Yeni Albümlere Corona Etkisi

Artık hayatımızın bir parçası olan Covid 19’un sektörel etkileri özellikle müzik sektöründe kendisini daha çok hissettiriyor. Tüm sanatçılar evde kalmanın faydasını, sosyal mesafenin önemini her gün paylaştıkları postlarda tekrar tekrar anlatıyorlar, evlerinden canlı yayınlar ve videolar çekip paylaşıyorlar. Diğer yandan müzisyenler ve müzik sektöründen gelir kazanan birçok kişi bu dönemde konserler düzenlenemediği için, mekânlar kapalı olduğu için maddi zorluk yaşıyorlar.
Salgının genel seyri alınan önlemlerle birçok ülkede daha iyi bir noktaya gelse de, müzik sektörü bahar ve yaz döneminde yayınlanacak olan albümlerin ertelenmesiyle kendi stratejisini çizmişe benziyor. Lady Gaga ile başlayalım; 6. stüdyo albümü ‘Chromatica’ büyük bir merakla bekleniyordu. Albümden ilk single ‘Stupid Love’ geçtiğimiz aylarda yayınlanmış ve haliyle dans pistlerinin aranan yüzü Gaga ve yeni albümü için herkesi büyük bir heyecan sarmıştı. Ve fakat gündem mart ayından beri salgın ile ilerlerken, önümüzdeki birkaç ay daha bu konu hayatımızda yer edeceği belli olduğu için, Mayıs ayında yayınlanması beklenen albüm şu an tarihi belli olmayan bir şekilde ertelenmiş durumda.
Benzer bir durum Alicia Keys için de geçerli. Önümüzdeki hafta yayınlanması beklenen sanatçının 7. Albümü ALICIA belirsiz bir tarihe ertelendi. Amerikalı sevilen grup HAIM ‘Women In Music Pt. III’ albümünü yazın henüz tarihi belirsiz bir döneme erteledi. Ertelendi ertelemesine ama bir yandan da başka bir aksilik olmazsa albümün Haziran’da çıkacağını da satır arasında itiraf etmişler. Kafalar biraz karışık anlayacağınız. Yeni albümlerinden çok güvendikleri ‘I Know Alone’ şarkısını daha fazla dayanamayıp geçen hafta ev çekimi dans dolu klipleriyle yayınladılar.
Alanis Morissette 8 sene sonra merakla beklenen bir albüm yayınlamaya hazırlanıyordu. ‘Such Pretty Forks’ adlı albümünden ‘Reasons I Drink’, ‘Smiling’ ve ‘Diagnosis’ single’ların yayınlayıp benim için yeni albüm heyecanını doruğa taşımıştı. 1 Mayıs’ta albüm yayınlanması planlanan tarihken o da Gaga ve Alicia Keys gibi belirsiz bir tarihe erteledi. The 1975 merakla beklenen ‘Notes on a Conditional Form’ albümlerini aslında Şubat ayında yayınlayacakken önce Nisan’a daha sonrada son güncellemeyle 22 Mayıs’a öteledi. Dünya devleri bu ertelemeleri yaparken acaba The 1975 bir son dakika güncellemesiyle daha ileri bir tarihe öteler mi? Bilemiyorum. Sanırım bu durumu 22 Mayıs tarihi yaklaşınca anlayacağız.
Aslında olay albümlerin yayınlanmasından ziyade bu büyük isimlerin yeni albüm sonrası çıkacakları dünya turnelerinin belirsizliği. Yeni albüm demek, konser ve turne demek olduğu için yazın ve sonbaharda konserlerin yapılması konusu pek de olası görünmediği için bu kadar büyük bütçeli çalışmalar gündemin, daha doğrusu hayatın eski düzeninde aktığı günlere öteleniyor. Muhtemelen yeni albümlere kavuşmamız biraz zaman alacak. Bu süre zarfında yayınlanacak olan yeni single’larla biraz daha kendimizi avutmaktan başka çare yok.
Ariana Grande & Justin Bieber Düeti Geliyor!
