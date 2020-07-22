Bu iki fotoğraftan bir konsept çıktı

Önce Vedat Milor’un bu afili gençlik fotoğrafını gördük.
Hemen “Vay! Vay! Vay! Vedat Bey’e bakın siz. Tam gençlik başımda duman havasında” dedik.
*
Sonra İlber Hoca’nın Hürriyet’e yazdığı Adalet Ağaoğlu yazısında kullandığı fotoğrafını gördük.
Hemen “Vay be! İlber Hoca gençliğinde yakıyormuş. Hiç değişmeyen tarafı ise sarkastik bakışlarıymış” dedik.
Sonra da aklımıza “HEY GİDİ YILLAR” başlıklı bir konsept geldi.
*
Geçen pazar başladık “Hey Gidi Yıllar”a...
Hürriyet muhabiri Zeynep Bilgehan’ın büyük bir özenle hazırladığı bu konseptin ilk konuğu, pandemi döneminin en başta gelen star doktorlarından Prof. Dr. Mehmet
Ceyhan Hoca oldu.
Böylece...
Elazığlı Mehmet Hoca’nın Elazığ’ın meşhur halkoyunu “Çayda Çıra”nın ustası olmasından tutun da bilinmeyen birçok yönünü keşfetmiş olduk.
Bundan böyle her pazar...
Sanatçılar, akademisyenler, politikacılar, yazarlar, işinsanları...
“Hey Gidi Yıllar”ın konukları olacak.
*
Gençlik fotoğraflarıyla, gençlik anılarıyla, hayattan edindikleri deneyimlerle Hürriyet sayfalarında yer alacaklar.
Merakla, heyecanla, ilgiyle ve belki de biraz hayretle karşılanacaklarından emin gibiyim.
NECDET DOĞAN’I KAYBETTİK
HÜRRİYET yazıişleri masasının en dikkatli, en takipçi, en araştırmacı, en didikleyici ismiydi Necdet Doğan.
Sadece yazıişleri masasının mı?
Yazarların yazılarını da büyük bir titizlikle izlerdi.
Birçok kez yazımda geçen detayın detayı bir bilgi yanlışını bulur ve acayip şaşırtırdı beni.
“Nasıl olsa Necdet Doğan var” diye bir rahatlığımız vardı yani.
*
Hürriyet camiası olarak acımız büyük.
Necdet Doğan’ı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır diliyorum.
‘KADINA ŞİDDET’ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR
Ozan Güven sevilen bir sanatçıymış, güçlü bir arkadaş çevresi varmış... Zerre umurumuzda olmaz. Olmadı da.
*
İsmail Küçükkaya meslektaşımızmış, ideolojik bir pozisyonu varmış... Ses etmemek falan aklımızın ucundan geçmez. Geçmedi de...
Rubato grubunun solisti, çok güzel şarkı söylermiş, halim selim bir adammış... Hiç bakmayız. Bakmadık da...
*
HDP’nin bir milletvekili karısını dövmüş, HDP’nin bir başka milletvekili bir kadına hunharca tecavüz etmiş... Saniye sektirmedik. Tavrımızı koyduk.
*
Mırındı kırındı, şöyleydi böyleydi falan olmaz bizde.
Küçük görelim, göstermeyelim, saklayalım, baştan savalım yazmaz bizim defterde.
*
Kadına şiddet, kırmızı çizgimizdir.
Ve ilkemiz gayet nettir:
Kadına şiddete sıfır taviz!
Bu iki fotoğraftan bir konsept çıktı
Önce Vedat Milor’un bu afili gençlik fotoğrafını gördük.
Hemen “Vay! Vay! Vay! Vedat Bey’e bakın siz. Tam gençlik başımda duman havasında” dedik.
*
Sonra İlber Hoca’nın Hürriyet’e yazdığı Adalet Ağaoğlu yazısında kullandığı fotoğrafını gördük.
Hemen “Vay be! İlber Hoca gençliğinde yakıyormuş. Hiç değişmeyen tarafı ise sarkastik bakışlarıymış” dedik.
Sonra da aklımıza “HEY GİDİ YILLAR” başlıklı bir konsept geldi.
*
Geçen pazar başladık “Hey Gidi Yıllar”a...
Hürriyet muhabiri Zeynep Bilgehan’ın büyük bir özenle hazırladığı bu konseptin ilk konuğu, pandemi döneminin en başta gelen star doktorlarından Prof. Dr. Mehmet
Ceyhan Hoca oldu.
Böylece...
Elazığlı Mehmet Hoca’nın Elazığ’ın meşhur halkoyunu “Çayda Çıra”nın ustası olmasından tutun da bilinmeyen birçok yönünü keşfetmiş olduk.
Bundan böyle her pazar...
Sanatçılar, akademisyenler, politikacılar, yazarlar, işinsanları...
“Hey Gidi Yıllar”ın konukları olacak.
*
Gençlik fotoğraflarıyla, gençlik anılarıyla, hayattan edindikleri deneyimlerle Hürriyet sayfalarında yer alacaklar.
Merakla, heyecanla, ilgiyle ve belki de biraz hayretle karşılanacaklarından emin gibiyim.
NECDET DOĞAN’I KAYBETTİK
HÜRRİYET yazıişleri masasının en dikkatli, en takipçi, en araştırmacı, en didikleyici ismiydi Necdet Doğan.
Sadece yazıişleri masasının mı?
Yazarların yazılarını da büyük bir titizlikle izlerdi.
Birçok kez yazımda geçen detayın detayı bir bilgi yanlışını bulur ve acayip şaşırtırdı beni.
“Nasıl olsa Necdet Doğan var” diye bir rahatlığımız vardı yani.
*
Hürriyet camiası olarak acımız büyük.
Necdet Doğan’ı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır diliyorum.
‘KADINA ŞİDDET’ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR
Ozan Güven sevilen bir sanatçıymış, güçlü bir arkadaş çevresi varmış... Zerre umurumuzda olmaz. Olmadı da.
*
İsmail Küçükkaya meslektaşımızmış, ideolojik bir pozisyonu varmış... Ses etmemek falan aklımızın ucundan geçmez. Geçmedi de...
Rubato grubunun solisti, çok güzel şarkı söylermiş, halim selim bir adammış... Hiç bakmayız. Bakmadık da...
*
HDP’nin bir milletvekili karısını dövmüş, HDP’nin bir başka milletvekili bir kadına hunharca tecavüz etmiş... Saniye sektirmedik. Tavrımızı koyduk.
*
Mırındı kırındı, şöyleydi böyleydi falan olmaz bizde.
Küçük görelim, göstermeyelim, saklayalım, baştan savalım yazmaz bizim defterde.
*
Kadına şiddet, kırmızı çizgimizdir.
Ve ilkemiz gayet nettir:
Kadına şiddete sıfır taviz!