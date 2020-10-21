DünyanÄ±n içinden geçtiÄŸi bu zor günlere Ceylan Ertem ‘Dünya Heveslisi‘ ile içimizi açan bir renk katÄ±yor. SanatçÄ±nÄ±n yeni maxi single’Ä± ‘DatlÄ±m GÄ±ymatlÄ±m‘ ve ‘YalnÄ±zlÄ±k Ölüm Boyu‘ adlÄ± iki ÅŸarkÄ±dan oluÅŸuyor. ‘DatlÄ±m GÄ±ymatlÄ±m‘ sözü ve müziÄŸi Sezen Aksu’ya, düzenlemesi Serhat Åžensesli’ye mastering ise BarÄ±ÅŸ Büyük’e ait.
Maxi single’Ä±n ilk klibi Sezen Aksu imzalÄ±, içinizi kÄ±pÄ±r kÄ±pÄ±r yapan, enerji dolu ‘DatlÄ±m GÄ±ymatlÄ±m’a geldi. Klibin yönetmen koltuÄŸunda yaptÄ±ÄŸÄ± her iÅŸe hayran olduÄŸum Begüm Koçum oturuyor. AyrÄ±ca ‘Dünya Heveslisi‘ maxi single’Ä± fotoÄŸraflarÄ±nda da Begüm Koçum’un imzasÄ± var. Albümün kapaÄŸÄ±nda Ceylan Ertem’in taktÄ±ÄŸÄ± taç ise ünlü illüstratör Sadi Güran tasarÄ±mÄ±. ÅžarkÄ±nÄ±n enerji dolu havasÄ±nÄ± klipte danslarÄ±yla hissettiren, Ceylan Ertem’e eÅŸlik eden Zeyno ErdoÄŸan’dan da bahsetmeden geçmek istemedim. Zeyno ErdoÄŸan klibe ayrÄ± bir neÅŸe ve mutluluk aÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ.
Maxi single’da yer alan ‘YalnÄ±zlÄ±k Ölüm Boyu’nun sözleri Yelda KarataÅŸ’a, müziÄŸi Cenk ErdoÄŸan ve Ceylan Ertem’e, düzenlemesi Cenk ErdoÄŸan’a mastering’i ise yine BarÄ±ÅŸ Büyük’e ait. Ceylan Ertem maxi single’Ä±n adÄ±nÄ± ‘Dünya Heveslisi‘ seçmesinin temelinde gerçekten de pozitif bir bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± yatÄ±yor. SanatçÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu zor günlerde olumsuzluklara ve zorluklara dair konuÅŸmak yerine daha renkli ve olumlu bir pencereden bakmayÄ± istemiÅŸ. Bu sayede insanlarÄ± biraz olsun hafifletmeyi amaçlamÄ±ÅŸ. Maxi single’daki iki ÅŸarkÄ± da özünde hayat enerjisi ve yaÅŸam inadÄ± barÄ±ndÄ±rÄ±yor.
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸ
Mariah Carey daha önceden yayÄ±nlanmamÄ±ÅŸ B-side’larÄ± ve alternatif versiyonlu ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± ‘The Rarities’ adÄ±yla yepyeni bir albümle geçtiÄŸimiz hafta yayÄ±nladÄ±. 32 ÅŸarkÄ±lÄ±k iki bölümden oluÅŸan bu dev albüm 90’lardan 2000’lere uzanan adeta bir Mariah Carey anÄ±lar treni gibi. ‘Here We Go Around Again’ ile baÅŸlayan albüm 90’larÄ±n Mariah Carey havasÄ±ndan sizi alÄ±p, vazgeçilmez slow türlerine ve R&B tarzÄ±ndaki Carey’e ÅŸarkÄ±larÄ±yla zaman tünelinde bir gezintiye çÄ±kartÄ±yor.
Albümün ikinci yarÄ±sÄ± Mariah Carey’nin kariyerindeki en önemli çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±ndan olan 1996’daki Japonya’daki ilk konserine ayrÄ±lmÄ±ÅŸ. ‘The Rarities’in özellikle bu bölümü beni daha çok etkiledi. ‘Fantasy’, ‘Emotions’ , ‘Hero’ , ‘Vision Of Love’ ve ‘I Don’t Wanna Cry’ performanslarÄ± o kadar iyi ki, konser kaydÄ± demeye dilim varmÄ±yor, Mariah Carey’nin albüm kaydÄ± sesiyle bu özel Japonya konseri kesinlikle kaçÄ±rÄ±lmayacak bir kayÄ±t.
CARPE DIEM ÇÄ±ktÄ±!
Hande Yener’in 20. yÄ±lÄ±na özel hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ‘Carpe Diem’ albümü geçtiÄŸimiz hafta yayÄ±mlandÄ±. Sevenlerinin ‘ApayrÄ±’ albümünden beri bu ayarda bir albüm beklentisi bence ‘Carpe Diem’ ile nihayete ermiÅŸ oldu. Albüm baÅŸtan sona tarz olarak yenilikçi bir pop akÄ±mÄ±nÄ± odaÄŸÄ±na almÄ±ÅŸ.
Uzun süredir bu albüm için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren Hande Yener aslÄ±nda baharda yayÄ±nlamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± albümü pandemi sebebiyle ötelenmiÅŸti. GeçtiÄŸimiz Ocak ayÄ±nda klip çalÄ±ÅŸmalarÄ± için Ä°talya’ya giden sanatçÄ±, Aytekin YalçÄ±n’Ä±n yönetmenliÄŸinde ve Gabriele Papi’nin styling’i ile albümün ilk klip çalÄ±ÅŸmasÄ± olan ‘Carpe Diem’i tamamlamÄ±ÅŸlar. Tam o dönemlerde Covid vakalarÄ± yeni yeni Ä°talya’da da çÄ±kmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± için klip iÅŸlerini hÄ±zlÄ±ca tamamlayarak ülkeye geri dönmüÅŸler. SonrasÄ± zaten hepimizin de bildiÄŸin salgÄ±n ile geçen kÄ±ÅŸ dönemi ve sonrasÄ±nda Haziran ile birlikte kontrollü normale dönüÅŸ dönemi. Hande Yener bu dönemde ‘Carpe Diem’in yayÄ±nlanmasÄ±nÄ± erteleyip, albümü büyütmeye ve yeni ÅŸarkÄ±lar yapmaya devam etmiÅŸ. Berksan ve Misha ile çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden sanatçÄ± bu sürede aslÄ±nda 2 albümlük bir çalÄ±ÅŸma hazÄ±rlamÄ±ÅŸlar. DolayÄ±sÄ±yla ÅŸimdi yayÄ±nlanan 10 ÅŸarkÄ±lÄ±k bölüm aslÄ±nda devamÄ±nda gelecek olan albümün ilk bölümü.
Albümün üretim sürecinin tamamÄ± Hande Yener’in evindeki stüdyoda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için, ÅŸarkÄ±lar ortaya çÄ±karken yaÅŸadÄ±klarÄ± o heyecanla stüdyoda okumalarÄ±nÄ± tamamlayan sanatçÄ± bu enerjinin albüme de eÅŸ ÅŸekilde yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. YazÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda da belirttiÄŸim gibi ‘Carpe Diem’ Hande Yener’in hayranlarÄ±nÄ±n uzun zamandÄ±r özlemini duyduÄŸu, yenilikçi tarzda ‘ApayrÄ±’ albümünün seneler önce verdiÄŸi heyecanÄ± yeniden yakalayan bir çalÄ±ÅŸma. Söz ve bestelerde albümdeki 8 ÅŸarkÄ±da Berksan ve Misha’nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ‘AÅŸk Elinde’de sözlerde Fikri Karayel’i düzenlemede ise Deeperise, ‘BoÅŸuna’da Mete Özgencil, Devrim KaraoÄŸlu imzasÄ± yer alÄ±yor. ‘Carpe Diem’de favorilerim birçok ancak ‘BaÅŸka Dudaklar’ ve ‘Melekler ve Åžeytanlar’ benim için bu albümün iki incisi, ‘Biraz Özgürlük’ maxi single’Ä± dönemine gittim bu ÅŸarkÄ±larda, nefis olmuÅŸlar. Yeni albümde duyduÄŸumuz nefis ÅŸarkÄ±lardan sonra devamÄ±nda gelecek olan Carpe Diem’in ikinci bölümünde bizi nasÄ±l sürprizler bekliyor ÅŸimdiden sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum.
YÄ±ldÄ±zlar: AÅŸk SandÄ±m, Bulut, AÅŸk Elinde, Carpe Diem
‘Kalp HanÄ±m’ albümüyle kendini, hatalarÄ±nÄ±, hayatÄ± ona kattÄ±klarÄ±yla ve her detayÄ±yla sevmeyi öÄŸrendiÄŸini ÅŸarkÄ±larÄ±yla bize anlatan Kalben, çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bu yeni yolda sevginin gücüne inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yeni ÅŸarkÄ±sÄ±yla bir kere daha vurguluyor.
‘Ne Güzel Yerlerin Var’ ilk defa dün klibiyle birlikte müzikseverlere ulaÅŸtÄ±. ÅžarkÄ±nÄ±n sadeliÄŸi bir yana baÅŸrolde Kalben’in olduÄŸu siyah beyaz temalÄ± klibi bu özgürlük manifestosunu daha yüksek bir yere taÅŸÄ±yor.
‘Ne Güzel Yerlerin Var’da Kalben’in kelimeleri seçiÅŸ ÅŸekli o kadar zengin ve doyurucu ki içinden geçtiÄŸimiz bu zor günlere raÄŸmen odaÄŸÄ±nda sadece güzelliÄŸi koruyor. ÅžarkÄ±nÄ±n söz ve bestesi Kalben’e, düzenlemesi ise Kalben ve Ä°lker DeliceoÄŸlu’na ait. Yeni ÅŸarkÄ±nÄ±n nefis klibi ise Gökhan ÖzfÄ±rÄ±ncÄ± yönetmenliÄŸinde bir odada Kalben’in doÄŸal ve samimi oyunculuÄŸuna odaklanÄ±yor. Kalben’in üretme heyecanÄ±nÄ±, özgürlüÄŸünün peÅŸinden hevesle ve neÅŸeyle koÅŸarak ona ÅŸarkÄ±lar yazmasÄ±nÄ± çok samimi buluyorum.
Billie Eilish’in Belgeseli Geliyor!
Ödüllere doymayan Billie Eilish müziÄŸine ek olarak farklÄ± alanlarda da yeni çÄ±kÄ±ÅŸlar yapÄ±yor.
Bundan birkaç hafta önce dünyaca meÅŸhur gitar markasÄ± Fender, Billie Eilish ile bir iÅŸbirliÄŸini duyurdu. Billie’nin kendi dokunuÅŸlarÄ± olan Fender marka bir ukulele satÄ±ÅŸa çÄ±ktÄ±. Ukulele Billie Eilish için öylesine önemli bir araç ki, genç sanatçÄ± ilk öÄŸrendiÄŸi bu enstrüman sayesinde ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± ilk defa onun sayesinde yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ukulele sayesinde kendi ÅŸarkÄ± yapma yollarÄ±nÄ± keÅŸfettiÄŸini belirtmiÅŸ. TÄ±pkÄ± kendisi gibi müzik aÅŸkÄ±nÄ± keÅŸfetmek isteyenlere harika bir araç olacaÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi bu ukulele aynÄ± zamanda Billie’nin 6 ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± deneyerek çalabileceÄŸi özel bir uygulamayla ukulele çalmayÄ± da öÄŸretiyor.
Kendi adÄ±yla yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ukulelesinden sonra ÅŸimdi de Billie belgeseliyle gündem olacak. GeçtiÄŸimiz gün yayÄ±nlanan tanÄ±tÄ±m filmiyle Billie Eilish 2021 senesinde özel bir çalÄ±ÅŸmayla hayranlarÄ±nn yüzünü güldürecek.
