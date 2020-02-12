Bir Uğur Cebeci analizi: İyi bilmek ve iyi işlemek

*
Uçaklardan çok iyi anlar, bütün pilotları tanır, bir uçağın havalanışını bile üç buçuk saat yorumlama kabiliyetine sahiptir, hava meydanlarını avcunun içi gibi bilir, sektördeki son gelişmeleri en yakından izler, havacılık literatürüne fazlasıyla hâkimdir.
(Not: Bu arada muhabbeti de pek tatlıdır.)
*
Ama gazetecilik için bilmek, iyi bilmek yetmez ki!
Bildiğini iyi işlemek, iyi yansıtmak, iyi yazmak da gerekir.
*
Uğur Cebeci, işin bu kısmında da pek maharetlidir.
Nirengi noktalarını iyi saptar, ilgi çekici hale getirmeyi iyi başarır, çerçeveleme becerisi vardır.
*
Son uçak kazasında Hürriyet’in fark yaratmasının en önemli sebebi Uğur Cebeci’dir.
*
Uğur Cebeci, başka bir gazetede yazsaydı...
Acayip gıpta ederdim.
*
Bizde yazdığı için başkalarının gıpta ettiğine eminim.
SİYASETÇİ VE GAZETECİ
SİYASETÇİ... Her şey kontrolünde olsun ister.
Gazeteci... Her şey kontrolsüz olsun ister.
*
Siyasetçi... Hep kendi borusu ötsün ister.
Gazeteci... Hep başka başka borular ötsün ister.
*
Siyasetçi... Övgü kendisine, yergi başkalarına olsun ister.
Gazeteci... Övgüde de yergide de eşitlik olsun ister.
*
Siyasetçi... Basın özgür olsun ama o kadar da olmasın ister.
Gazeteci... Basın o kadar da özgür olsun ister.
*
Siyasetçi... Ucu kendine dokunmadıkça medya özgürlüğü ister.
Gazeteci... Uçsuz bucaksız bir medya özgürlüğü ister.
*
Siyasetçi... İşine gelmediğinde gazeteciyi hasım ilan etmek ister.
Gazeteci... Hasım ilan edilse de bildiği yoldan gitmeye devam etmek ister.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM
HÜRRİYET’te yaptığımız, yapmaya çalıştığımız şudur:
Muhabirin anlam ve öneminin altını kalın kalın çizmek.
*
Artistlik yapmadan, bağırıp çağırmadan, “Muhabirlik öldü” falan diye ağlamadan, yani sessiz ve derinden yapıyoruz bunu.
*
Biz tam da böyle bir atılım içindeyken...
İletişim Başkanlığı’ndan bir haber geldi.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan’a yapacağı gezi için uçağa sadece muhabirler alınacakmış!
Hürriyet’ten de bu geziye Cumhurbaşkanlığı muhabiri Erdinç Çelikkan davet edilmiş.
*
Büyük bir coşkuyla karşıladım bu haberi.
*
Umarım muhabir arkadaşlarımız, bundan sonra daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağıyla yurtdışı gezisine katılma fırsatı bulurlar.
CEMİYETTEN HAYATLAR... SOSYETEDEN RENKLER...
“SOSYETE” kelimesini “cemiyet” kelimesiyle karşılamışız yıllardır.
“Sosyete haberleri” yerine “cemiyet haberleri” demişiz.
Tutmuş bu tanımlama.
Bugün hâlâ böyle diyoruz ve kimse yadırgamıyor.
*
Ve artık bizim de bir “cemiyet”, yani “sosyete” köşemiz var.
Bu işin pirlerinden deneyimli gazeteci Mehmet Üstündağ, artık bizimle.
Mehmet Üstündağ, “Renkli Hayatlar” köşesiyle...
Cemiyet hayatının dehlizlerine dalmaya başladı.
*
Bu arada... “Cemiyet”, “sosyete” falan diyoruz ama bizde sosyete sağdan say beş yüz kişi, soldan say beş yüz kişi...
*
Yani iki şık var:
*Ya sosyetenin sayısı artacak.
*Ya da Mehmet Üstündağ, alanını genişletip magazin âlemine de dalacak.
Bakalım hangisi olacak?
MURATHAN MUNGAN RÖPORTAJINA DAİR
HÜRRİYET Pazar’ın son sayısında Güliz Arslan’ın şair-yazar Murathan Mungan’la enfes bir röportajı yayınlandı.
*
Röportajı okurken şöyle mırıldandım:
*
*Ah be! Özlemişiz Murathan Mungan’ı.
*
*Vay be! Şairin röportajı da bir başka oluyormuş.
*
*Oh be! İşte edebi keyif alarak okuduğum bir metin!
İLK KEZ HÜRRİYET’TE
*Kadına şiddet olayına müdahale ederken katil olan Kadir Şeker isimli gencin mahkeme ifadeleri... Türkiye, ilk kez Hürriyet’te okudu.
*
*Eski Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın Türk tezlerini büyük ölçüde haklı bulan açıklamaları... Türkiye, ilk kez Hürriyet’te okudu.
*
Milli Eğitim Bakanı’nın çok tartışılan, çok konuşulan “Sen ağa ben ağa/İnekleri kim sağa” esprisi... Türkiye, ilk kez Hürriyet’te okudu.
