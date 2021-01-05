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Haberler>Yazarlar>Hürriyet'in Arka Köşesi>Gazeteciler de öncelikli aşı kapsamına alınmalı

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

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Gazeteciler de öncelikli aşı kapsamına alınmalı

5 Ocak 2021

Köşe yazarlarını kast etmiyorum.

Bizi geçin yani.

*

Kast ettiklerim...

Sahadaki arkadaşlarımız.

Muhabirlerimiz.

Foto muhabirlerimiz.

Kameramanlarımız.

Haber uğruna sahada koşturanlarımız.

Basın toplantılarına katılanlarımız.

Siyasi liderleri takip edenlerimiz.

Haber için sürekli temas içinde olmak zorunda olanlarımız.

Gazeteciler de öncelikli aşı kapsamına alınmalı

Halkın haber alma hakkı için sahada koşturan, didinen, çabalayan bu arkadaşlarımız, “öncelikli aşı olacaklar” kapsamına alınmalı.

*

Hiçbir ayrımcılık yapılmadan...

O gazete, bu gazete denilmeden...

Herhangi bir imtiyaza yol açmadan...

Bütün haber emekçileri, eksiksiz aşılanmalı.

*

Biz gazeteciler, başkalarının dertleriyle uğraşırken kendi dertlerimizi unutuyoruz.

Başkalarının sorunlarından ve durumlarından söz ederken, kendi sorunlarımızı ve durumlarımızı es geçebiliyoruz.

*

Bu sefer öyle olmasın diyerek...

Bu açık çağrıyı...

İlgililerimize ve yetkililerimize iletiyorum.

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Kepazelik ve ifşa

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

30 Eylül 2020
Ekranda bir kadın ve bir adam var. Bunlar evliler. Bir çocukları var. “Çocuk kimden” diye bir mevzu dönüyor aralarında. Ve bir anda çocuğun başka bir adamdan olduğu ortaya çıkıyor. Kadın seviniyor. Ama öyle böyle değil. Neredeyse zil takıp oynayacak. Adam öfkeleniyor.

Falan.

*

Tam bir kepazeliktir bu!

Bazıları kepazeliğin kendisini bırakmış, Esra Erol’un programında ifşa edilmesine kızıyorlar.

Vay efendim böyle bir olay nasıl olur da ekranlara yansırmış!

*

Yahu esas mesele bu mudur?

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Hürriyet’te kıpır kıpır capcanlı yeni köşeler

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

16 Eylül 2020
Bir süredir Hürriyet’te “HEY GİDİ YILLAR” var. Siyah-beyaz fotoğrafların yer aldığı aile albümlerine dalmanın tadını alanlar, hiç kaçırmıyorlar bu köşeyi.

Zeynep Bilgehan’ın hazırladığı “HEY GİDİ YILLAR”ın başlangıç noktası İlber Ortaylı’nın ve Vedat Milor’un hayli afili gençlik fotoğrafları olmuştu.

Sonra devamı geldi.

En son beyaz yakalı siyah önlüklü Fatma Şahin vardı “HEY GİDİ YILLAR”da...

Önümüzdeki haftalarda da çok güzel sürprizler olacak.

O MU BU MU

Savaş

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Dört dörtlük bir habercilik

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

5 Ağustos 2020
Tarihe “Elmalı skandalı” olarak geçen skandal...

Elmalı adlı kasabada belediye başkanını, onun makam şoförünü, makam şoförünün eşini falan kapsayan çok boyutlu bir skandal.

Hürriyet olarak belediye başkanının partisine falan bakmadan olayın üzerine gittik.

Kimseyi peşinen suçlu ilan etmeden yaptık bunu.

Belediye başkanıyla da belediye başkanının eşiyle de başkanın makam şoförüyle de olayların ortasındaki makam şoförünün eşiyle de konuştuk.

“Dördü de konuştu” manşeti, Hürriyet’in habercilik anlayışını tam olarak yansıtan bir manşetti.

*

Bu manşeti ortaya çıkaran Hürriyet Akdeniz Bölge Yazıişleri Müdürü Salim Uzun, tarafsız haberciliğin sıkı bir örneğini verdi ve övgüyü fazlasıyla hak etti.

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Bu iki fotoğraftan bir konsept çıktı

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

22 Temmuz 2020
Önce Vedat Milor’un bu afili gençlik fotoğrafını gördük.

Hemen “Vay! Vay! Vay! Vedat Bey’e bakın siz. Tam gençlik başımda duman havasında” dedik.

