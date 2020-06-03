Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Hürriyet'in Arka Köşesi>Meydanı yalancılara bırakmak yok
"Hürriyet'in Arka Köşesi" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Hürriyet'in Arka Köşesi" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

Meydanı yalancılara bırakmak yok

3 Haziran 2020

Dijital medyada bazı tipler türemiş durumda.

Bir internet sitesi kurmuşlar.

Habire bizim medya grubuyla ilgili kampanya yapıyorlar.

*

Hiçbir kontrol mekanizmaları yok. Bir standarda sahip değiller. Habire yalan yazıyorlar. Tek bir noktası bile doğru olmayan palavraları, ‘haber’ adı altında yayınlıyorlar. Yalanlarını ortaya koyuyorsun. Utanmak sıkılmak yerine yalana devam ediyorlar. Mahkemeye başvuruyorsun. Bu sefer de “Özgürlüğümüz kısıtlanıyor” falan diye ağlaşıyorlar.

*

Ses versek... Kendilerini “önemli” zannediyorlar. Ses vermesek... Yalanları bir biçimde dolaşıma giriyor.

*

Yani işimiz zor.

Ama işimiz zor diye meydanı bu haber kolpacılarına da bırakacak değiliz.

*

Bunların yalanlarıyla baş edeceğiz.

Hiç usanmadan, hiç üşenmeden, hiç yorulmadan...

Suratlarına suratlarına çarpacağız yalanlarını.

OSMAN HOCA VE HÜRRİYET BİLİM KURULU

OSMAN Müftüoğlu Hoca, pandemi sürecinde harika işler çıkardı.

Yetkin bir hekim ile parlak bir gazeteciyi aynı potada eritti ve çok izlenen, çok takip edilen, çok okunan köşe yazıları yazdı.

Hürriyet’te başyazarlık makamının hakkını fazlasıyla verdi.

Meydanı yalancılara bırakmak yok

Pandemi süreci biraz gevşedi ama Osman Hoca’nın Hürriyet’teki yolculuğu tabii ki devam ediyor, edecek.

Haftanın üç günü yazılarıyla katkısını sürdürecek Osman Hoca.

Zevkle okumaya ve takip etmeye devam edeceğiz kendisini.

*

Pandemi sürecinde hemen bir “Hürriyet Bilim Kurulu” oluşturduk.

Çok değerli hocalarımız, sizlerden gelen soruları yanıtladılar.

*

Prof. İsmail Balık... Prof. Mehmet Ceyhan... Prof. Melih Us... Prof. Zafer Kurugöl... Prof. Aynur Eren Topkaya... Prof. Barış Otlu... Prof. Arif Verimli... Prof. Derya Uludüz... Prof. Necmettin Ünal...

*

Bu değerli kurul üyeleri, önümüzdeki dönemde haftanın dört günü sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edecekler.

*

Çünkü COVID-19’la ilgili her yeni süreç, yepyeni soruları gündeme getiriyor.

Bu yeni sürecin de kendine özgü soruları var.

Sorularınızı bekliyoruz.

*

Huzurlarınızda kıymetli hocalarımıza bir kez daha bu güzel hizmetleri için canıgönülden teşekkür ediyorum.

Meydanı yalancılara bırakmak yok

KOLPACILARA İNANMAYIN

TİRAJIMIZ şahane!

Sektörün öncüsüyüz.

Tiraj rakamları, bunun göstergesi.

*

Dijitalde Türkiye’nin en önde gelen markası haline gelmiş durumdayız.

Yükselişimiz devam ediyor.

Rakamlar ortada...

*

İşte bu iki temel faktör nedeniyle...

Her türlü kıskançlığın, her türlü fitnenin, her türlü yalan dolanın, her türlü çekiştirmenin, her türlü kampanyanın hedefi haline geldik, geliyoruz.

*

Buradan tüm okurlarımıza sesleniyorum:

Yalanı alışkanlık haline getiren kolpacıların Hürriyet’le ilgili verdikleri yalan yanlış hiçbir bilgiyi dikkate almayın lütfen. Bunların amacının manipülasyon olduğunu unutmayın.

*

Şöyle bir ölçünüz olsun:

Eğer bunlar azıyorsa... Eğer bunlar saldırıyorsa... Eğer bunlar palavralara devam ediyorsa...

Bilin ki...

Hürriyet yükseliyordur.

PROVOKASYONLARA KARŞI HER ZAMAN ZİNDEYİZ

HRANT Dink’in eşi Rakel Dink’e yönelik ölüm tehdidi, hepimizin kanını dondurdu.

Meydanı yalancılara bırakmak yok

Yazarımız Nedim Şener, bu provokasyonu kirli bir mendil gibi çöp sepetine atacak bir manşet çıkardı.

*

Hrant Dink’in kardeşi Hosrof Dink’le konuştu.

Hosrof Dink, “Bu tehdit, Türkiye’ye kötülük yapmak isteyen kirli ellerin işidir” diyerek...

Provokatörlerin heveslerini kursaklarında bıraktı.

*

Kiliseye saldırı... Hrant Dink Vakfı’na tehdit... Rakel Dink’e ölüm tehdidi...

Bu tür provokasyonlara karşı her daim zindeyiz, zinde olacağız.

TOYGUN ATİLLA İZ PEŞİNDEYDİ

FETÖ’ye karşı bu derece dikkatli olunan bir süreçte şöyle bir haber geldi:

“Ege Ordusu Komutanı’nın emir subayı FETÖ’den tutuklandı.”

Meydanı yalancılara bırakmak yok

Bir ordu komutanının hemen yanı başında bir FETÖ’cünün olması... Ürkütücü.

*

Ama bu haberin asıl merak edilen tarafı şuydu:

Bu FETÖ’cü nasıl yakalandı?

*

Hürriyet muhabiri Toygun Atilla, işte bu merak edilen sorunun cevabını araştırıp haberleştirdi.

İzmir’de savcı ve emniyet ekibinin bir yıl iğneyle kuyu kazar gibi yaptıkları çalışmanın tüm ayrıntılarını yazdı.

*

Toygun’un yazdığı bu haber, rutinin perde arkasını kurcalamanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

X
Hürriyetin Arka Köşesi Hürriyet'in Arka KöşesiTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Eğer amaç gerçekten oyuncu yetiştirmekse...GÜNTEKİN ONAYEğer amaç gerçekten oyuncu yetiştirmekse...03.06.2020
Aramıza mesafeler girdiGüzin AblaAramıza mesafeler girdi03.06.2020
Bu toprakların fantastik edebiyatıSayım ÇınarBu toprakların fantastik edebiyatı03.06.2020
‘Nefes alamıyorum’Mehmet SOYSAL‘Nefes alamıyorum’03.06.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.