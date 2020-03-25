Efsane çizgi roman Asterix’in yaratıcısı Fransız çizer Albert Uderzo 92 yaşında hayata veda etmiş.
Roma istilasına karşı koyan kahraman Galyalıların maceralarını severek okuduk. Onların ezeli ve ebedi düşmanları Jül Sezar’a karşı verdikleri savaşta hep yanlarındaydık. Savaş hiç bu kadar eğlenceli ve zekice anlatılmamıştı daha önce.
Büyüfix’in topladığı otlardan yaptığı sihirli iksir ‘deve gücü tazı hızı şerbetinin’ gücüyle Romalılara acımasızca saldıran sevimli, zeki ve savaşçı Asterix, küçükken o kazana düştüğü için inanılmaz güçlü olan Oburix ve sevimli köpeği İdefix...
Uderzo, 1959 yılında René Goscinny ile birlikte yarattı Fransa popüler kültürünün en tanınan karakterlerinden Asterix’i. Asterix çizgi romanları dünya çapında 370 milyondan fazla sattı. Uderzo ve Goscinny’nin çizgi romanlarından esinlenen 11 film çekildi ve bir eğlence parkı yapıldı.
Uderzo, Goscinny’nin 1977’deki ölümünden sonra seriyi tek başına sürdürdü.
Ailesi Uderzo’nun kalp krizinden öldüğünü açıklasa da bu ölüme koronavirüs gölgesi düşmüş durumda.
Gariptir, kısa süre önce sosyal medyada Asterix’in 2017 tarihli ‘Asterix and the Chariot Race’ (Asteriks ve İtalya Yarışı) kitabında koronavirüs bir karakter olarak dolaşmıştı.
‘Kayıp Rıhtım’ adlı internet forumunda bu konu enine boyuna incelenmiş:
“Galya’nın popüler kahramanları Asterix ve Obelix (ya da Türkçe isimleriyle Asteriks ve Oburiks), bahsi geçen macerada Coronavirus adında bir karakterle yarışa giriyor. Çeşitli at arabalarıyla yapılan müsabakada, Coronavirus karakteri gülen maskesiyle dikkat çekiyor. Asterix ve Obelix, uluslararası olan bu yarışta birincilik mücadelesi için Coronavirus ile yarışıyor.
Coronavirus kelimesi her ne kadar 1960’lı yıllardan beri bilimsel bir terim olarak sözlüklerde karşımıza çıkıyor olsa da çizgi roman, virüsü ‘karakterleştiren’ ilk çalışma olabilir. Eser, ‘Asteriks ve İtalya Yarışı’ adıyla 2018 yılında Remzi Kitabevi etiketiyle Türkçeye de kazandırıldı.”
Asterix’in çizeri Uderzo koronavirüsten mi öldü
Efsane çizgi roman Asterix’in yaratıcısı Fransız çizer Albert Uderzo 92 yaşında hayata veda etmiş.
Roma istilasına karşı koyan kahraman Galyalıların maceralarını severek okuduk. Onların ezeli ve ebedi düşmanları Jül Sezar’a karşı verdikleri savaşta hep yanlarındaydık. Savaş hiç bu kadar eğlenceli ve zekice anlatılmamıştı daha önce.
Büyüfix’in topladığı otlardan yaptığı sihirli iksir ‘deve gücü tazı hızı şerbetinin’ gücüyle Romalılara acımasızca saldıran sevimli, zeki ve savaşçı Asterix, küçükken o kazana düştüğü için inanılmaz güçlü olan Oburix ve sevimli köpeği İdefix...
Uderzo, 1959 yılında René Goscinny ile birlikte yarattı Fransa popüler kültürünün en tanınan karakterlerinden Asterix’i. Asterix çizgi romanları dünya çapında 370 milyondan fazla sattı. Uderzo ve Goscinny’nin çizgi romanlarından esinlenen 11 film çekildi ve bir eğlence parkı yapıldı.
Uderzo, Goscinny’nin 1977’deki ölümünden sonra seriyi tek başına sürdürdü.
Ailesi Uderzo’nun kalp krizinden öldüğünü açıklasa da bu ölüme koronavirüs gölgesi düşmüş durumda.
Gariptir, kısa süre önce sosyal medyada Asterix’in 2017 tarihli ‘Asterix and the Chariot Race’ (Asteriks ve İtalya Yarışı) kitabında koronavirüs bir karakter olarak dolaşmıştı.
‘Kayıp Rıhtım’ adlı internet forumunda bu konu enine boyuna incelenmiş:
“Galya’nın popüler kahramanları Asterix ve Obelix (ya da Türkçe isimleriyle Asteriks ve Oburiks), bahsi geçen macerada Coronavirus adında bir karakterle yarışa giriyor. Çeşitli at arabalarıyla yapılan müsabakada, Coronavirus karakteri gülen maskesiyle dikkat çekiyor. Asterix ve Obelix, uluslararası olan bu yarışta birincilik mücadelesi için Coronavirus ile yarışıyor.
Coronavirus kelimesi her ne kadar 1960’lı yıllardan beri bilimsel bir terim olarak sözlüklerde karşımıza çıkıyor olsa da çizgi roman, virüsü ‘karakterleştiren’ ilk çalışma olabilir. Eser, ‘Asteriks ve İtalya Yarışı’ adıyla 2018 yılında Remzi Kitabevi etiketiyle Türkçeye de kazandırıldı.”