Bir Uğur Cebeci analizi: İyi bilmek ve iyi işlemek
UĞUR Cebeci, bizim havacılık uzmanımız.
*
Uçaklardan çok iyi anlar, bütün pilotları tanır, bir uçağın havalanışını bile üç buçuk saat yorumlama kabiliyetine sahiptir, hava meydanlarını avcunun içi gibi bilir, sektördeki son gelişmeleri en yakından izler, havacılık literatürüne fazlasıyla hâkimdir.
(Not: Bu arada muhabbeti de pek tatlıdır.)
*
Ama gazetecilik için bilmek, iyi bilmek yetmez ki!
Bildiğini iyi işlemek, iyi yansıtmak, iyi yazmak da gerekir.
*
Uğur Cebeci, işin bu kısmında da pek maharetlidir.
Nirengi noktalarını iyi saptar, ilgi çekici hale getirmeyi iyi başarır, çerçeveleme becerisi vardır.
*
Son uçak kazasında Hürriyet’in fark yaratmasının en önemli sebebi Uğur Cebeci’dir.
*
Uğur Cebeci, başka bir gazetede yazsaydı...
Acayip gıpta ederdim.
*
Bizde yazdığı için başkalarının gıpta ettiğine eminim.
SİYASETÇİ VE GAZETECİ
SİYASETÇİ... Her şey kontrolünde olsun ister.
Gazeteci... Her şey kontrolsüz olsun ister.
*
Siyasetçi... Hep kendi borusu ötsün ister.
Gazeteci... Hep başka başka borular ötsün ister.
*
Siyasetçi... Övgü kendisine, yergi başkalarına olsun ister.
Gazeteci... Övgüde de yergide de eşitlik olsun ister.
*
Siyasetçi... Basın özgür olsun ama o kadar da olmasın ister.
Gazeteci... Basın o kadar da özgür olsun ister.
*
Siyasetçi... Ucu kendine dokunmadıkça medya özgürlüğü ister.
Gazeteci... Uçsuz bucaksız bir medya özgürlüğü ister.
*
Siyasetçi... İşine gelmediğinde gazeteciyi hasım ilan etmek ister.
Gazeteci... Hasım ilan edilse de bildiği yoldan gitmeye devam etmek ister.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM
HÜRRİYET’te yaptığımız, yapmaya çalıştığımız şudur:
Muhabirin anlam ve öneminin altını kalın kalın çizmek.
*
Artistlik yapmadan, bağırıp çağırmadan, “Muhabirlik öldü” falan diye ağlamadan, yani sessiz ve derinden yapıyoruz bunu.
*
Biz tam da böyle bir atılım içindeyken...
İletişim Başkanlığı’ndan bir haber geldi.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan’a yapacağı gezi için uçağa sadece muhabirler alınacakmış!
Hürriyet’ten de bu geziye Cumhurbaşkanlığı muhabiri Erdinç Çelikkan davet edilmiş.
*
Büyük bir coşkuyla karşıladım bu haberi.
*
Umarım muhabir arkadaşlarımız, bundan sonra daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağıyla yurtdışı gezisine katılma fırsatı bulurlar.
CEMİYETTEN HAYATLAR... SOSYETEDEN RENKLER...
“SOSYETE” kelimesini “cemiyet” kelimesiyle karşılamışız yıllardır.
“Sosyete haberleri” yerine “cemiyet haberleri” demişiz.
Tutmuş bu tanımlama.
Bugün hâlâ böyle diyoruz ve kimse yadırgamıyor.
*
Ve artık bizim de bir “cemiyet”, yani “sosyete” köşemiz var.
Bu işin pirlerinden deneyimli gazeteci Mehmet Üstündağ, artık bizimle.
Mehmet Üstündağ, “Renkli Hayatlar” köşesiyle...
Cemiyet hayatının dehlizlerine dalmaya başladı.
*
Bu arada... “Cemiyet”, “sosyete” falan diyoruz ama bizde sosyete sağdan say beş yüz kişi, soldan say beş yüz kişi...
*
Yani iki şık var:
*Ya sosyetenin sayısı artacak.
*Ya da Mehmet Üstündağ, alanını genişletip magazin âlemine de dalacak.
Bakalım hangisi olacak?
MURATHAN MUNGAN RÖPORTAJINA DAİR
HÜRRİYET Pazar’ın son sayısında Güliz Arslan’ın şair-yazar Murathan Mungan’la enfes bir röportajı yayınlandı.
*
Röportajı okurken şöyle mırıldandım:
*
*Ah be! Özlemişiz Murathan Mungan’ı.
*
*Vay be! Şairin röportajı da bir başka oluyormuş.
*
*Oh be! İşte edebi keyif alarak okuduğum bir metin!
İLK KEZ HÜRRİYET’TE
*Kadına şiddet olayına müdahale ederken katil olan Kadir Şeker isimli gencin mahkeme ifadeleri... Türkiye, ilk kez Hürriyet’te okudu.
*
*Eski Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın Türk tezlerini büyük ölçüde haklı bulan açıklamaları... Türkiye, ilk kez Hürriyet’te okudu.
*
Milli Eğitim Bakanı’nın çok tartışılan, çok konuşulan “Sen ağa ben ağa/İnekleri kim sağa” esprisi... Türkiye, ilk kez Hürriyet’te okudu.