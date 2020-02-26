Cıvıl cıvıl, kıpır kıpır bir heyecan: Altın Kelebek

Kırmızı halılar, şovlar, canlı yayınlar, minik konserlerle bezenmiş, cıvıl cıvıl, kıpır kıpır bir gece bekliyor herkesi.
*
46 YIL: Türkiye gibi yoğun altüst oluşların yaşandığı, her şeyin sürekli sil baştan yapıldığı, herhangi bir alanda gelenek oluşturmanın istisna haline geldiği bir memlekette, “PANTENE ile birlikte düzenlediğimiz ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ”nin 46 yıl kesintisiz verilmesi, verilebilmesi başlı başına olaydır.
*
YARIŞMA: Yapılan ve yapılacak her türden laga lugaya hiç aldırış etmeyin. “ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ”, adaletten zerre sapılmayan bir yöntemle oluşturuluyor her zaman. Yüzde 70’i halkın oyuyla, yüzde 30’u ise aralarında Cihan Ünal, Belçim Bilgin, Selçuk Yöntem, Ertuğrul Özkök gibi isimlerin de bulunduğu “büyük jüri” tarafından belirleniyor. Büyük bir titizlikle!
*
TÖREN: Maalesef biz ödül töreni düzenlemeyi pek beceremeyen bir milletiz. Bir türlü sonu gelmez nutuklar, sıkıcılıktan öldüren akışlar, önü alınamaz aksamalar, curcuna, keşmekeş falan... Geçen yıl “ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ”, bu ülkede izlediğim en iyi organize edilmiş törendi. Bu cuma yapacağımız törende hedefimiz, geçen yıldan da daha iyi bir töreni gerçekleştirmek! Aman nazar değmesin...
*
BİZ HAZIRIZ: Aylardır süren çalışmalar tamamlandı. Dakika dakika akış çıkarıldı. Bol sürprizli bir program oluşturuldu. Davetiyeler dağıtıldı. Sunucularımız Cem Davran ve Çağla Şikel, törenin son kez üzerinden geçiyor. Zorlu’da ekipler son hazırlıklarını yapıyor. Kısacası “ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ” için biz hazırız. Hadi bir kez daha söyleyeyim: Aman nazar değmesin!
*
SELİM AKÇİN: Magazin müdürümüz ve Kelebek Yayın Yönetmeni Selim Akçin, “ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ” konusunda müthiş bir deneyim sahibi... Hiçbir detayı atlamıyor. Ekibini bu iş için seferber etmiş durumda. Tuhaf bir tarafı da var Selim’in... Öyle soğukkanlı ki... İnsan ister istemez onun bu soğukkanlılığına hem gıpta ediyor, hem de inceden sinir oluyor.
YAZIİŞLERİ MASASINDAN GEÇEN HAFTANIN GEYİKLERİ
BİRİ “Amma yendik ha!” deyince... Öbürü “Dur daha her şey bitmedi” dedi. Bir başkası, “Fatih Terim’in totemi, 20 yıllık totemi yendi” diye bilgi verdi. Bir Fenerbahçeli, “Maç zevksizdi” dedi. Bir Galatasaraylı “Sana öyle geliyor, gayet zevkliydi” diye karşılık verdi. Bir Beşiktaşlı, kıs kıs gülerek izledi tüm bu geyikleri... Bir Ali Koç taraftarı “Başkanımızın arkasındayız” dedi. Bir Ali Koç karşıtı, “Fakat o ne atlayıştı öyle” diye kafa buldu.
YALÇIN ABİ’YLE FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA
YALÇIN Bayer, Hürriyet’in köşe taşlarından biridir. Haberci refleksini hiçbir zaman kaybetmemiş deneyimli bir gazetecidir. Koşturmaktan, koşuşturmaktan zerre kadar uzak durmaz. Heyecanı hep 21 yaş gazeteci heyecanıdır. Öyle bir Trakya hastasıdır ki asla ödün vermez. Hepsinden öte hepimizin abisidir.
*
Almanya’da ırkçı faşist saldırının meydana geldiğini öğrenir öğrenmez yanıma geldi Yalçın Bayer. “Almanya’ya gitmek istiyorum. Ne dersin?” dedi. “Git abi, hemen git” dedim ve gitti.
*
Almanya’daki faşist saldırıyı detaylarıyla aktardı okurlara Yalçın Bayer... Oradaki Türk toplumuyla dayanıştı... Türklerle ve saldırıya karşı tepki gösteren Almanlarla omuz omuza faşizme karşı yürüdü... Almanya’daki Türklerin öfkelerini, korkularını anlattı.
*
Böylece bizim Yalçın Abi, Almanya’daki Türklerin de Yalçın Abisi oldu.
OZAN CEYHUN RÖPORTAJI
VİYANA’ya yeni bir büyükelçi atandı: Ozan Ceyhun. Atama kararı açıklanır açıklanmaz da sosyal medya karıştı.
*
Ozan Ceyhun’la ilgili olarak sosyal medyada...
“Ülkücü katili” diye kampanya yapıldı. Çeşitli fotoğraf paylaşıldı. Bin türlü iddia ortaya atıldı. Tepki gösterildi.
*
Sosyal medyanın nasıl bir âlem olduğunu biliyoruz, o konuya girmiyorum.
İşin asıl tuhaf tarafı, konvansiyonel medyadan da hiç kimsenin aklına mikrofonu Ozan Ceyhun’a uzatmanın gelmemesi.
*
Neyse ki Hürriyet bu refleksi gösterdi. Hürriyet muhabiri Turan Yılmaz, Ozan Ceyhun’la dört dörtlük bir röportaj yaptı.
Böylece Türk medyası, çok önemli bir eksiğini kapatmış oldu.
ÇOK MESUDUZ
Mahkeme salonunda cinayete kurban gitmiş genç bir kadının onuruna, iffetine utanmazca dil uzatan arsız avukat olayıyla ilgili olarak en güçlü tepkiyi göstermiş olmaktan dolayı çok mesuduz.
*
Canan Karatay’ın kelle paça türü açıklamalarına sorgusuz sualsiz atlanacak bilimsel veri muamelesi yapmayıp, bilim insanlarının görüşleriyle birlikte sunmuş olmaktan dolayı çok mesuduz.
*
Mehmet Aslan yönetimindeki spor sayfalarımızda Ertuğrul Özkök, Mustafa Denizli, Acun Ilıcalı, Cengiz Semercioğlu, İlker Yasin ve tabii ki Uğur Meleke gibi isimlerle derbinin hakkını vermiş olmaktan dolayı çok mesuduz.
ES REICHT
ALMANYA’daki son ırkçı saldırıyla ilgili olarak Hürriyet Berlin Temsilcisi Celal Özcan, “ES REICHT” diye manşet atmamızı önerdi.
“YETER ARTIK” anlamına gelen bu manşet, ardı arkası kesilmeyen neo-Nazi saldırılarına bir isyan olacaktı.
*
Hemen “Tamam” dedik.
Ve bu manşetle çıktık.
*
Öyle benimsendi ki bu manşet...
Futbolcularımız maçlara üzerinde “ES REICHT” yazan pankartlarla çıktılar.
Çok da iyi yaptılar!
Cıvıl cıvıl, kıpır kıpır bir heyecan: Altın Kelebek
BU CUMA: Türkiye’nin en güzel etkinlik alanlarından biri olan Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde bu cuma akşamı “PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ” sahiplerini buluyor.
Kırmızı halılar, şovlar, canlı yayınlar, minik konserlerle bezenmiş, cıvıl cıvıl, kıpır kıpır bir gece bekliyor herkesi.
*
46 YIL: Türkiye gibi yoğun altüst oluşların yaşandığı, her şeyin sürekli sil baştan yapıldığı, herhangi bir alanda gelenek oluşturmanın istisna haline geldiği bir memlekette, “PANTENE ile birlikte düzenlediğimiz ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ”nin 46 yıl kesintisiz verilmesi, verilebilmesi başlı başına olaydır.
*
YARIŞMA: Yapılan ve yapılacak her türden laga lugaya hiç aldırış etmeyin. “ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ”, adaletten zerre sapılmayan bir yöntemle oluşturuluyor her zaman. Yüzde 70’i halkın oyuyla, yüzde 30’u ise aralarında Cihan Ünal, Belçim Bilgin, Selçuk Yöntem, Ertuğrul Özkök gibi isimlerin de bulunduğu “büyük jüri” tarafından belirleniyor. Büyük bir titizlikle!
*
TÖREN: Maalesef biz ödül töreni düzenlemeyi pek beceremeyen bir milletiz. Bir türlü sonu gelmez nutuklar, sıkıcılıktan öldüren akışlar, önü alınamaz aksamalar, curcuna, keşmekeş falan... Geçen yıl “ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ”, bu ülkede izlediğim en iyi organize edilmiş törendi. Bu cuma yapacağımız törende hedefimiz, geçen yıldan da daha iyi bir töreni gerçekleştirmek! Aman nazar değmesin...
*
BİZ HAZIRIZ: Aylardır süren çalışmalar tamamlandı. Dakika dakika akış çıkarıldı. Bol sürprizli bir program oluşturuldu. Davetiyeler dağıtıldı. Sunucularımız Cem Davran ve Çağla Şikel, törenin son kez üzerinden geçiyor. Zorlu’da ekipler son hazırlıklarını yapıyor. Kısacası “ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ” için biz hazırız. Hadi bir kez daha söyleyeyim: Aman nazar değmesin!
*
SELİM AKÇİN: Magazin müdürümüz ve Kelebek Yayın Yönetmeni Selim Akçin, “ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ” konusunda müthiş bir deneyim sahibi... Hiçbir detayı atlamıyor. Ekibini bu iş için seferber etmiş durumda. Tuhaf bir tarafı da var Selim’in... Öyle soğukkanlı ki... İnsan ister istemez onun bu soğukkanlılığına hem gıpta ediyor, hem de inceden sinir oluyor.
YAZIİŞLERİ MASASINDAN GEÇEN HAFTANIN GEYİKLERİ
BİRİ “Amma yendik ha!” deyince... Öbürü “Dur daha her şey bitmedi” dedi. Bir başkası, “Fatih Terim’in totemi, 20 yıllık totemi yendi” diye bilgi verdi. Bir Fenerbahçeli, “Maç zevksizdi” dedi. Bir Galatasaraylı “Sana öyle geliyor, gayet zevkliydi” diye karşılık verdi. Bir Beşiktaşlı, kıs kıs gülerek izledi tüm bu geyikleri... Bir Ali Koç taraftarı “Başkanımızın arkasındayız” dedi. Bir Ali Koç karşıtı, “Fakat o ne atlayıştı öyle” diye kafa buldu.
YALÇIN ABİ’YLE FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA
YALÇIN Bayer, Hürriyet’in köşe taşlarından biridir. Haberci refleksini hiçbir zaman kaybetmemiş deneyimli bir gazetecidir. Koşturmaktan, koşuşturmaktan zerre kadar uzak durmaz. Heyecanı hep 21 yaş gazeteci heyecanıdır. Öyle bir Trakya hastasıdır ki asla ödün vermez. Hepsinden öte hepimizin abisidir.
*
Almanya’da ırkçı faşist saldırının meydana geldiğini öğrenir öğrenmez yanıma geldi Yalçın Bayer. “Almanya’ya gitmek istiyorum. Ne dersin?” dedi. “Git abi, hemen git” dedim ve gitti.
*
Almanya’daki faşist saldırıyı detaylarıyla aktardı okurlara Yalçın Bayer... Oradaki Türk toplumuyla dayanıştı... Türklerle ve saldırıya karşı tepki gösteren Almanlarla omuz omuza faşizme karşı yürüdü... Almanya’daki Türklerin öfkelerini, korkularını anlattı.
*
Böylece bizim Yalçın Abi, Almanya’daki Türklerin de Yalçın Abisi oldu.
OZAN CEYHUN RÖPORTAJI
VİYANA’ya yeni bir büyükelçi atandı: Ozan Ceyhun. Atama kararı açıklanır açıklanmaz da sosyal medya karıştı.
*
Ozan Ceyhun’la ilgili olarak sosyal medyada...
“Ülkücü katili” diye kampanya yapıldı. Çeşitli fotoğraf paylaşıldı. Bin türlü iddia ortaya atıldı. Tepki gösterildi.
*
Sosyal medyanın nasıl bir âlem olduğunu biliyoruz, o konuya girmiyorum.
İşin asıl tuhaf tarafı, konvansiyonel medyadan da hiç kimsenin aklına mikrofonu Ozan Ceyhun’a uzatmanın gelmemesi.
*
Neyse ki Hürriyet bu refleksi gösterdi. Hürriyet muhabiri Turan Yılmaz, Ozan Ceyhun’la dört dörtlük bir röportaj yaptı.
Böylece Türk medyası, çok önemli bir eksiğini kapatmış oldu.
ÇOK MESUDUZ
Mahkeme salonunda cinayete kurban gitmiş genç bir kadının onuruna, iffetine utanmazca dil uzatan arsız avukat olayıyla ilgili olarak en güçlü tepkiyi göstermiş olmaktan dolayı çok mesuduz.
*
Canan Karatay’ın kelle paça türü açıklamalarına sorgusuz sualsiz atlanacak bilimsel veri muamelesi yapmayıp, bilim insanlarının görüşleriyle birlikte sunmuş olmaktan dolayı çok mesuduz.
*
Mehmet Aslan yönetimindeki spor sayfalarımızda Ertuğrul Özkök, Mustafa Denizli, Acun Ilıcalı, Cengiz Semercioğlu, İlker Yasin ve tabii ki Uğur Meleke gibi isimlerle derbinin hakkını vermiş olmaktan dolayı çok mesuduz.
ES REICHT
ALMANYA’daki son ırkçı saldırıyla ilgili olarak Hürriyet Berlin Temsilcisi Celal Özcan, “ES REICHT” diye manşet atmamızı önerdi.
“YETER ARTIK” anlamına gelen bu manşet, ardı arkası kesilmeyen neo-Nazi saldırılarına bir isyan olacaktı.
*
Hemen “Tamam” dedik.
Ve bu manşetle çıktık.
*
Öyle benimsendi ki bu manşet...
Futbolcularımız maçlara üzerinde “ES REICHT” yazan pankartlarla çıktılar.
Çok da iyi yaptılar!