Hürriyet’te prensip: Önce çalışanlarımızın sağlığı

Temel prensibimiz bu oldu, bu doğrultuda hareket ettik.
*
Sadece Hürriyet’te değil...
Demirören Medya’ya bağlı tüm yayın organlarında en fazla titizlenilen temel ilke buydu ve bu olmaya devam ediyor.
*
Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Meltem Demirören, ta ilk günden itibaren Demirören Medya’ya bağlı tüm kurumlarımız için “Önce çalışanlarımızın sağlığı” ilkesini öne çıkardılar.
Sadece ve sadece bu konuda titizlendiler.
Atılacak her adımın bu ilke doğrultusunda atılmasını rica ettiler.
*
Henüz önlem almanın akla bile gelmediği süreçte başladı önlemlerimiz.
- Mesela kurum doktorumuz Cihat Olcay Dinçer öncülüğündeki sağlık ekibimiz bilgilendirme çalışmaları yaptılar...
- Mesela binamızın girişlerinde gelenlerin ateşlerini ölçmeye ilk biz başladık...
- Mesela bina yönetimlerimizde görev alan arkadaşlarımız, dezenfektan çalışmaları yaptırdılar, hiçbir detayı atlamamak için canla başla uğraş verdiler.
*
“Evden çalışma” diye bir seçenek, henüz pek akıllarda değilken...
Demirören Medya’da bunun tüm planları ve hazırlıkları yapıldı.
Dijital ekiplerimiz, çok büyük bir başarıyla teknik altyapıyı kusursuz biçimde hazır ettiler.
Çok erken bir dönemde, çok hızlı ve çok başarılı bir şekilde evden çalışma dönemini başlattık.
*
İleride çok konuşulacak bir devrimdir bu!
Şu anda elinizde tuttuğunuz Hürriyet gazetesi, bütünüyle çalışanlarımızın evlerinde yaptıkları çalışma sonucu çıkmaktadır.
- Toplantılarımızı online sistemle yapıyoruz.
- Sayfa tasarımcılarımız evlerinde hazırlıyorlar sayfaları.
- Editörlerimiz evlerden yürütüyorlar çalışmalarını.
- Muhabirlerimiz evlerden yönlendiriliyor.
- Sayfalara son şekli evlerden veriyoruz.
Ve şu ana kadar tek bir aksama, tıkanma, sorun yaşamadık.
*
Sonuçta...
Hem bu korona denilen beladan kurtulmamız için sürekli tekrarlanan “Evde kal” çağrılarına uymaktayız... Hem de işimizi en küçük bir aksamaya bile meydan vermeden sürdürmekteyiz.
*
Bunun haklı gururunu yaşıyoruz.
Paylaşmadan edemedim.
LİSE VE ÜNİVERSİTE İÇİN BİLFEN TESTLERİ VERİYORUZ
BUGÜN başladık.
Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için testler veriyoruz.
*
BİLFEN işbirliğiyle hazırlandı bu testler.
Çok titiz bir yaklaşımla, deneyimli bir kadronun elinden çıktı.
*
Lise ve üniversiteye hazırlanan tüm öğrencilerimiz için büyük fayda sağlayacağından eminiz.
GAZETE ZARARSIZ
DÜNYA Sağlık Örgütü açıkladı.
“Gazete kâğıdı zararsız” dedi.
*
Bilim Kurulu üyeleri de benzer açıklamalar yapıyorlar.
Mesela Ateş Kara Hoca da aynı görüşte.
O da “gazetenin zararsız olduğunu” söyledi.
*
Bu bilimsel yaklaşımlar ortadayken...
Gazete kâğıdıyla ilgili kafalarda soru işareti bırakacak bir anlayışla hareket edip saçma sapan bir yöntemle algıları yanlış yönlendiren bir gazete çıktı.
Neymiş? Gazetenin kapağı atılacakmış, elde kalan temiz olacakmış falan.
*
Bilime, akla, mantığa uymak yerine...
Kurnazlığa kaçmak.
Yapılan bu.
*
Siz bu tür kurnazlıklara hiç bakmayın.
Siz Dünya Sağlık Örgütü’ne bakın. Siz Bilim Kurulu’na bakın. Siz Ateş Kara Hoca’ya bakın.
CAN SIKINTISINA BİRE BİR: HÜRRİYET BULMACA EKİ
KORONA karantinası başlayınca...
Hürriyet’le birlikte her gün 12 sayfalık bir “bulmaca bilmece” eki vermeye başladık.
*
Etraftan... “İlaç gibi geldi”, “Can sıkıntısına birebir”, “Elimden düşürmüyorum” gibi sesler yükseliyor.
*
“Bulmaca bilmece” ekini daha da geliştirerek sürdüreceğiz.
