Altın rengi protez bacaklarıyla Pirelli Takvimi’nde

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Takvimin yapraklarında son yıllarda sanatçılara, film yıldızlarına, aktivistlere, müzisyenlere rastlamak mümkün. Her takvim artık görsel bir hikâye anlatıyor. Geçen yıl çekimlerini Bryan Adams’ın gerçekleştirdiği 2022 takviminde müzisyenlerin yaşamından kesitler verilmişti ve modellerden biri de Amerikalı şarkıcı Iggy Pop’tı.

2023 Pirelli Takvimi’nin bu yılki sürprizi ilk defa ampute bir modele yer vermesi oldu. Kullandığı hijyenik tampon yüzünden 2012 yılında toksik şok sendromuna bağlı olarak iki bacağını kaybeden model ve sporcu Lauren Wasser takvimin modelleri arasında yer aldı. Wasser toksik şok sendromu konusunda farkındalık yaratmak için yaptığı çalışmalarıyla biliniyor. Modelliğe ve spora geri dönen Lauren Wasser altın rengi protez bacaklarıyla adeta meydan okuyor tüm dunyaya.

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Bu yılın takvim çekimini gerçekleştiren ünlü moda fotoğrafçısı Emma Summerton tam da bu yüzden Wasser gibi hayatlarıyla ilham veren modellerle çalışmış.

‘Love Letters to the Muse’ (İlham Perisine Aşk Mektupları) başlıklı 2023 Pirelli Takvimi, 16 Kasım Çarşamba günü Milano’daki Pirelli HangarBicocca çağdaş sanat müzesinde tanıtıldı.

Avustralyalı fotoğrafçı, Pirelli Takvimi’nin (The Cal) 49’uncu edisyonunu, ilham arayışında, sanatçı ve insan olarak seçimlerinde ona yol gösteren tüm kadınlar diye tanımadığı ilham perilerine adamış. Emma Summerton ilk edisyonun yayınlandığı 1964 yılından bu yana Pirelli Takvimi’ne imza atan beşinci kadın fotoğrafçı oldu.

Summerton, “Başta annem olmak üzere olağanüstü, yaratıcı şeyler yapan kadınlar hayatım ve kariyerim boyunca beni büyülemiştir ve bana ilham vermiştir. Yazarlar, fotoğrafçılar, şairler, oyuncular ve yönetmenlerden çok şey öğrendim. Bu nedenle de bu olağanüstü kadınları kutlamak ve onları temsil edecek bir dünya yaratmak istedim” diyor.

ANLATACAK HİKÂYESİ OLANLAR SEÇİLDİ

Takvimde 14 modelin 28 fotoğrafı yer alıyor ve her model temsil etmesi istenen ‘ilham perisi’ ile yakın bağlantısından dolayı rolü için özel olarak seçildi.

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Sadece güzel, harika modeller değil, anlatacak farklı hikâyeleri olan, hakkında konuşulabilecek çalışmaları, keşfedilebilecek başka özellikleri olan ilham perilerini bir araya getiren Emma Summerton, hayat verecekleri ilham perisininkine benzeyen ilgi alanları olan modelleri seçmiş. Örneğin, denemelerini ‘My Body’ (Bedenim) adlı bir kitapta derleyen Emily Ratajkowski, Pirelli Takvimi’nde yazar rolünde yer alıyor. ‘Kode with Klossy’ adlı burs programıyla genç kadınlara kodlamayı öğreten Karlie Kloss ise teknoloji uzmanı olarak rol alıyor.

Model, televizyon sunucusu, girişimci ve aktivist olan Ashley Graham aynı zamanda üç yaşından küçük üç çocuk annesi. 15 yıl modellik yaptıktan sonra 2016’da Sports Illustrated dergisinin ünlü mayo edisyonunun kapağında yer alan ilk büyük beden model olduğunda kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Vücudu ve annelik hakkındaki gerçekçi ve içten konuşmalarıyla çığır açan bir isim.

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Daha önce Tim Walker tarafından çekilen ‘Alice in Wonderland’ (Alice Harikalar Diyarında) temalı 2018 Pirelli Takvimi’nde rol alan Adut Akech, annesi Güney Sudan’daki içsavaştan kaçarken dünyaya geldi. 16 yaşında modellik yapmaya başlayan Adut Akech, 2019 Moda Ödülleri’nde Yılın Modeli ödülünü alırken çeşitlilik hakkında yaptığı konuşmayla büyük ses getirdi.

Hollandalı eski bir model ve televizyon kişiliği olan Yolanda ile Nasıra doğumlu gayrimenkul yatırımcısı Mohamed Hadid’in küçük kızı olan Bella Hadid, 2015 ve 2019 Pirelli Takvimleri’nde yer alan ablası Gigi’nin izinden gidiyor. İyi bir at binici olan Hadid ayrıca sanat, müzik ve film sevgisiyle biliniyor.

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İÇİMDEKİ GÜCÜ KEŞFETTİM

PİRELLİ Takvimi’nin basın toplantısına ve tanıtımına katılan modellerden biri de Lauren Wasser’di. 2012 yılında kullandığı hijyenik tampon nedeniyle toksik şok sendromu teşhisiyle yaşam destek ünitesine bağlanan ve ölümün kıyısından dönen Lauren o zamana kadar gelecek vadeden genç bir modeldi. Daha önce koşan ve basketbol oynayan Lauren, toksik şok sendromu (TSS) nedeniyle iki bacağını, travma sonrası stres bozukluğu ve depresyonla mücadele etti, bu süreçte canına kıymaya çok yaklaştı. Bu zorlukları aşan Lauren şimdi TSS hakkında farkındalık yaratmaya, engelli olma ve güzellik kavramları hakkındaki önyargılara meydan okumaya odaklı çeşitli çalışmalar yapıyor.

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Takvimde elinde şövalye kılıcı ve altın rengi protez bacaklarıyla poz veren Wasser, “İçimdeki gücü keşfettim ve bu benim için bir (challenge) meydan okumaydı” diyor.

MODELLER VE ROLLERİ

Lila Moss – Kâhin

Guinevere Van Seenus – Fotoğrafçı

Adwoa Aboah – Kraliçe

Karlie Kloss – Teknoloji uzmanı

Sasha Pivovarova – Ressam

Lauren Wasser – Sporcu

Emily Ratajkowski – Yazar

Cara Delevingne – Sanatçı

Bella Hadid – Peri

Kaya Wilkins – Müzisyen

Precious Lee – Masalcı

He Cong – Bilge

Adut Akech – Düş avcısı

Ashley Graham – Aktivist