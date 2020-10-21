Lady Gaga ARTPOPâ€™tan beri uzak durduÄŸu pop ve dans dünyasÄ±na yeniden adÄ±m atÄ±yor. 6. albümü Chromatica ile yine sÄ±fÄ±rdan yarattÄ±ÄŸÄ± bir dünya ve felsefeyle içine ince ince kinayeleri eklediÄŸi dans dolu bir albüm hazÄ±rlamÄ±ÅŸ.

ARTPOP albümü 2013 senesinde yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nda Lady Gaga’nÄ±n ne yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aslÄ±nda çok anlaÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Daha doÄŸrusu herkesten önce ‘bu dünyayÄ± zaten 40 kere keÅŸfeden Madonna’dan sonra daha iyisini Lady Gaga mÄ± yapacaktÄ±?’ algÄ±sÄ± belki de önündeki en büyük engeldi. Kabul edelim, Madonna gibi büyük bir stardan elbette etkilenmiÅŸtir, kim Madonna’dan etkilenmez ki, nasÄ±l olabilir böyle bir ÅŸey. Ama bir diÄŸer gerçek de var ki, Lady Gaga müzik paletini her seferinde daha da geniÅŸleten, zenginleÅŸtiren, denemekten usanmayan ve yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da en iyisini yapan aÅŸÄ±rÄ± azimli, çalÄ±ÅŸkan bir sanatçÄ±.

ARTPOP’tan sonra Tony Bennett ile sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir albüm yaparak caz dünyasÄ±na korkusuzca dalan da Lady Gaga’ydÄ±, 2 sene sonra Mark Ronson ile stüdyoya kapanÄ±p akustik bir kadÄ±n ÅŸarkÄ±cÄ± olduÄŸunu ispatlayan da yine Gaga’ydÄ±. Yetmedi Bradley Cooper ile ‘A Star Is Born’ filmini çekti, filmin müzikleriyle yer gök inledi, En Ä°yi ÅŸarkÄ± Oscar’Ä± aldÄ±, En iyi KadÄ±n Oyuncu Oscar adayÄ± oldu, daha ne olsun. Bir sanatçÄ± kaç tane yÄ±ldÄ±zlÄ± pekiyi alabilir. Tüm bunlar olurken elbette Gaga da insan, duygusal çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±, baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarÄ±, psikolojik sorunlar yaÅŸayan bir sanatçÄ± olarak binip indiÄŸi dev dalgalardan yepyeni bir dünya inÅŸa ediyor ve Chromatica doÄŸuyor.

Albüm üç bölümden oluÅŸuyor. Her bölümde Lady Gaga’ya bir ÅŸarkÄ±da konuk bir sanatçÄ± katÄ±lmÄ±ÅŸ. Ä°lk bölüm albümün Ä±sÄ±nma turu gibi düÅŸünülebilir. Ä°lk bölümün en önemli ÅŸarkÄ±larÄ±ndan olan ‘Rain On Me’de Gaga’ya Ariana Grande eÅŸlik ediyor. Söz konusu single aynÄ± zamanda albümün çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± müjdeleyen ÅŸarkÄ± olarak da merak çanlarÄ±nÄ± en yüksek notada çaldÄ±rdÄ±. Klipte ikili hem ÅŸarkÄ±nÄ±n hakkÄ±nÄ± veriyor hem de danslarÄ±yla ortalÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±p geçiriyor. Her ÅŸey güzel ama klipteki kostümleri bana çok göz yorucu geldiÄŸi için, biraz fazla abartÄ± bulduÄŸumu söylemeden geçemeyeceÄŸim.

Ä°kinci bölümde Lady Gaga’ya Sour Candy’de BLACKPINK eÅŸlik ediyor. K-Pop hayranlarÄ± muhtemelen bunu es geçmemiÅŸtir, dinlemelere bakÄ±lÄ±nca albümden en çok dinlenen ÅŸarkÄ± bile olabilir. Albümün üçüncü ve son bölümü Lady Gaga’nÄ±n hayat enerjisini yansÄ±tan bölümmüÅŸ. Böyle olunca da albümün incileri burada dizi dizi sÄ±ralanmÄ±ÅŸ. ‘Sine From Above’ ÅŸarkÄ±sÄ±nda Gaga Elton John ile buluÅŸmuÅŸ. Benim nazarÄ±mda albümün en özel ÅŸarkÄ±sÄ± Elton John ile yaptÄ±ÄŸÄ± düeti.

Chromatica dünyasÄ± baÅŸtan sonra dans dolu bir yolculuk. Bir tane bile slow ÅŸarkÄ± yok ve Lady Gaga bu albümü kulüplerin kapalÄ± olduÄŸu, konserlerin bile muhtemelen bu sene yapÄ±lamayacaÄŸÄ± bir dönemde yine de yayÄ±nlamasÄ± büyük cesaret. Chromatica’yÄ± acÄ±larÄ±ndan arÄ±nmak, sorunlarÄ±nÄ± dÄ±ÅŸa vurmak için yapan Gaga, böyle bir dönemde bu kadar enerjik bir albüm yayÄ±nlamanÄ±n herkese iyi geleceÄŸini düÅŸündüÄŸü için daha fazla beklemek istememiÅŸ. Her yaptÄ±ÄŸÄ± albümünü içine girince daha da derinleÅŸen bir hikaye ile yayÄ±nlayan Gaga’nÄ±n ÅŸimdiye kadar yaptÄ±ÄŸÄ± belki de en kiÅŸisel çalÄ±ÅŸmasÄ± Chromatica olabilir. Dans ederken düÅŸündüren, salÄ±nÄ±rken ÅŸarkÄ±nÄ±n sözleriyle bir baÅŸka durumu farkettiren çok özel bir çalÄ±ÅŸma diyebilirim.

YÄ±ldÄ±zlar: Alice, Free Woman, Fun Tonight, Plastic Doll, Sour Candy, 1000 Doves

Oscar’Ä±mÄ± Verdim Gitti: