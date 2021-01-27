Uykumun Boynunu Bükme

Son birkaç aydır merakla yayımlanmasını beklediğim ‘Evde’ albümü geçen hafta Universal Müzik Türkiye etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı. Pandemi döneminde yapılan albümlerin detayları, hayatımızın önceki normaline göre benim daha çok ilgimi çeker oldu. ‘Evde’ albümü de tam böyle bir dönemin ürünü olduğu için, ortaya çıkış hikâyesi ve tüm detayları çok merakımı çekiyor.

Canozan ile pandemi döneminde All Access Youtube söyleşisi yaparken, evde müzik üretirken sesi açıp daha rahat çalışmak istiyorum ama şehir içindeki yaşamda bu konu o kadar da kolay olmuyor dediğini çok iyi hatırlıyorum. ‘Evde’ albümünün fikir tohumları bu konudan ortaya çıkmış. Ses sorunu yaşamadan, aklına uyan, birlikte müzik yapabileceği müzisyenlerle bir eve kapanıp rahat rahat müzik yapmak fikri giderek daha da güçlenmiş. Pandeminin konserlere imkân vermemesi, bu zamanı en azından daha yaratıcı bir şekilde değerlendirme fikri bir eve kapanıp albüm yapma fikrine evrilmiş. Nova Norda, Birkan Nasuhoğlu ve Sedef Sebüktekin ile 21 gün Sapanca’da bir evde ortak bir albüm yapma fikri hepsine büyük bir heyecan aşılamış ve sonunda hedeflerine ulaşmışlar.

21 gün sonunda ortaya çıkan 8 şarkılık bu albüm benim için tür anlamında büyük bir ters köşe oldu. Daha akustik temalı bir albüm beklerken, ekibin ortaya çıkarttığı şarkılar hem çok yenilikçi, hem de tahminimden daha enerjik şarkılardan oluşuyor. Pandemi gündemi, karamsarlık, bilinmezlik bir yana, Nova Norda, Birkan Nasuhoğlu, Canozan, Sedef Sebüktekin karanlık ve negatif duyguları bu albüme hiç yaklaştırmamışlar. Chill, upbeat, elektro akustik türlerin etrafında ama en önemlisi dinleyeni iyi hissettirecek modların temelde olduğu nefis bir albüm olmuş.

Albümün çıkış şarkısı benim de favorilerimden olan ‘Bir Yol Buldum’ ile oldu. Şarkının Can Özen yönetimindeki klibi de nefis olmuş. Dilerim devamında albümden bir sürü klip gelmeye devam eder. En çok da ‘Vazgeçtim’in de bir video ile taçlanmasını çok istiyorum.

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14-18 Ocak tarihleri arasında online etkinlik ve gösteri platform Sosyo’da yılın ilk festivali Milyonfest Online gerçekleşti. 5 günlük canlı yayın maratonunda 15 sanatçı sahne aldı. Pandemi döneminde konser ve festivaller eski normal düzenine gelene kadar online etkinlikler tek çıkış noktamız.

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