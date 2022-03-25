Ara Güler imzalı Erdoğan ve torunları fotoğrafı müzayedede

Online olarak sahaf müzayedeleri düzenleyen Phebus Müzayede Evi bir seri Ara Güler imzalı fotoğrafı satışa çıkardı. Güler’in çalışmalarında önemli bir yer tutan, yazar-sanatçı portrelerinden Edip Cansever ve Behçet Necatigil ile Zeki Müren’i sahnede gösteren bir fotoğraf 28 Mart tarihinde sona erecek müzayedede yer alıyor.
Satışa çıkan fotoğrafların arasında bir fotoğraf var ki zamanında epey tartışılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir fotoğrafı bu. Erdoğan’ı torunları ile birlikte gösteren fotoğraf 25 bin lira ile müzayedenin en yüksek açılışına sahip. Ara Güler’i bu kart baskıyı imzalarken gösteren fotoğraf da kanıt olarak yanında veriliyor.
Fotoğraf 2015 yılında çekilmişti. Çekimler Ara Güler’in talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’daki konutunda gerçekleşmişti. Güler, konutun oturma odası, kütüphane ve çalışma odasında, Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve torunları Ahmet Akif ile Mahinur’un fotoğraflarını çekmişti.
O dönem bu olaya tepki gösteren bazı kesimlere ve gazetecilere Ara Güler’in yanıtı şöyle olmuştu: “Cumhurbaşkanı değil mi? Çekmeyecek miyiz? Tabii Cumhurbaşkanı’nı çekeceğim, onu çekmeyip sizin gibi serserileri mi çekeceğim! Biz gazeteciyiz, her şeyi çekeriz.”
EDİP CANSEVER’DEN ‘AMERİKAN BİLARDOSUYLA PENGUEN’ POZU
SALVADOR Dali’den Pablo Picasso’ya, Louis Aragon’dan John Berger’a, Sophia Loren’den Marlon Brando’ya, Winston Curchill’den Indira Gandhi’ye dünyaca ünlü sanatçı, yazar, oyuncu ve politikacının fotoğrafını çekmişti Ara Güler. Portrelerinin özelliği çektiği kişiyi çok iyi tanıması ve ruhunu yansıtmasındaydı.
Müzayedede yer alan ve az bilinen bir Edip Cansever fotoğrafı da işte bunlardan.
İkinci Yeni akımının büyük ustasının
1958 tarihli fotoğrafını belli ki aynı yıl yayımlanan ‘Umutsuzlar Parkı’ kitabının ilk şiiri olan ‘Amerikan Bilardosuyla Penguen’ şiirine gönderme yaparak çekmiş.
Elinde bilardo toplarıyla bir Edip Cansever...
BİZANS İKONASI OLARAK MARILYN MONROE
POP Art’ın öncü ismi Andy Warhol’un ünlü Marilyn Monroe tablosu Christie Müzayede Evi tarafından satışa çıkartıldı. ‘Shot Sage Blue Marilyn’ tablonun yaklaşık 200 milyon dolara satılması bekleniyor. Sanatçının 1964 yılında yaptığı eser, eğer bu fiyata alıcı bulursa bir müzayedede satılan en pahalı 20’nci yüzyıl eseri unvanını alacak. Satıştan elden edilen gelirin çocuklar için sağlık ve eğitim yardımında bulunan Zürih’teki Thomas ve Doris Ammann Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı.
Warhol’un ünlü isimlerin portrelerini yaptığı bu serinin doğal olarak en popüler olanı Marilyn Monroe’nunkiler. Liza Minnelli ve Mao gibi kült isimlerin yanı sıra sipariş üzerine de pek çok portre yapmıştı. The Andy Warholl Diaries adlı belgeselde canlı renklerle yaptığı portre çalışmaların çıkış noktasının çocukluğunda annesiyle Pittburgh’da gittiği St. John Kilisesi olduğu belirtiliyor. Bir Bizans Katoloik Kilisesi olan St. John’un duvarındaki ikonaları saatlerce seyreden Warhol yıllar sonra modern ikonaların yaratıcısı oldu.
En başta kendisi olmak üzere...
15 dakikalığına şöhret olmak yetmez, ikonaya dönüşmek marifet!