Prodüksiyon anlamÄ±nda büyük emek verilerek düzenlenen konserler yüksek görüntü ve ses kalitesiyle kaydediliyor. Festivalin ücretsiz etkinlikleri Ä°KSV’nin Youtube kanalÄ±ndan izlenebilirken, konserlerin yanÄ± sÄ±ra sanat tarihi ve müzik üzerine konuÅŸmalar, konserlerden önce yapÄ±lan söyleÅŸiler ve çocuk atölyeleri gibi dijital içerikler de müzikseverlerin eriÅŸimine ücretsiz olarak açÄ±lÄ±yor.
online.iksv.org adresinden yayÄ±nlanacak olan festival konserleri bilet fiyatlamasÄ± açÄ±sÄ±ndan da oldukça uygun bir ücretle müzikseverleri ekranlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±na geçirmeyi hedefliyor. Üstelik konserleri yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± site üzerinden 1 ay boyunca izleme imkanÄ± da var.
48.Ä°stanbul Müzik Festivali ‘Beethoven’Ä±n AydÄ±nlÄ±k DünyasÄ±’ temasÄ±yla bu sene Ludwig van Beethoven’Ä±n 250. doÄŸum yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor. 48. Ä°stanbul Müzik Festivali’nin bu yÄ±lki Onur Ödülü, müzik eÄŸitimcisi ve müzik yazarÄ± Ahmet Say’a sunulurken, 48. Ä°stanbul Müzik Festivali’nin YaÅŸam Boyu BaÅŸarÄ± Ödülü ise Alexander Rudin’e sunulacak.
Sonbahar adÄ±m adÄ±m yaklaÅŸÄ±rken, böyle zengin içerikli bir festivali evinizin konforunda izleyebilecek olmak bence müthiÅŸ bir imkan. Festivalin zengin programÄ± demiÅŸken onu da belirtmeden geçemeyeceÄŸim:
22 Eylül – Festival OrkestrasÄ± & Cem Mansur
23 Eylül – ‘Philharmonx’ Viyana/Berlin Müzik Kulübü
24 Eylül - Wiener Akademie ‘Beethoven Gala’
25 Eylül – Oda MüziÄŸinin YÄ±ldÄ±zlarÄ±: Esemble Kheops
YaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r merakla beklenen albüm, Hande Yener’in sosyal medya profilinden her paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± haberle merakÄ± daha da alevlendiriyordu. Åžimdi artÄ±k resmen bir yayÄ±mlanma tarihi olduÄŸu için hepimiz rahat bir nefes alabiliriz.
Hande Yener’in müzik kariyerinin 20. yÄ±lÄ± için uzun süredir üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ‘Carpe Diem’ albümü son zamanlarÄ±n büyük merakla beklenen albümü desek yanlÄ±ÅŸ olmaz. DetaylarÄ± gün Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na çÄ±kan bu özel albümde 10 ÅŸarkÄ± yer alÄ±yor. Poll Production by Polat YapcÄ± etiketiyle yayÄ±nlanacak olan ‘Carpe Diem’de 8 ÅŸarkÄ±nÄ±n sözü ve müziÄŸi Berkan imzasÄ± taÅŸÄ±rken, 4 ÅŸarkÄ±da ise Berksan & Misha iÅŸbirliÄŸi yer alÄ±yor.
Fikri Karayel imzalÄ± ‘AÅŸk Elinde’ ÅŸarkÄ±sÄ± ile Devrim KaraoÄŸlu ve Mete Özgencil ÅŸarkÄ±sÄ± olan ‘BoÅŸuna’ bu özel albümü daha da merak etmek için bir baÅŸka sebep. Müzik yönetmenliÄŸini ve 8 ÅŸarkÄ±nÄ±n düzenlemesini Misha’nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± albümde, Devrim KaraoÄŸlu ve Deeperise da yaptÄ±klarÄ± aranjelerle dikkat çekiyor.
Hande Yener’in geçtiÄŸimiz aylarda ‘Carpe Diem’ hakkÄ±ndaki sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± benim gibi yakÄ±ndan takip edenler bu albüm için yukarÄ±da belirttiklerime ek olarak baÅŸka birçok sanatçÄ±dan da söz ve beste aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmüÅŸtür. Mabel Matiz, Kalben gibi diÄŸer sanatçÄ±larÄ±n eserleri 2 Ekim’de yayÄ±nlanacak olan Carpe Diem’de yer almÄ±yor. ‘Acaba birkaç ay sonra Carpe Diem’in devamÄ± mÄ± gelecek?’ sorusu ÅŸimdiden kafalarda çÄ±nlÄ±yor. Konu Hande Yener olunca ne yapsa merak etmemek imkansÄ±z olduÄŸu için, bu albüme girmeyen diÄŸer ÅŸarkÄ±larÄ±n akÄ±betini herkes gibi ben de ÅŸimdiden merak ediyorum.
Her daim Carpe Diem
Hande Yener, Carpe Diem’a dair duygularÄ±nÄ± ÅŸu ÅŸekilde özetliyor: ‘Albümü hep birlikte çok bekledik ama beklediÄŸimize deÄŸdi. Son iki senedir ben bu albümle yaÅŸÄ±yorum ÅŸimdi sÄ±ra sizde… Doya doya yaÅŸayÄ±n bu albümü… Her sözünü, her bestesini. Ä°çinde bulunduÄŸumuz 2020 yÄ±lÄ±ndan hepimiz bir ÅŸey öÄŸrendik ‘AnÄ± YaÅŸa’. Her daim ‘Carpe Diem’.
Carpe Diem için Aytekin YalçÄ±n’Ä±n objektifine poz veren Hande Yener’in stylingini ise Gabriele Papi üstlenmiÅŸ. Sürprizlerle dolu, uzun süredir merakla beklenen yeni Hande Yener albümü 2 Ekim’de her yerde olacak!
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸ: ‘Beni YavaÅŸ YavaÅŸ Öldürme’
Åžöhret, daha iyisini baÅŸarma hÄ±rsÄ± derken Katy Perry kendi içinde sevgiyi ve umudu giderek kaybettiÄŸi için psikolojik olarak zor bir dönem geçirmiÅŸ. ‘Firework’u ben yazdÄ±m ama depresyonla uÄŸraÅŸÄ±yorum’ diye isyan eden sanatçÄ±, bu süre zarfÄ±nda önce ayrÄ±lÄ±p sonra da niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± Orlando Bloom’un da desteÄŸiyle kendini yeniden sevmenin yollarÄ±nÄ± bulmuÅŸ. Elbette bu süreç ona yeni ÅŸarkÄ±larla ve sonunda koca bir albümle geri gelmiÅŸ.
‘Smile’ adÄ±yla pozitif bir albüm ama içinde kinayelerle dolu. ÅžarkÄ±lar gerçekten de Katy Perry’nin içini döktüÄŸü günlükler gibi. Dans ÅŸarkÄ±sÄ± yapsa da sözlerine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Perry’nin kendisiyle olan mücadelesini net bir ÅŸekilde görebiliyorsunuz. Bu anlamda albümün anlattÄ±ÄŸÄ± hikâye ve melodik dünyasÄ±nÄ± bir bütün olarak deÄŸerlendirince, Katy Perry bence hala pop müziÄŸin baÅŸarÄ±lÄ± öncülerinden olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Albümün hazÄ±rlÄ±k sürecine hamilelik ve bir de pandemi sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±nca aslÄ±nda çaktÄ±rmadan muhtemelen en stresli albüm dönemini de atlatmÄ±ÅŸ diyebiliriz. Albümün yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± günlerde doÄŸum yapan sanatçÄ± diÄŸer bir deyiÅŸle ÅŸu sÄ±ralar çifte kavrulmuÅŸ bir mutluluk dönemi yaÅŸÄ±yor.
‘Seni öldürmeyen güçlendirir’ deyiÅŸini bu albümde Katy Perry’nin lugatÄ±ndan dinliyoruz. ‘Teary Eyes’ albümdeki en karanlÄ±k ÅŸarkÄ± sözlerine sahip olsa da yine de ‘dans etmeyi bÄ±rakma’ notuyla pozitif bir enerjiyle sizi karÅŸÄ±lÄ±yor. ‘Smile’Ä±n kapaÄŸÄ±nda palyaço kostümüyle poz veren sanatçÄ± mutluluÄŸu, melankoliyi, gerçekliÄŸi ve yapaylÄ±ÄŸÄ± aslÄ±nda daha albümün kapaÄŸÄ±ndan sunuyor. Albüme adÄ±nÄ± veren ÅŸarkÄ± hem her anÄ±n tadÄ±nÄ± çÄ±kartmayÄ± anlatÄ±yor, hem de mutluluÄŸun ve buna ÅŸükretmenin en kÄ±sa yolunu en neÅŸeli ÅŸekilde anlatÄ±yor.
Katy Perry özellikle ‘Prism’ albümünden sonra bir uyanÄ±ÅŸ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirirken, önceki ÅŸarkÄ±larÄ±nda yakaladÄ±ÄŸÄ± matematiÄŸin artÄ±k kendisini mutlu etmediÄŸini ve bunun bir anlamda ona yavan geldiÄŸini belirtmiÅŸ. ‘Witness’ sonrasÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± duygusal çöküntü onu kendisiyle baÅŸ baÅŸa kalmaya mecbur bÄ±raksa da yine de bu durumdan kendi inadÄ± ve müziÄŸiyle çÄ±kmÄ±ÅŸ. Büyümenin hiç de kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen sanatçÄ±, otuzlu yaÅŸlarÄ±n beraberinde hiç tahmin etmediÄŸi zorlu yokuÅŸlarÄ± da birlikte getirdiÄŸini söylüyor. Bu zorluklar ona hayatÄ± daha baÅŸka açÄ±dan deÄŸerlendirmeyi öÄŸrettiÄŸi gibi olgunlaÅŸmanÄ±n da bir baÅŸka keyif olduÄŸunu ve ÅŸarkÄ±larÄ±na bu bakÄ±ÅŸla yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.
‘Smile’ Katy Perry’nin kendisiyle en dürüst yüzleÅŸtiÄŸi ÅŸarkÄ±larla dolu bir albüm. Kimi zaman hüzünlü ama dinlerken gülümsetiyor, kimi zaman duygulu ama dans ederken düÅŸündürüyor. Bence bu tezatlÄ±klarÄ± bir bütün olarak sunabilmek de Katy Perry’nin bu iÅŸte uzman olduÄŸunu gösteriyor.
YÄ±ldÄ±zlar: Never Really Over, Daisies, Champagne Problems, Tucked, What Makes A Woman
Oscar’Ä±mÄ± Verdim Gitti: Teary Eyes, Harleys In Hawaii, Smile
27.Ä°STANBUL CAZ FESTÄ°VALÄ° BAÅžLADI
Performanslar bakÄ±mÄ±ndan ödül törenini ele alacak olursak Lady Gaga ve Ariana Grande’nin birlikte performansÄ± bence gecenin en yüksek anÄ±ydÄ±. Hem Lady Gaga, hem Ariana Grande ‘Rain On Me’nin canlÄ± performansÄ± boyunca sahnede maskeleriyle birlikte ÅŸarkÄ± söylediler. Sadece kendileri deÄŸil dansçÄ±larÄ±nÄ±n da tamamÄ± performans boyunca maskeleri yüzlerinde dans ettiler. Lady Gaga dikkat çekme ve eÄŸlence sektöründe gündem oluÅŸturma konusunda bence son senelerin en önemli isimlerinden birisi. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pandemi sebebiyle tüm dünyanÄ±n içinden geçtiÄŸi böyle bir dönemde, MTV gibi hem gençlere hem de eÄŸlence sektörüne Ä±ÅŸÄ±k tutan bir platformda Lady Gaga’nÄ±n tüm tören boyunca maskesiyle yer almasÄ±nÄ±n çok önemli olduÄŸunu düÅŸünüyorum. PerformansÄ±ndan da, gecede sahneye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± diÄŸer anlarda da bir an olsun ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±ndan ödün vermeyen Gaga, maske kullanÄ±mÄ±yla bu iÅŸi ne kadar ciddiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tüm dünyaya bir kere daha göstermiÅŸ oldu.
