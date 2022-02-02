50 yıllık sanat yolculuğu

Çevre sorunlarını ele aldığı eserleriyle bilinen sanatçı Gökçe Erhan’ın Çamburnu’ndaki yöresel mimari tarzında yapılmış aile evi geçen ekim ayında kültür balıkçılığı tesislerine karşı yapacağı basın açıklamasına saatler kala çıkan yangında küle dönmüştü. 2012 yılında İstanbul’dan ayrılarak memleketi Sürmene Çamburnu’na yerleşen Erhan, ailesinden kalan 150 yıllık köy evini restore ederek binayı çöp üretmeyen ekolojik bir eve dönüştürmüş, eserlerini burada üretmeye başlamıştı. Kendisi de adeta bir sanat eseri olan eviyle birlikte yeni sergisi için hazırladığı eserleri de yok olmuştu.
Yangın sonrası Sürmene’de bıraktığımız Gökçe Erhan’la Boğaz’a tepeden bakan, Yeniköy’ün sırtlarında sanatçılara üretim olanakları sağlayan bir misafir programı uygulayan Gate 27’de karşılaştım.
Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu köyünde doğan Gökçe Erhan, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde birincilikle tamamladı. Daha önce Sakıp Sabancı Sanat Ödülü’ne layık görülen sanatçı İstanbul, Londra, Münih gibi birçok şehirde çeşitli sergiler açtı.
Yangın sonrasında programa misafir sanatçı olarak davet edilen Erhan, yanına sadece evden kalan kömürleşmiş ağaç parçalarını alarak gelmiş. Atölye yerine kaldığı dairenin banyosunu seçip ağaçların üzerindeki kömürü kazıyarak başlamış hem kendini iyileştirmeye hem de sanatına sıfırdan başlamaya. Bu süreci yansıtan bir de video çekerek belgeselleştirmiş. “Amacım başta kendimi tedavi etmekti. Tedavi ederken de hep yaşatmak istediğim fakat gözlerimin önünde kaybolan evi sanat aracılığı ile ölümsüzleştirmek” diyen Gökçe Erhan sanat aracılığıyla yaptığı ve ‘Bir Travma Estetiği’ adını verdiği bu iyileşme terapisini anlattı.
SANATIM HAYATIMLA ÖRTÜŞÜYOR
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Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri satışa sunulan belgelere el koyarak incelenmek üzere Askeri Müze’ye gönderdi.
Tartışmayı alevlendiren ve operasyona neden olan müzayedenin 116’ncı lotunu oluşturan 147 adet belgeydi. 30 bin lira başlangıç fiyatıyla satışa çıkan belgelerde Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktasını oluşturan Sakarya Cephesi’ne ait yazışmalar yer alıyordu.
Müzayedenin içeriği açıklandıktan sonra sosyal medyada bu tür belgelerin satılmaması, devlet arşivlerinde bulunması gerektiğini savunanlar çıkmış hatta bu satışların yasaklanması gerektiğini söyleyerek şikâyet edenler olmuştu.
Şikâyeti değerlendiren Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 147 adet belgeye el koyarak incelenmek üzere Askeri Müze’ye gönderdi.
Satışa sunulan dosya, Sakarya Savaşı’nda Selahattin Adil Paşa kumandasında olan 2. Grup’ta yer alan 9. Tümen’e bağlı 26. Alay’a ait 100’den fazla muhaberattan oluşuyor. Bunlardan bir kısmı 9. Tümen Komutanı Mehmet Sıtkı Bey’in Alay’a göndermiş olduğu emir ve direktiflerden, geri kalan kısmı da 26. Alay Komutanı Recep Bey’in kumanda ettiği taburlara yazdığı emirlerin yanında bu tabur ve birliklerden alaya gönderilen çeşitli rapor, durum tespiti ve istekleri içeriyor.
ÖNCEDEN MÜZEYE SORULMALIYDI
25’inci Bond filminde rolü son kez kabul etti ve ölmek için de zaman buldu ama belli olmaz yapımcıların ne yapacağı. Şimdilik James Bond’u kimin canlandıracağı köpürtülüyor sürekli. Amaç filmin adını gündemde tutmak belli ki.
