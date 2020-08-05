Taylor Swift’in Karantina Sürprizi: folklore

8.stüdyo albümü ‘folklore’u karantina döneminde sessiz sedasız hatta deyim yerindeyse bir sır gibi kaydeden sanatçı önceki hafta sürpriz bir şekilde yayınlayarak herkesi şok etti. ‘Folklore’ öylesine bir sır albüm ki yayınlayacağını sanatçının plak şirketi bile yayınlanmasından birkaç saat önce haberdar olmuş. Plak şirketinin şokunu tahmin bile edemiyorum. Pandemi döneminde beklenmedik bir şarkı ya da EP yayınlamasını beklediğim isimlerdendi Taylor Swift. Bu beklentimin sebebi de Taylor Swift’in çalışkan ve üretken ruhunu önceki yayınladığı albümlerinden bizlere aşılamasıydı. Beklentim boşa değilmiş, bir iki şarkılık mini albüm yayınlamak bir yana dursun dopdolu bir albüm ile karşı karşıyayız.
Taylor Swift bu albüm için pop starlığını hiç gocunmadan bir kenara bırakmış. Şarkıların tamamı piyano, gitar ve akustik düzenlemelerle hazırlanmış. Tür bakımından indie notaları olan daha çok yetişkin rock dinleyicisine hitap edecek bir albüm yayımlayan sanatçı bu albümde Jack Antonoff’un yanı sıra The National’dan Aaron Dessner ile birlikte çalışmış. Dessner’ın albüme dair verdiği açıklamalarda Taylor Swift’in nasıl üretken bir sanatçı olduğunu kendisine gönderdiği demo ses kayıtlarının kısa sürede şarkılara dönüşmesine şok olarak şahit olmuş. Albümün tamamı birlikte bir stüdyoya girmeden, dosyaların gidip gelmesiyle tamamlanan bir üretim sürecinin sonunda ortaya çıkmış.
16 şarkılık dev ‘folklore’ albümünde 11 şarkıyı The National’dan Aaron Dessner ile yapan Taylor Swift araya bir de Bon Iver düeti sıkıştırmış. ‘Exile’ düetinin ortaya çıkışında Taylor Swift şarkıyı yazdıktan sonra Dessner’a gönderip şarkıya erkek bir vokali de eklemek istediğini söylemiş. Dessner kimle düet yapmak istediğini sorduğunda Bon Iver’ın vokali Justin Vernon’u çok beğendiğini ama kabul edip etmeyeceğini bilemediğini belirtmiş. Dessner’ın aracı olduğu bu talep Bon Iver tarafından da olumlu geri dönüş alınca, Justin Vernon’un şarkıya bir iki eklediği ufak bölümle şu an dinlediğimiz haline ulaşıyor. Şarkının Taylor Swift ve Justin Vernon arasında gidip geldiği anlara şahit olan Aaron Dessner, bu düetin hayata geçmiş olmasına kendi deyimiyle ‘zamanımızın iki büyük sesinin ortaya çıkarttığı bu esere bir hayran olarak tanık olduğunu’ belirtmiş.
Albümün çıkış şarkısı olan ‘cardigan’ın klibi için tüm Covid-19 önlemleri alınarak yapılan çekimlerde tahmin ettiğiniz üzere bol bol yeşil ekran desteği alınmış. Sonucunda ortaya çıkan doğayla iç içe klip çalışması albümün yaydığı sadelik havasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Klip için kendi styling’ini ve makyajını kendisi yapan Taylor Swift bütün bu süreçten keyif aldığı kadar klip çalışmasından da bir o kadar mutlu olduğunu belirtmiş. ‘Cardigan’ sonrasında ‘Exile’ ve ‘Betty’ albümün yoldaki single çalışmaları olacakmış, bakalım onlar için nasıl klip çalışmaları olacak.
