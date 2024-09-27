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İhsan Yılmaz
İhsan Yılmaz
İhsan YılmazYazarın Tüm Yazıları

25’inci sezonu Güher ve Süher Pekinel açıyor

#İş Sanat#Zuhal Üreten#Grammy

ÜLKEMİZİN önde gelen kültür kurumlarından İş Sanat bu yıl 25’incisini gerçekleştireceği yeni sezon programını Soho House İstanbul’da düzenlediği bir gece ile tanıttı.

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İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve Sanat Yönetmeni Defne Turaç’ın bilgi verdiği yeni sezon boyunca, klasik müzik başta olmak üzere caz ve dünya müziğinin önemli toplulukları, Grammy ödüllü sanatçılar ve İş Sanat’a özel hazırlanan yerli projeler izleyiciyle buluşacak.

İş Sanat, ülkemizin yetiştirdiği en önemli piyanistlerden Güher ve Süher Pekinel ve şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 7 Kasım Perşembe, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda vereceği konser ile yeni sezonunu açacak.

25’inci sezonu Güher ve Süher Pekinel açıyor

1984 yılında orkestra şefi Herbert von Karajan’ın Salzburg Festivali’ne davet etmesiyle başlayan dünya çapındaki kariyerleri boyunca ulusal ve uluslararası müzik çevrelerini kendilerine hayran bırakan ikili, konserde Francis Poulenc’in iki piyano konçertosunu seslendirecek. Leonard Bernstein’ın Candide Uvertürü ile başlayacak konser, Ludwig van Beethoven’ın 7. Senfonisi ile sona erecek.

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25’inci sezonu Güher ve Süher Pekinel açıyor

CAZIN YILDIZI

2015 Grammy Ödülü adayı Kübalı piyanist ve besteci Alfredo Rodríguez, Yarel Hernandez (bas) ve Michael Olivera (davul) ile İş Sanat programında yerini aldı. Ana akım Latin müziği, Latin cazı ve Afro-Küba folk müziğinin harmanlandığı bir repertuvar ile Alfredo Rodríguez Trio konseri, 26 Kasım Salı 20.30’da gerçekleştirilecek.

25’inci sezonu Güher ve Süher Pekinel açıyor

KONTR-TENORDAN BACH GECESİ

Şef ve klavsen sanatçısı Christophe Rousset tarafından 1991 yılında kurulan Les Talens Lyriques ile Philip Glass’ın Akhnaten operasında gösterdiği başarılı performansla adını duyuran Macar kontr-tenor Zoltan Darago, Johann Sebastian Bach’ın alto ses için yazdığı aryalarından oluşan Bach Arias for Alto projesiyle 5 Aralık Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ilk kez seyircisiyle buluşacak.

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25’inci sezonu Güher ve Süher Pekinel açıyor

GİUSEPPE GİBBONİ İLK KEZ TÜRKİYE’DE

Çellist Enrico Dindo tarafından 2001 yılında kurulan ve yirmi yılı aşkın süredir dünyanın en önemli konser salonları ile festivallerinde müzikseverlerin beğenisini kazanan I Solisti di Pavia, baroktan çağdaş müziğe uzanan geniş bir repertuvara sahip. Topluluk, 2021 Paganini Ödülü’nün sahibi genç keman virtüözü Giuseppe Gibboni ile birlikte 26 Şubat Pazartesi akşamı konser verecek.

25’inci sezonu Güher ve Süher Pekinel açıyor

MÜZİSYEN ANNE-OĞULDAN ANNELER GÜNÜ RESİTALİ

8 Mayıs Perşembe akşamı düzenlenecek olan Anneler Günü Resitali’nde ünlü piyanist Elena Bashkirova ve keman sanatçısı oğlu Michael Barenboim sahnede olacak. Biri uzun yıllardır klasik müzik dünyasının büyük bir beğeniyle takip ettiği, diğeri aynı dünyada kendisine adım adım sağlam bir yer edinen anne-oğul müzisyenler bu özel konserde seyircileri ile buluşacak.

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25’inci sezonu Güher ve Süher Pekinel açıyor

GRAMMY ÖDÜLLÜ SANATÇI

Grammy Ödülü dâhil olmak üzere kariyerine birçok ödül sığdıran, klasik müzik dünyasının ele avuca sığmaz sanatçılarından Patricia Kopatchinskaja teatral sahne performansını 29 Ocak Çarşamba akşamı sahnede olacak. Kopatchinskaja bu konserde Avrupa ve dünya turnelerinin yanı sıra Hamburg’da bulunan Elbphilharmonie’de yirmi yılı aşkın süredir “Resonanzen” konser serisini başarıyla sürdüren Ensemble Resonanz ile bir araya gelecek.

25’inci sezonu Güher ve Süher Pekinel açıyor

BAŞKA BİR ODA ORKESTRASI

Dünyaca ünlü sanatçılar ile yaptıkları ortak çalışmalar ve enerjik performansları ile klasik oda orkestrası tanımını farklılaştıran CHAARTS, ünlü rock grubu Grateful Dead’in aynı isimli albümünden ilham alan “The American Beauty Project” kapsamında 17 Nisan Perşembe saat 20.30’da sahnede olacak. David Castro Balbi (keman), Vanessa Looss (soprano) ve Axel Herrig’in (bariton) topluluğa eşlik edeceği konserde Gershwin ve Piazzolla’nın eserleri ile 20. yüzyılın ilk yarısından popüler Broadway ve caz parçaları seslendirilecek.

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ZUHAL OLCAY İLE ‘KÜÇÜK BİR ÖYKÜ’

Tiyatroda olduğu kadar müzik sahnesinde de kendine has tarzını ortaya koyan Zuhal Olcay, hayatına dokunan şarkıları hikâyeleriyle birlikte seyircisiyle paylaşacağı konseri 22 Kasım Cuma akşamı gerçekleştirilecek. Türk rock müziğinde kendine güçlü bir yer edinmiş olan Mor ve Ötesi de klasikleşmiş eserleri ve özgün müzikal tarzı ile 11 Aralık Çarşamba 20.30’da seyircilerinin karşısında olacak.

MİNİKLER DE UNUTULMADI

İş Sanat’ın geçtiğimiz sezon büyük bir ilgi gören müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara”, yeni sezonda da sahnelenmeye devam edecek. Yekta Kopan’ın yazdığı ve Lerzan Pamir’in yönettiği oyun, çocukları antik dünyanın gizemli atmosferine doğru bir yolculuğa çıkaracak. Sahnede oyunculara canlı bir orkestranın da eşlik ettiği “Pat Pat Patara” bu sezona 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar tarihlerindeki temsilleri ile merhaba diyecek.

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Not: İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin biletleri 2 Ekim tarihinden itibaren Biletix’ten temin edilebilir.

#İş Sanat#Zuhal Üreten#Grammy
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