Son olarak kardeşi Michael G. Wilson ile birlikte son dokuz James Bond filminin yapımcılığını üstlenen Barbara Broccoli, bir sonraki James Bond’un kim olacağına yönelik tartışmalara değinerek birçok izleyicinin oyuncu Idris Elba’yı James Bond olarak görmek istediğini söylemiş.
Eğer rol Idris Elba’ya verilirse Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig’in ardından 7’nci Bond olacak.
Müzayedede yer alan belgelere 27 Şubat Pazar günü saat 20.00’a kadar kurumun internet sitesinden pey verilebiliyor. Aynı gün saat 20.00 itibarıyla, canlı olarak müzayedenin finali yapılacak.
Müzayedede ağırlıklı olarak Milli Mücadele döneminin belge ve fotoğrafları yer alıyor.
Müzayedenin içeriği açıklandıktan sonra sosyal medyada bu tür belgelerin satılmaması, devlet arşivlerinde bulunması gerektiğini savunanlar çıktı. Hatta bu satışların yasaklanması gerektiğini söyleyenler...
Tartışmayı alevlendiren ise müzayedenin 116’ncı lotunu oluşturan 147 adet belge. 30 bin lira başlangıç fiyatıyla satışa çıkan belgelerde Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktasını oluşturan Sakarya Cephesi’ne ait yazışmalar yer alıyor.
YAYIN dünyası bir yandan dövize bağlı olarak artan maliyetler nedeniyle zorluklar yaşarken, bir yandan da bir türlü önüne geçilemeyen korsan yayınla mücadele ediyor. Ay başında ‘acil’ koduyla bir çağrı yapmışlar ve “Devlet, birçok sektöre uyguladığı gibi, yayıncılık sektörüne destek ve teşviklerini artırmalı, dövize bağlı olarak aşırı yükselen hammadde ve telif maliyetlerimiz için acil ek kaynak yaratmalıdır” diyerek sorunlarını ve çözüm önerilerini maddeler halinde dile getirmişlerdi.
Yıllardır değişmeyen en önemli sorunlarının başında korsan yayın geliyor. Büyük bir emek hırsızlığı korsan yayıncılık. Ve bir türlü önü kesilemiyor.
SARAMAGO VE OĞUZ ATAY DA VAR
Telif hakları ihlallerine karşı yoğun bir mücadele sürdüren Yayıncılar Meslek Birliği (YAYBİR), 2021 yılı korsan yayın raporunu açıkladı.
Kurgu, kurgu dışı kitaplarda 2021’de en çok korsana düşen, kitapları en çok basılan yazarlar sıralamasında üç kitapla Gülseren Budayıcıoğlu ilk sırada yer alıyor. Kitapları çok satan Budayıcıoğlu, korsanların da gözdesi durumunda. Onu iki kitapla Jose Saramago ve Jose Mauro de Vasconcelos takip ediyor.
Budayıcıoğlu
‘Gulyabani’ler çağa ayak uydurdu ve halen aramızdalar. En son geçen yıl tekrar basımı yapılan ‘Hakka Sığındık’ romanı da bunun kanıtıdır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan sıkıntıları ve hemen ardından ortaya çıkan İspanyol Gribi’nin yol açacağı tahribatı alabildiğine canlı bir şekilde anlattığını okuduk. Sanki içinde bulunduğumuz durumu anlatır gibiydi.
Gürpınar’ın yazdıkları, üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen güncelliğini korusa da biz onun emaneti olan ev müzesini çoktan unuttuk. 80 yıllık hayatının son 30 yılını geçirdiği, kitaplarını yazdığı Heybeliada’daki evini çürümeye bıraktık.
