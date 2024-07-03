Alaçatı sanatla anılacak

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Arkas Sanat, bugüne kadar sanatseverlerle buluşturduğu sergiler ve etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek beşinci sanat merkezini 13 Temmuz Cumartesi günü Alaçatı’da ziyarete açıyor.

Çeşme Belediyesi desteğiyle hayata geçen Arkas Sanat Alaçatı, her disiplinden kültür-sanat etkinliklerine de zemin olacak.



Arkas Sanat Alaçatı, Çeşme Belediyesi’ne ait arazinin 30 yıllığına Arkas’a tahsis edilmesiyle 13 Temmuz’da faaliyete geçiyor.

İKİ SERGİYLE AÇILIYOR

Arkas Sanat Alaçatı, kalıcı ve süreli olmak üzere iki farklı sergiyle kapılarını açacak. Yıl boyunca bu sergilere paralel tasarlanan sanatçı konuşmaları, seminer, atölye gibi etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak.

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Lucien Arkas Sergi Salonu’nda Arkas Koleksiyonu’nda Victor Vasarely (1906-1997) sergisi kalıcı olarak izleyicilerle buluşacak.

1976’da Aix-En-Provence’da kurulan Foundation Vasarely ile Arkas Sanat arasındaki ilişki uzun yıllardır devam ediyor. Bu işbirliğinin bir sonucu olarak Alsancak’ta bulunan Arkas Sanat Merkezi, 2017’de Op Art akımının önemli temsilcilerinden Vasarely’nin retrospektif sergisine ev sahipliği yapmış, sergi daha sonra İstanbul’da Tophane-i Âmire’de de açılmıştı.

GENÇ SANATÇILARA ALAN

İlk sezonunda ve gelecek sezonlarda genç sanatçılara alan açıp çağdaş sanatın gelişmesine katkıda bulunma amacını taşıyan Arkas Sanat Alaçatı’nın Yeni Topraklar/New Lands başlıklı ilk süreli sergisi Dr. Necmi Sönmez küratörlüğünde hazırlandı.

Resim, heykel, desen, fotoğraf, video ve yerleştirme gibi tekniklerle üretilen eserlerin yer aldığı sergide 40 yaş altındaki 154 genç sanatçı, farklı eğilimlerle zenginleştirdikleri güncel anlatım dillerini ortak paydada buluşturuyor. Çin’den Güney Afrika’ya, Azerbaycan’dan Çek Cumhuriyeti’ne dek oldukça farklı coğrafyalarda, kendi dünyalarına ait gerçeklerden yola çıkarak çalışan sanatçıların Arkas Sanat Alaçatı’da bir araya gelen çalışmaları, küresel etkilerin sınır ve durak tanımadan bireyleri nasıl şekillendirdiğine gönderme yapıyor.

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13 YILDA 5 SANAT MERKEZİ

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, 13 yılda beş sanat merkezini kazandırdı İzmir’e. Sanata yaptığı yatırımlarla İzmirli Medici olarak anılan Arkas’ın çeşitli alanlardan 30 yılı aşkın süredir bir araya getirdiği koleksiyonu sergileniyor bu merkezlerde.

- İzmir’de döneminin en güzel yapılarından biri olarak 1906’da inşa edilen tarihi Fransa Konsolosluğu binasının denize bakan bölümünde 2011’de açılan Arkas Sanat Merkezi’nde 10 adet sergi odası bulunuyor. Merkezde, Arkas Koleksiyonu’ndan birçok uluslararası sanatçının eserleri ile önemli müze ve kurumların koleksiyonlarından eserlerden oluşan uluslararası çapta sergiler açılıyor.

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- Arkas Deniz Tarihi Merkezi, geçmişi 1800’lere kadar uzanan binasında, denizcilik tarihini ve denizcilik sektöründeki gelişimi göstermek amacıyla 2012 yılında açıldı. Sergilenen koleksiyon, 30 yılı aşkın süredir büyük bir titizlikle bir araya getirilen gemi modelleri, tablolar ve gemi antikalarından oluşuyor.

- 2020’de açılan Arkas Sanat Urla’da farklı dönemlere ışık tutan resim, heykel, halı, zırh, cam obje gibi Türkiye’den ve yurt dışından sanatçılara ait eserler yer alıyor.

- 2023’te açılan Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü’nde, Batı ve Orta Anadolu’da, 16. ve 19. yüzyıllar arasında üretilmiş Anadolu Halıları sergileniyor.