*

Sonra İlber Hoca’nın Hürriyet’e yazdığı Adalet Ağaoğlu yazısında kullandığı fotoğrafını gördük.

Hemen “Vay be! İlber Hoca gençliğinde yakıyormuş. Hiç değişmeyen tarafı ise sarkastik bakışlarıymış” dedik.

Sonra da aklımıza “HEY GİDİ YILLAR” başlıklı bir konsept geldi.

*

Geçen pazar başladık

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Ozan Güven olayını patlatan iki muhabir

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

8 Temmuz 2020
Ozan Güven’in kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a uyguladığı şiddet, Türkiye’nin konuştuğu olay haline geldi.

Haberin ortaya çıkmasında ve büyümesinde iki Hürriyet muhabirinin payı büyük.

İşte o iki Hürriyet muhabiri:

25 YILLIK MAGAZİNCİ: İSMAİL BAYRAK

Hürriyet Magazin Servisi’nin deneyimli ve başarılı isimlerindendir İsmail Bayrak.

25 yıllık gazeteci...

Yıllarca gecelerde çalıştı, sokaklarda emek verdi.

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Pandemi şartlarında da ödüller sahiplerini buluyor

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

24 Haziran 2020
Her şey hazırdı.

Oylamalar tamamlanmıştı.

Jürimiz görevini eksiksiz yerine getirmişti.

Tören salonu hazırdı.

Ekiplerimiz ne yapacaklarını biliyorlardı.

Kısacası...

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, şanına yakışır bir törenle hak eden sanatçılarımıza takdim edilecekti.

*

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Gazeteler açısından da maske zorunlu olmalı

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

17 Haziran 2020
Rakamlar arttıkça...

Yeniden evlere hapsolacağız diye endişeleniyorum.

Ekonominin işlemesi gerekiyor. Daha yeni yeni kendine gelmeye çalışan işyerlerinin açık olması gerekiyor. Üretimin artması gerekiyor. İşlerin yürümesi gerekiyor.

Kısacası...

Normalleşen hayatın kesintisiz biçimde akması gerekiyor.

*

Hayatın yeniden “durma” noktasına gelmesine...

Hiçbir sektörün zerre kadar

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Dijitalde de öncüyüz: İşte süper rakamlar

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

10 Haziran 2020
“hurriyet.com.tr”, taaa kasım ayında başlayan yükselişini korona sürecinde zirveye taşımış durumda.

Aylık ortalama 96 milyon ziyaretçi ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitesiyiz.

hurriyet.com.tr”, son aylarda...

Ortalama 324 milyon oturum ile tarihi zirveyi yakaladı.

*

Şu rakamları da vereyim:

*

“hurriyet.com.tr”de...

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Meydanı yalancılara bırakmak yok

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

3 Haziran 2020
Dijital medyada bazı tipler türemiş durumda.

Bir internet sitesi kurmuşlar.

Habire bizim medya grubuyla ilgili kampanya yapıyorlar.

*

Hiçbir kontrol mekanizmaları yok. Bir standarda sahip değiller. Habire yalan yazıyorlar. Tek bir noktası bile doğru olmayan palavraları, ‘haber’ adı altında yayınlıyorlar. Yalanlarını ortaya koyuyorsun. Utanmak sıkılmak yerine yalana devam ediyorlar. Mahkemeye başvuruyorsun. Bu sefer de “Özgürlüğümüz kısıtlanıyor” falan diye ağlaşıyorlar.

*

Ses versek... Kendilerini “önemli” zannediyorlar. Ses vermesek... Yalanları bir biçimde dolaşıma giriyor.

*

Yani

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Basında evden çalışma devrimi

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

20 Mayıs 2020
Şu virüs belası bize gösterdi ki...

Hürriyet, evden çalışmayla da çıkabiliyormuş.

*

Toplantılarımızı yapıyoruz... İletişimde hiçbir sıkıntı çekmiyoruz... Sayfa yapım aşamalarının her anını izleyebiliyoruz... Manşetleri belirleyebiliyoruz...

*

Trafikte iki saat geçirmiyoruz... Ofis hayatının yol açtığı sorunlarla boğuşmuyoruz...

Hepsinden önemlisi, kurumsal yapımıza inanılmaz ölçüde tasarruf imkânı sağlamış oluyoruz.

*

Daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum:

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Bu etik anayasasının altına herkes imzasını atmalı

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

6 Mayıs 2020
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin sosyal medya için hazırladığı etik ilkeleri kamuoyuna açıkladı.