Uzun süredir kapalı olan Hüseyin Rahmi Gürpınar Müze Evi’nin açılması için ada sakinleri ve edebiyatseverler çeşitli girişimlerde bulunmuştu. Ancak önemli bir adım atılmış değil. Bunlardan biri de Heybeliada’da yaşayan Türkçe öğretmeni Nihan Aydar’ın change.org’da ‘Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar Evi Müze Olarak Açılsın’ başlıklı imza kampanyasıydı. Pek çok haber yapıldı, yazılar yazıldı müzenin tekrar açılması, kaderine terk edilmemesi için ama henüz ciddi bir adım atılmış değil.
Bırakın görkemli bir müze evi çürümeye terk etmeyi, sanatçılarımızın, edebiyatçılarımızın yaşadıkları, ürettikleri evleri bulup en azından bir plaket çakmak için iğneyle kuyu kazar gibi arşivlerde belge aramamız gerekir. Ne yazık ki biz bürokrasinin ve kurumların ağır işleyen çarklarının arasında parçalanmasına, yağmalanmasına, çürümesine göz yummuşuz.
Tam adıyla ‘Genel ve Çok Özel İlişkilerin Sakıncalı El Kitabı’ cinsellikten ahlak anlayışına, ilişkilerdeki ikiyüzlülükten kıskançlıklara, ünlülerin sakıncalı seks skandallarından teknolojiyle değişen cinselliğe kadar geniş bir alanda hayatımızın ‘sakıncalı’ bölgelerinde dolaşıyor. “Ben bu kitabı başkalarının özel hayatını sorgulamanız için değil, kendi özel hayatınıza ve beyninize göz atmanız için yazdım” diyor Baykam. Bu cesareti gösterebilecekler için yazdığı kitabını Piramid Sanat’taki eserlerinin arasında konuştuk.
- Cinsellik Bedri Baykam’ın sanatında hep merkezde oldu. Neden?
Aslında bu sorunun yanıtı sansürsüz olarak çok kolay: Cinsellik üç yaşımdan beri merkezde, yeni değil! Üstelik ben bunu, hadi diyelim 11 yaşımdan beri, günah veya ayıp bir şey olarak görmediğim için, bundan güzel şekilde etkilendiğimi, keyif aldığımı gizlemeye gerek görmedim. Sonuçta bu serbest bakış önce ergenlik çağından itibaren özel hayatıma, sonra seyrettiklerime, daha sonra yaptığım resimlere, çektiğim fotoğraflara, kitaplarıma yansıdı. Aslında cinsellik herkesin hayatının merkezinde veya kafasının içindeki ana konu, ama bunu örtbas etmeyi tercih ediyorlar. Özgür beyinlerin ise işlerine olumlu yansıyor. Allah’tan tarihte yalnız değilim!
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Önemli kutlamalardan biri de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Nâzım Hikmet Kültür Sanat Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek anma programında Nebil Özgentürk’ün hazırladığı ‘Nâzım 120 Yaşında’ belgeselinin gösterimi yapılacak ve ardından Fehat Livaneli Orkestrası eşliğinde Serenad Bağcan, Nâzım şarkılarını seslendirecek.
Nebil Özgentürk’ün altıncı Nâzım belgeseli bu.
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın işbirliği ile hazırlanan belgeseli diğerlerinden ayıran özelliği dökü-drama tarzında çekilmiş olması.
Özgentürk, belgeseli bu kez tek kişilik bir oyun gibi kurguladığını söylüyor: “Ne yaşadığını, nasıl yaşadığını kendisi anlatsın istedim. O yüzden dramayı seçtim. 120 yaşına gelmiş bir büyük edebiyatçıya ülke olarak yaptığımız haksızlıklar ve hukuksuzlar karşısında insan çok etkileniyor. Bunları ondan dinleyelim istedim.”
Nâzım’ı Şahin Sancak’ın canlandırdığı belgeselde makyaja büyük önem verilmiş ve bu alanın en önemli isimlerinden Derya Ergün’le çalışılmış.
SİNEMA FİLMİ GİBİ
Toplam 50 dakika süren belgeselin Türkiye çekimleri; Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın içinde yer alan Nâzım Hikmet Anı Odası, Beykoz Kundura Fabrikası, Büyükada, TÜRVAK Sinema Müzesi’nde yapılmış.