‘folklore’ sürprizi yayınlandığı hafta itibariyle listelerde çeşitli rekorlar kırdı. Albümün yayınlandığı gün 100 milyonun üzerinde günlük dinlemeyle tüm zamanların en çok dinlenen kadın sanatçısı ünvanını kazanırken, albüm sadece Amerika’da 850 bin adet satılarak 2020’nin en çok satan albümü rekorunu da elde etmiş oldu. Ayrıca ‘Cardigan’ ve ‘Folklore’ hem Hot 100, hem de Billboard 200 listesinde aynı hafta bir numaraya yükselerek bir başka rekoru daha elinde tutuyor.
Hayatımızda pandemi olmasaydı bundan birkaç hafta sonra Glastonbury festivalinde Taylor Swift sahne alacaktı. Geçtiğimiz sene yayınladığı ‘Lover’ albümünden sonra ilk defa bu albüm ile birlikte kendisi turne yapmaktansa festivallerde sahne alacağını ve bu durumun büyük bir heyecan olduğunu belirtmişti. Glastonbury’nin 50. yılının kutlanacağı bu seneki festival pandemiden ötürü seneye ertelendiği için Taylor Swift merakla beklenen sahnesini seneye gerçekleştirecek.
‘folklore’ Taylor Swift’in hayal gücünün karantina döneminde parladığı nefis bir albüm olmuş. Taylor Swift’in şarkı yazarlığı ve müzikal becerisi ‘folklore’da daha da üst bir seviyeye çıkmış. Sadeliğin getirdiği güzellik albümün tamamında kendisini hissettiriyor.
Yıldızlar: the 1, cardigan, seven, this is me trying, betty, mad woman
Oscar’ımı Verdim Gitti: exile, august
Duygu Soylu-Kara Elmas
Duygu Soylu’nun ilk stüdyo albümü ‘Kara Elmas’ önceki hafta yayımlandı.
Kenan Doğulu’nun yapımcılığını üstlendiği albümde birbirinden özel şarkılar yer alırken güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Duygu Soylu emin adımlarla sektördeki yerini oluşturacağını düşünüyorum. Bundan 3 hafta önce Kenan Doğulu ve Duygu Soylu’nun katıldığı dijital basın lansmanında her şarkıyı tek tek detaylarıyla dinlediğimde hem albümün renkli yelpazesi hem de Duygu Soylu’nun içtenliği beni etkiledi.
Yaklaşık 10 seneyi aşkın süredir Kenan Doğulu ile birlikte sahnede yer alan Duygu Soylu solo yolculuğuna adım atmak için ilk albümünün repertuarı için oldukça detaylı bir hazırlık süreci geçirmiş. Dokuz şarkılık ‘Kara Elmas’ın tüm düzenlemeleri Kenan Doğulu tarafından yapılmış. Şarkıların düzenlemesinde böyle usta bir el olunca ortaya çıkan şarkıların zamansızlığı da beraberinde geliyor.
Kara Elmas’taki ‘Oldu Olacak’ ve ‘Kara Kaşık’ın sözleri Duygu Soylu’ya aitken, ‘Rüzgar Gibi Geçti’, ‘İncilerin Dökülür’, ‘O İş Bende’, ‘Dediydin’, ‘Can Kenarı’ ve ‘Şımart Beni’ sözleri ise Kenan Doğulu’nun imzasını taşıyor. ‘Senlensem Ya’ şarkısı ise Tuğrul Eylül Cerrahoğlu, Ceylan Ertem, Kenan Doğulu ve Sadettin Dayıoğlu’nun birlikte yazdığı sözler ile ortaya çıkarken, bestesi ise Evrencan Gündüz’e ait bir çalışma olmuş.
Duygu Soylu’nun sesindeki gizli cevher albümdeki farklı müzik türlerindeki şarkılarda her an kendisini belli ediyor. Caz, funk, R&B ve pop yorumcusu olan Duygu Soylu’nun ‘Kara Elmas’ albümünün tamamı canlı çalınarak kaydedilmesi bu albümü daha da özel kılıyor.