Bu Cuma Ariana Grande ve Justin Bieber’ın birlikte seslendirdiği ‘Stuck With U’ yayınlanacak. Şarkının bir de sosyal sorumluluk yanı var. Bu şarkı sayesinde elde edilen gelir Covid-19 salgınında en önde bu hastalıkla savaşan görevli insanların çocuklarına kaynak sağlamak için bir destek yaratacak.
Ariana Grande ‘Stuck With U’ için çok heyecanlı olduğunu belirtirken, Justin Bieber ile birlikte şarkı üzerinde çalışırlarken çok heyecanlandıklarını, modlarının nasıl pozitif yönde değiştiğini, dinleyenlerin de kendileri gibi benzer mutluluk ve enerji dalgasına kapılmasını hayal ettiklerini söylemiş. Bieber da bu hastalık ile savaşan ve yorulmayan, korkmayan sağlık çalışanlarına bir nebze olsun sesleriyle destek olmak istediklerini belirtmiş.
Sia - Saved My Life
Sia da bu dönemde sessiz kalmayan sanatçılardan birisi oldu. Amerika’da canlı yayınla yapılan Americares kampanyasında yeni şarkısını paylaştı. Sözlerini Dua Lipa ile birlikte yazan Sia’nın ‘Saved My Life’ şarkısının yapımcısı ise Greg Kurstin. Şarkı ilk defa canlı yayında Sia performansıyla dinleyiciyle buluştuktan hemen sonra tüm dijtial platformlarda da yerini aldı.
Saved My Life’ın stüdyo kaydı, canlı performansından biraz daha yüksek tempolu o sebeple ben onu daha çok beğendiğimi söylemeliyim. Şarkının yapımcısı Greg Kurstin şarkıdaki piyano, keyboard, bas, bateri ve gitar kayıtlarını Los Angeles’taki stüdyosunda kaydederken, Sia ise şarkıdaki vokalini Palm Springs’teki evinde yapmış. Yani ikili şarkı için hiç bir şekilde bir araya gelmemişler. Gündeme uygun şekilde üretilerek ortaya çıkan şarkının sözleriyle de dinleyeni etkilediğini belirtmeliyim.
Yeni Keşif: Efza
Bu haftanın keşfi Efza.
Nisan ayında yayınladığı ‘Gri’ şarkısından sonra 1 Mayıs’ta Gündüz Vakti Caz adlı yeni şarkısını yayınladı. Esasen benimde dikkatimi ilk olarak ‘Gri’ şarkısıyla çekti. Biraz detaylar için araştırma yaparken aslında 2019 senesinde de yayınladığı 2 single’ı olduğunu farkettim. ‘Hüzün Kokar Bu Şarkı’ ve ‘Isınsın Biraz’ın ardından 2020 senesinde yayınladığı ‘Düzen’ onları takip etmiş. Yeraltı edebiyatından aldığı ilhamla yaptığı şarkılarında özellikle vokalini de oldukça dikkat çekici bir şekilde kullanıyor. Elektronik ve downtempo tarzlı şarkıları Efza’nın kendine ait tarzını size ilk dinleyişte aşılıyor.
Konservatuar Opera Anasanat dalı mezunu Efza ayrıca müzik prodüksiyonu alanında eğitimine devam ediyormuş. Günümüz teknolojileriyle daha da yoğun halde üretimin imkan bulduğu müzik sektörüne bu anlamda da dahil olması harika. Eğitimin yanı sıra hem şan eğitmenliği hem de kayıt koçluğu yapan Efza bütün bu koşturmaların arasında kendi şarkılarına da yer ayırıp üretime de hiç ara vermeden devam edenlerden. Bu sıralar yeni bir soluk, taze bir kan arayışı olanlara çare Efza’nın şarkılarında diyebilirim.
