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Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

Dört dörtlük bir habercilik

5 Ağustos 2020

Tarihe “Elmalı skandalı” olarak geçen skandal...

Elmalı adlı kasabada belediye başkanını, onun makam şoförünü, makam şoförünün eşini falan kapsayan çok boyutlu bir skandal.

Dört dörtlük bir habercilik

Hürriyet olarak belediye başkanının partisine falan bakmadan olayın üzerine gittik.

Kimseyi peşinen suçlu ilan etmeden yaptık bunu.

Belediye başkanıyla da belediye başkanının eşiyle de başkanın makam şoförüyle de olayların ortasındaki makam şoförünün eşiyle de konuştuk.

“Dördü de konuştu” manşeti, Hürriyet’in habercilik anlayışını tam olarak yansıtan bir manşetti.

*

Bu manşeti ortaya çıkaran Hürriyet Akdeniz Bölge Yazıişleri Müdürü Salim Uzun, tarafsız haberciliğin sıkı bir örneğini verdi ve övgüyü fazlasıyla hak etti.

MOMO OLAYI AYDINLANMALI

“MOMO” adlı bir mekân var Çeşme’de.

Ukraynalı bir modelin burada dövüldüğü iddia ediliyor.

Başka iddialar da var konuyla ilgili olarak.

Şiddet olayının kadının sevgilisi tarafından gerçekleştirildiği de söyleniyor.

Dört dörtlük bir habercilik

Hürriyet olarak bu konuyu en ince detaylarıyla araştırıp sonuçlarını aktardık, aktarmaya da devam ediyoruz.

Dikkatlice...

Tarafsızca...

Sadece gerçeğin peşinde koşarak...

*

Ama bu konunun resmi makamlar tarafından aydınlığa kavuşturulması da şart.

Çeşme polisinin, Çeşme savcılığının harekete geçmesi lazım.

*

İki nedenden dolayı:

*

BİR: Ortada şiddete uğrayan, feci şekilde darp edilmiş bir kadın var. İlk önce ve en önce bu nedenden dolayı.

*

İKİ: Bu olayın gözbebeğimiz turizmi baltalama ihtimali var. İkinci olarak da bu nedenden dolayı.

BOMBANIN PİMİNİ ÇEKEN ADAM: YALÇIN BAYER

TÜRKİYE,  günlerdir Muharrem İnce olayını konuşuyor.

Dört dörtlük bir habercilik

Muharrem İnce’nin ayrı bir parti kurma hazırlığı içinde olduğunu Türkiye’de ilk yazan, duyuran isim gazetemizin deneyimli yazarlarından Yalçın Bayer oldu.

*

Hepimiz ama hepimiz Yalçın Bayer’in peşine takıldık. İlk onun verdiği bilgiyle hareket ettik.

*

Basında az buz iş değildir bu türden bombalar patlatmak. Ama Yalçın Abi’ye de yakıştı doğrusu.

BAYRAMDA HÜRRİYET

BAYRAMIN coşkusunu, tadını, rengini, duygusunu çok iyi yansıttı Hürriyet.

*

Emre Eser adım adım Ege’deki tatil yörelerini dolaşıp her gün izlenimler aktardı.

*

Osman Müftüoğlu, yeniden yükselen korona tehdidini ve bundan sonra atılacak adımları Sağlık Bakanı ile konuşarak aktardı.

*

Zeynep Bilgehan’ın “Hey Gidi Yıllar” köşesi, tam da bayrama layık bir köşe haline geldi. Dört gün boyunca keyifle okuduk ünlü simaların gençlik yıllarını...

*

Bayramda Ankara büromuzdan Fevzi Kızılkoyun da çok çarpıcı bir manşete imza attı: Hakkâri’de şehit düşen polis müdürü Ali Er’in üç oğlu... Üçü de Ankara Emniyeti’nde müdür yardımcısı... Çok ses getiren müthiş bir
hikâyeydi.

*

Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ın, Trabzonspor’un, Galatasaray’ın ve Başakşehir’in gelecek perspektifini Uğur Meleke yazdı. Uğur Meleke’nin yazdıkları, takımların gelecek yıl rotasıydı ve ders alınacak yönleri çoktu.

*

Kelebek, bayramda resmen kanatlandı. Rengârenk haberler, yepyeni köşeler... Mesela Savaş Özbey’in başlattığı “O bu mu, bu mu?” köşesine bayıldım. Köşenin ilk konuğu olan Demet Akbağ’ın cevapları şahaneydi. Mesela Hollywood’un efsane ismi Sean Penn, Kelebek’e konuştu. Tabii röportajın altında her zaman olduğu gibi yine Barbaros Tapan imzası vardı.

*

Söz Kelebek’ten açılmışken hemen söyleyeyim:

Çok yakında çok farklı, çok hareketli, çok doyurucu bir Kelebek geliyor. Elinizden bırakamayacaksınız.

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