Sizi Abdülmecid’in ve yaşadığı dönemin çok iyi anlatıldığı Emirgân’daki bu doyurucu sergiden alıp Dolmabahçe’ye, Milli Saraylar Resim Müzesi’ne götürmek istiyorum. Zamanla adının silindiği, başkasına mal edilen bir tablosunu göstermek için.
Tablonun hikâyesini Mızmız Dergisi’nin kasım sayısında Haluk Oral anlatıyor.
Koleksiyoner, yazar ve araştırmacı Oral, ‘Ressamı Kaybeden Tablo’ yazısında tablonun izini sürerken Abdülmecid Efendi’nin başka bir yönünün de altını çiziyor. Turan ülküsünün peşindeki Abdülmecid’in.
‘Türklerin ilk büyük milli şairi’
Müzayede dünyası yeni yıla oldukça hızlı bir giriş yapıyor ve Türkiye’deki ilk müzayede, rekor bir açılışla başlıyor. Artam Antik A.Ş. tarafından düzenlenen müzayedede Türk figür resminin büyük ustası Neşet Günal’ın ‘Duvar Dibi’ adlı eseri 3 milyon 300 bin lira açılış fiyatıyla satışa sunuluyor. Tuval üzerine yağlıboya, imzalı, 1981 tarihli ve 138x190 santimetre ebatlarındaki eser Günal’ın başyapıtları arasında gösteriliyor. Geçen yılın rekoru yine Neşet Günal’daydı ve sanatçının ‘Testili Kız’ adlı 127x54 santimetre boyutlarındaki eseri 1 milyon 680 bin liraya satılmıştı.
“Resimde insanı temel unsur alma gereğine iyice inandım, tek çıkış yolu bu idi. Fakat inanarak, içtenlikle, insanı insan olarak yaşayarak...” diyen Neşet Günal, toplumcu gerçekçi resim anlayışının da en önemli ismi.
İlk haber 2020’nin son günlerinde Zonguldak’tan geldi.
Alaplı’da kaportacılık yapan Yavuz Öztürk, elinde bulunan tabloların Vincent Van Gogh’a ait olduğunu savunmuş.
Haberde halen çalıştığı atölyesinde tamir ettiği arabalara dayadığı ve milyon dolarlar edebileceğini iddia ettiği tabloları anlatıyor tek tek.
Uzun yıllar İstanbul Maslak Oto Sanayi’de kaporta işi yapan Öztürk, tabloları çeşitli müzayedelerden aldığını söylüyor.
Tabloların Van Gogh’a ait olduğuyla da sınırlı kalmıyor iddiası, yağlıboyanın üzerinde bulunan bir saç telinin de sanatçıya ait olduğunu söylüyor.
Haberin bir yerinde de tabloları eskici pazarında bulunan bir Fransız arkadaşından aldığını belirtiyor.
Yılın en yüksek fiyatlı eseri Neşet Günal’a ait oldu. Sanatçının, 368. Müzayede’de sunulan ‘Testili Kız’ adlı tuval üzerine yağlıboya eseri 1 milyon 680 bin TL’ye satıldı. İkinci sırada Türk resminin yaşayan en önemli ustalarından Mehmet Güleryüz’ün ‘Red Forest (Kızıl Orman)’ isimli tuval üzerine yağlıboyası yer aldı. 1989 tarihli eser 1 milyon 260 bin TL’ye alıcıya ulaştı.Artam Antik A.Ş.’nin Artnet veri tabanından faydalanılarak oluşturduğu dünya listesi ve kendi satışlarından yola çıkarak oluşturduğu Türkiye listesine göre 2021 yılının en pahalı eserleri:
DÜNYANIN EN PAHALI 10 ESERİ
Pablo Picasso, ‘Femme assise prés d’une fenêtre (Marie-Thérèse)’, (1932)
Christie’s New York’un 13 Mayıs’taki satışında Picasso’nun sevgilisi Marie-Therese’i resmettiği tablosu 103.4 milyon dolara (1 milyar 372 milyon TL) satıldı. Bu satış rakamıyla, 2021’in en pahalı eseri oldu.