ORHAN VELİ’DEN İKİ UNUTULMUŞ ÇEVİRİ ŞİİR
KAYNAK, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Tercüme Dergisi’nin 1946 tarihli Şiir Özel sayısı. Bülent Ecevit kendi şiir çevirilerinin bulunduğu, hatta dolma kalemiyle üzerinde düzeltmeler yaptığı bu dergiyi 1957 yılında Robert Koleji’nden sınıf arkadaşı, araştırmacı ve akademisyen Nezih Neyzi’ye vermiş.
Dergide pek çok edebiyatçının, şairin Türkçeye çeviri şiirler var.
Garip akımının sembol ismi Orhan Veli kendi şiirleri kadar çevirileriyle de biliniyor.
Çeviri şiirlerinin bir araya getirildiği kitabı 1990 yılında Adam Yayınları, daha sonra da 2003’te Yapı Kredi Yayınları tarafından basılmıştı.
Çeviri dergisinin bu sayısında o kitaba girmemiş iki çeviri şiiri yer alıyor.
İngiliz şair Stephen Spender imzalı iki kısa şiir.
Bir de kitapta Orhan Veli’nin imzasını taşıyan ama dergide Azra Erhat’la birlikte çevirdikleri anlaşılan bir Vergilius ve üç Çin şiiri.
Keşif, dergiyi inceleyen yazar Selçuk Altun’a ait. Edebiyat tarihine küçük bir tashih notu olarak düşmek istedim.
İşte Orhan Veli’nin çevirdiği ve kitabına girmemiş şair Stephen Spender imzalı şiirlerden biri:
ASILMIŞLARIN BALADI
Görmedik bir gün olsun rahat yüzü;
Yağmur sularında yıkandık yunduk;
Kurda, kuşa yedirdik kaşı, gözü;
Gün ışıklarında karardık, yandık;
Kuş gagalariyle kalbura döndük;
Durmadan kâh şu yana kâh bu yana
Esen rüzgârla sallana sallana...
Kargalar geldi kondu üstümüze.
Sakın siz katılmayın bu kervana.
Tanrıdan mağfiret dileyin bize.
Ara Güler imzalı Erdoğan ve torunları fotoğrafı müzayedede
Online olarak sahaf müzayedeleri düzenleyen Phebus Müzayede Evi bir seri Ara Güler imzalı fotoğrafı satışa çıkardı. Güler’in çalışmalarında önemli bir yer tutan, yazar-sanatçı portrelerinden Edip Cansever ve Behçet Necatigil ile Zeki Müren’i sahnede gösteren bir fotoğraf 28 Mart tarihinde sona erecek müzayedede yer alıyor.
Satışa çıkan fotoğrafların arasında bir fotoğraf var ki zamanında epey tartışılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir fotoğrafı bu. Erdoğan’ı torunları ile birlikte gösteren fotoğraf 25 bin lira ile müzayedenin en yüksek açılışına sahip. Ara Güler’i bu kart baskıyı imzalarken gösteren fotoğraf da kanıt olarak yanında veriliyor.
Fotoğraf 2015 yılında çekilmişti. Çekimler Ara Güler’in talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’daki konutunda gerçekleşmişti. Güler, konutun oturma odası, kütüphane ve çalışma odasında, Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve torunları Ahmet Akif ile Mahinur’un fotoğraflarını çekmişti.
O dönem bu olaya tepki gösteren bazı kesimlere ve gazetecilere Ara Güler’in yanıtı şöyle olmuştu: “Cumhurbaşkanı değil mi? Çekmeyecek miyiz? Tabii Cumhurbaşkanı’nı çekeceğim, onu çekmeyip sizin gibi serserileri mi çekeceğim! Biz gazeteciyiz, her şeyi çekeriz.”
EDİP CANSEVER’DEN ‘AMERİKAN BİLARDOSUYLA PENGUEN’ POZU
SALVADOR Dali’den Pablo Picasso’ya, Louis Aragon’dan John Berger’a, Sophia Loren’den Marlon Brando’ya, Winston Curchill’den Indira Gandhi’ye dünyaca ünlü sanatçı, yazar, oyuncu ve politikacının fotoğrafını çekmişti Ara Güler. Portrelerinin özelliği çektiği kişiyi çok iyi tanıması ve ruhunu yansıtmasındaydı.