Albümün çıkış şarkısı olan sözleri Duygu Soylu’ya ait olan ‘Oldu Olacak’ aynı zamanda albümün ilk video klibi çekilen çalışması olmuş. Duygu Soylu sadece yetenekli bir vokal olmasının yanı sıra aynı zamanda keman, yan flüt, piyano ile de müziğin her anına dahil olan, kalbi müzik için atan bir sanatçı. ‘Kara Elmas’ ile hem onun kendi müzik yolculuğuna tanık olmak bana büyük heyecan veriyor. Dilerim ilk fırsatta canlı performansında bu şarkıları kendisinde dinleriz.
Yıldızlar: Oldu Olacak, Rüzgar Gibi Geçti, Senlensem Ya, Can Kenarı, Dediydin
Oscar’ımı Verdim Gitti: Şımart Beni, İncilerin Dökülür
Kulağımdaki Şarkılar
Araya bir hafta bayram tatili aldık, yeni şarkılar ve yeni albümler birbiri ardına geldi. Haliyle bunlar yeni haftanın listesine de etkisini gösterdi.
Genco Arı – Agoraphobia
Duygu Soylu – Oldu Olacak
Billie Eilish – my future
Alanis Morissette - Ablaze
Sam Smith feat. Burna Boy- My Oasis
Erlende Oye, Sebastian Maschat - Prince
Dominic Fike – Vampire
Taylor Swift, Bon Iver - Exile
Surf Mesa feat. Gus Dapperton – Somewhere
Tepki, Ceza – Yak
Sezen Aksu – Bir Vurgun Bu Sevda
Hande Ünsal – Yorgun Savaşçı
Serhat Durmuş, BÖ – On Trigger
Yalın – Halbuki (Doğuş Çabakçor Remix)
Mert Kıyak, Sura Tekin – Mesafelere İnat
Berkay Altunay – Hatam Çok
Glass Animals – It’s All So incredibly loud
Maroon 5 – Nobody’s Love
Taylor Swift’in Karantina Sürprizi: folklore
Pandeminin dev sürprizini Taylor Swift yaptı.
8.stüdyo albümü ‘folklore’u karantina döneminde sessiz sedasız hatta deyim yerindeyse bir sır gibi kaydeden sanatçı önceki hafta sürpriz bir şekilde yayınlayarak herkesi şok etti. ‘Folklore’ öylesine bir sır albüm ki yayınlayacağını sanatçının plak şirketi bile yayınlanmasından birkaç saat önce haberdar olmuş. Plak şirketinin şokunu tahmin bile edemiyorum. Pandemi döneminde beklenmedik bir şarkı ya da EP yayınlamasını beklediğim isimlerdendi Taylor Swift. Bu beklentimin sebebi de Taylor Swift’in çalışkan ve üretken ruhunu önceki yayınladığı albümlerinden bizlere aşılamasıydı. Beklentim boşa değilmiş, bir iki şarkılık mini albüm yayınlamak bir yana dursun dopdolu bir albüm ile karşı karşıyayız.
Taylor Swift bu albüm için pop starlığını hiç gocunmadan bir kenara bırakmış. Şarkıların tamamı piyano, gitar ve akustik düzenlemelerle hazırlanmış. Tür bakımından indie notaları olan daha çok yetişkin rock dinleyicisine hitap edecek bir albüm yayımlayan sanatçı bu albümde Jack Antonoff’un yanı sıra The National’dan Aaron Dessner ile birlikte çalışmış. Dessner’ın albüme dair verdiği açıklamalarda Taylor Swift’in nasıl üretken bir sanatçı olduğunu kendisine gönderdiği demo ses kayıtlarının kısa sürede şarkılara dönüşmesine şok olarak şahit olmuş. Albümün tamamı birlikte bir stüdyoya girmeden, dosyaların gidip gelmesiyle tamamlanan bir üretim sürecinin sonunda ortaya çıkmış.
