×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarİhsan YılmazAlaçatı sanatla anılacak
İhsan Yılmaz
İhsan Yılmaz
İhsan YılmazYazarın Tüm Yazıları

Alaçatı sanatla anılacak

#Alaçatı#Arkas Sanat#Çeşme Belediyesi

İZMİR’İN en popüler tatil beldesi Alaçatı artık yalnızca pahalı plajları, gurme restoranları ya da çılgın eğlence hayatıyla değil dünya çapında sergileriyle ve kültür sanat etkinlikleriyle de anılacak.

Haberin Devamı

Arkas Sanat, bugüne kadar sanatseverlerle buluşturduğu sergiler ve etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek beşinci sanat merkezini 13 Temmuz Cumartesi günü Alaçatı’da ziyarete açıyor.

Çeşme Belediyesi desteğiyle hayata geçen Arkas Sanat Alaçatı, her disiplinden kültür-sanat etkinliklerine de zemin olacak. 

Alaçatı sanatla anılacak
Arkas Sanat Alaçatı, Çeşme Belediyesi’ne ait arazinin 30 yıllığına Arkas’a tahsis edilmesiyle 13 Temmuz’da faaliyete geçiyor.

İKİ SERGİYLE AÇILIYOR 

Arkas Sanat Alaçatı, kalıcı ve süreli olmak üzere iki farklı sergiyle kapılarını açacak. Yıl boyunca bu sergilere paralel tasarlanan sanatçı konuşmaları, seminer, atölye gibi etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak.

Haberin Devamı

Lucien Arkas Sergi Salonu’nda Arkas Koleksiyonu’nda Victor Vasarely (1906-1997) sergisi kalıcı olarak izleyicilerle buluşacak.

Alaçatı sanatla anılacak

1976’da Aix-En-Provence’da kurulan Foundation Vasarely ile Arkas Sanat arasındaki ilişki uzun yıllardır devam ediyor. Bu işbirliğinin bir sonucu olarak Alsancak’ta bulunan Arkas Sanat Merkezi, 2017’de Op Art akımının önemli temsilcilerinden Vasarely’nin retrospektif sergisine ev sahipliği yapmış, sergi daha sonra İstanbul’da Tophane-i Âmire’de de açılmıştı.

GENÇ SANATÇILARA ALAN

İlk sezonunda ve gelecek sezonlarda genç sanatçılara alan açıp çağdaş sanatın gelişmesine katkıda bulunma amacını taşıyan Arkas Sanat Alaçatı’nın Yeni Topraklar/New Lands başlıklı ilk süreli sergisi Dr. Necmi Sönmez küratörlüğünde hazırlandı.

Resim, heykel, desen, fotoğraf, video ve yerleştirme gibi tekniklerle üretilen eserlerin yer aldığı sergide 40 yaş altındaki 154 genç sanatçı, farklı eğilimlerle zenginleştirdikleri güncel anlatım dillerini ortak paydada buluşturuyor. Çin’den Güney Afrika’ya, Azerbaycan’dan Çek Cumhuriyeti’ne dek oldukça farklı coğrafyalarda, kendi dünyalarına ait gerçeklerden yola çıkarak çalışan sanatçıların Arkas Sanat Alaçatı’da bir araya gelen çalışmaları, küresel etkilerin sınır ve durak tanımadan bireyleri nasıl şekillendirdiğine gönderme yapıyor.

Haberin Devamı

Alaçatı sanatla anılacak

13 YILDA 5 SANAT MERKEZİ

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, 13 yılda beş sanat merkezini kazandırdı İzmir’e. Sanata yaptığı yatırımlarla İzmirli Medici olarak anılan Arkas’ın çeşitli alanlardan 30 yılı aşkın süredir bir araya getirdiği koleksiyonu sergileniyor bu merkezlerde.

Alaçatı sanatla anılacak

- İzmir’de döneminin en güzel yapılarından biri olarak 1906’da inşa edilen tarihi Fransa Konsolosluğu binasının denize bakan bölümünde 2011’de açılan Arkas Sanat Merkezi’nde 10 adet sergi odası bulunuyor. Merkezde, Arkas Koleksiyonu’ndan birçok uluslararası sanatçının eserleri ile önemli müze ve kurumların koleksiyonlarından eserlerden oluşan uluslararası çapta sergiler açılıyor.

Haberin Devamı

Alaçatı sanatla anılacak

- Arkas Deniz Tarihi Merkezi, geçmişi 1800’lere kadar uzanan binasında, denizcilik tarihini ve denizcilik sektöründeki gelişimi göstermek amacıyla 2012 yılında açıldı. Sergilenen koleksiyon, 30 yılı aşkın süredir büyük bir titizlikle bir araya getirilen gemi modelleri, tablolar ve gemi antikalarından oluşuyor.

Alaçatı sanatla anılacak

- 2020’de açılan Arkas Sanat Urla’da farklı dönemlere ışık tutan resim, heykel, halı, zırh, cam obje gibi Türkiye’den ve yurt dışından sanatçılara ait eserler yer alıyor.

Alaçatı sanatla anılacak

- 2023’te açılan Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü’nde, Batı ve Orta Anadolu’da, 16. ve 19. yüzyıllar arasında üretilmiş Anadolu Halıları sergileniyor.

Alaçatı sanatla anılacak
 

#Alaçatı#Arkas Sanat#Çeşme Belediyesi
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Mehmetçik’e bayrağa dokunana ‘vur’ emri verildi

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Her kalpte sihirli bir etki yaratmak

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Asıl sorumlu kim? -1-

 FUAT BOL
FUAT BOL

Nemrut Portekizli, güzel yönetti

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI

Sınır ötesi provokasyon

 NEDİM ŞENER
NEDİM ŞENER
TÜM YAZARLARIMIZ