50 yıllık sanat yolculuğu

Türkiye onu, Trabzon’un Sürmene ilçesinde balık çiftliklerine karşı verdiği mücadele sırasında içinde eserleriyle birlikte yanan eviyle tanıdı.

Çevre sorunlarını ele aldığı eserleriyle bilinen sanatçı Gökçe Erhan’ın Çamburnu’ndaki yöresel mimari tarzında yapılmış aile evi geçen ekim ayında kültür balıkçılığı tesislerine karşı yapacağı basın açıklamasına saatler kala çıkan yangında küle dönmüştü. 2012 yılında İstanbul’dan ayrılarak memleketi Sürmene Çamburnu’na yerleşen Erhan, ailesinden kalan 150 yıllık köy evini restore ederek binayı çöp üretmeyen ekolojik bir eve dönüştürmüş, eserlerini burada üretmeye başlamıştı. Kendisi de adeta bir sanat eseri olan eviyle birlikte yeni sergisi için hazırladığı eserleri de yok olmuştu.

Yangın sonrası Sürmene’de bıraktığımız Gökçe Erhan’la Boğaz’a tepeden bakan, Yeniköy’ün sırtlarında sanatçılara üretim olanakları sağlayan bir misafir programı uygulayan Gate 27’de karşılaştım.





Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu köyünde doğan Gökçe Erhan, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde birincilikle tamamladı. Daha önce Sakıp Sabancı Sanat Ödülü’ne layık görülen sanatçı İstanbul, Londra, Münih gibi birçok şehirde çeşitli sergiler açtı.

Yangın sonrasında programa misafir sanatçı olarak davet edilen Erhan, yanına sadece evden kalan kömürleşmiş ağaç parçalarını alarak gelmiş. Atölye yerine kaldığı dairenin banyosunu seçip ağaçların üzerindeki kömürü kazıyarak başlamış hem kendini iyileştirmeye hem de sanatına sıfırdan başlamaya. Bu süreci yansıtan bir de video çekerek belgeselleştirmiş. “Amacım başta kendimi tedavi etmekti. Tedavi ederken de hep yaşatmak istediğim fakat gözlerimin önünde kaybolan evi sanat aracılığı ile ölümsüzleştirmek” diyen Gökçe Erhan sanat aracılığıyla yaptığı ve ‘Bir Travma Estetiği’ adını verdiği bu iyileşme terapisini anlattı.

SANATIM HAYATIMLA ÖRTÜŞÜYOR

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