Kulağımdaki Şarkılar
Her telden dinlediklerimi süzdüm, topladım, listeledim size. Buyurun bu haftaki listem:
- Sia – Saved My Life
- Anthony And The Johnsons – Epilepsy is Dancing
- Haim – I Know Alone
- Efza – Gri
- Can Güngör- HOGDY
- Resa – Love Ain’t Free
- Kehlani – F&MU
- Glass Animals- Dreamland
- Khalid – Eleven
- Lara Di Lara – Yap
- – Küçük Bir An
- Pinhani – Ne Güzel Güldün
- mor ve ötesi –Bisiklet
- Deeperise & Jabbar – Güzelliğin On Para Etmez
- Vera – Deniz Kabukları
- Emre Aydın – I Don’t Wanna Fall Down
- Sertab Erener – İncelikler
- Teoman – Motosikletli Kız
- Cem Adrian & Halil Sezai & Hayko Cepkin – Tutacağım Ellerini
- Juice WRLD - Righteous
Yeni Albümlere Corona Etkisi
Artık hayatımızın bir parçası olan Covid 19’un sektörel etkileri özellikle müzik sektöründe kendisini daha çok hissettiriyor. Tüm sanatçılar evde kalmanın faydasını, sosyal mesafenin önemini her gün paylaştıkları postlarda tekrar tekrar anlatıyorlar, evlerinden canlı yayınlar ve videolar çekip paylaşıyorlar. Diğer yandan müzisyenler ve müzik sektöründen gelir kazanan birçok kişi bu dönemde konserler düzenlenemediği için, mekânlar kapalı olduğu için maddi zorluk yaşıyorlar.
Salgının genel seyri alınan önlemlerle birçok ülkede daha iyi bir noktaya gelse de, müzik sektörü bahar ve yaz döneminde yayınlanacak olan albümlerin ertelenmesiyle kendi stratejisini çizmişe benziyor. Lady Gaga ile başlayalım; 6. stüdyo albümü ‘Chromatica’ büyük bir merakla bekleniyordu. Albümden ilk single ‘Stupid Love’ geçtiğimiz aylarda yayınlanmış ve haliyle dans pistlerinin aranan yüzü Gaga ve yeni albümü için herkesi büyük bir heyecan sarmıştı. Ve fakat gündem mart ayından beri salgın ile ilerlerken, önümüzdeki birkaç ay daha bu konu hayatımızda yer edeceği belli olduğu için, Mayıs ayında yayınlanması beklenen albüm şu an tarihi belli olmayan bir şekilde ertelenmiş durumda.
Benzer bir durum Alicia Keys için de geçerli. Önümüzdeki hafta yayınlanması beklenen sanatçının 7. Albümü ALICIA belirsiz bir tarihe ertelendi. Amerikalı sevilen grup HAIM ‘Women In Music Pt. III’ albümünü yazın henüz tarihi belirsiz bir döneme erteledi. Ertelendi ertelemesine ama bir yandan da başka bir aksilik olmazsa albümün Haziran’da çıkacağını da satır arasında itiraf etmişler. Kafalar biraz karışık anlayacağınız. Yeni albümlerinden çok güvendikleri ‘I Know Alone’ şarkısını daha fazla dayanamayıp geçen hafta ev çekimi dans dolu klipleriyle yayınladılar.
Alanis Morissette 8 sene sonra merakla beklenen bir albüm yayınlamaya hazırlanıyordu. ‘Such Pretty Forks’ adlı albümünden ‘Reasons I Drink’, ‘Smiling’ ve ‘Diagnosis’ single’ların yayınlayıp benim için yeni albüm heyecanını doruğa taşımıştı. 1 Mayıs’ta albüm yayınlanması planlanan tarihken o da Gaga ve Alicia Keys gibi belirsiz bir tarihe erteledi. The 1975 merakla beklenen ‘Notes on a Conditional Form’ albümlerini aslında Şubat ayında yayınlayacakken önce Nisan’a daha sonrada son güncellemeyle 22 Mayıs’a öteledi. Dünya devleri bu ertelemeleri yaparken acaba The 1975 bir son dakika güncellemesiyle daha ileri bir tarihe öteler mi? Bilemiyorum. Sanırım bu durumu 22 Mayıs tarihi yaklaşınca anlayacağız.
Aslında olay albümlerin yayınlanmasından ziyade bu büyük isimlerin yeni albüm sonrası çıkacakları dünya turnelerinin belirsizliği. Yeni albüm demek, konser ve turne demek olduğu için yazın ve sonbaharda konserlerin yapılması konusu pek de olası görünmediği için bu kadar büyük bütçeli çalışmalar gündemin, daha doğrusu hayatın eski düzeninde aktığı günlere öteleniyor. Muhtemelen yeni albümlere kavuşmamız biraz zaman alacak. Bu süre zarfında yayınlanacak olan yeni single’larla biraz daha kendimizi avutmaktan başka çare yok.