Hürriyet’te prensip: Önce çalışanlarımızın sağlığı
Korona illetinin çıktığı ilk günden beri hep ama hep “Önce çalışanlarımızın sağlığı” dedik.
Temel prensibimiz bu oldu, bu doğrultuda hareket ettik.
*
Sadece Hürriyet’te değil...
Demirören Medya’ya bağlı tüm yayın organlarında en fazla titizlenilen temel ilke buydu ve bu olmaya devam ediyor.
*
Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Meltem Demirören, ta ilk günden itibaren Demirören Medya’ya bağlı tüm kurumlarımız için “Önce çalışanlarımızın sağlığı” ilkesini öne çıkardılar.
Sadece ve sadece bu konuda titizlendiler.
Atılacak her adımın bu ilke doğrultusunda atılmasını rica ettiler.
*
Henüz önlem almanın akla bile gelmediği süreçte başladı önlemlerimiz.
- Mesela kurum doktorumuz Cihat Olcay Dinçer öncülüğündeki sağlık ekibimiz bilgilendirme çalışmaları yaptılar...
- Mesela binamızın girişlerinde gelenlerin ateşlerini ölçmeye ilk biz başladık...
- Mesela bina yönetimlerimizde görev alan arkadaşlarımız, dezenfektan çalışmaları yaptırdılar, hiçbir detayı atlamamak için canla başla uğraş verdiler.
*
“Evden çalışma” diye bir seçenek, henüz pek akıllarda değilken...
Demirören Medya’da bunun tüm planları ve hazırlıkları yapıldı.
Dijital ekiplerimiz, çok büyük bir başarıyla teknik altyapıyı kusursuz biçimde hazır ettiler.
Çok erken bir dönemde, çok hızlı ve çok başarılı bir şekilde evden çalışma dönemini başlattık.
*
İleride çok konuşulacak bir devrimdir bu!
Şu anda elinizde tuttuğunuz Hürriyet gazetesi, bütünüyle çalışanlarımızın evlerinde yaptıkları çalışma sonucu çıkmaktadır.
- Toplantılarımızı online sistemle yapıyoruz.
- Sayfa tasarımcılarımız evlerinde hazırlıyorlar sayfaları.
- Editörlerimiz evlerden yürütüyorlar çalışmalarını.
- Muhabirlerimiz evlerden yönlendiriliyor.
- Sayfalara son şekli evlerden veriyoruz.
Ve şu ana kadar tek bir aksama, tıkanma, sorun yaşamadık.
*
Sonuçta...
Hem bu korona denilen beladan kurtulmamız için sürekli tekrarlanan “Evde kal” çağrılarına uymaktayız... Hem de işimizi en küçük bir aksamaya bile meydan vermeden sürdürmekteyiz.
*
Bunun haklı gururunu yaşıyoruz.
Paylaşmadan edemedim.
LİSE VE ÜNİVERSİTE İÇİN BİLFEN TESTLERİ VERİYORUZ
BUGÜN başladık.
Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için testler veriyoruz.
*
BİLFEN işbirliğiyle hazırlandı bu testler.
Çok titiz bir yaklaşımla, deneyimli bir kadronun elinden çıktı.
*
Lise ve üniversiteye hazırlanan tüm öğrencilerimiz için büyük fayda sağlayacağından eminiz.
GAZETE ZARARSIZ
DÜNYA Sağlık Örgütü açıkladı.
“Gazete kâğıdı zararsız” dedi.
*
Bilim Kurulu üyeleri de benzer açıklamalar yapıyorlar.
Mesela Ateş Kara Hoca da aynı görüşte.
O da “gazetenin zararsız olduğunu” söyledi.
*
Bu bilimsel yaklaşımlar ortadayken...
Gazete kâğıdıyla ilgili kafalarda soru işareti bırakacak bir anlayışla hareket edip saçma sapan bir yöntemle algıları yanlış yönlendiren bir gazete çıktı.
Neymiş? Gazetenin kapağı atılacakmış, elde kalan temiz olacakmış falan.
*
Bilime, akla, mantığa uymak yerine...
Kurnazlığa kaçmak.
Yapılan bu.
*
Siz bu tür kurnazlıklara hiç bakmayın.
Siz Dünya Sağlık Örgütü’ne bakın. Siz Bilim Kurulu’na bakın. Siz Ateş Kara Hoca’ya bakın.
CAN SIKINTISINA BİRE BİR: HÜRRİYET BULMACA EKİ
KORONA karantinası başlayınca...
Hürriyet’le birlikte her gün 12 sayfalık bir “bulmaca bilmece” eki vermeye başladık.
*
Etraftan... “İlaç gibi geldi”, “Can sıkıntısına birebir”, “Elimden düşürmüyorum” gibi sesler yükseliyor.
*
“Bulmaca bilmece” ekini daha da geliştirerek sürdüreceğiz.