Ä°zleyicinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± MTV VMA ödül töreninde Lady Gaga kadar performansÄ±yla dikkat çeken bir diÄŸer isim de The Weeknd oldu. En iyi R&B ve yÄ±lÄ±n videosu ödüllerini alan The Weeknd’in performansÄ± NY’daki Hudson Yards’ta yer alan The Edge’de gerçekleÅŸtirildi. O yükseklikte nasÄ±l ayaklarÄ±nÄ±n altÄ± çekilmeden ÅŸarkÄ± söyleyip, dans edebildiÄŸini anlamasam da bence gecenin en etkili performanslarÄ±ndan biriydi.
Gökhan Türkmen – Mavi
Gökhan Türkmen yeni yaÅŸÄ±nÄ± yepyeni bir ÅŸarkÄ±yla kutladÄ±. KÄ±zlarÄ± için yazdÄ±ÄŸÄ± ve bestelediÄŸi ‘Mavi’ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± kÄ±zÄ± Nil Rona ile birlikte kaydetmiÅŸ. ‘Mavi’de kÄ±zÄ± Nil Rona’nÄ±n da vokalinin olmasÄ± ÅŸarkÄ±yÄ± ayrÄ± bir yere taÅŸÄ±yor. GTR müzik etiketiyle yayÄ±nlanan ÅŸarkÄ± dinlediÄŸiniz anda kulaktan kalbe akÄ±yor ve haliyle duygusallÄ±ÄŸÄ±yla kalpleri de eritiyor.
Ä°ki kardeÅŸin birbirine olan sevgi ve baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± konu alan ÅŸarkÄ±nÄ±n sözü ve müziÄŸi Gökhan Türkmen’e, düzenlemesi ise Bora Çifterlere’e ait. ÅžarkÄ±nÄ±n kapak görseli de kardeÅŸi Leyla Ada’nÄ±n ultrason görüntüsüne büyük bir mutlulukla ve heyecanla bakan Nil Rona’nÄ±n fotoÄŸrafÄ± ile Morespace Studio tarafÄ±ndan hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ.
‘Mavi’nin klibi ÅŸarkÄ±nÄ±n yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± tüm duygularÄ± tek seferde videosuyla dinleyiciye geçiriyor. Klipte ailesel duygulara ve doÄŸaya dikkat çekerek büyük bir aÄŸaç etrafÄ±nda yapÄ±lan çekimlerde Gökhan Türkmen ve kÄ±zlarÄ± Nil Rona ve Leyla Ada da baÅŸrollerde. Bu eÄŸlenceli, samimi her notasÄ± sevgi taÅŸÄ±yan ÅŸarkÄ±nÄ±n klibini ise Bora Çifterler üstlenmiÅŸ.
Yepyeni bir Ses: Martino
Birkaç haftadÄ±r yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± single çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla dikkat kesilmemiz gereken yepyeni bir ses yükseliyor. Martino, Ä°talya Milano doÄŸumlu, ailesi dört nesil müzisyenlerle dolu, içi müzikle yanÄ±p kavrulan çok genç bir ses.
AçÄ±khava konserleri baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda nasÄ±l olacak diye kendi kendimi yiyip bitiriyordum ama aslÄ±nda gidince gördüm ki organizasyon önlemlerini alÄ±nca konserler de gayet güzel ÅŸekilde bu dönemde yapÄ±labiliyormuÅŸ. Mabel Matiz’i uzun zamandÄ±r canlÄ± izlememiÅŸtim, uzun zamandÄ±r konsere gitmediÄŸimden açÄ±khavadaki Mabel konseri benim için ayrÄ±ca deÄŸerli oldu. Biletleri tükenen konserde tüm izleyiciler yanÄ±ndakiyle arada bir koltuk boÅŸ kalacak ÅŸekilde oturup maskeleri takÄ±lÄ± ÅŸekilde konserin baÅŸlamasÄ±nÄ± büyük bir heyecanla beklemesi muhtemelen pandemi döneminden aklÄ±mda kalacak fotoÄŸraflardan biri olacak.
AylardÄ±r canlÄ± performans izlememiÅŸ olmanÄ±n verdiÄŸi özlem Mabel’in notalarÄ±yla ferahlÄ±ÄŸa ve mutluluÄŸa dönüÅŸtü. Her ÅŸeyden önce Mabel’in ne kadar detaylara önem veren bir sanatçÄ± olduÄŸunu bir kere daha bu konserde gözlemledim. Mabel’in Mert YemenicioÄŸlu styling’i olan ÅŸÄ±k sahne kostümlerinin yanÄ± sÄ±ra orkestrasÄ± da bir o kadar canlÄ± canlÄ±ydÄ±. Birçok konserde orkestra tek düzen siyah kÄ±yafetlerle sahneye çÄ±kar ama bu konserde ekibin her bir üyesi ayrÄ± ÅŸÄ±klÄ±kta ve renkte tam bir yaz havasÄ±yla bizleri karÅŸÄ±ladÄ±lar. Konser boyunca orkestranÄ±n birbiri arasÄ±ndaki eÄŸlenceli hallerini izlemek beni konsere daha da baÄŸladÄ±. Bu kadar adÄ± geçmiÅŸken orkestranÄ±n detayÄ±nÄ± vermemek olmaz. Çünkü bence onlar da bu nefis gecenin önemli kahramanlarÄ±ndan. OrkestranÄ±n ÅŸefi olan ve synth’e hayat veren Emin Ä°nal, vokallerde Ceren Deniz ve Deniz Konak, perküsyonda Velican Sagun, beats’te Karakter (Keren Demirayak), gitarda BahadÄ±r Kartal, kemanda Semih Çelikel, kanunda Samet Çelikel açÄ±khavadaki bu büyülü atmosferi yaratanlardandÄ±. YönetmenliÄŸi Ufuk SarÄ±’ya, prodüksiyon tasarÄ±m detaylarÄ±nda Ozan Korkmaz’a ait konserde sahnenin sade dekorunun arkasÄ±nda tam ortadaki büyük ‘M’ Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rmasÄ± ise her an her ÅŸarkÄ±da bizi kendisine çekti.
Konserde ‘Öyle Kolaysa’yÄ± seyircinin Ä±srarlÄ± tezahüratÄ±ndan sonra ikinci kez tekrar söyleyen Mabel Matiz biraz damar, biraz halay tam kÄ±vamÄ±nda nefis bir repertuar hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. Özellikle konserde acaba söyler mi dediÄŸim ÅŸarkÄ±lardan biri olan ‘YÄ±ldÄ±zlarÄ±n PeÅŸinde’yi canlÄ± dinlemek benim için bu gecenin diÄŸer önemli anÄ±ydÄ±. Konser tamamlanÄ±p bis için sahneye geri gelen Mabel Matiz ‘Filler ve Çimen’i söyleyerek bizi ilk albümüne Ä±ÅŸÄ±nladÄ±. Hemen ardÄ±ndan seslendirdiÄŸi ve ilk defa dinlediÄŸim versiyonuyla ‘YaÅŸÄ±m Çocuk’ ise gecenin son ÅŸarkÄ±sÄ± olarak hala aklÄ±mdan çÄ±kmÄ±yor. YazÄ±yÄ± buraya kadar okuyup ‘keÅŸke ben de gitseymiÅŸim!’ dediÄŸinizi duyar gibiyim, ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z çünkü Mabel Matiz 5 Eylül’de tekrardan Cemil Topuzlu Harbiye AçÄ±khava Sahnesi’nde olacak. Ben olsam kaçÄ±rmazdÄ±m!
Mariah Carey HayranlarÄ±na Sürpriz!
Mariah Carey kendisiyle aynÄ± ismi taÅŸÄ±yan 1990 senesindeki yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± albümün 30. YÄ±lÄ±nÄ± (MC30) Temmuz ayÄ±ndan beri sürprizlerle kutluyor. MC30 kapsamÄ±nda her Cuma eski albümlerinden daha önce yayÄ±nlamadÄ±ÄŸÄ± remix, ÅŸarkÄ± ya da video paylaÅŸarak dinleyenlerini deyim yerindeyse mest ediyor.
Bu sürpriz serüveni devam ededursun geçtiÄŸimiz hafta Mariah Carey yine sevindirici bir haber paylaÅŸtÄ±. SanatçÄ±nÄ±n efsanevi Daydream Tour Tokyo Dome konserinin canlÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ±n da dahil olduÄŸu ve bugüne kadar kaydedip de yayÄ±nlamadÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±larla, eski albümlerinden B-side ÅŸarkÄ±larÄ±n olduÄŸu, her hayranÄ±n mutluluktan aÄŸlayacaÄŸÄ± çok özel bir albüm geliyor. ‘The Rarities’ albümü 2 Ekim’de yayÄ±nlanacak. Bu özel albüm global anlamda Carey hayranlarÄ±nÄ± çok mutlu ederken, geçtiÄŸimiz hafta albümden ilk single’da yayÄ±nlandÄ±.
Mariah Carey’nin Jermaine Dupri ile birlikte yazdÄ±ÄŸÄ± 90'larÄ±n R&B havasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan "Save The Day" isimli ÅŸarkÄ±da Lauryn Hill'in The Fuhees ile coverladÄ±ÄŸÄ± "Killing Me Softly" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sample olarak kullanarak arka planda Lauryn Hill da ÅŸarkÄ±ya eÅŸlik ediyor. ‘The Rarities’ yayÄ±nlanana kadar önümüzdeki aylar baÅŸka hangi süprizler olacak, gözler uzunca bir süre Mariah Carey’nin yaptÄ±ÄŸÄ± ve paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± postlarda takÄ±lÄ± kalacak.
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸ
25 sene önce bizi gerçek anlamda Alanis Morissette ile tanÄ±ÅŸtÄ±ran, toplamda 33 milyon satan ‘Jagged Little Pill’ albümü için bu sene özel bir turne düzenlenecekti. Albümün 25. yÄ±lÄ± sebebiyle albümdeki ÅŸarkÄ±larÄ±n orijinallerinin yanÄ± sÄ±ra daha önce yayÄ±nlanmamÄ±ÅŸ canlÄ± performans versiyonlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 25. yÄ±l özel ‘Jagged Little Pill’ albümü senenin baÅŸlarÄ±nda yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca geçtiÄŸimiz senenin sonunda Broadway’de müzikali baÅŸlayan ‘Jagged Little Pill’ 2020 senesinde de Garbage ve Liz Phair’in de katÄ±lÄ±mÄ±yla büyük bir turneyle yeniden Alanis’i sahnelere taÅŸÄ±yacaktÄ±.
Ve fakat malum pandemi dönemi sebebiyle bu özel konser planÄ± 2021’e ertelendi. Bütün bunlar olurken Alanis bir de yeni albüm müjdesini senenin baÅŸÄ±nda vermiÅŸti. Hem 25. yÄ±l etkinliÄŸi bir yandan gümbür gümbür geliyordu, bir yandan da Alanis yeni albümüyle bahar ayÄ±nda konserlerin baÅŸlangÄ±cÄ±yla yeniden müzikseverle birlikte olacaktÄ±. Evdeki hesap çarÅŸÄ±ya uymadÄ±, albüm yayÄ±nlanmasÄ± planlanan tarihten birkaç ay sonra yani Temmuz ayÄ±nÄ±n sonunu buldu. Her zaman olduÄŸu gibi kendi hayatÄ±na, yaÅŸadÄ±klarÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutan ÅŸarkÄ±larÄ±n pandeminin en tepe yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ bir zamanlama olduÄŸunu düÅŸünen Alanis en azÄ±ndan albümü sene bitmeden yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± için ben ziyadesiyle mutluyum.
2008 senesinde Alanis Morissette’i Park Orman’da Masstival kapsamÄ±nda izleyebilmiÅŸ ÅŸanslÄ± kitleden biri olarak yeni turnesinde onu tekrar canlÄ± izlemeyi gerçekten çok istiyordum. 2021’de kader bizi kendisiyle bir araya getirebilecek mi henüz bu sorunun cevabÄ± bilinmezlerle dolu olsa da yeni albümü ‘Such Pretty Forks In The Road’ en azÄ±ndan ÅŸimdilik elimizdeki en güzel hediye. 90’lardaki Alanis Morissette yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± her albümde müziÄŸine ve kendi felsefesine yenilikler katsa da bence temelde rock kadÄ±n vokal olarak özünü pek de kaybetmedi. Her albümde kendi derinlerine inen, hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±, haksÄ±zlÄ±klarÄ±, mutluluklarÄ± ve hüzünlerini müziÄŸinde harmanlayan Morissette 25 yÄ±lÄ± aÅŸan kariyerine bir de otobiyografi sÄ±ÄŸdÄ±rmayÄ± planlÄ±yor. KitabÄ±n yazÄ±mÄ±na dair henüz çok net bilgiler olmasa da, çok uzak olmayan ufukta böyle bir kitabÄ±n yayÄ±nlanacaÄŸÄ± artÄ±k bilinen bir gerçek.
‘Such Pretty Forks In The Road’ birçoklarÄ±nÄ±n özlediÄŸi Alanis’in geri geldiÄŸi bir albüm. 3 çocuk annesi olan ve artÄ±k hayatÄ±nÄ±n belki de en olgun dönemini yaÅŸayan bir kadÄ±n ÅŸarkÄ±cÄ± için ÅŸarkÄ± sözlerinde ilk güne kÄ±yasla en ufak bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kanÄ±tÄ± bir albüm var karÅŸÄ±mÄ±zda. Hikâye anlatÄ±mÄ± kendine has olan Alanis Morissette bu albümde bence müzikal anlamda da çok uçlara gitmeden kendi janrasÄ±nÄ± en güzel biçimde sunduÄŸunu düÅŸünüyorum. 11 ÅŸarkÄ±lÄ±k yeni albüm Alanis nostaljimi yeniden uyandÄ±rdÄ±. Yeni ÅŸarkÄ±larÄ± bayÄ±la bayÄ±la dinlerken arada eski ÅŸarkÄ±larÄ±na dönüÅŸ yapÄ±p ne severdim sizi diyerek kendime ziyafet yapÄ±yorum.
YÄ±ldÄ±zlar: Smiling, Reasons I Drink, Diagnosis, Sandbox Love, Nemesis
Oscar’Ä±mÄ± Verdim Gitti: Ablaze, Losing The Plot, Reckoning
Placebo’dan ‘Lost Tapes’ Konserleri
2020 senesi yeni bir Placebo albümünün yÄ±lÄ± olacaktÄ±. Pandemi bu çÄ±kÄ±ÅŸÄ± belirsiz durumu sürüklese de grup bu dönemde en azÄ±ndan boÅŸ durmuyor, yenilikler peÅŸinde koÅŸuyor. Bu yaz birçok festivalde konser vermeleri beklenirken pandemi sebebiyle tüm etkinlikler iptal olduÄŸu için Placebo eski konserlerinden bir potpuri hazÄ±rlayarak yüreklere su serpti.
Grup en son 2019 senesinin Eylül ayÄ±nda San Francisco’da efsane bir konser vermiÅŸti. Aradan geçen aylar sonrasÄ±nda bu özel konser için büyük bir hazÄ±rlÄ±k içindeler. Sosyal mesafeye dikkat ederek büyük bir titizlikle provalarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren ekip söz konusu konser için harÄ±l harÄ±l çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.
Lars Ulrich’in Metallica’nÄ±n sosyal medya profilinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalara göre 29 AÄŸustos’ta Amerika ve Kanada’daki arabalÄ± açÄ±khava sinemasÄ±nda bu özel konser yayÄ±nda olacak. Grup AÄŸustos ayÄ± içinde sÄ±r gibi saklanan bir mekanda bu özel konserin kaydÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirecek. YapÄ±lan canlÄ± performans kaydÄ± büyük bir titizlikle montajlanarak 29 AÄŸustos’ta vizyona girecek.
Yüzün üzerinde arabalÄ± açÄ±khava sinemasÄ±nda yayÄ±na girecek olan bu özel konser yayÄ±nÄ±nÄ± aynÄ± arabada en fazla 6 kiÅŸi izleyebilecekmiÅŸ. Ek olarak konser için bilet alan müziksevelere grubun S&M2 albümü dijital olarak hediye ediliyor. Konser maalesef ÅŸu an Avrupa ve Türkiye’de izlenebilir durumda olmayacak ama yine de umutlar tükenmesin diyenlerdenim. Belki Amerika ve Kanada sonrasÄ±nda bu konserin bir bacaÄŸÄ± da Avrupa’yÄ± ve dolayÄ±sÄ±yla Türkiye’yi de kapsar diye hayal ediyorum.
Pandemi döneminde hayatÄ±n durmasÄ±nÄ± kendi üretimleri açÄ±sÄ±ndan olumlu bir yöne çeviren Metallica, bu dönemde yeni bir albüm hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu da duyurmuÅŸtu. Yeni ÅŸarkÄ±larÄ±n ne zaman yayÄ±nlanacaÄŸÄ± henüz belirsizliÄŸini korusa da en geç 2021’de yeni bir Metallica albümünün geleceÄŸini söylemek yanlÄ±ÅŸ olmaz sanÄ±rÄ±m.
#selambendeli: Gökhan Türkmen
Gökhan Türkmen yaz bitmeden nefis bir ÅŸarkÄ±yla yaz mevsimini tekrar baÅŸa sardÄ±. ‘Deli’ adÄ± üstünde delidolu, enerjik, disko temalÄ± cÄ±vÄ±l cÄ±vÄ±l bir ÅŸarkÄ±. GTR müzik etiketiyle yayÄ±nlanan yeni single ‘Deli’ Genco ArÄ± ile birlikte Gökhan Türkmen’in prodüktörlüÄŸünü yaptÄ±ÄŸÄ± bir çalÄ±ÅŸma olarak karÅŸÄ±mÄ±zda.
Deli’nin söz ve müziÄŸini
8.stüdyo albümü ‘folklore’u karantina döneminde sessiz sedasÄ±z hatta deyim yerindeyse bir sÄ±r gibi kaydeden sanatçÄ± önceki hafta sürpriz bir ÅŸekilde yayÄ±nlayarak herkesi ÅŸok etti. ‘Folklore’ öylesine bir sÄ±r albüm ki yayÄ±nlayacaÄŸÄ±nÄ± sanatçÄ±nÄ±n plak ÅŸirketi bile yayÄ±nlanmasÄ±ndan birkaç saat önce haberdar olmuÅŸ. Plak ÅŸirketinin ÅŸokunu tahmin bile edemiyorum. Pandemi döneminde beklenmedik bir ÅŸarkÄ± ya da EP yayÄ±nlamasÄ±nÄ± beklediÄŸim isimlerdendi Taylor Swift. Bu beklentimin sebebi de Taylor Swift’in çalÄ±ÅŸkan ve üretken ruhunu önceki yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± albümlerinden bizlere aÅŸÄ±lamasÄ±ydÄ±. Beklentim boÅŸa deÄŸilmiÅŸ, bir iki ÅŸarkÄ±lÄ±k mini albüm yayÄ±nlamak bir yana dursun dopdolu bir albüm ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.
Taylor Swift bu albüm için pop starlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiç gocunmadan bir kenara bÄ±rakmÄ±ÅŸ. ÅžarkÄ±larÄ±n tamamÄ± piyano, gitar ve akustik düzenlemelerle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ. Tür bakÄ±mÄ±ndan indie notalarÄ± olan daha çok yetiÅŸkin rock dinleyicisine hitap edecek bir albüm yayÄ±mlayan sanatçÄ± bu albümde Jack Antonoff’un yanÄ± sÄ±ra The National’dan Aaron Dessner ile birlikte çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Dessner’Ä±n albüme dair verdiÄŸi açÄ±klamalarda Taylor Swift’in nasÄ±l üretken bir sanatçÄ± olduÄŸunu kendisine gönderdiÄŸi demo ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n kÄ±sa sürede ÅŸarkÄ±lara dönüÅŸmesine ÅŸok olarak ÅŸahit olmuÅŸ. Albümün tamamÄ± birlikte bir stüdyoya girmeden, dosyalarÄ±n gidip gelmesiyle tamamlanan bir üretim sürecinin sonunda ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ.
16 ÅŸarkÄ±lÄ±k dev ‘folklore’ albümünde 11 ÅŸarkÄ±yÄ± The National’dan Aaron Dessner ile yapan Taylor Swift araya bir de Bon Iver düeti sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ. ‘Exile’ düetinin ortaya çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda Taylor Swift ÅŸarkÄ±yÄ± yazdÄ±ktan sonra Dessner’a gönderip ÅŸarkÄ±ya erkek bir vokali de eklemek istediÄŸini söylemiÅŸ. Dessner kimle düet yapmak istediÄŸini sorduÄŸunda Bon Iver’Ä±n vokali Justin Vernon’u çok beÄŸendiÄŸini ama kabul edip etmeyeceÄŸini bilemediÄŸini belirtmiÅŸ. Dessner’Ä±n aracÄ± olduÄŸu bu talep Bon Iver tarafÄ±ndan da olumlu geri dönüÅŸ alÄ±nca, Justin Vernon’un ÅŸarkÄ±ya bir iki eklediÄŸi ufak bölümle ÅŸu an dinlediÄŸimiz haline ulaÅŸÄ±yor. ÅžarkÄ±nÄ±n Taylor Swift ve Justin Vernon arasÄ±nda gidip geldiÄŸi anlara ÅŸahit olan Aaron Dessner, bu düetin hayata geçmiÅŸ olmasÄ±na kendi deyimiyle ‘zamanÄ±mÄ±zÄ±n iki büyük sesinin ortaya çÄ±karttÄ±ÄŸÄ± bu esere bir hayran olarak tanÄ±k olduÄŸunu’ belirtmiÅŸ.
Albümün çÄ±kÄ±ÅŸ ÅŸarkÄ±sÄ± olan ‘cardigan’Ä±n klibi için tüm Covid-19 önlemleri alÄ±narak yapÄ±lan çekimlerde tahmin ettiÄŸiniz üzere bol bol yeÅŸil ekran desteÄŸi alÄ±nmÄ±ÅŸ. Sonucunda ortaya çÄ±kan doÄŸayla iç içe klip çalÄ±ÅŸmasÄ± albümün yaydÄ±ÄŸÄ± sadelik havasÄ±nÄ± net bir ÅŸekilde ortaya koyuyor. Klip için kendi styling’ini ve makyajÄ±nÄ± kendisi yapan Taylor Swift bütün bu süreçten keyif aldÄ±ÄŸÄ± kadar klip çalÄ±ÅŸmasÄ±ndan da bir o kadar mutlu olduÄŸunu belirtmiÅŸ. ‘Cardigan’ sonrasÄ±nda ‘Exile’ ve ‘Betty’ albümün yoldaki single çalÄ±ÅŸmalarÄ± olacakmÄ±ÅŸ, bakalÄ±m onlar için nasÄ±l klip çalÄ±ÅŸmalarÄ± olacak.
‘folklore’ sürprizi yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± hafta itibariyle listelerde çeÅŸitli rekorlar kÄ±rdÄ±. Albümün yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± gün 100 milyonun üzerinde günlük dinlemeyle tüm zamanlarÄ±n en çok dinlenen kadÄ±n sanatçÄ±sÄ± ünvanÄ±nÄ± kazanÄ±rken, albüm sadece Amerika’da 850 bin adet satÄ±larak 2020’nin en çok satan albümü rekorunu da elde etmiÅŸ oldu. AyrÄ±ca ‘Cardigan’ ve ‘Folklore’ hem Hot 100, hem de Billboard 200 listesinde aynÄ± hafta bir numaraya yükselerek bir baÅŸka rekoru daha elinde tutuyor.
HayatÄ±mÄ±zda pandemi olmasaydÄ± bundan birkaç hafta sonra Glastonbury festivalinde Taylor Swift sahne alacaktÄ±. GeçtiÄŸimiz sene yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ‘Lover’ albümünden sonra ilk defa bu albüm ile birlikte kendisi turne yapmaktansa festivallerde sahne alacaÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun büyük bir heyecan olduÄŸunu belirtmiÅŸti. Glastonbury’nin 50. yÄ±lÄ±nÄ±n kutlanacaÄŸÄ± bu seneki festival pandemiden ötürü seneye ertelendiÄŸi için Taylor Swift merakla beklenen sahnesini seneye gerçekleÅŸtirecek.
