Ankara suikastının fotoğrafı Elton John Koleksiyonunda

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South Kensington’daki Sainsbury Galerisi’nde 18 Mayıs 2024’te açılan ve 5 Ocak 2025’e kadar devam edecek olan “Kırılgan Güzellik: Sir Elton John ve David Furnish Koleksiyonundan Fotoğraflar” sergisinde 140 fotoğrafçının 300’den fazla modern ve çağdaş baskısı yer alıyor. Çiftin 7 bin fotoğraf karesinden oluşan koleksiyonundan seçilen görüntüler 1950’den günümüze pek çok ikonik moda fotoğrafı ve portrelerle başlıyor.

Associated Press’te fotomuhabirliği yapan Burhan Özbilici’nin 19 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen Andrey Karlov suikastı olayında katili ve maktulü aynı karede çektiği fotoğrafı Yılın Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü kazanmıştı.

TARANTİNO FİLMİ GİBİ

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Dünyanın dört bir yanından çarpıcı haber fotoğraflarının yer aldığı salonda tanıdık bir kare çıkıyor karşıma.

2016 yılında Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrei Karlov’u Ankara’da bir sergi açılışında suikast düzenleyerek öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın olay sırasında çekilmiş fotoğrafı.

Burhan Özbilici’nin çektiği fotoğrafı da koleksiyonuna katmış Elton John ve bu sergide yer vermiş.

Sergi kataloğunun başında Elton John ve David Furnish ile yapılmış bir söyleşi var. Son yıllarda daha da yoğunlaşarak önemli olayların fotoğraflarını bulmak için gazeteleri taramaya başladığını söylüyor Sir Elton John. Acıya ve dehşete tanık olma ve belgeleme ihtiyacına bu fotoğrafı örnek göstererek, “Dramatik bir şey olduğunda etkileniyorum, örneğin 19 Aralık 2016’da Türkiye’deki bir galeride Rus büyükelçisinin suikasta uğraması gibi, bu içgüdüye sahibim. Gördüğüm en inanılmaz fotoğraflardan biri. Bunu elde etmek yaklaşık bir buçuk yıl sürdü” diyor.

Fotomuhabiri Burhan Özbilici’nin çektiği ve neredeyse bir performans gibi görünen fotoğrafa David Furnish’in yorumu ise “Tarantino filminden bir kareye benziyor ama bu gerçek” şeklinde.

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DUVARDAKİ MUZ 215 MİLYON TL

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın ‘Komedi’ adını verdiği, duvara bantla yapıştırılmış muzdan oluşan ünlü eseri New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi’nde 6.24 milyon dolara (yaklaşık 215 milyon TL) satıldı.

Tahmini satış rakamı 1 ila 1.5 milyon dolar arasında değişen eser açık artırmada bir kripto para platformunun kurucusu olan Justin Sun tarafından satın alındı.

Müzayedenin ardından basın açıklaması yapan Sun, bunun yalnızca bir sanat eseri değil sanat, kripto para ile mizah dünyası arasında köprü kuran “kültürel bir olgu” olduğunu belirterek, “Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum” dedi.

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Eseri satın alan Justin Sun, bir muz ve bir rulo koli bandının yanı sıra orijinallik sertifikası alacak. Sun, orijinallik sertifikasında eser sahibinin muzu çürümesi halinde değiştirebileceği ibaresi bulunduğu için ve “hem sanat tarihindeki hem de popüler kültürdeki yerini onurlandırmanın” bir yolu olarak muz yemeyi planladığını söyledi.

SERGİLENDİĞİNDE DE OLAY OLMUŞTU

Maurizio Cattelan’ın “Komedi” adını verdiği eser 2019 yılında Art Basel’in Miami’de düzenlediği sanat fuarında sergilenmiş ve büyük ilgi görmüştü.

Sanatçının yaptığı eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlenmişti.

Fiyatıyla gündeme gelen ve bunun bir sanat eseri olup olmadığı tartışmasını başlatan eseri Miami’deki sergide David Datuna adlı bir performans sanatçısı duvardan sökerek yemişti.

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SANAT PİYASASINI ELEŞTİRMEK İÇİN YAPMIŞTI

Maurizio Cattelan’ın sanat piyasasındaki değer sistemini eleştirmek için tasarladığı bir eserdi duvara asılı muz. Burada önemli olan, duvara sıradan bir koli bandıyla bantlanmış sıradan bir muz değil, sanatçının fikriydi.

Kökleri Marcel Duchamp’ın pisuvarına kadar uzanan kavramsal sanatta önemli olan fikirdir. Sanat sadece kavramsal olarak var olur.

Güncel sanatta düşünsellikle ilişkilendirilebilir her jest, aksiyon, performans ve hazır nesne sanatın temel malzemesi olan düşünceyi temsil eder.

Kısaca Cattelan’ın muzu sadece bir muz değildir ve sanat piyasasındaki spekülasyonları, anlamsız değer artışını ve sanatçıların bundan yararlanamayışını bu müzayede ile bir kez daha göstermiştir.