Ariana Grande & Justin Bieber Düeti Geliyor!
Bu Cuma Ariana Grande ve Justin Bieber’ın birlikte seslendirdiği ‘Stuck With U’ yayınlanacak. Şarkının bir de sosyal sorumluluk yanı var. Bu şarkı sayesinde elde edilen gelir Covid-19 salgınında en önde bu hastalıkla savaşan görevli insanların çocuklarına kaynak sağlamak için bir destek yaratacak.
Ariana Grande ‘Stuck With U’ için çok heyecanlı olduğunu belirtirken, Justin Bieber ile birlikte şarkı üzerinde çalışırlarken çok heyecanlandıklarını, modlarının nasıl pozitif yönde değiştiğini, dinleyenlerin de kendileri gibi benzer mutluluk ve enerji dalgasına kapılmasını hayal ettiklerini söylemiş. Bieber da bu hastalık ile savaşan ve yorulmayan, korkmayan sağlık çalışanlarına bir nebze olsun sesleriyle destek olmak istediklerini belirtmiş.
Sia - Saved My Life
Sia da bu dönemde sessiz kalmayan sanatçılardan birisi oldu. Amerika’da canlı yayınla yapılan Americares kampanyasında yeni şarkısını paylaştı. Sözlerini Dua Lipa ile birlikte yazan Sia’nın ‘Saved My Life’ şarkısının yapımcısı ise Greg Kurstin. Şarkı ilk defa canlı yayında Sia performansıyla dinleyiciyle buluştuktan hemen sonra tüm dijtial platformlarda da yerini aldı.
Saved My Life’ın stüdyo kaydı, canlı performansından biraz daha yüksek tempolu o sebeple ben onu daha çok beğendiğimi söylemeliyim. Şarkının yapımcısı Greg Kurstin şarkıdaki piyano, keyboard, bas, bateri ve gitar kayıtlarını Los Angeles’taki stüdyosunda kaydederken, Sia ise şarkıdaki vokalini Palm Springs’teki evinde yapmış. Yani ikili şarkı için hiç bir şekilde bir araya gelmemişler. Gündeme uygun şekilde üretilerek ortaya çıkan şarkının sözleriyle de dinleyeni etkilediğini belirtmeliyim.
Yeni Keşif: Efza
Bu haftanın keşfi Efza.
Nisan ayında yayınladığı ‘Gri’ şarkısından sonra 1 Mayıs’ta Gündüz Vakti Caz adlı yeni şarkısını yayınladı. Esasen benimde dikkatimi ilk olarak ‘Gri’ şarkısıyla çekti. Biraz detaylar için araştırma yaparken aslında 2019 senesinde de yayınladığı 2 single’ı olduğunu farkettim. ‘Hüzün Kokar Bu Şarkı’ ve ‘Isınsın Biraz’ın ardından 2020 senesinde yayınladığı ‘Düzen’ onları takip etmiş. Yeraltı edebiyatından aldığı ilhamla yaptığı şarkılarında özellikle vokalini de oldukça dikkat çekici bir şekilde kullanıyor. Elektronik ve downtempo tarzlı şarkıları Efza’nın kendine ait tarzını size ilk dinleyişte aşılıyor.
Konservatuar Opera Anasanat dalı mezunu Efza ayrıca müzik prodüksiyonu alanında eğitimine devam ediyormuş. Günümüz teknolojileriyle daha da yoğun halde üretimin imkan bulduğu müzik sektörüne bu anlamda da dahil olması harika. Eğitimin yanı sıra hem şan eğitmenliği hem de kayıt koçluğu yapan Efza bütün bu koşturmaların arasında kendi şarkılarına da yer ayırıp üretime de hiç ara vermeden devam edenlerden. Bu sıralar yeni bir soluk, taze bir kan arayışı olanlara çare Efza’nın şarkılarında diyebilirim.
Kulağımdaki Şarkılar
Her telden dinlediklerimi süzdüm, topladım, listeledim size. Buyurun bu haftaki listem: