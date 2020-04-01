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Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

Bugünlerde Hürriyet

1 Nisan 2020

Toplumsal çatışma alanlarının kaşınmaması konusunda azami hassasiyet gösteriyor.

* İnfiale sürükleyecek bir yaklaşıma asla yüz vermiyor.

*

* Devletin koyduğu kuralların hayata geçirilmesine yardımcı olmaya çalışıyor, kuralların belirginlik kazanmasını talep ediyor.

*

* Sosyal medyanın zehirlerine panzehir olacak bir tutum alıyor.

*

* Siyasetin kavgaları, didişmeleri, polemikleri, çatışmaları eskide bırakmasını, yeni bir sayfa açmasını istiyor.

*

* Yalanla, dolanla, fitneyle, fesatla... Her zamankinden daha fazla mücadele ediyor.

*

* Dayanışma ve beraberliği yüceltip yükseltiyor.

*

* İktidar-muhalefet kavgalarının bugünlerde kimseye bir şey kazandırmayacağına inanıyor.

*

Kısacası Hürriyet...

Bugünlerin ancak ve ancak...

“Ya hep beraber, ya hiçbirimiz” yaklaşımıyla atlatılabileceğinin sımsıkı bilincinde!

Bugünlerde Hürriyet

 

OSMAN MÜFTÜOĞLU HOCA BAŞYAZARIMIZ OLDU

Türkiye’de sözü en çok dinlenen, görüşlerine büyük kıymet verilen, önerileri uygulanan nadir hekimlerdendir Osman Müftüoğlu Hoca...

Sansasyona asla yüz vermez.

Bilimsel yaklaşımının dışına zerre çıkmaz.

Dünyayı izler.

Alanındaki yenilikleri bilir.

*

Bütün bunlardan dolayı Osman Hoca’nın Hürriyet’te başyazar olmasının tam zamanıydı.

*

Haftada iki gün yazıyordu Hoca...

Bundan böyle her gün yazıyor.

İyi ki yazıyor.

Çünkü her yazdığından yeni bir şey öğreniyoruz.

Bugünlerde Hürriyet

HÜRRİYET BİLİM KURULU 

Çok değerli bilim insanlarımızdan bir kurul oluşturuyoruz.

Adına “Hürriyet Bilim Kurulu” dediğimiz bu kurul, sizlerden gelecek soruları yanıtlayacak.

*

Her türlü soru sorulmuş olsa da...

Her türlü cevap verilmiş olsa da...

Biliyorum ki...

Hâlâ sorular var.

Hâlâ beklenen cevaplar var.

*

Kolay değil!

Dünyayı savuran, dünyayı evlere kapatan, dünyayı çaresiz bırakan dev bir sürecin tam göbeğindeyiz.

Üstelik bu süreç, bir hayli de dinamik biçimde yürüyor.

Her gün yeni bir şey çıkıyor.

Her gün yeni sorular doğuyor.

Her gün açıklanmaya muhtaç yeni bilgiler geliyor.

*

Böyle bir süreçte...

“Bütün sorular soruldu, bütün cevaplar verildi” diye düşünmek mümkün değil.

*

Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz.

“Hürriyet Bilim Kurulu”, çok yakında sizlerden gelen soruları cevaplamaya başlayacak.

Bugünlerde Hürriyet

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