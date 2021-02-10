20 sanatçıdan maske yorumları

Yazar Orhan Pamuk’un gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı ile çekilmiş fotoğrafları, sosyal medyada iki gündür en çok paylaşılan ve yorum yapılan fotoğraflar oldu.

Fotoğraflar, Orhan Pamuk’un Cihangir’deki yazıhanesinde çekilmiş. İlk kare Orhan Pamuk’un selfie’si. Yanında uzun süredir birlikte olduğu arkadaşı Aslı Akyavaş, Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı var. İkinci fotoğrafta ise Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte kütüphanenin önünde hareketli bir poz vermişler.

Belli ki buluşulup yemek yenmiş özel bir gecenin fotoğrafları bunlar. Peki nasıl oldu da sosyal medyada yayıldı?

Bir sosyal medya kullanıcısı, “32. Gün Orhan Pamuk röportajı yüklemiş YouTube’a, izleyeyim dedim içinden Rasim Ozan Kütahyalı çıktı” diyerek paylaştı videoyu. Video bir anda viral oldu.

Bunun üzerine iki fotoğraf Orhan Pamuk-Rasim Ozan Kütahyalı ilişkisinin öncesi-sonrasını gösterir gibi yayımlanınca, bir anda sosyal medyanın gündeminde ilk sıralara oturdu.

Buraya kadar her şey normal. Ancak normal olmayan bir şey var. O da Orhan Pamuk’un ‘Veba Geceleri’ adlı yeni romanının önümüzdeki ay yayımlanacak olması.

Yazmaya gösterdiği özenin aynısını romanlarının yayın ve tanıtımına da gösteren Pamuk’u eminim fotoğrafların altına yapılan yorumlar rahatsız etmiştir.

Çünkü büyük çoğunluğu olumsuz nitelikte. Bu durum kitabın satışını ne kadar etkiler bilemiyorum ama umarım önce pandemi nedeniyle ertelenen yayın tarihi şimdi de bu olay yüzünden ertelenmez.