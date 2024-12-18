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İhsan Yılmaz
İhsan Yılmaz
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Anıt heykel Anıtlar Kurulu’na takıldı

#Zühtü Müridoğlu#Anıtlar Kurulu#İstanbul Resim Ve Heykel Müzesi

Cumhuriyet döneminin ilk heykeltraşlarından Zühtü Müridoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin 50’nci yılı için hazırladığı fakat imkânsızlıklar nedeniyle bronz dökümünü yaptıramadığı heykeli tamamlanmış ve mart ayında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin önüne törenle konmuştu.

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Müridoğlu’nun anıt niteliğindeki heykelinin 50 yıl sonra Cumhuriyet’in 100’üncü yılına armağan olarak halka açılması Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından QNB Finansbank desteğiyle yapılmıştı.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi önünde sergilenen heykelin açılışı için bir de tören düzenlenmiş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, Bülent Eczacıbaşı, QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan ve mimar Emre Arolat da törene katılmışlardı.

Anıt heykel Anıtlar Kurulu’na takıldı

100’ÜNCÜ YILA ARMAĞAN OLDU

Cumhuriyet’in 50. yılı dolayısıyla Zühtü Müridoğlu’nun yanı sıra 20 sanatçının eserleriyle katkıda bulunduğu ‘Cumhuriyetin 50. yılı Heykelleri’ projesi kapsamında 1973’te İstanbul’un farklı yerlerine heykeller yerleştirildi. Müridoğlu’nun Roma zafer anıtından ilham alan yuvarlak sütun formundaki dört metrelik çalışması da bunlardan biriydi. Bütçe sıkıntısı nedeniyle bronz döküm yerine beton döküm olarak hazırlanıp Fındıklı Parkı’na yerleştirilmiş ancak zamanla tahrip olmuş, gözlerden uzak kalmıştı.

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Müridoğlu’nun bu heykeli vasiyeti üzerine daha önce müdürlüğünü de yürüttüğü ve eserlerini bağışladığı İstanbul Resim ve Heykel Müzesi envanterine alınmıştı. Heykel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi heykel bölümü öğretim görevlileri ile Cumhuriyet’in 100. yılı anısına bronza dökülerek kurtarıldı.

4 metre yüksekliğinde, yuvarlak sütun formunda olan heykelin çizim, fotoğraf, belgeleme, birebir kalıbının alınması, bronzunun dökülmesine dair çalışmanın her aşaması; Rahmi Aksungur, Aykut Köksal, Ferit Özşen, Fatma Akyürek ve Hasan Karakaya’dan oluşan Bilim Kurulu kararlarıyla yürütüldü.

Cumartesi akşamı Gala Modern’e katılmak üzere İstanbul Modern’e giderken müze binasının önündeki boşluğu fark ettim. Cumhuriyet’in 100’üncü yılına armağan olarak kamuya açılan bu anıtsal eser ortada yoktu.

YENİ YERİ İÇİN BAŞVURU YAPILMIŞ

Heykelin başına ne geldi acaba diye merak ettim. Yeni bir heykel vandallığıyla mı karşı karşıyaydık? Biri heykele zarar verdi de bakıma mı alınmıştı?

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Kısa bir araştırma sonucunda eserin devletin resmi kurumu Anıtlar Kurulu tarafından kaldırtıldığını öğrendim. Müzenin önünde, heykelin konulduğu meydan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanı. Ancak heykelin oraya dikilmesi için Anıtlar Kurulu’ndan izin alınması gerekiyormuş ve bu izin alınmamış. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi yetkililerinin bunu bilmemesi mümkün değil.

Yine duyduğuma göre heykel şimdi geçici olarak müze binasının içinde muhafaza ediliyormuş ve yeni yerine dikilmesi için Anıtlar Kurulu’na başvuru yapılmış.

Umarım en kısa sürede izinleri alınıp yerine tekrar konur.

Anıt heykel Anıtlar Kurulu’na takıldı
Bülent Eczacıbaşı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve müzenin mimarı Emre Arolat açılış töreninde.

#Zühtü Müridoğlu#Anıtlar Kurulu#İstanbul Resim Ve Heykel Müzesi
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