Jean-Michel Basquiat, “In This Case”, (1983)
Listenin ikinci sırasında yine Christie New York’un gerçekleştirdiği bir satış görülüyor. 2021 adeta
Kitap, siyasal iktidarın seçimle değiştiği 1950’den başlayarak, demokratik sistemin üçüncü kez kesintiye uğradığı 1980’e uzanan dönemi kapsıyor.
Nâzım Hikmet’in hapiste başlattığı açlık grevi ve sonrasında gelişen olayları özetleyip iktidar değişimiyle çıkartılan genel af sonrası özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan ‘Af’ maddesiyle başlayan kitap, siyaset gündeminden kültür sanata, popüler kültürden değişen hayat tarzlarımıza pek çok durağa uğruyor. Almanya’ya işçi göçünden aranjmanların ortaya çıkışına, Zeki Müren’e ‘Sanat güneşi’ unvanının nasıl verildiğinden ‘Garip’ ve ‘İkinci Yeni’ şiir hareketinin nasıl çıktığına, ‘İhtiras Tramvayı’nın ünlü yazarı Tennessee Williams’ın Cağaloğlu Hamamı’ndan geçen hikâyesine kadar renkli bir tarih. Siyasetin geçirdiği evriminden gündelik hayatın küçük zevk ve alışkanlıklarındaki değişime kadar, geçmişten alınan mirasla bugüne bırakılanlar arasındaki dengeyi araştıran çalışmanın kültür sanat maddelerinden bir seçki...
Tekrarlı formlardan oluşan, içi boş, helezonik bir yapı olan ‘Gate of Zero’, kişinin dünyevilikten sıyrılıp öze ulaştığı sıfır noktasına işaret ediyor. Bu nokta, gündelik hayatın getirdiği endişelerin ve bireysel hırsların terk edilmesiyle tinsel bir özgürleşmeye açılan kapı. Adaya kalıcı olarak kazandırılan heykel, inziva merkezine ayak basan ziyaretçiler için geçit işlevi görüyor.
Yapıtlarında Mevlana’nın “birden bütüne felsefesi”nden yola çıktığını söylüyor. Yapıtlarında parçadan bütüne varmayı dert edinen sanatçı heykellerinde ortaya koymaya çalıştığı sorunun dünyanın başka bir yerinde, başka birinin sorunu olabileceği düşüncesine vurgu yapıyor. Hem içsel anlamda hem de üretim biçimi olarak, her bir birim elemanı birbirinin aynısı ve bir araya geldiklerinde bir bütünü oluşturuyorlar. Bodufushi Adası için özel olarak tasarladığı ‘Gate of Zero’ heykeli de sıfır noktasının ve birden bütüne anlayışının bir tezahürü.
Bir Türk sanatçının tasavvuf düşüncesinden yola çıkarak yaptığı eserinin dünyanın bir ucuna kalıcı olarak yerleştirilmesi büyük gurur.
Kent meydanlarına köfte, simit, karpuz heykeli koyan yöneticilere örnek olsun.
ONLİNE MÜZAYEDELER REKOR GETİRDİ
DÜNYANIN önde gelen müzayede evleri 2021 yılını rekor satışlarla kapattı. Sotheby’s, yaptığı açıklamada 2021’de 7.3 milyar dolarlık (95 milyar TL) sanat eseri sattığını belirtti. Bu rakamla müzayede evi 227 yıllık tarihinde rekor kırmış oldu. Sotheby’s bu yıl yaklaşık 20 müzayede ile 2020 sonuçlarını yüzde 71 oranında geride bıraktı. 2021’in en önemli müzayedesi Harry Macklowe’un koleksiyonunun satışıydı. Sadece bu satışın ilk partisi 676 milyon dolar hasılat elde etti. Satışın ikinci partisi mayıs ayında sunulacak.
İlk yayımlanışının üzerinden neredeyse 20 yıl geçmiş gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım’ın ‘Edebiyatımızın Güleryüzü’ kitabının.