‘folklore’ Taylor Swift’in hayal gücünün karantina döneminde parladÄ±ÄŸÄ± nefis bir albüm olmuÅŸ. Taylor Swift’in ÅŸarkÄ± yazarlÄ±ÄŸÄ± ve müzikal becerisi ‘folklore’da daha da üst bir seviyeye çÄ±kmÄ±ÅŸ. SadeliÄŸin getirdiÄŸi güzellik albümün tamamÄ±nda kendisini hissettiriyor.
YÄ±ldÄ±zlar:
Amatör veya profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve topluluklarÄ±n festival programÄ±nda yer alabilecekleri bir platform oluÅŸturmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra onlarÄ± motive edip, teÅŸvik eden Genç Caz’Ä±n Seçici Kurulu’nda bu sene Aycan Teztel, AyÅŸe Tütüncü, Cenk ErdoÄŸan, Feridun ErtaÅŸkan, Hülya TunçaÄŸ, Kalben, Selen Gülün, Volkan Öktem, Yekta Kopan, Dr. Hakan Rauf Tüfekçi ve Ä°stanbul Caz Festivali Direktörü Harun Ä°zer yer alÄ±yordu. Genç Caz’Ä±n bu sene yapÄ±lan deÄŸerlendirme süreci COVID-19’a yönelik önlemler dikkate alÄ±narak 11-12 Temmuz tarihlerinde Salon IKSV’de seyircisiz olarak gerçekleÅŸtirildi. DeÄŸerlendirme sürecindeki konserler IKSV’nin Youtube kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±mlandÄ±.
Genç Caz o kadar önemli bir platform ki, 17 yÄ±l içinde 80’in üzerinde genç müzisyen ve topluluk dünyaca ünlü isimlerle aynÄ± festivalde yer alma imkanÄ± saÄŸladÄ±.
Ä°stanbul Caz Festivali kapsamÄ±nda bu yÄ±l 18. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için baÅŸvurda bulunan grup ve solo artistlerin 11-12 Temmuz’daki deÄŸerledirmeler sonucunda seçilen isimler: Afroloji, An Quartet, BüÅŸra KayÄ±kçÄ±, Deli Bakkal, Saynur Eren Duo Project ve Udgang Trio oldu. Seçilen grup ve solo projeler 27. Ä°stanbul Caz Festivali’nin Parklarda Caz konserlerinde yer alacak. Büyük bir heyecanla konserleri bekliyorum.
Huysuz Virjin’e Veda
Ä°nsanÄ±n çocukluÄŸuna dair anÄ±larÄ± yok olunca bunun duygusal olarak etkisi bir baÅŸka oluyor. GeçtiÄŸimiz hafta Seyfi DursunoÄŸlu’nun vefatÄ± beni bu anlamda derinden etkiledi. Seyfi DursunoÄŸlu’nun senelerce baÅŸarÄ±yla canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakteri Huysuz Virjin’in televizyondaki ÅŸovunu yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± dönem herkes gibi ben de severek kahkahalarla izlerdim. Sadece ben deÄŸil, ailecek oturup birlikte izleyip kahkahalarla eÄŸlenirdik.
O dönemler malum internet de olmadÄ±ÄŸÄ± için, televizyon ve özel kanallar tek eÄŸlence kaynaÄŸÄ±mÄ±zdÄ±. Huysuz Virjin’in konuklarÄ±yla her programda ÅŸakalaÅŸmasÄ±, kendine has dansÄ± ve kantolarÄ± hep hafÄ±zamdaki güzellikleriydi. Dozunu bilerek iÄŸneleyen ama her ne koÅŸulda olursa olsun karÅŸÄ±sÄ±ndakini incitmeden eÄŸlendiren çok özel bir anlatÄ±m dili vardÄ± Huysuz Virjin’in.
Seyfi DursunoÄŸlu’nun vefatÄ±ndan sonra neredeyse yazÄ±lan her yazÄ±yÄ± okudum. PaylaÅŸÄ±lan videolarÄ± tekrar tekrar izledim, yetmedi Youtube’dan yakalayabildiÄŸim eski Huysuz Virjin bölümlerini izledim. ProgramÄ±nda yaptÄ±klarÄ±yla izleyenleri ve konuklarÄ±nÄ± eÄŸlendirirken aslÄ±nda inceden inceye her zaman sahip olduÄŸu hoÅŸgörüyü bize aÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kere daha fark ettim. Seyfi DursunoÄŸlu’nun vefatÄ±yla duygularÄ±nÄ± paylaÅŸan binlerce kiÅŸinin ortak yorumu Huysuz’un bizlere verdiÄŸi enerjisi, neÅŸesi ve hoÅŸgörü sahibi olmasÄ±ydÄ±. Maalesef Seyfi DursunoÄŸlu’nun bu ansÄ±z gidiÅŸi çocukluk anÄ±larÄ±mdan bir parçayÄ± da beraberinde aldÄ± götürdü. Nurlar içinde uyusun.
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸ
‘The Meaning Of Mariah Carey’ Mariah Carey’nin de katkÄ±larÄ±yla Michaela Angela Davis ile birlikte kaleme alÄ±nmÄ±ÅŸ. Söz konusu kitabÄ±n dinlenebilir formatÄ±nÄ± Mariah Carey seslendirirken özellikle bu formatta özel olarak müzikal eklemeler de olacakmÄ±ÅŸ. 29 Eylül’de yayÄ±nlanacak olan biyografi aynÄ± zamanda sanatçÄ±nÄ±n kendi adÄ±yla yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± albümün de 30. yÄ±l dönümünde piyasaya çÄ±kacak.
Sertab Erener All Access’te!
All Access Youtube kanalÄ±mdaki bu haftaki konuÄŸum Sertab Erener oldu. Åžimdiye kadar yaptÄ±ÄŸÄ±m söyleÅŸiler arasÄ±nda özel bir yere sahip olacak bu buluÅŸmadan öne çÄ±kan satÄ±r baÅŸlarÄ±nÄ± burada da paylaÅŸmak istedim.
SanatçÄ±nÄ±n, sanat hayatÄ±nÄ±n önemli adÄ±mlarÄ±nÄ±n konu olduÄŸu söyleÅŸide, Sertab Erener Eurovision birinciliÄŸini kazandÄ±ÄŸÄ± o gece yarÄ±ÅŸmadaki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± heyecan dolu anlarÄ± dile getirirken, son senelerdeki en büyük heyecanÄ± olan Sertab’Ä±n Müzikali gösterisinden de bahsetti. Özellikle müzikalin teknik altyapÄ±sÄ± için yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma süreci geçirdiklerini belirten sanatçÄ±, yakÄ±n zaman önce yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ‘Ben YaÅŸarÄ±m’ albümünden de müzikale eklemeler yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SöyleÅŸide yakÄ±n zaman önce yayÄ±nlanan 13. stüdyo albümü ‘Ben YaÅŸarÄ±m’a dair bilgiler veren Sertab Erener, özellikle bu albümdeki söz yazarlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda hissettiklerini aktardÄ±. Yeni albümün plak formatÄ±yla da yayÄ±nlanacaÄŸÄ± müjdesini veren Erener, ayrÄ±ca her ÅŸarkÄ± için özel klip çalÄ±ÅŸmalarÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, hepsini kÄ±sa süreler içinde Youtube üzerinden yayÄ±nlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Sertab Erener ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu dolu dolu söyleÅŸiyi All Access Youtube kanalÄ±ndan izleyebilirsiniz.
KaÅŸ Caz Festivali
Pandemi döneminde önlemler alÄ±narak konserler ufaktan baÅŸlarken KaÅŸ’tan Caz Festivali haberi geldi. 28-29-30 AÄŸustos’ta Setur Marina ev sahipliÄŸinde yazÄ±n belki de en güzel geçtiÄŸi beldelerden olan KaÅŸ’ta Caz müziÄŸi sahili dolduracak.
Kimler var festivalde derseniz: nefis vokaliyle
Ben Emir Taha’yÄ± muhtemelen geç keÅŸfedenlerdenim. Emir Taha hakkÄ±nda biraz araÅŸtÄ±rma yapÄ±nca özellikle Youtube’da sÄ±kÄ± bir hayran kitlesi olduÄŸunu keÅŸfettim. YaptÄ±ÄŸÄ± cover’larla bir süredir internette yakÄ±ndan takip edilen genç sanatçÄ±, 2019 yÄ±lÄ±nda ilk single’Ä± ‘Deep Sea Diving’i yayÄ±nlÄ±yor. 2020’de arka arkaya yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± single’larÄ± ile ben de Emir Taha’dan haberdar oldum.
Benim dikkatimi çeken ÅŸarkÄ±sÄ± ‘Kendine Gel’den sonrasÄ±nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ‘Huyu Suyu’ single’Ä± oldu. ‘Huyu Suyu’ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± o kadar tekrarla dinledim ki, yarattÄ±ÄŸÄ± etkiyi baÅŸka bir ÅŸarkÄ±yla tekrar yalayabilir miyim derken hemen arkasÄ±ndan ‘7 Cigs’ geldi. FÄ±rat TanÄ±ÅŸ’Ä±n ‘Yani’ ÅŸarkÄ±sÄ±ndan da sample’lar içeren 7 Cigs ÅŸarkÄ±sÄ± bir diÄŸer Emir Taha harikasÄ±. Son olarak yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ‘Cold’ single’Ä±ndan sonra geçtiÄŸimiz hafta Emir Taha’nÄ±n ‘Hoppa pt 1.’ albümü yayÄ±nlandÄ±.
Kendi single’larÄ±nÄ± yayÄ±nlamadan önce yaptÄ±ÄŸÄ± cover’lar hakkÄ±nda o kadar çok yorum okudum ki tabi ki merak edip hepsini zor da olsa bulup dinlemeyi baÅŸardÄ±m. Özellikle Adele’in ‘Million Years Ago’ cover’Ä± ve The Weeknd Sidewalks cover’Ä± gerçekten övüldüÄŸü kadar güzelmiÅŸ. Kendi ÅŸarkÄ±larÄ±ndan önce yaptÄ±ÄŸÄ± cover’lardaki akustik modu 2019 ve devamÄ±nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±nda müzikal açÄ±dan daha zengin ve dikkat çekici bir sound’a dönüÅŸmüÅŸ.
Emir Taha’nÄ±n vokali, özellikle de Ä°ngilizce ÅŸarkÄ±larÄ±ndaki aksanÄ± ve müzikal alt yapÄ±sÄ± dünya çapÄ±nda kendisinden söz ettirecek baÅŸarÄ±da çalÄ±ÅŸmalar. DiÄŸer yandan ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n henüz görsel anlamda bir video ile desteklenmemesi dikkatimi çekiyor. Bir strateji mi yoksa ÅŸimdilik sadece ÅŸarkÄ±larla dikkati çekip daha sonra mÄ± görsel olarak yeni çalÄ±ÅŸmalar gelecek elbette merak ediyorum. Albümün adÄ±ndan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± üzere yolda gelecek olan ‘Hoppa pt 2.’ var. Emir Taha’nÄ±n yeni ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±, albümünün devamÄ±nda neler olacak diye elbette herkes gibi benim de gözüm kulaÄŸÄ±m artÄ±k hem dijital platformlarda ve kendisinin sosyal medyasÄ±nda olacak.
Yüzüme Vurma
Gökhan Türkmen geçtiÄŸimiz hafta yine dikkatleri üzerine çekecek nefis bir ÅŸarkÄ± ve klip yayÄ±nladÄ±. ‘Yüzüme Vurma’ adlÄ± yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n sözleri Ozan Turgut’a, bestesi Gökhan Türkmen’e, düzenlemesi ise Bora Çifterler’e ait. Söz konusu ÅŸarkÄ± 8 dakikalÄ±k bir hikaye aslÄ±nda. ÅžarkÄ±nÄ±n müzikal altyapÄ±sÄ± ve melodik kurgusu özellikle Serkan Emre Çiftçi’nin trompetiyle daha da güzel bir noktaya eriÅŸiyor.