16 şarkılık dev ‘folklore’ albümünde 11 şarkıyı The National’dan Aaron Dessner ile yapan Taylor Swift araya bir de Bon Iver düeti sıkıştırmış. ‘Exile’ düetinin ortaya çıkışında Taylor Swift şarkıyı yazdıktan sonra Dessner’a gönderip şarkıya erkek bir vokali de eklemek istediğini söylemiş. Dessner kimle düet yapmak istediğini sorduğunda Bon Iver’ın vokali Justin Vernon’u çok beğendiğini ama kabul edip etmeyeceğini bilemediğini belirtmiş. Dessner’ın aracı olduğu bu talep Bon Iver tarafından da olumlu geri dönüş alınca, Justin Vernon’un şarkıya bir iki eklediği ufak bölümle şu an dinlediğimiz haline ulaşıyor. Şarkının Taylor Swift ve Justin Vernon arasında gidip geldiği anlara şahit olan Aaron Dessner, bu düetin hayata geçmiş olmasına kendi deyimiyle ‘zamanımızın iki büyük sesinin ortaya çıkarttığı bu esere bir hayran olarak tanık olduğunu’ belirtmiş.
Albümün çıkış şarkısı olan ‘cardigan’ın klibi için tüm Covid-19 önlemleri alınarak yapılan çekimlerde tahmin ettiğiniz üzere bol bol yeşil ekran desteği alınmış. Sonucunda ortaya çıkan doğayla iç içe klip çalışması albümün yaydığı sadelik havasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Klip için kendi styling’ini ve makyajını kendisi yapan Taylor Swift bütün bu süreçten keyif aldığı kadar klip çalışmasından da bir o kadar mutlu olduğunu belirtmiş. ‘Cardigan’ sonrasında ‘Exile’ ve ‘Betty’ albümün yoldaki single çalışmaları olacakmış, bakalım onlar için nasıl klip çalışmaları olacak.
‘folklore’ sürprizi yayınlandığı hafta itibariyle listelerde çeşitli rekorlar kırdı. Albümün yayınlandığı gün 100 milyonun üzerinde günlük dinlemeyle tüm zamanların en çok dinlenen kadın sanatçısı ünvanını kazanırken, albüm sadece Amerika’da 850 bin adet satılarak 2020’nin en çok satan albümü rekorunu da elde etmiş oldu. Ayrıca ‘Cardigan’ ve ‘Folklore’ hem Hot 100, hem de Billboard 200 listesinde aynı hafta bir numaraya yükselerek bir başka rekoru daha elinde tutuyor.
Hayatımızda pandemi olmasaydı bundan birkaç hafta sonra Glastonbury festivalinde Taylor Swift sahne alacaktı. Geçtiğimiz sene yayınladığı ‘Lover’ albümünden sonra ilk defa bu albüm ile birlikte kendisi turne yapmaktansa festivallerde sahne alacağını ve bu durumun büyük bir heyecan olduğunu belirtmişti. Glastonbury’nin 50. yılının kutlanacağı bu seneki festival pandemiden ötürü seneye ertelendiği için Taylor Swift merakla beklenen sahnesini seneye gerçekleştirecek.
‘folklore’ Taylor Swift’in hayal gücünün karantina döneminde parladığı nefis bir albüm olmuş. Taylor Swift’in şarkı yazarlığı ve müzikal becerisi ‘folklore’da daha da üst bir seviyeye çıkmış. Sadeliğin getirdiği güzellik albümün tamamında kendisini hissettiriyor.
Yıldızlar: the 1, cardigan, seven, this is me trying, betty, mad woman
Oscar’ımı Verdim Gitti: exile, august
Duygu Soylu-Kara Elmas
Duygu Soylu’nun ilk stüdyo albümü ‘Kara Elmas’ önceki hafta yayımlandı.