Bir olay, kişi veya düşünce üzerine, zekâ inceliğine, bilgiye dayanan, kısa ve anlamlı söz söyleme sanatı olarak tarif edilen nükteleri derlediği kitabının yeni basımı yapıldı.
Mehmet Nuri Yardım, ince eleyip sık dokuyarak iki yüzden fazla şair, müzisyen, devlet adamı, yazar ve düşünürün hayatından nükteli anları ve anıları derleyip bu eserde bir araya getirmiş.
Çok sert tartışmaların, sataşmaların, hatta fiziki kavgaya varan olayların da yaşandığı edebiyat tarihimizde bu kez gülümseyerek dolaşacaksınız. Kitabı yeniden okurken küçük bir tadımlık seçki yaptım:
Raskolnikov da var aralarında Zebercet de. Bir yanda Çalıkuşu Feride’yi görüyorsunuz diğer yanda Emma Bovary. Hafize Ana’nın koluna girmiş Eugenie Grandet. İnanılmaz renkli görüntüler.
Son dört yıldır düzenleniyormuş okulda bu festival. Okulun edebiyat öğretmeni, şair Ercan Yılmaz’ın yönlendirmesiyle hayata geçirilmiş.
2012 yılında Maltepe Üniversitesi ve Roman Kahramanları Dergisi’nin girişimiyle kutlanmaya başlanmıştı 21 Aralık ‘Dünya Roman Kahramanları Günü’ ve aynı hafta ‘Dünya Roman Kahramanları Edebiyat Festivali’.
Türkiye’deki çeşitli okullarda da kutlanıyor son yıllarda.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, davet ettiği bir grup gazeteci ve köşe yazarına burada gerçekleştirilecek dönüşümü nasıl yapacaklarını anlatıyor. 100 yıldan fazladır faaliyet gösteren İstanbul’un ‘günah semti’, Red Light’ı, gri metal kapısını bir daha açılmamak üzere kapatıyor.
Galataport’un açılmasıyla birlikte bölgenin cazibesinin arttığı bir gerçek.
Üç sokakta toplam 42 ev var ve bunların 37’si Matild Manukyan’ın varislerine ait. Evlerin hemen hepsi yıkık dökük. İçlerinde iki tescilli yapı, iki sinagog ve bir kilise var.
Başkan
Sokakta pek çok ‘Kürklü Kişi’ olduğundan, önce ona Tom Jones adını veriyorlar. Terk edilmiş bir yavru kedi olduğu için ona uygun gördükleri bu isim, Henry Fielding’in ünlü roman kahramanının adıdır.
Tom Jones’un asıl ünü ismini aldığı roman kahramanından ya da onun bir roman kahramanına dönüşmesinden gelmiyor ama. Büyük yazara, Vladimir Nabokov’a ünlü romanı Lolita’yı yazarken ilham vermesinden geliyor.
May Sarton ve Judy Matlack, 1950’lerin başında kiracısı oldukları evi ünlü yazar Vladimir Nabokov ve eşi Vera’ya kiralarlar. Onlar da evde kaldıkları sürece Tom Jones’u el üstünde tutulan bir pansiyoner olarak kabul etmeye memnuniyetle razı olurlar.
Nabokov kısa süreliğine kiraladığı evin çalışma odasına rahat bir koltuk yerleştirir ve onun üzerinde yarı uzanır halde yazarmış yazılarını.
Hayatı ve sanatı en çok merak edilen isimlerin başında gelir Abdülmecid Efendi. Sultan Abdülaziz’in saltanatı sırasında doğan ilk oğlu Abdülmecid Efendi sanat ortamlarında derin izler bırakmış, resim, hat, müzik ve edebiyat alanlarında pek çok sanatçının ve kurumun hamiliğini üstlenmiş, kendisi de önemli bir ressam. Sanatçılığı kadar tarihi kişiliği de önemli. Osmanlı’nın son veliahtı ve son halifesi olan Abdülmecid Efendi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin seçtiği ilk ve tek halife.
Abdülmecid Efendi 1926 tarihli bu otoportre ile 1927’de Paris Salon sergisine katıldı. Musee Massena Koleksiyonu’nda yer alan resim ilk kez Türkiye’ye geliyor.