‘Yüzüme Vurma’ ÅŸarkÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± etkisini esas video klibini izlediÄŸinizde size kendisini hissettiriyor. DoÄŸanÄ±n kendini bulma çabasÄ±nÄ± ve doÄŸayla iç içe her gün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dünyayÄ± gözler önüne seren bu özel klip Bora Çifterler ve Ozan Turgut’un kurgusuyla hayat bulmuÅŸ. Kolaj görüntülerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bu özel klipte Gökhan Türkmen’in vokali ve Serkan Emre Çiftçi’nin trompetiyle ÅŸarkÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± duygular kat kat yoÄŸunlaÅŸÄ±yor. ÅžarkÄ±nÄ±n videosunu izlediÄŸiniz de eminim siz de benimle aynÄ± duygularÄ± hissedeceksiniz, klip aslÄ±nda kÄ±sa bir belgesel olmuÅŸ.
80’ler müziÄŸi ne bereketli bir dönemdir böyle. YaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan mÄ±, o dönemki havadan mÄ± bilmiyorum ama hala etkisini kaybetmeyen bir akÄ±m olduÄŸu kesin. HakkÄ±nÄ± vererek 80’lere dokunan bir iÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda sonuç genelde hep olumlu oluyor. Jessie Ware geçtiÄŸimiz hafta yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± dördüncü stüdyo albümünde dans müziÄŸine, soul’a, diskoya ve 80’lerin hareketli temalarÄ±na kendini bÄ±rakmÄ±ÅŸ.
Üçüncü stüdyo albümü ‘Glasshouse’u yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±nda temasÄ± annelik ve duygusal alanlar olduÄŸu için daha yumuÅŸak ve içten ÅŸarkÄ±larla bizlere ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. 2017’de yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± Glasshouse albümünün tanÄ±tÄ±m turnesinde Cannes Lions’ta Paloma Faith ile ‘annelik ve müzik’ temalÄ± bir söyleÅŸide Jessie Ware’i dinleme ÅŸansÄ±m olmuÅŸtu. Annelik ile birlikte duygusal olarak kendisinde hiç bilmediÄŸi bir dünyayÄ± keÅŸfettiÄŸini belirten sanatçÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± artÄ±k daha farklÄ± söylediÄŸini belirtmiÅŸti. AklÄ±mda o günden kalan esas konuysa Jessie Ware’in müziÄŸine dair hep kendi istediÄŸi yolda ilerlemek olduÄŸuydu. ‘What’s Your Pleasue?’ hakkÄ±nda verdiÄŸi söyleÅŸilerde Jessie Ware hayal ettiÄŸi müziÄŸin, duygularÄ±n daha çok dans ile ifade edildiÄŸi bir albümde toplanmasÄ±nÄ± istediÄŸini söylüyor. Ä°nsanlarÄ±n özgürce dans etmesini, disko modunun onlarÄ± akÄ±llarÄ±ndan geçirdiÄŸi ama harekete geçmekte çekindikleri her neyse ona daha kolay ulaÅŸtÄ±ran kaldÄ±raç olmasÄ±nÄ± hedeflemiÅŸ. Bence bu hedefine ‘What’s Your Pleasure?’ ile net ÅŸekilde ulaÅŸmÄ±ÅŸ diyebilirim.
Pandemi döneminde hele ki kulüplerin açÄ±lmasÄ±nÄ±n belirsizliÄŸi henüz devam ederken yine de albümün yayÄ±nlanmasÄ± gerçekten de sevindirici. Aslen albüm Haziran’Ä±n baÅŸÄ±nda yayÄ±nlanacakken 20 gün rötarla bize ulaÅŸtÄ±. Bu kadar ötelenmesi bu dönemde bence o kadar normal ki, bu durumu ertelenme gibi görmüyorum bile. Normal koÅŸullarda böyle enerjik bir albüm yayÄ±nlayÄ±p turneye çÄ±kamayacak olmak da zor elbette. Yine de Jessie Ware ÅŸimdiden 2021’de baÅŸlayacak konser zincirini duyurmaya baÅŸladÄ± bile. KoÅŸullar uygun giderse seneye Nisan ve sonrasÄ± Jessie Ware yeni ÅŸarkÄ±larÄ± ve sahne performansÄ±yla herkesi etkilemeyi planlÄ±yor.
Jessie Ware’in ilk çÄ±kÄ±ÅŸ albümü ‘Devotion’ ile büyük ilgi görmüÅŸtü. Ancak 2. ve 3. albümleri ilk albümün gölgesinde kalÄ±nca sanatçÄ± biraz da albüm yapma sevdasÄ±ndan uzaklaÅŸmÄ±ÅŸ olduÄŸunu 2017 senesinde bazÄ± söyleÅŸilerinde dile getirmiÅŸti. 2017 senesinde annesi ile birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± ‘Table Manners’ adlÄ± podcast serisi 13 milyon üzerinde bir dinleme kazanÄ±nca, bu durum kendisine kaybettiÄŸi özgüvenini geri aÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ. 3 senedir devam eden podcast serisinde Sam Smith, Ed Sheeran, Paloma Faith, John Legend, Ellie Goulding gibi sayÄ±sÄ±z ünlünün konuk olduÄŸu yemek ve sohbet odaklÄ± bu söyleÅŸi formatÄ± Jessie Ware’in bu nefis albümle dönüÅŸünün de kÄ±vÄ±lcÄ±mÄ± olmuÅŸ. Deyim yerindeyse sanatçÄ±nÄ±n yeniden doÄŸduÄŸu 4. stüdyo albümü ‘What’s Your Pleasure?’ hem bu yaza iyi gelecek, hem de eminim Jessie Ware’in kariyerinde daha sonraki yapacaÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalar için nefis bir basamak olacak.
YÄ±ldÄ±zlar: What’s Your Pleasure?, Oh La La, Adore You, Mirage (Don’t Stop)
Oscar’Ä±mÄ± Verdim Gitti: Spotlight, Soul Control, Save A Kiss,
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸ: Ramo Chai – I’m Moving
YaklaÅŸÄ±k 3 aydÄ±r konserler online düzende yani dijital dünya imkanlarÄ±yla yapÄ±lÄ±yor. Kimisi sponsorlu, kimisi sanatçÄ±larÄ±n evinden ellerindeki imkânlarla düzenleniyor. Bu yeni dönemin normalleri henüz daha tam da yerine oturmamÄ±ÅŸken Harun Tekin yeni bir konser ile dinleyicilerle buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin, 28 Haziran Pazar günü saat 19:30’da My Open Stage organizasyonuyla ‘Hediyeler’ isimli konserini online olarak düzenleyecek. EtkinliÄŸin cüzi miktardaki biletlerini alanlar konseri organizasyonun internet sitesinden canlÄ± olarak takip edebilecekler. Konserden elde edilecek olan gelir ise Ä°htiyaç HaritasÄ±’yla paylaÅŸÄ±larak müzik emekçilerinin giderlerini karÅŸÄ±lamak adÄ±na kullanÄ±lacak.
28 Haziran günü aynÄ± zamanda sanatçÄ±nÄ±n doÄŸum günü olmasÄ± açÄ±sÄ±ndan da önemli bir gün. Harun Tekin, bu özel güne denk gelen konserde yaklaÅŸÄ±k 75 dakika boyunca aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak baÅŸkalarÄ±nÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ± ve kendisi için manevi deÄŸeri olan ÅŸarkÄ±lara yer verecekmiÅŸ. Söz konusu konserde tek baÅŸÄ±na ve akustik gitarÄ±yla yer alacak olan Harun Tekin, kaliteli bir yayÄ±n için tüm testleri tamamladÄ±klarÄ±nÄ± da kendi sosyal medya profilinden duyurarak tüm müzikseverleri bu özel konsere davet etti.
Bir anlamda yeni dönem konserleri için deney niteliÄŸi de taÅŸÄ±yan bu konser belki de devamÄ±nda baÅŸka sanatçÄ±larÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla sürdürülebilir. Biletimi aldÄ±m merakla ve heyecanla Pazar günkü ‘Hediyeler’i konserini bekliyorum.
Sezen Aksu’dan Yeni ÅžarkÄ±: KonduramadÄ±m
2018’in en özel iÅŸlerinden olan Demo projesiyle Sezen Aksu çok özel bir albüm yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸka sanatçÄ±lara verdiÄŸi ÅŸarkÄ±larÄ±n kendi sesiyle demo kayÄ±tlarÄ±ndan oluÅŸan bu proje albüm 2. bölümüyle adÄ±m adÄ±m yaklaÅŸÄ±yor. ‘Yetinmeyi Bilir Misin?’, ‘Ben De Yoluma Giderim’, ‘Ne YapayÄ±m Åžimdi Ben?’, ‘Kaybedenler’ Demo 2 albümünden ÅŸimdiye kadar yayÄ±nlanan ÅŸarkÄ±lardÄ±. Henüz albümün yayÄ±nlanmasÄ±na kadar muhtemelen daha birkaç single daha yayÄ±nlanacaktÄ±r diye tahmin ediyorum.
Geçen hafta Sezen Aksu bir sürpriz yaparak Demo 2 albümünden yeni bir ÅŸarkÄ± yayÄ±nlamak yerine yepyeni bir ÅŸarkÄ± yayÄ±nladÄ±. Okay BarÄ±ÅŸ ile düet yaptÄ±ÄŸÄ± KONDURAMADIM iki versiyondan oluÅŸuyor. Biri Ozan BayraÅŸa’nÄ±n Rework’ü diÄŸeri ise Okay BarÄ±ÅŸ düzenlemesiyle olan versiyonu.
‘KonduramadÄ±m’ Sezen Aksu’nun da deyimiyle hareketli, neÅŸeli tam da bir yaz ÅŸarkÄ±sÄ±. ÅžarkÄ±nÄ±n klibi de büyük sürpriz, çünkü klibin oyuncularÄ± çok özel. ‘KonduramadÄ±m’Ä±n klibinde Demet AkbaÄŸ, Zeynep BastÄ±k, ÅžanÄ±ÅŸer, Simge SaÄŸÄ±n, Murda, AyÅŸe ÖzyÄ±lmazel, Kalben, Edis, Ezhel, Mabel Matiz ÅŸarkÄ±yÄ± Sezen için söylüyorlar, klip de böylece kendisine sürpriz bir doÄŸumgünü hediyesi oluyor.
Sertab Erener yine dinamik, yine kendisinden söz ettirecek detayda ve derinlikte dolu dolu bir albüm ile karÅŸÄ±mÄ±zda. 1992 senesinde hayatÄ±mÄ±za ‘Sakin Ol!’ albümüyle ilk adÄ±mÄ±nÄ± atan Erener, 28 yÄ±l boyunca yaptÄ±ÄŸÄ± her albümle sanatÄ±nÄ± ve çalÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± her defasÄ±nda dinleyenlerine ispatlÄ±yor.
Gelelim yeni albüme, Sertab Erener’in ‘Ben YaÅŸarÄ±m’Ä±n kartonetindeki yazdÄ±ÄŸÄ± metin beni çok etkiledi. ÅžarkÄ± söylemenin Sertab’Ä± Sertab yapan gerçek olduÄŸunu, sesiyle yakaladÄ±ÄŸÄ± bu mucizenin onu hayata baÄŸlayan gerçek olduÄŸunu dile getirmiÅŸ. Belki de bu sebeple bu albümün ÅŸarkÄ± sözlerinde de aÄŸÄ±rlÄ±k olarak kendi imzasÄ± yer alÄ±yor.