Müzayedede yer alan ve az bilinen bir Edip Cansever fotoğrafı da işte bunlardan.
İkinci Yeni akımının büyük ustasının
1958 tarihli fotoğrafını belli ki aynı yıl yayımlanan ‘Umutsuzlar Parkı’ kitabının ilk şiiri olan ‘Amerikan Bilardosuyla Penguen’ şiirine gönderme yaparak çekmiş.
Elinde bilardo toplarıyla bir Edip Cansever...
BİZANS İKONASI OLARAK MARILYN MONROE
POP Art’ın öncü ismi Andy Warhol’un ünlü Marilyn Monroe tablosu Christie Müzayede Evi tarafından satışa çıkartıldı. ‘Shot Sage Blue Marilyn’ tablonun yaklaşık 200 milyon dolara satılması bekleniyor. Sanatçının 1964 yılında yaptığı eser, eğer bu fiyata alıcı bulursa bir müzayedede satılan en pahalı 20’nci yüzyıl eseri unvanını alacak. Satıştan elden edilen gelirin çocuklar için sağlık ve eğitim yardımında bulunan Zürih’teki Thomas ve Doris Ammann Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı.
Warhol’un ünlü isimlerin portrelerini yaptığı bu serinin doğal olarak en popüler olanı Marilyn Monroe’nunkiler. Liza Minnelli ve Mao gibi kült isimlerin yanı sıra sipariş üzerine de pek çok portre yapmıştı. The Andy Warholl Diaries adlı belgeselde canlı renklerle yaptığı portre çalışmaların çıkış noktasının çocukluğunda annesiyle Pittburgh’da gittiği St. John Kilisesi olduğu belirtiliyor. Bir Bizans Katoloik Kilisesi olan St. John’un duvarındaki ikonaları saatlerce seyreden Warhol yıllar sonra modern ikonaların yaratıcısı oldu.
En başta kendisi olmak üzere...
15 dakikalığına şöhret olmak yetmez, ikonaya dönüşmek marifet!
ORHAN VELİ’DEN İKİ UNUTULMUŞ ÇEVİRİ ŞİİR
KAYNAK, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Tercüme Dergisi’nin 1946 tarihli Şiir Özel sayısı. Bülent Ecevit kendi şiir çevirilerinin bulunduğu, hatta dolma kalemiyle üzerinde düzeltmeler yaptığı bu dergiyi 1957 yılında Robert Koleji’nden sınıf arkadaşı, araştırmacı ve akademisyen Nezih Neyzi’ye vermiş.
Dergide pek çok edebiyatçının, şairin Türkçeye çeviri şiirler var.
Garip akımının sembol ismi Orhan Veli kendi şiirleri kadar çevirileriyle de biliniyor.
Çeviri şiirlerinin bir araya getirildiği kitabı 1990 yılında Adam Yayınları, daha sonra da 2003’te Yapı Kredi Yayınları tarafından basılmıştı.
Çeviri dergisinin bu sayısında o kitaba girmemiş iki çeviri şiiri yer alıyor.
İngiliz şair Stephen Spender imzalı iki kısa şiir.
Bir de kitapta Orhan Veli’nin imzasını taşıyan ama dergide Azra Erhat’la birlikte çevirdikleri anlaşılan bir Vergilius ve üç Çin şiiri.
Keşif, dergiyi inceleyen yazar Selçuk Altun’a ait. Edebiyat tarihine küçük bir tashih notu olarak düşmek istedim.
İşte Orhan Veli’nin çevirdiği ve kitabına girmemiş şair Stephen Spender imzalı şiirlerden biri:
ASILMIŞLARIN BALADI
Görmedik bir gün olsun rahat yüzü;
Yağmur sularında yıkandık yunduk;
Kurda, kuşa yedirdik kaşı, gözü;
Gün ışıklarında karardık, yandık;
Kuş gagalariyle kalbura döndük;
Durmadan kâh şu yana kâh bu yana
Esen rüzgârla sallana sallana...
Kargalar geldi kondu üstümüze.
Sakın siz katılmayın bu kervana.
Tanrıdan mağfiret dileyin bize.