Açıkladığı ilkelerin üstüne şu notu koymayı da ihmal etmedi:

*

“Bu kuralların her birine her bir teşkilat mensubumuz sonuna kadar riayet edecektir. Diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti beklemekteyiz.”

Mahir Ünal’ın açıkladığı 12 maddelik sosyal medya etik ilkeleri neler?

Tek tek yazıyorum:

*

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İdeolojik ve takıntılı gazeteciliğin iflası

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

29 Nisan 2020
Salgın gelince...

“Sürekli hükümete vurma” ya da “sürekli muhalefete vurma” odaklı gazetecilik anlayışı, bir anda sudan çıkmış balığa döndü.

*

Millet salgın hakkında doyurucu haberler, bilgilendirici yayınlar beklerken...

Eski alışkanlıklarını bir anda bırakamayan “hükümete vurma” ya da “muhalefete vurma” odaklı gazetecilik anlayışı, kendini yeni duruma adapte etmeyi başaramadı.

*

Aradan şunca zaman geçti...

Hâlâ tam olarak toparlanabilmiş değiller.

*

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Hürriyet’in sektördeki gücü arttıkça saldırılar da artıyor

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

22 Nisan 2020
Hiçbir siyasi yaklaşıma karşı önyargımız yok. Yayınladığımız her haberde kılı kırk yarıyoruz. Yalana dolana kapılarımız sımsıkı kapalı...

Muhabirlerimiz ve editörlerimiz, “Hürriyet yazdıysa doğrudur” anlayışının yerleşmesi doğrultusunda görev yapıyor.

*

Kısacası işimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz.

Bütün gayretimiz bu yönde.

*

Biz böyle yaptıkça...

Gücümüz artıyor.

Okurlarımızın

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Gazeteler sokağa çıkma yasağına ezdirilmesin

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

15 Nisan 2020
Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var.

Daha önce de yazdım, yine yazıyorum:

Gazeteler, sokağa çıkma yasağına ezdiriliyor.

Bu olmamalı.

Darbe günlerinde bile halka ulaşabilen gazetelerin, hafta sonu okuyucularına ulaşamaması büyük, çok büyük sorun.

Önümüzde iki gün var.

Bu iki gün içinde...

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Hürriyet Bilim Kurulu sorularınızı cevaplıyor

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

8 Nisan 2020
Korona süreci bize şunu öğretti:

Her gün yeni sorular doğuyor. Her gün bilgilerimizi tazelememiz gerekiyor. Her gün yeni durumlar ortaya çıkıyor. Her gün yeni bilgiler geliyor.

Çok dinamik bir süreç bu... Çok da kısa olmayacak bir süreç...

*

İşte bu nedenle HÜRRİYET BİLİM KURULU’nu oluşturduk. Çok kıymetli hocalarımız, halkımızı aydınlatma amaçlı bu çalışmaya büyük bir özveriyle katılıyorlar.

*

İşte HÜRRİYET BİLİM KURULU’nda yer alan hocalarımız:

*

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Bugünlerde Hürriyet

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

1 Nisan 2020
Toplumsal çatışma alanlarının kaşınmaması konusunda azami hassasiyet gösteriyor.

* İnfiale sürükleyecek bir yaklaşıma asla yüz vermiyor.

*

* Devletin koyduğu kuralların hayata geçirilmesine yardımcı olmaya çalışıyor, kuralların belirginlik kazanmasını talep ediyor.

*

* Sosyal medyanın zehirlerine panzehir olacak bir tutum alıyor.

*

* Siyasetin kavgaları, didişmeleri, polemikleri, çatışmaları eskide bırakmasını, yeni bir sayfa açmasını istiyor.

*

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Hürriyet’te prensip: Önce çalışanlarımızın sağlığı

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

25 Mart 2020
Korona illetinin çıktığı ilk günden beri hep ama hep “Önce çalışanlarımızın sağlığı” dedik.

Temel prensibimiz bu oldu, bu doğrultuda hareket ettik.

*

Sadece Hürriyet’te değil...

Demirören Medya’ya bağlı tüm yayın organlarında en fazla titizlenilen temel ilke buydu ve bu olmaya devam ediyor.



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Neden ille de gazete

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

11 Mart 2020
BUGÜNÜN medya ortamında...

Mecralar alabildiğine çeşitlenmiş durumda, dijital almış başını gidiyor.

*

Böyle bir ortamda...

Özgün içerik üretimi yapan en önemli kaynak: GAZETE.

*

Bugünün medya ortamında...

Teyit edilmemiş haberler ortalıkta dolaşıyor, bilgi kirliliği alabildiğine artmış durumda.

*

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