Yeni albümün prodüktörlüÄŸünü Emre Kula ile birlikte üstlenen Sertab Erener 13 ÅŸarkÄ± ve 1 versiyon ile dinleyicisine zengin bir müzik yolculuÄŸu hazÄ±rlamÄ±ÅŸ. Bestelerin büyük çoÄŸunluÄŸunda Emre Kula imzasÄ± yer alÄ±rken, bu albümde Ersel SerdarlÄ± imzalÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra Sertab Erener’in Ersel SerdarlÄ± ile birlikte yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±lar da var. Ve tabi her albümde olduÄŸu gibi bu albümün de önemli konuklarÄ± var. Sezen Aksu’nun sözlerini yazdÄ±ÄŸÄ± ‘Belki De AÅŸk LazÄ±m DeÄŸil’, DoÄŸan Duru’ya ait ‘Koyudur KaranlÄ±ÄŸÄ±’ ve Can Bonomo’nun ‘Anca Gidersin’i albümün can alÄ±cÄ± noktalarÄ±ndan. 2018’de yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± sözleri Can Bonomo’ya, bestesi Sertab Erener ve Emre Kula’ya ait ‘Belki De Dönerim’ bu albümde de yer alÄ±rken, geçmiÅŸ senelerde yayÄ±nlanan Sezen Aksu’nun söz ve bestesi olan çocuk gelinleri konu alan ‘KÄ±z Leyla’ da ‘Ben YaÅŸarÄ±m’Ä±n repertuarÄ±nda yer almÄ±ÅŸ.
13 albümlük büyük bir kariyer, her yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± yeni albümle bir öncekinden kalan izi daha güzel bir ÅŸekilde devam ettirmek çok zor bir iÅŸ olsa da, Sertab Erener bu baÅŸarÄ±yÄ± ve beceriyi bize senelerdir gösteriyor. Sertab Erener en iyiler listemi sÄ±ralarken her zaman en üstte ‘Sertab Gibi’ yer alÄ±yor. Özellikle son senelerde yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± albümlerden benzer ÅŸekilde beni ayrÄ± etkileyen 2016 senesinde yayÄ±mlanan ‘KÄ±rÄ±k Kalpler Albümü’ çalÄ±ÅŸmasÄ± olmuÅŸtu. ‘KÄ±rÄ±k Kalpler Albümü’nden 4 sene sonra gelen ‘Ben YaÅŸarÄ±m’ da bir dinleyici olarak hafÄ±zamdaki Sertab arÅŸivine özel bir giriÅŸ yaptÄ±. Normalde albüm yazÄ±sÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±mda Oscar’Ä±mÄ± Verdim gitti bölümü 2-3 ÅŸarkÄ±dan çok olmaz, ‘Ben YaÅŸarÄ±m’ bu anlamda o kadar zengin ki sadece yÄ±ldÄ±z vermekle yetinemedim bazÄ± ÅŸarkÄ±larda.
GeçtiÄŸimiz hafta albümün Instagram’daki özel lansman gecesinde Sertab Erener her ÅŸarkÄ±yÄ± tek tek anlattÄ±, her birindeki müzisyen detayÄ±na kadar tüm emekleri bir bir dinleyenleriyle paylaÅŸtÄ±. Bu albümde farklÄ± vokal teknikleri denediÄŸini belirten Sertab Erener bu anlamda da albümün farklÄ± bir yanÄ± olduÄŸunu da açÄ±kladÄ±.
Albümün kartoneti de ÅŸarkÄ±lar kadar özel ve üzerinde düÅŸünüÅŸmüÅŸ bir çalÄ±ÅŸma olmuÅŸ. Albümden ilk çÄ±kan ÅŸarkÄ± ‘Bu Dünya’ için kapak görselinde Sadi Güran’Ä±n nefis bir Sertab Erener Portresi yer alÄ±rken, ‘Ben YaÅŸarÄ±m’Ä±n kapaÄŸÄ±nda ise ressam Dicle Çiftçi’nin yaptÄ±ÄŸÄ± kendi portresi yer alÄ±yor. Benim gibi albüm kartoneti detayÄ± seven biri için ‘Ben YaÅŸarÄ±m’ tam anlamÄ±yla bir hazine. Her ÅŸarkÄ±nÄ±n söz ve müzik bilgileri olan sayfalarda ressam Dicle Çiftçi’nin çalÄ±ÅŸmalarÄ± ayrÄ± bir renk katmÄ±ÅŸ. Albümdeki ÅŸarkÄ±lar için klipleri de önden hazÄ±rlayan Sertab Erener, belli aralÄ±klarla klipleri yayÄ±nlayacaÄŸÄ±nÄ± da geçtiÄŸimiz hafta yaptÄ±ÄŸÄ± Instagram canlÄ± yayÄ±nÄ±nda açÄ±kladÄ±. Bu çalÄ±ÅŸmalardan ilki olan ‘KafanÄ± Yorma’ albümün çÄ±kÄ±ÅŸÄ±yla birlikte yayÄ±nlandÄ±. Bu nefis albümü canlÄ± izlemek, dinlemek benim de herkes gibi hayalim. FarklÄ± bir konser deneyimi olacaÄŸÄ± için bunu da yazmak istedim. 3-4 Temmuz’da yani iki gece üst üste Ä°stanbul AçÄ±khava Gösteri Merkezi’nde (YenikapÄ±’da) 1400 araçlÄ±k bir kapasiteyle, sosyal mesafe kurallarÄ±na uygun ÅŸekilde Sertab’Ä± yeni ÅŸarkÄ±larÄ±yla dinlemek ve izlemek isteyenler arabalarÄ±ndan bu konserde yeni ÅŸarkÄ±lara eÅŸlik edebilecekler.
YÄ±ldÄ±zlar: Ben YaÅŸarÄ±m, KafanÄ± Yorma, Sormaz
Oscar’Ä±mÄ± Verdim Gitti:
Sene 2009 AralÄ±k ayÄ± ve ben askere gittim. Askerdeyken müziÄŸe dair neler yayÄ±nlandÄ±, gündemde ne var diye atlamamak adÄ±na her hafta not aldÄ±ÄŸÄ±m bir defterim vardÄ±. O deftere yeni çÄ±kan ve merak ettiÄŸim tüm yeni albümleri/ÅŸarkÄ±larÄ± kaydediyordum. Terhis olduÄŸumda o ÅŸarkÄ±lar ve albümler gündemde olmasa bile atlamamak için bu notlar benim için çok önemliydi. 123 o notlardan altÄ±nÄ± çok kez çizdiÄŸim bir gruptu. Ilk albümleri ‘Aksel’i o kadar çok okudum ki, resmen artÄ±k o albüme bir an önce kavuÅŸmak istemiÅŸtim. Albümün yayÄ±nladÄ±klarÄ± özel formatlÄ± kitaplÄ± halini alÄ±p eve dönüp dinleme hayali hala aklÄ±mda.
123 ve haliyle Dilara’nÄ±n vokali beni her zaman geçmiÅŸe götürüyor, merak ettiÄŸim bir müziÄŸi dinleme heyecanÄ±mÄ± her seferinde bana yeniden hatÄ±rlatÄ±yor. 123 sayesinde Dilara SakpÄ±nar’Ä±n etkileyici vokaliyle tanÄ±ÅŸtÄ±m. YayÄ±nladÄ±klarÄ± her albümde müziklerine daha da hayran olduÄŸum 123’ü ÅŸanslÄ±yÄ±m ki birkaç kere canlÄ± canlÄ± da izleyebilmiÅŸtim.
En son 2014 senesinde yayÄ±nladÄ±klarÄ± 4. Albümleri ‘Anja’dan sonra grup üyeleri kendi yollarÄ±nda müzik ile akmaya devam ederken, Lara Di Lara da Dilara SakpÄ±nar’Ä±n solo projesi olarak hayata geçti. Ä°lk mahsül 2015 senesinde ‘Oraya DoÄŸru’ ile geldi. Lara Di Lara 2 sene sonra ‘Hazineler Ä°çindesin’i yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±nda yarattÄ±ÄŸÄ± zengin dünyaya yine hayran kalmÄ±ÅŸtÄ±m.
Åžimdi esas hazinesi ‘Sudaki ÇÄ±ÄŸlÄ±k’Ä± keÅŸfetmenin zamanÄ±. Dilara SakpÄ±nar’Ä±n yani Lara Di Lara’nÄ±n ikinci albümü ‘Sudaki ÇÄ±ÄŸlÄ±k’ her ÅŸarkÄ±sÄ±nda bir baÅŸka sürpriz içeren 19 ÅŸarkÄ±lÄ±k nefis bir albüm ile karÅŸÄ±mÄ±zda. Bu albümde Lara Di Lara önceki çalÄ±ÅŸmalarÄ±na ve hatta 123’teki ÅŸarkÄ±lara göre özellikle ÅŸarkÄ± sözlerinde daha net bir ÅŸekilde duygusunu aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Sözlerde daha keskin ve içten bir iletiÅŸim var ‘Sudaki ÇÄ±ÄŸlÄ±k’ta. Türler arasÄ±nda dans eden ÅŸarkÄ±larla dolu ‘Sudaki ÇÄ±ÄŸlÄ±k’ Lara Di Lara karantinayÄ± daha yaÅŸabilir bir döneme dönüÅŸtürdü benim için.
‘Sudaki ÇÄ±ÄŸlÄ±k’ prodüksiyonu ve miksleri Aras Levni Seyhan imzasÄ± taÅŸÄ±yor. Albümün kayÄ±tlarÄ± Levni’nin Viyana’daki stüdyosunda gerçekleÅŸtirilmiÅŸ. Üstelik kayÄ±tlarda Viyana’nÄ±n bilinen sanatçÄ±larÄ± olan Willi Rosner, Herbert Pirker, Fabian Rucker, Oliver T. Johnson kayÄ±tlarda yer almÄ±ÅŸlar. Sudaki ÇÄ±ÄŸlÄ±k’Ä±n içeriÄŸi kadar kapaÄŸÄ± da bir o kadar ilgi çekici. Valerija Ilchuka’nÄ±n tasarÄ±mÄ± olan kapaÄŸÄ±n fotoÄŸrafÄ±ysa KÄ±vÄ±lcÄ±m Güngörün’e ait. Hikâyelerini kendi duru anlatÄ±mÄ±yla ve zengin müziÄŸiyle ‘Sudaki ÇÄ±ÄŸlÄ±k’ta derleyen Lara Di Lara bu sÄ±ralar beni dinledikçe yükselten en güzel ÅŸey oldu.
YÄ±ldÄ±zlar: Yelpaze, Yap, KaranlÄ±k, Tuzak, YaklaÅŸtÄ±kça, YanÄ±yorum, Sudaki ÇÄ±ÄŸlÄ±k
Oscar’Ä±mÄ± Verdim Gitti:
ARTPOP albümü 2013 senesinde yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nda Lady Gaga’nÄ±n ne yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aslÄ±nda çok anlaÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Daha doÄŸrusu herkesten önce ‘bu dünyayÄ± zaten 40 kere keÅŸfeden Madonna’dan sonra daha iyisini Lady Gaga mÄ± yapacaktÄ±?’ algÄ±sÄ± belki de önündeki en büyük engeldi. Kabul edelim, Madonna gibi büyük bir stardan elbette etkilenmiÅŸtir, kim Madonna’dan etkilenmez ki, nasÄ±l olabilir böyle bir ÅŸey. Ama bir diÄŸer gerçek de var ki, Lady Gaga müzik paletini her seferinde daha da geniÅŸleten, zenginleÅŸtiren, denemekten usanmayan ve yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da en iyisini yapan aÅŸÄ±rÄ± azimli, çalÄ±ÅŸkan bir sanatçÄ±.
ARTPOP’tan sonra Tony Bennett ile sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir albüm yaparak caz dünyasÄ±na korkusuzca dalan da Lady Gaga’ydÄ±, 2 sene sonra Mark Ronson ile stüdyoya kapanÄ±p akustik bir kadÄ±n ÅŸarkÄ±cÄ± olduÄŸunu ispatlayan da yine Gaga’ydÄ±. Yetmedi Bradley Cooper ile ‘A Star Is Born’ filmini çekti, filmin müzikleriyle yer gök inledi, En Ä°yi ÅŸarkÄ± Oscar’Ä± aldÄ±, En iyi KadÄ±n Oyuncu Oscar adayÄ± oldu, daha ne olsun. Bir sanatçÄ± kaç tane yÄ±ldÄ±zlÄ± pekiyi alabilir. Tüm bunlar olurken elbette Gaga da insan, duygusal çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±, baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarÄ±, psikolojik sorunlar yaÅŸayan bir sanatçÄ± olarak binip indiÄŸi dev dalgalardan yepyeni bir dünya inÅŸa ediyor ve Chromatica doÄŸuyor.