Kenan Doğulu’nun yapımcılığını üstlendiği albümde birbirinden özel şarkılar yer alırken güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Duygu Soylu emin adımlarla sektördeki yerini oluşturacağını düşünüyorum. Bundan 3 hafta önce Kenan Doğulu ve Duygu Soylu’nun katıldığı dijital basın lansmanında her şarkıyı tek tek detaylarıyla dinlediğimde hem albümün renkli yelpazesi hem de Duygu Soylu’nun içtenliği beni etkiledi.
Yaklaşık 10 seneyi aşkın süredir Kenan Doğulu ile birlikte sahnede yer alan Duygu Soylu solo yolculuğuna adım atmak için ilk albümünün repertuarı için oldukça detaylı bir hazırlık süreci geçirmiş. Dokuz şarkılık ‘Kara Elmas’ın tüm düzenlemeleri Kenan Doğulu tarafından yapılmış. Şarkıların düzenlemesinde böyle usta bir el olunca ortaya çıkan şarkıların zamansızlığı da beraberinde geliyor.
Kara Elmas’taki ‘Oldu Olacak’ ve ‘Kara Kaşık’ın sözleri Duygu Soylu’ya aitken, ‘Rüzgar Gibi Geçti’, ‘İncilerin Dökülür’, ‘O İş Bende’, ‘Dediydin’, ‘Can Kenarı’ ve ‘Şımart Beni’ sözleri ise Kenan Doğulu’nun imzasını taşıyor. ‘Senlensem Ya’ şarkısı ise Tuğrul Eylül Cerrahoğlu, Ceylan Ertem, Kenan Doğulu ve Sadettin Dayıoğlu’nun birlikte yazdığı sözler ile ortaya çıkarken, bestesi ise Evrencan Gündüz’e ait bir çalışma olmuş.
Duygu Soylu’nun sesindeki gizli cevher albümdeki farklı müzik türlerindeki şarkılarda her an kendisini belli ediyor. Caz, funk, R&B ve pop yorumcusu olan Duygu Soylu’nun ‘Kara Elmas’ albümünün tamamı canlı çalınarak kaydedilmesi bu albümü daha da özel kılıyor.
Albümün çıkış şarkısı olan sözleri Duygu Soylu’ya ait olan ‘Oldu Olacak’ aynı zamanda albümün ilk video klibi çekilen çalışması olmuş. Duygu Soylu sadece yetenekli bir vokal olmasının yanı sıra aynı zamanda keman, yan flüt, piyano ile de müziğin her anına dahil olan, kalbi müzik için atan bir sanatçı. ‘Kara Elmas’ ile hem onun kendi müzik yolculuğuna tanık olmak bana büyük heyecan veriyor. Dilerim ilk fırsatta canlı performansında bu şarkıları kendisinde dinleriz.
Yıldızlar: Oldu Olacak, Rüzgar Gibi Geçti, Senlensem Ya, Can Kenarı, Dediydin
Oscar’ımı Verdim Gitti: Şımart Beni, İncilerin Dökülür
Kulağımdaki Şarkılar
Araya bir hafta bayram tatili aldık, yeni şarkılar ve yeni albümler birbiri ardına geldi. Haliyle bunlar yeni haftanın listesine de etkisini gösterdi.
Genco Arı – Agoraphobia
Duygu Soylu – Oldu Olacak
Billie Eilish – my future
Alanis Morissette - Ablaze
Sam Smith feat. Burna Boy- My Oasis
Erlende Oye, Sebastian Maschat - Prince
Dominic Fike – Vampire
Taylor Swift, Bon Iver - Exile
Surf Mesa feat. Gus Dapperton – Somewhere
Tepki, Ceza – Yak
Sezen Aksu – Bir Vurgun Bu Sevda
Hande Ünsal – Yorgun Savaşçı
Serhat Durmuş, BÖ – On Trigger
Yalın – Halbuki (Doğuş Çabakçor Remix)
Mert Kıyak, Sura Tekin – Mesafelere İnat
Berkay Altunay – Hatam Çok
Glass Animals – It’s All So incredibly loud
Maroon 5 – Nobody’s Love