinny’nin 1977’deki ölümünden sonra seriyi tek başına sürdürdü.

Ailesi Uderzo’nun kalp krizinden öldüğünü açıklasa da bu ölüme koronavirüs gölgesi düşmüş durumda.

Gariptir, kısa süre önce sosyal medyada Asterix’in 2017 tarihli ‘Asterix and the Chariot Race’ (Asteriks ve İtalya Yarışı) kitabında koronavirüs bir karakter olarak dolaşmıştı.

‘Kayıp Rıhtım’ adlı internet forumunda bu konu enine boyuna incelenmiş:

“Galya’nın popüler kahramanları Asterix ve Obelix (ya da Türkçe isimleriyle Asteriks ve Oburiks), bahsi geçen macerada Coronavirus adında bir karakterle yarışa giriyor. Çeşitli at arabalarıyla yapılan müsabakada, Coronavirus karakteri gülen maskesiyle dikkat çekiyor. Asterix ve Obelix, uluslararası olan bu yarışta birincilik mücadelesi için Coronavirus ile yarışıyor.

Coronavirus kelimesi her ne kadar 1960’lı yıllardan beri bilimsel bir terim olarak sözlüklerde karşımıza çıkıyor olsa da çizgi roman, virüsü ‘karakterleştiren’ ilk çalışma olabilir. Eser, ‘Asteriks ve İtalya Yarışı’ adıyla 2018 yılında Remzi Kitabevi etiketiyle Türkçeye de kazandırıldı.”

X
İhsan Yılmaz İhsan YılmazTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Hürriyet’te prensip: Önce çalışanlarımızın sağlığıHürriyet'in Arka KöşesiHürriyet’te prensip: Önce çalışanlarımızın sağlığı25.03.2020
Futbolda koronavirüs gerçekleriTahir KUMFutbolda koronavirüs gerçekleri25.03.2020
Balkanların cennet köşesi Kuzey Makedonya’daydımMurat GüloğluBalkanların cennet köşesi Kuzey Makedonya’daydım25.03.2020
En akıllıca çözüm bu yılı pas geçip yeni sezona bakmakÜnal ÖzüakEn akıllıca çözüm bu yılı pas geçip yeni sezona bakmak 25.03.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.