Hayatının yaklaşık 50 yılını şehzade, dört yılını veliaht, 16 ayını halife olarak, son 20 yılını ise sürgünde geçirdi. 76 senelik ömründe mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet olmak üzere üç rejime tanıklık etti, iki dünya savaşı yaşadı. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanıp tarihe karışmasına bizzat şahit oldu.
3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunla halifeliğin kaldırılmasıyla Osmanlı hanedanı yurtdışına çıkartılmış, Abdülmecid Efendi de önce İsviçre’ye gitmiş, daha sonra Fransa’nın Nice şehrine, ardından da Paris’e yerleşmişti ve 1944 yılında burada vefat etti.
Sabancı Holding’in desteğiyle açılacak olan sergi, SSM’nin koleksiyonu, devlet kurumları, özel müze ve galeri koleksiyonları, aile koleksiyonları ve üniversite koleksiyonlarının yanı sıra hayatının son 20 yılını geçirdiği Fransa’daki 2 müzeden seçilen eserlerden ve belgelerden oluşuyor.
50 yıllık sanat yolculuğu
Bundan tam 50 yıl önce öğrenciliği sırasında Almanya’da izlediği festivallerin benzerini İstanbul’da yapmak üzere yola çıkmıştı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı.
Amacı kentin kültür hayatını canlandırmak, İstanbul’u dünyanın kültür başkentleri arasına sokmaktı. 1972’de İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nı (İKSV) kurarak ilk İstanbul Festivali’ni hayata geçirdi. Tek bir festivalle yola çıkan vakıf, aradan geçen 50 yılda güncel ve klasik müzik, sinema, sahne sanatları, güncel sanat ve tasarım alanlarında düzenlediği binlerce etkinlikte on iki milyonu aşkın izleyiciyi ağırladı.
Festivalin ve bienalin ne demek olduğunu onun sayesinde öğrendik. Dünyanın en önemli sanatçılarını İstanbul’da izleme fırsatı sundu. Türk sanatçılarının yurtdışına açılmasını sağladı. Kültür-sanat aracılığıyla Türkiye’nin uluslararası bağlarının güçlenmesine çok büyük katkı sağladı.
Hayatımızı sanatla zenginleştiren İKSV, bu yıl 50’nci yılını kutlamaya hazırlanıyor.
En büyük kutlama, 5 Haziran Pazar akşamı İstanbul’un farklı parklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştireceği ücretsiz konserlerle olacak.
1985 yılında 13. Uluslararası İstanbul Festivali’ne katılan New York Filarmoni Orkestrası efsane Şef Zubin Mehta yönetiminde Spor ve Sergi Sarayı’nda konser vermişti.
NICK CAVE’Lİ KUTLAMA
İstanbul Film, Müzik, Caz ve Tiyatro Festivalleri sene boyunca şehirde festival havası estirecek. Filmekimi sonbaharda sinemaları şenlendirecek. Venedik Sanat Bienali’ndeki Türkiye Pavyonu ve İstanbul Bienali bir kez daha Türkiye’yi uluslararası sanat gündeminin merkezine taşıyacak.
İKSV ve Zorlu PSM işbirliğinde, ‘Anna Karenina’ balesiyle izleyicilerle buluşacak Zürih Balesi ve 2018 yılında verdiği efsane konser hâlâ hafızalardan çıkmayan Nick Cave & The Bad Seeds de bu yılın konukları arasında.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın unutulmaz eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, Serdar Biliş’in yönetmenliğinde çağdaş bir yorumla tiyatro sahnesine taşınacak.
Sabahattin Ali ve Aliye Ali’nin birbirlerine yazdıkları mektuplardan yola çıkan müzikli tiyatral gösteri ‘Alelade Âşıklardan Farkımız’ ise Özen Yula tarafından sahneye konacak.
İKSV’nin düzenlediği festivallerden ikonik görüntüler, Instagram üzerinden yayına giren @İKSV_Albümleri hesabından yayımlanmaya başladı. 50 yıllık bir albümün sayfalarını karıştırmak gibi bir duyguyla kapılıyor insan fotoğraflara bakarken.
