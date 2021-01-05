Gazeteciler de öncelikli aşı kapsamına alınmalı

Falan.
*
Tam bir kepazeliktir bu!
Bazıları kepazeliğin kendisini bırakmış, Esra Erol’un programında ifşa edilmesine kızıyorlar.
Vay efendim böyle bir olay nasıl olur da ekranlara yansırmış!
*
Yahu esas mesele bu mudur?
Zeynep Bilgehan’ın hazırladığı “HEY GİDİ YILLAR”ın başlangıç noktası İlber Ortaylı’nın ve Vedat Milor’un hayli afili gençlik fotoğrafları olmuştu.
Sonra devamı geldi.
En son beyaz yakalı siyah önlüklü Fatma Şahin vardı “HEY GİDİ YILLAR”da...
Önümüzdeki haftalarda da çok güzel sürprizler olacak.
O MU BU MU
Savaş
Elmalı adlı kasabada belediye başkanını, onun makam şoförünü, makam şoförünün eşini falan kapsayan çok boyutlu bir skandal.
Hürriyet olarak belediye başkanının partisine falan bakmadan olayın üzerine gittik.
Kimseyi peşinen suçlu ilan etmeden yaptık bunu.
Belediye başkanıyla da belediye başkanının eşiyle de başkanın makam şoförüyle de olayların ortasındaki makam şoförünün eşiyle de konuştuk.
“Dördü de konuştu” manşeti, Hürriyet’in habercilik anlayışını tam olarak yansıtan bir manşetti.
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Bu manşeti ortaya çıkaran Hürriyet Akdeniz Bölge Yazıişleri Müdürü Salim Uzun, tarafsız haberciliğin sıkı bir örneğini verdi ve övgüyü fazlasıyla hak etti.
Hemen “Vay! Vay! Vay! Vedat Bey’e bakın siz. Tam gençlik başımda duman havasında” dedik.
*
Sonra İlber Hoca’nın Hürriyet’e yazdığı Adalet Ağaoğlu yazısında kullandığı fotoğrafını gördük.
Hemen “Vay be! İlber Hoca gençliğinde yakıyormuş. Hiç değişmeyen tarafı ise sarkastik bakışlarıymış” dedik.
Sonra da aklımıza “HEY GİDİ YILLAR” başlıklı bir konsept geldi.
*
Geçen pazar başladık
Haberin ortaya çıkmasında ve büyümesinde iki Hürriyet muhabirinin payı büyük.
İşte o iki Hürriyet muhabiri:
25 YILLIK MAGAZİNCİ: İSMAİL BAYRAK
Hürriyet Magazin Servisi’nin deneyimli ve başarılı isimlerindendir İsmail Bayrak.
25 yıllık gazeteci...
Yıllarca gecelerde çalıştı, sokaklarda emek verdi.
Oylamalar tamamlanmıştı.
Jürimiz görevini eksiksiz yerine getirmişti.
Tören salonu hazırdı.
Ekiplerimiz ne yapacaklarını biliyorlardı.
Kısacası...
Pantene Altın Kelebek Ödülleri, şanına yakışır bir törenle hak eden sanatçılarımıza takdim edilecekti.
*
Yeniden evlere hapsolacağız diye endişeleniyorum.
Ekonominin işlemesi gerekiyor. Daha yeni yeni kendine gelmeye çalışan işyerlerinin açık olması gerekiyor. Üretimin artması gerekiyor. İşlerin yürümesi gerekiyor.
Kısacası...
Normalleşen hayatın kesintisiz biçimde akması gerekiyor.
*
Hayatın yeniden “durma” noktasına gelmesine...
Hiçbir sektörün zerre kadar
Aylık ortalama 96 milyon ziyaretçi ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitesiyiz.
“hurriyet.com.tr”, son aylarda...
Ortalama 324 milyon oturum ile tarihi zirveyi yakaladı.
*
Şu rakamları da vereyim:
*
“hurriyet.com.tr”de...
Bir internet sitesi kurmuşlar.
Habire bizim medya grubuyla ilgili kampanya yapıyorlar.
*
Hiçbir kontrol mekanizmaları yok. Bir standarda sahip değiller. Habire yalan yazıyorlar. Tek bir noktası bile doğru olmayan palavraları, ‘haber’ adı altında yayınlıyorlar. Yalanlarını ortaya koyuyorsun. Utanmak sıkılmak yerine yalana devam ediyorlar. Mahkemeye başvuruyorsun. Bu sefer de “Özgürlüğümüz kısıtlanıyor” falan diye ağlaşıyorlar.
*
Ses versek... Kendilerini “önemli” zannediyorlar. Ses vermesek... Yalanları bir biçimde dolaşıma giriyor.
*
Yani
Hürriyet, evden çalışmayla da çıkabiliyormuş.
*
Toplantılarımızı yapıyoruz... İletişimde hiçbir sıkıntı çekmiyoruz... Sayfa yapım aşamalarının her anını izleyebiliyoruz... Manşetleri belirleyebiliyoruz...