Albüm üç bölümden oluÅŸuyor. Her bölümde Lady Gaga’ya bir ÅŸarkÄ±da konuk bir sanatçÄ± katÄ±lmÄ±ÅŸ. Ä°lk bölüm albümün Ä±sÄ±nma turu gibi düÅŸünülebilir. Ä°lk bölümün en önemli ÅŸarkÄ±larÄ±ndan olan ‘Rain On Me’de Gaga’ya Ariana Grande eÅŸlik ediyor. Söz konusu single aynÄ± zamanda albümün çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± müjdeleyen ÅŸarkÄ± olarak da merak çanlarÄ±nÄ± en yüksek notada çaldÄ±rdÄ±. Klipte ikili hem ÅŸarkÄ±nÄ±n hakkÄ±nÄ± veriyor hem de danslarÄ±yla ortalÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±p geçiriyor. Her ÅŸey güzel ama klipteki kostümleri bana çok göz yorucu geldiÄŸi için, biraz fazla abartÄ± bulduÄŸumu söylemeden geçemeyeceÄŸim.
Ä°kinci bölümde Lady Gaga’ya Sour Candy’de BLACKPINK eÅŸlik ediyor. K-Pop hayranlarÄ± muhtemelen bunu es geçmemiÅŸtir, dinlemelere bakÄ±lÄ±nca albümden en çok dinlenen ÅŸarkÄ± bile olabilir. Albümün üçüncü ve son bölümü Lady Gaga’nÄ±n hayat enerjisini yansÄ±tan bölümmüÅŸ. Böyle olunca da albümün incileri burada dizi dizi sÄ±ralanmÄ±ÅŸ. ‘Sine From Above’ ÅŸarkÄ±sÄ±nda Gaga Elton John ile buluÅŸmuÅŸ. Benim nazarÄ±mda albümün en özel ÅŸarkÄ±sÄ± Elton John ile yaptÄ±ÄŸÄ± düeti.
Chromatica dünyasÄ± baÅŸtan sonra dans dolu bir yolculuk. Bir tane bile slow ÅŸarkÄ± yok ve Lady Gaga bu albümü kulüplerin kapalÄ± olduÄŸu, konserlerin bile muhtemelen bu sene yapÄ±lamayacaÄŸÄ± bir dönemde yine de yayÄ±nlamasÄ± büyük cesaret. Chromatica’yÄ± acÄ±larÄ±ndan arÄ±nmak, sorunlarÄ±nÄ± dÄ±ÅŸa vurmak için yapan Gaga, böyle bir dönemde bu kadar enerjik bir albüm yayÄ±nlamanÄ±n herkese iyi geleceÄŸini düÅŸündüÄŸü için daha fazla beklemek istememiÅŸ. Her yaptÄ±ÄŸÄ± albümünü içine girince daha da derinleÅŸen bir hikaye ile yayÄ±nlayan Gaga’nÄ±n ÅŸimdiye kadar yaptÄ±ÄŸÄ± belki de en kiÅŸisel çalÄ±ÅŸmasÄ± Chromatica olabilir. Dans ederken düÅŸündüren, salÄ±nÄ±rken ÅŸarkÄ±nÄ±n sözleriyle bir baÅŸka durumu farkettiren çok özel bir çalÄ±ÅŸma diyebilirim.
YÄ±ldÄ±zlar: Alice, Free Woman, Fun Tonight, Plastic Doll, Sour Candy, 1000 Doves
Oscar’Ä±mÄ± Verdim Gitti:
TOY
GeçtiÄŸimiz hafta Mabel Matiz yeni ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜Toyâ€™u yayÄ±mladÄ±.
â€˜Toyâ€™â€™ ile Mabel Matiz yine iÃ§inde birÃ§ok detay barÄ±ndÄ±ran masal gibi bir ÅŸarkÄ± hazÄ±rlamÄ±ÅŸ. ÅžarkÄ±nÄ±n sÃ¶zleri Mabel Matiz imzasÄ± taÅŸÄ±rken, bestesinde ise Mabel Matiz aynÄ± zamanda ÅŸarkÄ±nÄ±n prodÃ¼ktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de Ã¼stlenen DJ Artz ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Pose Records etiketiyle yayÄ±mlanan â€˜Toyâ€™un mix ve masteringâ€™I Lex Barkey imzalÄ±.
â€˜Toyâ€™un kapak tasarÄ±mÄ± o kadar etkileyici ki, bir mÃ¼zede bÃ¼yÃ¼k boy hali sergilense karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ip uzun uzun incelemek geliyor iÃ§imden.Â Perulu sanatÃ§Ä± Jordy Garcia Paradesâ€™in bu ÅŸahane kapak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ÅŸarkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼lÃ¼ dÃ¼nyasÄ±na bir baÅŸka dokunuÅŸ katmÄ±ÅŸ.
â€˜Toyâ€™u Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n sabahtan akÅŸama kadar durmadan dinlediÄŸimi itiraf etmeliyim. Hele klibi izledikten sonra â€˜Toyâ€™a verilen emeÄŸe daha bÃ¼yÃ¼k hayranlÄ±k duydum. Mabelâ€™in etkileyici vokali ve sÃ¶zleri bir yanda, adeta ÅŸarkÄ±ya Ã¶zel bir dÃ¼nya yaratan Osman Ã–zelâ€™in yÃ¶netmenliÄŸindeki klip ise ayrÄ± nefis olmuÅŸ. KayakÃ¶y ve Patara gibi TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nemli miras noktalarÄ±nda Ã§ekilen ve yaklaÅŸÄ±k 4 gÃ¼n sÃ¼ren â€˜Toyâ€™un klip Ã§ekimlerinde Mabel Matizâ€™e kalabalÄ±k bir dansÃ§Ä± ekibi de eÅŸlik ediyor. Klipteki koreografiye ve dansÃ§Ä±larÄ±n performansÄ±na da deÄŸinmeden geÃ§emeyeceÄŸim. DansÃ§Ä±larÄ±n birbiriyle ve ÅŸarkÄ±yla olan uyumu, eteklerindeki Ä±ÅŸÄ±klarla dÃ¶nen klipteki o karakter her izlediÄŸimde bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor. Her anÄ±nÄ± ince ince dokuyan, sadece ÅŸarkÄ±yÄ± deÄŸil gÃ¶rsel dÃ¼nyasÄ±nÄ± da bir o kadar Ã¶nemseyen Mabel Matiz, Mayaâ€™dan bu yana yaptÄ±ÄŸÄ± her klip Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã§Ä±tayÄ± daha da yukarÄ± taÅŸÄ±yor.Â
Yeni Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ
UKDE
Melike Åžahin ve Ah! Kosmos (BaÅŸak GÃ¼nak) aynÄ± ÅŸarkÄ±da buluÅŸtu. 23 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlanacak olan ÅŸarkÄ±yÄ± sizlerden birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce dinleme ÅŸansÄ±na sahip oldum ve yayÄ±mlanmasÄ± iÃ§in resmen sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum. Melike Åžahin ve Ah! Kosmos â€˜Ukdeâ€™yi iki ayrÄ± Ã¼lkede Ã§alÄ±ÅŸarak kaydetmiÅŸler.
â€˜Ukdeâ€™nin mÃ¼ziÄŸi ve prodÃ¼ksiyonu Ah! Kosmos imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±rken, sÃ¶zlerinde ise Melike Åžahinâ€™in imzasÄ± yer alÄ±yor.Â ÅžarkÄ±da kullanÄ±lan yaylÄ± tambur Cenk ErdoÄŸan tarafÄ±ndan, gitar ve synthâ€™ler Ah! Kosmos tarafÄ±ndan Ã§alÄ±nmÄ±ÅŸ. â€˜Ukdeâ€™nin kapaÄŸÄ± ise Burcu Karademir imzasÄ± taÅŸÄ±yor.
Bu nefis ÅŸarkÄ±nÄ±n Melike Åžahin ve Ah! Kosmosâ€™un birlikte yer aldÄ±ÄŸÄ± klibi, 44.SÄ°YAD En Ä°yi KÄ±sa Film Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼Â kazanan yÃ¶netmen Berrak Ã‡olak tarafÄ±ndan Ã§ekilmiÅŸ. â€˜Ukdeâ€™ enstrÃ¼mantal versiyonuyla birlikte bu Cuma tÃ¼m dijital platformlarda yayÄ±nda olacak!
Ã–znil â€“ Ã–ylece DÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m
Ã–znil ikinci single Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± â€˜Ã–ylece DÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼mâ€™Ã¼ geÃ§tiÄŸimiz hafta yayÄ±mladÄ±. Soft Rock tarzÄ±nda ÅŸarkÄ±lar Ã¼reten genÃ§ sanatÃ§Ä± daha Ã¶nce yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± â€˜Biri Giderkenâ€™ adlÄ± ilk ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n devamÄ± niteliÄŸinde bir ÅŸarkÄ±yla yoluna devam ediyor. Bundan sonraki ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n da Ã¶nceki iki ÅŸarkÄ±sÄ±na baÄŸlanacak bir ÅŸekilde yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten sanatÃ§Ä± hikaye Ã¶rgÃ¼sÃ¼nÃ¼ bu Ã¼Ã§ ÅŸarkÄ±yla bÃ¼tÃ¼nlemiÅŸ olacak.
â€˜Ã–ylece DÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼mâ€™Ã¼n sÃ¶z ve mÃ¼ziÄŸi Ã–znilâ€™e, ÅŸarkÄ±nÄ±n dÃ¼zenlemesi ise MiraÃ§ Yavuzâ€™a ait. ÅžarkÄ±daki akustik gitarda yine MiraÃ§ Yavuz yer alÄ±rken, kontrbas ve tÃ¼m yapÄ±m sÃ¼recinde Selim AydÄ±n, davulda Ethem Saran, trompette ise Volkan CoÅŸar eÅŸlik ediyor.Â ÅžarkÄ±nÄ±n kaydÄ± Nordic StÃ¼dyosuâ€™nda tamamlanÄ±rken, mix ve mastering sÃ¼reÃ§leri ise Ada MÃ¼zik StÃ¼dyosuâ€™nda Ã–zgÃ¼r Ã–zkan Mete ve Ä°hsan ApÃ§a tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ. ÅžarkÄ±nÄ±n ruhu ve hikÃ¢yesine ek olarak Ã–znilâ€™in etkileyici vokali daha ilk dinlemede kendisini hissettiriyor. DolayÄ±sÄ±yla Ã–znilâ€™in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyorum.
Neslihan Engin â€“ Akustik
Neslihan Enginâ€™den yeni bir Ã§alÄ±ÅŸma her zaman mutluluk sebebi. SanatÃ§Ä± geÃ§tiÄŸimiz hafta â€˜Akustikâ€™ adÄ±yla bir EP yayÄ±mladÄ±.
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Neslihan Enginâ€™in ilk albÃ¼mÃ¼nden â€˜KaÃ§tÄ±mâ€™ ve â€˜Git Burdanâ€™ ile ikinci albÃ¼mÃ¼nden â€˜Yaraâ€™ ve â€˜LimanÄ±m Olur Musunâ€™ un yer aldÄ±ÄŸÄ± 4 ÅŸarkÄ±lÄ±k albÃ¼mde piyano ve vokalde Neslihan Engin, gitarda Ã–zgehan Ã–zturan, elektronik ritimlerde ise BaÅŸar Ãœnder yer alÄ±yor. DiÄŸer yandan ÅŸarkÄ±larÄ±n canlÄ± performanslarÄ±nÄ±n videolarÄ± da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde yayÄ±nlanacak.
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GeÃ§tiÄŸimiz MayÄ±s ayÄ±nda Efeflow ile dÃ¼et yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜YollarÄ±ndaâ€™dan sonra geÃ§tiÄŸimiz hafta yayÄ±mlanan Â â€˜Akustikâ€™ Epâ€™si aslÄ±nda ÅŸu sÄ±ralar sanatÃ§Ä±nÄ±n Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n da habercisi Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.
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