Hayatımıza kattığın bunca zenginlik ve güzellik için teşekkürler İKSV. Nice senelere.
5 BİN OKUR YOK MU O DERGİLERİ YAŞATACAK
EDEBİYATIN, sanatın nabzının attığı yerlerdir dergiler. İlk ürünler orada yayımlanır, yazarlar, şairler, sanatçılar için edebiyat, sanat dünyasının giriş kapısıdır. Ne yazık ki son dönemde, dövizdeki dalgalanmaya bağlı olarak kâğıt tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yardım çağrıları, kapanma haberleri gelmeye başladı.
Semih Gümüş’ün yayımladığı ve 15 yıldır iki ayda bir çıkan Notos Dergisi, Ocak-Şubat sayısını çıkartamadı. Eğer bir aksilik olmazsa mart ayında yeni sayısını okuruna ulaştırabilecek.
Türkiye edebiyatının en önemli dergilerinden, 1933’ten bu yana yayımlanan, pek çok ustanın ilk imzasının göründüğü Varlık dergisi de artan maliyetler nedeniyle zor günler geçirdiğini duyurdu ve bir çağrı yaparak ‘abonelik’ desteği istedi.
Ve son olarak yine bir okul olarak kabul edilen, köklü edebiyat dergilerinden Dergâh, şubat sayısı ile birlikte yayınına belirsiz bir süre ara verdiğini şu sözlerle duyurdu: “32. cildimizin son sayısı olan şubat sayımız çıktı. Maalesef okuyucularımıza üzücü bir haberimiz var: Bütün dünyada gözlemlenen kâğıt tedarikinde yaşanan zorluklar ve içinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla Dergâh Dergisi yayınına ara veriyor.”
Dergilerin yardım kampanyalarına ve kapatılma haberlerine sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Kültür Bakanlığı’nı işaret edenler de oldu destek vermesi için, ah vah edip yaşatılması için bir şeyler yapılmalı diyenler de.
Tabii ki artan maliyetleri göz ardı edemeyiz. Bu konuda birtakım yasal düzenlemeler yapılmalı.
Ama temelde yapılacak tek şey var. Gidip o dergilere abone olmak. Bir dergiyi ancak okuru yaşatır. Suni yardımlar suni teneffüs gibidir, kısa süre hayata döndürür ama uzun süre yaşatmaz.
Bir dergiyi yaşatmak için 5 binlik bir abone sayısı yeter de artar bile.
YILDIZ KENTER BELGESELİ GELİYOR
TÜRK tiyatrosunun büyük ustası, hocaların hocası Yıldız Kenter 2019 yılında aramızdan ayrılmıştı. Kenter’in her anı tiyatroyla dolu 91 yıllık ömrünü anlatan belgeselin çekimleri başladı. Prof. Dr. Dikmen Gürün’ün danışmanlığını üstlendiği belgeselin senaryosunu daha önce Genco Erkal ve Metin Akpınar belgesellerinin senaryosunu yazan Zeynep Miraç kaleme aldı. ENKA Sanat’ın yapım sponsorluğunu üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda da yine Selçuk Metin var.
Temmuz ayında seyirciyle buluşması planlanan belgesel, Yıldız Kenter’in kişiliğini, hayata ve tiyatroya bıraktığı izleri merkezine alıyor.
Belgeselde Yıldız Kenter’i Genco Erkal, Haldun Dormen, Kadriye Kenter, Müjdat Gezen ve Tilbe Saran gibi isimlerin yanı sıra Ayhan Kavas, Bartu Küçükçağlayan, Bülent Şakrak, Demet Akbağ, Demet Evgar, Dikmen Gürün, Engin Hepileri, Filiz Kutlar, Hakan Gerçek, Jülide Kural, Mehmet Birkiye, Nergis Çorakçı, Okan Yalabık, Suat Öztuna ve Yeşim Koçak gibi birlikte çalıştığı sanatçılar anlatacak.