*
Trafikte iki saat geçirmiyoruz... Ofis hayatının yol açtığı sorunlarla boğuşmuyoruz...
Hepsinden önemlisi, kurumsal yapımıza inanılmaz ölçüde tasarruf imkânı sağlamış oluyoruz.
*
Daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum:
Açıkladığı ilkelerin üstüne şu notu koymayı da ihmal etmedi:
*
“Bu kuralların her birine her bir teşkilat mensubumuz sonuna kadar riayet edecektir. Diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti beklemekteyiz.”
Mahir Ünal’ın açıkladığı 12 maddelik sosyal medya etik ilkeleri neler?
Tek tek yazıyorum:
*
“Sürekli hükümete vurma” ya da “sürekli muhalefete vurma” odaklı gazetecilik anlayışı, bir anda sudan çıkmış balığa döndü.
*
Millet salgın hakkında doyurucu haberler, bilgilendirici yayınlar beklerken...
Eski alışkanlıklarını bir anda bırakamayan “hükümete vurma” ya da “muhalefete vurma” odaklı gazetecilik anlayışı, kendini yeni duruma adapte etmeyi başaramadı.
*
Aradan şunca zaman geçti...
Hâlâ tam olarak toparlanabilmiş değiller.
*
Muhabirlerimiz ve editörlerimiz, “Hürriyet yazdıysa doğrudur” anlayışının yerleşmesi doğrultusunda görev yapıyor.
*
Kısacası işimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz.
Bütün gayretimiz bu yönde.
*
Biz böyle yaptıkça...
Gücümüz artıyor.
Okurlarımızın
Daha önce de yazdım, yine yazıyorum:
Gazeteler, sokağa çıkma yasağına ezdiriliyor.
Bu olmamalı.
Darbe günlerinde bile halka ulaşabilen gazetelerin, hafta sonu okuyucularına ulaşamaması büyük, çok büyük sorun.
Önümüzde iki gün var.
Bu iki gün içinde...
Her gün yeni sorular doğuyor. Her gün bilgilerimizi tazelememiz gerekiyor. Her gün yeni durumlar ortaya çıkıyor. Her gün yeni bilgiler geliyor.
Çok dinamik bir süreç bu... Çok da kısa olmayacak bir süreç...
*
İşte bu nedenle HÜRRİYET BİLİM KURULU’nu oluşturduk. Çok kıymetli hocalarımız, halkımızı aydınlatma amaçlı bu çalışmaya büyük bir özveriyle katılıyorlar.
*
İşte HÜRRİYET BİLİM KURULU’nda yer alan hocalarımız:
*
* İnfiale sürükleyecek bir yaklaşıma asla yüz vermiyor.
*
* Devletin koyduğu kuralların hayata geçirilmesine yardımcı olmaya çalışıyor, kuralların belirginlik kazanmasını talep ediyor.
*
* Sosyal medyanın zehirlerine panzehir olacak bir tutum alıyor.
*
* Siyasetin kavgaları, didişmeleri, polemikleri, çatışmaları eskide bırakmasını, yeni bir sayfa açmasını istiyor.
*
Temel prensibimiz bu oldu, bu doğrultuda hareket ettik.
*
Sadece Hürriyet’te değil...
Demirören Medya’ya bağlı tüm yayın organlarında en fazla titizlenilen temel ilke buydu ve bu olmaya devam ediyor.
Mecralar alabildiğine çeşitlenmiş durumda, dijital almış başını gidiyor.
*
Böyle bir ortamda...
Özgün içerik üretimi yapan en önemli kaynak: GAZETE.
*
Bugünün medya ortamında...
Teyit edilmemiş haberler ortalıkta dolaşıyor, bilgi kirliliği alabildiğine artmış durumda.
*
Gazeteciler de öncelikli aşı kapsamına alınmalı
Köşe yazarlarını kast etmiyorum.
Bizi geçin yani.
*
Kast ettiklerim...
Sahadaki arkadaşlarımız.
Muhabirlerimiz.
Foto muhabirlerimiz.
Kameramanlarımız.
Haber uğruna sahada koşturanlarımız.
Basın toplantılarına katılanlarımız.
Siyasi liderleri takip edenlerimiz.
Haber için sürekli temas içinde olmak zorunda olanlarımız.
Halkın haber alma hakkı için sahada koşturan, didinen, çabalayan bu arkadaşlarımız, “öncelikli aşı olacaklar” kapsamına alınmalı.
*
Hiçbir ayrımcılık yapılmadan...
O gazete, bu gazete denilmeden...
Herhangi bir imtiyaza yol açmadan...
Bütün haber emekçileri, eksiksiz aşılanmalı.
*
Biz gazeteciler, başkalarının dertleriyle uğraşırken kendi dertlerimizi unutuyoruz.
Başkalarının sorunlarından ve durumlarından söz ederken, kendi sorunlarımızı ve durumlarımızı es geçebiliyoruz.
*
Bu sefer öyle olmasın diyerek...
Bu açık çağrıyı...
İlgililerimize ve yetkililerimize iletiyorum.
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